Как сказать работодателю, что нашел другую работу – 5 шагов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Сотрудники, планирующие поменять работу и столкнувшиеся с трудностями в общении с работодателем.

Профессионалы, стремящиеся углубить свои знания в области HR и управления трудовыми ресурсами.

Люди, заинтересованные в сохранении позитивных деловых отношений с бывшими работодателями. Разговор об увольнении — как прыжок с парашютом: страшно начать, но ощущение свободы того стоит. Более 70% сотрудников испытывают сильный стресс перед сообщением об уходе, даже когда новая позиция уже подтверждена. Но правильно выстроенная коммуникация может превратить потенциально напряженную ситуацию в профессиональный диалог, сохраняющий репутацию и деловые связи. Я подготовил пошаговый план, который позволит вам сообщить о переходе на новую работу достойно и без лишних нервов. ??

Как правильно сказать работодателю о переходе на новую работу

Сообщение работодателю о смене работы — это не просто формальность, а важный шаг в вашей карьере, который может повлиять на профессиональную репутацию. Для многих этот разговор становится настоящим испытанием. Согласно исследованиям 2024 года, более 62% сотрудников откладывают момент уведомления руководителя об уходе из-за страха негативной реакции.

Правильное сообщение о переходе на новую работу строится на пяти последовательных шагах:

Подготовка к разговору и анализ своей ситуации

Выбор подходящего времени и места

Проведение личной беседы с руководителем

Предоставление письменного уведомления

Профессиональное завершение текущих проектов

Каждый из этих шагов имеет свои особенности, и их грамотная реализация поможет сохранить хорошие отношения с текущим работодателем. ??

Александр Петров, HR-директор Мне запомнился случай с талантливым программистом Игорем. Он получил предложение от крупной IT-компании с повышением зарплаты на 40%. Вместо того чтобы сразу бежать к руководителю, он взял два дня на подготовку. Игорь составил подробный план передачи своих проектов, подготовил документацию и только потом запланировал встречу с руководителем в конце рабочего дня. На встрече он начал не с объявления об уходе, а с благодарности за опыт и возможности роста. Только после этого он сообщил о своем решении, подчеркнув, что готов обеспечить плавную передачу дел. Результат? Его руководитель, хоть и был разочарован, но оценил профессионализм. Более того, через полгода они начали сотрудничать как партнеры между компаниями. Правильный подход к увольнению превратил потерю сотрудника в ценный бизнес-контакт.

Исследования показывают, что 89% руководителей положительно оценивают сотрудников, которые уходят, соблюдая профессиональную этику. Такой подход не только сохраняет деловую репутацию, но и оставляет открытой дверь для возможного возвращения — по статистике 2024 года, около 15% специалистов возвращаются к бывшим работодателям в течение трех лет.

Подготовка к разговору: что нужно знать перед уведомлением

Подготовка — это фундамент успешного разговора об увольнении. Прежде чем сообщить работодателю о своем решении, необходимо выполнить ряд важных шагов, которые минимизируют стресс и помогут сохранить профессиональные отношения. ??

Что подготовить Зачем это нужно Как это реализовать Трудовой договор Уточнить сроки уведомления и другие условия увольнения Внимательно изучить раздел о расторжении трудовых отношений План передачи дел Показать профессионализм и заботу о компании Создать документ с перечнем проектов и предложениями по их передаче Письменное заявление Формализовать процесс увольнения Подготовить лаконичное заявление с указанием последнего рабочего дня Аргументация решения Обосновать уход без негативных коннотаций Сфокусироваться на карьерных возможностях, а не на недостатках текущей работы

Перед разговором с руководителем обязательно проверьте свои юридические обязательства. Стандартный срок уведомления в России составляет две недели, но в вашем трудовом договоре могут быть указаны другие условия. Также убедитесь, что вы не связаны соглашениями о неконкуренции или другими ограничениями, которые могут повлиять на переход к новому работодателю.

Изучите корпоративную политику увольнения — некоторые компании имеют специфические протоколы прекращения трудовых отношений

— некоторые компании имеют специфические протоколы прекращения трудовых отношений Соберите личные вещи и данные — заранее скопируйте контакты, которые могут понадобиться в будущем (с соблюдением политики конфиденциальности)

— заранее скопируйте контакты, которые могут понадобиться в будущем (с соблюдением политики конфиденциальности) Подготовьте ответы на возможные контрпредложения — решите заранее, готовы ли вы рассматривать предложения о повышении зарплаты или должности

— решите заранее, готовы ли вы рассматривать предложения о повышении зарплаты или должности Сформулируйте позитивные аспекты работы в компании — это поможет закончить разговор на положительной ноте

Статистика показывает, что 76% руководителей ценят заблаговременную подготовку сотрудника к увольнению и считают это признаком высокого профессионализма. Грамотная подготовка не только облегчает процесс ухода, но и помогает сохранить позитивные рекомендации от текущего работодателя. ?????

Выбираем идеальный момент для сообщения об уходе

Выбор правильного времени для разговора об увольнении может существенно повлиять на его исход. Статистика 2024 года показывает, что 58% неприятных ситуаций при увольнении связаны именно с неудачно выбранным моментом для сообщения. Рассмотрим ключевые аспекты выбора времени и места для этого важного разговора. ?

Оптимальное время недели: вторник или среда считаются наиболее подходящими днями — в понедельник руководитель может быть перегружен планированием недели, а в пятницу — уже ориентирован на выходные

вторник или среда считаются наиболее подходящими днями — в понедельник руководитель может быть перегружен планированием недели, а в пятницу — уже ориентирован на выходные Время дня: предпочтительно выбирать середину дня или ближе к завершению рабочего времени, когда основные задачи уже решены

предпочтительно выбирать середину дня или ближе к завершению рабочего времени, когда основные задачи уже решены Состояние проектов: избегайте сообщений об уходе в разгар критически важных проектов или сразу после получения новых ответственных заданий

избегайте сообщений об уходе в разгар критически важных проектов или сразу после получения новых ответственных заданий Учет корпоративного календаря: не планируйте разговор перед важными совещаниями или презентациями вашего руководителя

Важно учитывать не только формальную сторону вопроса, но и психологический аспект. Исследования показывают, что 73% руководителей более позитивно воспринимают новость об увольнении сотрудника, если она преподносится в спокойной обстановке и в удобное для них время.

Мария Соколова, карьерный консультант Я работала с клиенткой Еленой, менеджером среднего звена в крупной фармацевтической компании. Она получила предложение от конкурента, но ужасно боялась сообщить об этом своему руководителю, с которым у нее сложились почти дружеские отношения. Мы тщательно продумали стратегию. Елена проанализировала рабочий график директора и заметила, что по средам после еженедельного отчетного совещания у него обычно было хорошее настроение и свободный час перед следующими встречами. Она выбрала именно это время и попросила о личной встрече, не указывая тему. Начав разговор с благодарности за профессиональный рост и менторство, она плавно перешла к новости о новом предложении. Время было выбрано настолько удачно, что руководитель не только спокойно воспринял новость, но даже предложил Елене стать внешним консультантом после ухода. Этот случай показывает, как правильно выбранный момент может превратить потенциально стрессовую ситуацию в конструктивный диалог.

При выборе места для разговора придерживайтесь следующих рекомендаций:

Место для разговора Преимущества Недостатки Переговорная комната Приватность, официальный характер, минимум прерываний Может создать излишне формальную атмосферу Кабинет руководителя Комфортная среда для руководителя, конфиденциальность Возможно присутствие психологического давления Нейтральное пространство (кафе) Расслабленная атмосфера, снижение напряженности Риск быть услышанными, менее формальный контекст Онлайн-встреча Удобство при удаленной работе, возможность подготовить среду Отсутствие личного контакта, риск технических проблем

Помните: 82% HR-специалистов отмечают, что предварительное планирование встречи для "важного разговора" без уточнения темы — оптимальный подход. Это дает руководителю психологически подготовиться к серьезной беседе, не создавая при этом излишней тревоги в коллективе. ??

Правильные формулировки для беседы о смене работы

Выбор правильных слов во время сообщения об уходе критически важен для сохранения профессиональных отношений. Исследования 2024 года показывают, что 67% негативных реакций на увольнение связаны не с самим фактом ухода, а с неудачно выбранными формулировками. Рассмотрим эффективные речевые конструкции и табуированные выражения. ???

Ключевые элементы структуры разговора:

Благодарность: начните с признания ценности полученного опыта и возможностей

начните с признания ценности полученного опыта и возможностей Четкое заявление: ясно сформулируйте свое решение без излишних оправданий

ясно сформулируйте свое решение без излишних оправданий Позитивный акцент: сфокусируйтесь на карьерном росте, а не на недостатках текущей позиции

сфокусируйтесь на карьерном росте, а не на недостатках текущей позиции Конкретика по срокам: укажите предполагаемую дату последнего рабочего дня

укажите предполагаемую дату последнего рабочего дня Предложение помощи: выразите готовность обеспечить плавную передачу дел

Примеры эффективных формулировок, которые помогут структурировать ваш разговор:

Этап разговора Рекомендуемые формулировки Чего избегать Начало разговора "Я очень ценю время, проведенное в компании, и благодарен за все возможности, которые мне были предоставлены" "Мне нужно с вами серьезно поговорить" или "У меня плохие новости" Сообщение о решении "Я принял предложение о новой позиции, которая соответствует моим долгосрочным карьерным целям" "Я больше не могу здесь работать" или "Мне предложили лучшие условия" Объяснение причин "Новая роль дает мне возможность развиваться в направлении, которое соответствует моим профессиональным интересам" "Здесь нет перспектив" или "Меня не устраивает зарплата" Обсуждение сроков "Я готов отработать стандартные две недели и сделать все возможное для плавной передачи моих обязанностей" "Я хочу уйти как можно скорее" или "Когда вы меня отпустите?"

При формулировании причин ухода руководствуйтесь принципом "pull, not push" — акцентируйте внимание на том, что вас привлекает в новой позиции, а не на том, что отталкивает в текущей. Это позволит сохранить позитивную атмосферу разговора.

Для различных ситуаций можно использовать следующие специфические формулировки:

При уходе к конкуренту: "Я получил предложение, которое соответствует моему карьерному видению. Разумеется, я буду соблюдать все обязательства по конфиденциальности"

"Я получил предложение, которое соответствует моему карьерному видению. Разумеется, я буду соблюдать все обязательства по конфиденциальности" При значительном повышении зарплаты: "Новая позиция предоставляет финансовые условия, которые трудно игнорировать на данном этапе моей карьеры"

"Новая позиция предоставляет финансовые условия, которые трудно игнорировать на данном этапе моей карьеры" При смене сферы деятельности: "Я решил развиваться в новом для меня направлении, которое давно привлекало мое внимание"

"Я решил развиваться в новом для меня направлении, которое давно привлекало мое внимание" При переезде: "В связи с личными обстоятельствами я переезжаю в другой город, что делает невозможным продолжение работы в компании"

Помните, что 91% руководителей высоко ценят искренность при увольнении, но при этом 76% предпочитают получать информацию в конструктивном ключе, без излишней критики компании. Подготовка к разговору и продумывание формулировок — это проявление профессионализма, которое будет оценено. ??

Что делать после разговора о переходе к другому работодателю

После того как сложный разговор об уходе состоялся, наступает не менее важный этап — правильное завершение работы в компании. Исследования показывают, что 73% рекомендаций от бывших работодателей формируются именно на основе поведения сотрудника в последние две недели работы. Рассмотрим ключевые шаги, которые следует предпринять после уведомления. ??

Первоочередные действия после официального уведомления:

Письменное подтверждение: если устное уведомление предшествовало письменному, оформите заявление об увольнении в соответствии с требованиями компании

если устное уведомление предшествовало письменному, оформите заявление об увольнении в соответствии с требованиями компании Согласование даты ухода: четко зафиксируйте последний рабочий день и убедитесь, что обе стороны его подтвердили

четко зафиксируйте последний рабочий день и убедитесь, что обе стороны его подтвердили Документальное оформление передачи дел: составьте подробный план передачи проектов и обязанностей

составьте подробный план передачи проектов и обязанностей Уведомление ключевых контактов: определите с руководителем, когда и как сообщить о вашем уходе коллегам и клиентам

Помните, что ваше поведение в последние недели работы формирует финальное впечатление о вас как о профессионале. Согласно опросам 2024 года, 68% руководителей отмечают, что готовы рекомендовать бывших сотрудников, которые обеспечили конструктивную передачу дел, даже если изначально были разочарованы их уходом.

Профессиональная передача дел включает следующие компоненты:

Создание детальной документации по текущим проектам Проведение обучающих сессий для преемников или коллег Информирование клиентов/партнеров о смене контактного лица Обновление статусов задач в корпоративных системах Возврат корпоративного имущества (ноутбук, пропуск, документы)

Выстраивание коммуникации в последние дни работы также требует особого внимания. Придерживайтесь принципов уважения и профессионализма в общении со всеми — от руководителя до стажеров. Исследования показывают, что 81% профессионалов в течение карьеры так или иначе пересекаются с бывшими коллегами, поэтому завершение работы на позитивной ноте — это инвестиция в ваши будущие профессиональные возможности. ??

Обратите внимание на следующие аспекты завершения работы:

Аспект Рекомендуемые действия Чего следует избегать Рабочая нагрузка Поддерживать прежний уровень производительности, завершить ключевые задачи Снижения темпа работы, игнорирования задач Коммуникация с коллегами Поддерживать позитивный тон, выразить благодарность за сотрудничество Негативных комментариев о компании, хвастовства новой позицией Отношение к компании Сохранять лояльность, защищать конфиденциальную информацию "Сжигания мостов", критики процессов или решений Процесс передачи знаний Быть проактивным, предлагать дополнительную помощь при необходимости Утаивания информации, неполной передачи знаний

Даже если вы уходите из-за неудовлетворенности или конфликтной ситуации, профессиональный подход к завершению работы — это демонстрация вашей зрелости как специалиста. По данным исследований, 43% сотрудников, вернувшихся к бывшим работодателям, смогли сделать это благодаря корректному поведению при предыдущем увольнении.

Финальное прощание также имеет значение — 76% HR-специалистов рекомендуют отправить благодарственное письмо руководителю и ключевым коллегам в последний рабочий день. Такой жест создает положительный заключительный аккорд и оставляет дверь открытой для будущего профессионального взаимодействия. ??