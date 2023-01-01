Как сказать что хочу уволиться: 7 корректных фраз для разговора#Карьера и развитие #Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- Сотрудники, планирующие увольнение и желающие правильно сообщить об этом руководству.
- Люди, стремящиеся сохранить профессиональные отношения после ухода из компании.
Профессионалы, интересующиеся карьерным ростом и этикой трудовых отношений.
Решение об увольнении принято, но самый трудный шаг — это разговор с руководителем. Страх перед реакцией начальства, неуверенность в формулировках и желание сохранить профессиональные отношения превращают этот момент в настоящее испытание. Согласно исследованиям рекрутеров, 68% людей признаются, что испытывали стресс при сообщении об уходе работодателю. Правильно подобранные слова помогут завершить трудовые отношения с достоинством, сохранить репутацию и профессиональные контакты. Разберем 7 проверенных фраз, которые выручат вас в этой непростой ситуации. 💼
Психологическая подготовка к разговору об увольнении
Правильная психологическая подготовка — фундамент успешного разговора об увольнении. Прежде чем произнести фразу «я увольняюсь», необходимо подготовить себя эмоционально и интеллектуально. 🧠
Принимая решение об увольнении, вы должны быть полностью уверены в своём выборе. Сомнения могут привести к неуверенности в разговоре, что снизит вашу убедительность. Проанализируйте все причины вашего решения и определите, действительно ли увольнение — лучший выход.
Елена Корнева, карьерный консультант
Ко мне обратилась Марина, старший менеджер по маркетингу с опытом работы 7 лет в крупной компании. Она собиралась уволиться из-за сложных отношений с новым руководителем. Я предложила ей структурировать свои мысли перед разговором с боссом.
«Я записала все причины, из-за которых хотела уйти, и все доводы в пользу того, чтобы остаться, — рассказывает Марина. — Это упражнение неожиданно прояснило, что основная проблема — в коммуникации, а не в профессиональных разногласиях. Я изменила подход и вместо заявления об увольнении провела откровенный разговор о коммуникационных барьерах. В результате мы с руководителем нашли компромисс, и я осталась в компании, получив даже больше полномочий».
Подготовка к разговору должна включать следующие элементы:
- Работа с эмоциями — научитесь контролировать гнев, разочарование или страх. Медитация, дыхательные упражнения или консультация с психологом могут помочь стабилизировать ваше эмоциональное состояние.
- Проработка сценариев — предусмотрите различные реакции начальства и подготовьте соответствующие ответы.
- Репетиция — проговорите ключевые фразы вслух. Это поможет чувствовать себя увереннее во время настоящего разговора.
- Фиксация целей разговора — определите, чего вы хотите достичь помимо самого факта увольнения (получить рекомендацию, договориться о сроках, сохранить контакты).
|Психологический барьер
|Техника преодоления
|Ожидаемый результат
|Страх негативной реакции
|Техника «Худший сценарий»
|Осознание, что последствия обычно менее драматичны, чем представляется
|Чувство вины перед коллегами
|Рефрейминг: "Я открываю возможность для кого-то другого"
|Уменьшение эмоционального давления, более позитивное восприятие ситуации
|Неуверенность в решении
|Список "За" и "Против"
|Кристаллизация мыслей, укрепление уверенности в правильности решения
|Страх перед неизвестностью
|Детальное планирование следующих шагов
|Снижение тревожности, появление чувства контроля
Помните, что психологическая готовность — не менее важный аспект, чем правильно подобранные слова. Когда вы внутренне готовы к разговору, это отражается на вашей речи и языке тела, что делает коммуникацию более эффективной. 🔄
Когда и как правильно сообщить о решении уволиться
Выбор оптимального времени и способа для сообщения о решении уволиться может значительно повлиять на то, как будет воспринята ваша новость. Согласно исследованиям HR-специалистов, 82% руководителей отмечают, что именно способ сообщения об увольнении влияет на их готовность дать положительные рекомендации в будущем. 📊
Михаил Савельев, HR-директор
Я часто консультирую сотрудников по вопросам этичного ухода из компании. Андрей, специалист по цифровому маркетингу, получил предложение с повышением от конкурентов. Но его текущий проект был в критической фазе, и уход мог серьёзно повлиять на результаты.
«Я знал, что мой уход создаст проблемы, но не мог упустить шанс карьерного роста, — говорит Андрей. — Посоветовавшись с Михаилом, я выбрал стратегию: сначала приватная встреча с непосредственным руководителем, потом — разработка плана передачи дел и предложение помощи в поиске и обучении замены. Этот подход не только позволил мне уйти без негатива, но и сохранить отношения с бывшим работодателем, который через год предложил мне сотрудничество на условиях внешнего консультанта».
Определение оптимального момента для разговора:
- Выбирайте нейтральное время — избегайте сообщать о своем решении в периоды высокой загрузки, кризисных ситуаций или в конце рабочего дня в пятницу.
- Учитывайте настроение руководителя — не инициируйте разговор, когда начальство очевидно находится в стрессе или плохом настроении.
- Соблюдайте сроки уведомления — по Трудовому кодексу РФ необходимо предупредить работодателя не менее чем за две недели, но профессиональная этика может требовать более длительного срока для руководящих позиций.
Рекомендуемый алгоритм действий:
- Запланируйте приватную встречу с непосредственным руководителем.
- Подготовьте паспорт, письменное заявление об увольнении и другие необходимые документы.
- Начните с позитивного вступления, отметив вклад компании в ваше профессиональное развитие.
- Четко и лаконично сообщите о своем решении уволиться.
- Объясните причины ухода конструктивно, без критики.
- Предложите план передачи ваших обязанностей.
- Обсудите детали вашего последнего рабочего дня и формальные процедуры.
|Когда сообщать
|Преимущества
|Недостатки
|В начале рабочей недели
|Достаточно времени для организации процесса передачи дел
|Может создать напряжение на всю рабочую неделю
|После завершения крупного проекта
|Минимальный ущерб для рабочих процессов
|Возможно длительное ожидание подходящего момента
|Во время регулярной встречи один на один
|Естественный контекст для серьезного разговора
|Может быть недостаточно времени для полноценного обсуждения
|За месяц до планового отпуска
|Дополнительное время для плавной передачи дел
|Риск, что вас попросят уйти раньше
Помните, что кроме юридических аспектов, есть этическая сторона — компании требуется время для поиска замены и передачи проектов. Предложение помощи в этом процессе демонстрирует вашу профессиональную этику. 💼
7 корректных фраз для разных ситуаций увольнения
Правильно сформулированная фраза может значительно облегчить процесс информирования о вашем решении. Каждая из представленных ниже формулировок адаптирована под конкретные обстоятельства увольнения и поможет вам сохранить профессиональные отношения. 🗣️
1. Для ситуации карьерного роста:
"Я хочу поблагодарить вас за все возможности профессионального развития, которые я получил в этой компании. Однако мне поступило предложение, которое позволит мне расширить свои компетенции и взять на себя больше ответственности в области [конкретная область]. Я принял решение принять это предложение и подаю заявление об увольнении."
2. При смене профессионального направления:
"За время работы в компании я понял, что мои профессиональные интересы сместились в сторону [новая область]. Я благодарен за опыт, полученный здесь, но для дальнейшего развития в выбранном направлении мне необходимо сменить сферу деятельности. Поэтому я принял решение об увольнении."
3. В случае личных обстоятельств:
"В моей жизни произошли существенные изменения, которые требуют корректировки моего рабочего графика/места жительства. К сожалению, я не смогу продолжать работу в компании с прежней эффективностью, поэтому считаю правильным подать заявление об увольнении. Я очень ценю время, проведённое в команде."
4. При переезде:
"Я вынужден сообщить о своем решении покинуть компанию в связи с переездом в другой город/страну. Это было непростым решением, учитывая, как много значит для меня работа в этой команде. Я готов помочь с передачей дел и буду признателен за понимание."
5. При неудовлетворенности условиями труда (дипломатичная версия):
"Я принял решение о поиске возможностей, которые больше соответствуют моим профессиональным целям и ожиданиям от рабочей среды. Благодарю за опыт работы в компании, он был ценен для меня. Прошу принять мое заявление об увольнении."
6. Для ситуации, когда вы решили взять паузу в карьере:
"После долгих размышлений я решил взять перерыв в профессиональной деятельности для [уточните причину: обучения/путешествия/заботы о семье]. Это было непростым решением, учитывая мою привязанность к компании и команде. Я хотел бы подать заявление об увольнении и обсудить комфортные для всех сроки и процесс передачи моих обязанностей."
7. Когда вы возвращаетесь к прежнему работодателю:
"Я получил предложение вернуться в компанию, где работал ранее, с возможностью развития проекта, который был начат при моем участии. Это решение далось мне нелегко, поскольку я ценю нашу компанию и коллектив. Я подаю заявление об увольнении и готов обеспечить максимально гладкую передачу всех моих проектов."
При использовании этих фраз помните о нескольких ключевых принципах:
- Будьте искренни — неискренность легко распознается и вредит профессиональным отношениям.
- Сохраняйте позитивный тон — даже если вы уходите из-за неприятностей, старайтесь фокусироваться на положительных аспектах и будущих возможностях.
- Будьте готовы к уточняющим вопросам — заранее продумайте, как дипломатично ответить на них.
- Предлагайте конкретную помощь — например, помочь с поиском замены или обучением нового сотрудника.
Правильно подобранная фраза — это не просто формальность, а инструмент, который помогает завершить трудовые отношения, сохраняя достоинство и взаимное уважение. ✅
Что не стоит говорить при объявлении об уходе
Так же важно знать, какие высказывания могут нанести урон вашей репутации и профессиональным отношениям при увольнении. Избегайте следующих формулировок и подходов, даже если эмоции подталкивают вас к ним. ⛔
- Резкая критика компании или руководства — фразы вроде "Ваша компания безнадежно отстала от конкурентов" или "Здесь невозможно профессионально развиваться" создают напряжение и могут вернуться к вам в виде негативных рекомендаций.
- Сравнение с новым местом работы — заявления типа "На новом месте мне предложили зарплату в два раза больше" воспринимаются как хвастовство и могут вызвать ненужную зависть или обиду.
- Эмоциональные выпады — выражения вроде "Я давно хотел уйти" или "Наконец-то я освобожусь от этой работы" демонстрируют непрофессионализм и неуважение к коллегам.
- Критика коллег — никогда не указывайте на недостатки других сотрудников как на причину вашего ухода.
- Ультиматумы — фразы наподобие "Если вы не повысите мне зарплату, я уйду" создают атмосферу шантажа и обычно приводят к долгосрочным негативным последствиям, даже если краткосрочно вы добьетесь своего.
- Ложные обещания о возвращении — не говорите "Возможно, я вернусь через полгода", если на самом деле не планируете этого.
Вместо этих деструктивных формулировок, используйте:
- Конструктивные объяснения — фокусируйтесь не на проблемах, а на поиске новых возможностей для роста.
- Благодарность — выражайте признательность за полученный опыт и возможности.
- Нейтральные формулировки — используйте обтекаемые фразы, избегая острых углов.
Даже при наличии серьезных проблем в организации, exit-интервью — более подходящий формат для конструктивной обратной связи, чем момент объявления об увольнении. 📝
Как поддержать профессиональные связи после увольнения
Сохранение профессиональных отношений после увольнения — не просто вопрос вежливости, но и стратегически важная задача для вашей карьеры. По данным LinkedIn, 85% всех вакансий заполняются через профессиональные связи, а 70% новых позиций никогда не публикуются публично. 🔄
Вот эффективные стратегии для поддержания профессиональных контактов после ухода из компании:
- Качественная передача дел — подготовьте подробную документацию по всем текущим проектам и процессам, которыми вы занимались. Проведите встречи с сотрудниками, которые будут перенимать ваши обязанности.
- Предложение помощи в будущем — дайте понять работодателю, что вы готовы отвечать на вопросы и консультировать по проектам даже после официального завершения работы. Оставьте свои контактные данные.
- Официальное прощание с коллективом — отправьте вежливое письмо с благодарностью всем коллегам, с которыми вы регулярно взаимодействовали.
- Активность в профессиональных сетях — сохраните связь с бывшими коллегами в профессиональных сообществах, периодически взаимодействуйте с их постами.
При уходе из компании важно:
- Не прекращать общение резко — продолжайте интересоваться жизнью ваших бывших коллег.
- Предлагать ценность — делиться полезной информацией, вакансиями, профессиональными статьями.
- Организовывать неформальные встречи — иногда приглашать бывших коллег на кофе или профессиональные мероприятия.
- Оставлять положительные рекомендации — на профессиональных платформах.
Правильное завершение рабочих отношений создает основу для будущего профессионального сотрудничества и возможность получения рекомендаций от бывших руководителей. 👥
Завершение трудовых отношений — важный этап в карьерном пути, требующий такта и профессионализма. Правильно сформулированное сообщение об увольнении демонстрирует ваш уровень коммуникативной культуры и помогает сохранить ценные профессиональные связи. Помните, что рынок труда циркулярен — сегодняшний руководитель может стать завтрашним коллегой, клиентом или даже подчиненным. Инвестируя в культуру прощания, вы инвестируете в собственное профессиональное будущее.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву