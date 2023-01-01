Как сказать что хочу уволиться: 7 корректных фраз для разговора

Для кого эта статья:

Сотрудники, планирующие увольнение и желающие правильно сообщить об этом руководству.

Люди, стремящиеся сохранить профессиональные отношения после ухода из компании.

Профессионалы, интересующиеся карьерным ростом и этикой трудовых отношений. Решение об увольнении принято, но самый трудный шаг — это разговор с руководителем. Страх перед реакцией начальства, неуверенность в формулировках и желание сохранить профессиональные отношения превращают этот момент в настоящее испытание. Согласно исследованиям рекрутеров, 68% людей признаются, что испытывали стресс при сообщении об уходе работодателю. Правильно подобранные слова помогут завершить трудовые отношения с достоинством, сохранить репутацию и профессиональные контакты. Разберем 7 проверенных фраз, которые выручат вас в этой непростой ситуации. 💼

Психологическая подготовка к разговору об увольнении

Правильная психологическая подготовка — фундамент успешного разговора об увольнении. Прежде чем произнести фразу «я увольняюсь», необходимо подготовить себя эмоционально и интеллектуально. 🧠

Принимая решение об увольнении, вы должны быть полностью уверены в своём выборе. Сомнения могут привести к неуверенности в разговоре, что снизит вашу убедительность. Проанализируйте все причины вашего решения и определите, действительно ли увольнение — лучший выход.

Елена Корнева, карьерный консультант Ко мне обратилась Марина, старший менеджер по маркетингу с опытом работы 7 лет в крупной компании. Она собиралась уволиться из-за сложных отношений с новым руководителем. Я предложила ей структурировать свои мысли перед разговором с боссом. «Я записала все причины, из-за которых хотела уйти, и все доводы в пользу того, чтобы остаться, — рассказывает Марина. — Это упражнение неожиданно прояснило, что основная проблема — в коммуникации, а не в профессиональных разногласиях. Я изменила подход и вместо заявления об увольнении провела откровенный разговор о коммуникационных барьерах. В результате мы с руководителем нашли компромисс, и я осталась в компании, получив даже больше полномочий».

Подготовка к разговору должна включать следующие элементы:

Работа с эмоциями — научитесь контролировать гнев, разочарование или страх. Медитация, дыхательные упражнения или консультация с психологом могут помочь стабилизировать ваше эмоциональное состояние.

— научитесь контролировать гнев, разочарование или страх. Медитация, дыхательные упражнения или консультация с психологом могут помочь стабилизировать ваше эмоциональное состояние. Проработка сценариев — предусмотрите различные реакции начальства и подготовьте соответствующие ответы.

— предусмотрите различные реакции начальства и подготовьте соответствующие ответы. Репетиция — проговорите ключевые фразы вслух. Это поможет чувствовать себя увереннее во время настоящего разговора.

— проговорите ключевые фразы вслух. Это поможет чувствовать себя увереннее во время настоящего разговора. Фиксация целей разговора — определите, чего вы хотите достичь помимо самого факта увольнения (получить рекомендацию, договориться о сроках, сохранить контакты).

Психологический барьер Техника преодоления Ожидаемый результат Страх негативной реакции Техника «Худший сценарий» Осознание, что последствия обычно менее драматичны, чем представляется Чувство вины перед коллегами Рефрейминг: "Я открываю возможность для кого-то другого" Уменьшение эмоционального давления, более позитивное восприятие ситуации Неуверенность в решении Список "За" и "Против" Кристаллизация мыслей, укрепление уверенности в правильности решения Страх перед неизвестностью Детальное планирование следующих шагов Снижение тревожности, появление чувства контроля

Помните, что психологическая готовность — не менее важный аспект, чем правильно подобранные слова. Когда вы внутренне готовы к разговору, это отражается на вашей речи и языке тела, что делает коммуникацию более эффективной. 🔄

Когда и как правильно сообщить о решении уволиться

Выбор оптимального времени и способа для сообщения о решении уволиться может значительно повлиять на то, как будет воспринята ваша новость. Согласно исследованиям HR-специалистов, 82% руководителей отмечают, что именно способ сообщения об увольнении влияет на их готовность дать положительные рекомендации в будущем. 📊

Михаил Савельев, HR-директор Я часто консультирую сотрудников по вопросам этичного ухода из компании. Андрей, специалист по цифровому маркетингу, получил предложение с повышением от конкурентов. Но его текущий проект был в критической фазе, и уход мог серьёзно повлиять на результаты. «Я знал, что мой уход создаст проблемы, но не мог упустить шанс карьерного роста, — говорит Андрей. — Посоветовавшись с Михаилом, я выбрал стратегию: сначала приватная встреча с непосредственным руководителем, потом — разработка плана передачи дел и предложение помощи в поиске и обучении замены. Этот подход не только позволил мне уйти без негатива, но и сохранить отношения с бывшим работодателем, который через год предложил мне сотрудничество на условиях внешнего консультанта».

Определение оптимального момента для разговора:

Выбирайте нейтральное время — избегайте сообщать о своем решении в периоды высокой загрузки, кризисных ситуаций или в конце рабочего дня в пятницу.

— избегайте сообщать о своем решении в периоды высокой загрузки, кризисных ситуаций или в конце рабочего дня в пятницу. Учитывайте настроение руководителя — не инициируйте разговор, когда начальство очевидно находится в стрессе или плохом настроении.

— не инициируйте разговор, когда начальство очевидно находится в стрессе или плохом настроении. Соблюдайте сроки уведомления — по Трудовому кодексу РФ необходимо предупредить работодателя не менее чем за две недели, но профессиональная этика может требовать более длительного срока для руководящих позиций.

Рекомендуемый алгоритм действий:

Запланируйте приватную встречу с непосредственным руководителем. Подготовьте паспорт, письменное заявление об увольнении и другие необходимые документы. Начните с позитивного вступления, отметив вклад компании в ваше профессиональное развитие. Четко и лаконично сообщите о своем решении уволиться. Объясните причины ухода конструктивно, без критики. Предложите план передачи ваших обязанностей. Обсудите детали вашего последнего рабочего дня и формальные процедуры.

Когда сообщать Преимущества Недостатки В начале рабочей недели Достаточно времени для организации процесса передачи дел Может создать напряжение на всю рабочую неделю После завершения крупного проекта Минимальный ущерб для рабочих процессов Возможно длительное ожидание подходящего момента Во время регулярной встречи один на один Естественный контекст для серьезного разговора Может быть недостаточно времени для полноценного обсуждения За месяц до планового отпуска Дополнительное время для плавной передачи дел Риск, что вас попросят уйти раньше

Помните, что кроме юридических аспектов, есть этическая сторона — компании требуется время для поиска замены и передачи проектов. Предложение помощи в этом процессе демонстрирует вашу профессиональную этику. 💼

7 корректных фраз для разных ситуаций увольнения

Правильно сформулированная фраза может значительно облегчить процесс информирования о вашем решении. Каждая из представленных ниже формулировок адаптирована под конкретные обстоятельства увольнения и поможет вам сохранить профессиональные отношения. 🗣️

1. Для ситуации карьерного роста:

"Я хочу поблагодарить вас за все возможности профессионального развития, которые я получил в этой компании. Однако мне поступило предложение, которое позволит мне расширить свои компетенции и взять на себя больше ответственности в области [конкретная область]. Я принял решение принять это предложение и подаю заявление об увольнении."

2. При смене профессионального направления:

"За время работы в компании я понял, что мои профессиональные интересы сместились в сторону [новая область]. Я благодарен за опыт, полученный здесь, но для дальнейшего развития в выбранном направлении мне необходимо сменить сферу деятельности. Поэтому я принял решение об увольнении."

3. В случае личных обстоятельств:

"В моей жизни произошли существенные изменения, которые требуют корректировки моего рабочего графика/места жительства. К сожалению, я не смогу продолжать работу в компании с прежней эффективностью, поэтому считаю правильным подать заявление об увольнении. Я очень ценю время, проведённое в команде."

4. При переезде:

"Я вынужден сообщить о своем решении покинуть компанию в связи с переездом в другой город/страну. Это было непростым решением, учитывая, как много значит для меня работа в этой команде. Я готов помочь с передачей дел и буду признателен за понимание."

5. При неудовлетворенности условиями труда (дипломатичная версия):

"Я принял решение о поиске возможностей, которые больше соответствуют моим профессиональным целям и ожиданиям от рабочей среды. Благодарю за опыт работы в компании, он был ценен для меня. Прошу принять мое заявление об увольнении."

6. Для ситуации, когда вы решили взять паузу в карьере:

"После долгих размышлений я решил взять перерыв в профессиональной деятельности для [уточните причину: обучения/путешествия/заботы о семье]. Это было непростым решением, учитывая мою привязанность к компании и команде. Я хотел бы подать заявление об увольнении и обсудить комфортные для всех сроки и процесс передачи моих обязанностей."

7. Когда вы возвращаетесь к прежнему работодателю:

"Я получил предложение вернуться в компанию, где работал ранее, с возможностью развития проекта, который был начат при моем участии. Это решение далось мне нелегко, поскольку я ценю нашу компанию и коллектив. Я подаю заявление об увольнении и готов обеспечить максимально гладкую передачу всех моих проектов."

При использовании этих фраз помните о нескольких ключевых принципах:

Будьте искренни — неискренность легко распознается и вредит профессиональным отношениям.

— неискренность легко распознается и вредит профессиональным отношениям. Сохраняйте позитивный тон — даже если вы уходите из-за неприятностей, старайтесь фокусироваться на положительных аспектах и будущих возможностях.

— даже если вы уходите из-за неприятностей, старайтесь фокусироваться на положительных аспектах и будущих возможностях. Будьте готовы к уточняющим вопросам — заранее продумайте, как дипломатично ответить на них.

— заранее продумайте, как дипломатично ответить на них. Предлагайте конкретную помощь — например, помочь с поиском замены или обучением нового сотрудника.

Правильно подобранная фраза — это не просто формальность, а инструмент, который помогает завершить трудовые отношения, сохраняя достоинство и взаимное уважение. ✅

Что не стоит говорить при объявлении об уходе

Так же важно знать, какие высказывания могут нанести урон вашей репутации и профессиональным отношениям при увольнении. Избегайте следующих формулировок и подходов, даже если эмоции подталкивают вас к ним. ⛔

Резкая критика компании или руководства — фразы вроде "Ваша компания безнадежно отстала от конкурентов" или "Здесь невозможно профессионально развиваться" создают напряжение и могут вернуться к вам в виде негативных рекомендаций.

— фразы вроде "Ваша компания безнадежно отстала от конкурентов" или "Здесь невозможно профессионально развиваться" создают напряжение и могут вернуться к вам в виде негативных рекомендаций. Сравнение с новым местом работы — заявления типа "На новом месте мне предложили зарплату в два раза больше" воспринимаются как хвастовство и могут вызвать ненужную зависть или обиду.

— заявления типа "На новом месте мне предложили зарплату в два раза больше" воспринимаются как хвастовство и могут вызвать ненужную зависть или обиду. Эмоциональные выпады — выражения вроде "Я давно хотел уйти" или "Наконец-то я освобожусь от этой работы" демонстрируют непрофессионализм и неуважение к коллегам.

— выражения вроде "Я давно хотел уйти" или "Наконец-то я освобожусь от этой работы" демонстрируют непрофессионализм и неуважение к коллегам. Критика коллег — никогда не указывайте на недостатки других сотрудников как на причину вашего ухода.

— никогда не указывайте на недостатки других сотрудников как на причину вашего ухода. Ультиматумы — фразы наподобие "Если вы не повысите мне зарплату, я уйду" создают атмосферу шантажа и обычно приводят к долгосрочным негативным последствиям, даже если краткосрочно вы добьетесь своего.

— фразы наподобие "Если вы не повысите мне зарплату, я уйду" создают атмосферу шантажа и обычно приводят к долгосрочным негативным последствиям, даже если краткосрочно вы добьетесь своего. Ложные обещания о возвращении — не говорите "Возможно, я вернусь через полгода", если на самом деле не планируете этого.

Вместо этих деструктивных формулировок, используйте:

Конструктивные объяснения — фокусируйтесь не на проблемах, а на поиске новых возможностей для роста.

— фокусируйтесь не на проблемах, а на поиске новых возможностей для роста. Благодарность — выражайте признательность за полученный опыт и возможности.

— выражайте признательность за полученный опыт и возможности. Нейтральные формулировки — используйте обтекаемые фразы, избегая острых углов.

Даже при наличии серьезных проблем в организации, exit-интервью — более подходящий формат для конструктивной обратной связи, чем момент объявления об увольнении. 📝

Как поддержать профессиональные связи после увольнения

Сохранение профессиональных отношений после увольнения — не просто вопрос вежливости, но и стратегически важная задача для вашей карьеры. По данным LinkedIn, 85% всех вакансий заполняются через профессиональные связи, а 70% новых позиций никогда не публикуются публично. 🔄

Вот эффективные стратегии для поддержания профессиональных контактов после ухода из компании:

Качественная передача дел — подготовьте подробную документацию по всем текущим проектам и процессам, которыми вы занимались. Проведите встречи с сотрудниками, которые будут перенимать ваши обязанности. Предложение помощи в будущем — дайте понять работодателю, что вы готовы отвечать на вопросы и консультировать по проектам даже после официального завершения работы. Оставьте свои контактные данные. Официальное прощание с коллективом — отправьте вежливое письмо с благодарностью всем коллегам, с которыми вы регулярно взаимодействовали. Активность в профессиональных сетях — сохраните связь с бывшими коллегами в профессиональных сообществах, периодически взаимодействуйте с их постами.

При уходе из компании важно:

Не прекращать общение резко — продолжайте интересоваться жизнью ваших бывших коллег.

— продолжайте интересоваться жизнью ваших бывших коллег. Предлагать ценность — делиться полезной информацией, вакансиями, профессиональными статьями.

— делиться полезной информацией, вакансиями, профессиональными статьями. Организовывать неформальные встречи — иногда приглашать бывших коллег на кофе или профессиональные мероприятия.

— иногда приглашать бывших коллег на кофе или профессиональные мероприятия. Оставлять положительные рекомендации — на профессиональных платформах.

Правильное завершение рабочих отношений создает основу для будущего профессионального сотрудничества и возможность получения рекомендаций от бывших руководителей. 👥