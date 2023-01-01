Как сделать продающую карточку товара на Wildberries

Для кого эта статья:

Продавцы и владельцы бизнеса на маркетплейсах, в частности Wildberries

Менеджеры по маркетингу и e-commerce специалисты

Люди, интересующиеся оптимизацией продаж и улучшением карточек товаров в онлайн-торговле Карточка товара на Wildberries — это настоящее поле боя за внимание покупателя. Именно здесь решается судьба ваших продаж: либо товар отправится в корзину, либо покупатель уйдет к конкурентам. Каждый элемент карточки может как привлечь клиента, так и оттолкнуть его. При этом 76% продавцов на маркетплейсах совершают критические ошибки в оформлении, теряя до 40% потенциальных продаж. Грамотно составленная карточка способна увеличить конверсию на 18-25% без дополнительных вложений в рекламу. Разберем, как создать по-настоящему продающую карточку товара, которая будет работать на вас 24/7. 🔥

Продающая карточка товара на Wildberries: ключевые элементы

Успешная карточка товара на Wildberries — это не просто набор характеристик и фотографий. Это стратегически продуманная структура, где каждый элемент работает на продажу. Рассмотрим ключевые составляющие, которые необходимо оптимизировать для максимальной конверсии.

Прежде всего, необходимо понимать иерархию важности элементов карточки на Wildberries. Согласно данным eye-tracking исследований, покупатель просматривает карточку в следующем порядке:

Главное фото (первые 2-3 секунды)

Цена и рейтинг (следующие 1-2 секунды)

Заголовок товара (2-3 секунды)

Дополнительные изображения (5-7 секунд)

Описание и характеристики (если предыдущие элементы зацепили)

Это означает, что ваша карточка должна продавать товар за первые 15 секунд контакта с клиентом. 🕒

Элемент карточки Влияние на конверсию Рекомендации по оптимизации Основное фото До +32% Качественное изображение на белом фоне, с чётким отображением продукта Заголовок До +25% Ключевые характеристики + поисковые запросы (до 120 символов) Дополнительные фото До +18% 8-10 изображений: упаковка, детали, применение товара Видеоконтент До +45% Демонстрация товара в действии, 30-60 секунд Полное описание До +15% Структурированный текст с выделением преимуществ

Важно понимать, что Wildberries использует алгоритмы ранжирования товаров, учитывающие не только поисковую релевантность, но и поведенческие факторы. Чем выше CTR (кликабельность) вашей карточки и конверсия, тем выше будет позиция в выдаче.

Анна Крылова, ведущий специалист по продажам на маркетплейсах Однажды я работала с клиентом, продающим детскую одежду на Wildberries. Его товары были качественными, но продажи оставляли желать лучшего — всего 5-7 единиц в день. Проанализировав карточки, я обнаружила, что основные фото были сделаны на модели, а не на белом фоне, как рекомендует Wildberries. Мы полностью переснимали фотоконтент, добавили изображения с размерной сеткой и деталями отделки. Результат превзошел ожидания — в первую же неделю после обновления продажи выросли на 86%. Это наглядно показывает, насколько критично правильное визуальное оформление карточки для продаж на маркетплейсе.

Еще один ключевой элемент — характеристики товара. На Wildberries они влияют не только на информирование клиента, но и на работу фильтров при поиске. Заполняйте их максимально полно, не пропускайте ни одного релевантного поля. По статистике, товары с заполненностью характеристик более 90% имеют конверсию на 23% выше, чем товары с заполненностью менее 70%.

Анализ целевой аудитории для создания карточки на ВБ

Создание эффективной карточки товара невозможно без понимания того, кто ваш потенциальный покупатель. Аудитория Wildberries имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разработке контента. Согласно статистике 2025 года, 72% аудитории маркетплейса составляют женщины, при этом 58% всех пользователей — люди в возрасте 25-45 лет.

Для правильного анализа целевой аудитории необходимо ответить на ключевые вопросы:

Какие демографические характеристики имеет ваш покупатель? (пол, возраст, уровень дохода)

Какие проблемы решает ваш товар?

Какие поисковые запросы использует целевая аудитория?

Что может стать препятствием к покупке?

Какие конкурирующие товары рассматривает покупатель?

После анализа этих данных вы сможете персонализировать вашу карточку товара, делая акцент на тех характеристиках, которые важны именно вашей целевой аудитории. 🎯

Важно исследовать также поведенческие паттерны покупателей на Wildberries. По данным аналитики, 64% пользователей используют поиск по ключевым словам, а не категориям, а 37% совершают покупку после сравнения не менее 3-5 товаров конкурента.

Тип целевой аудитории Основные потребности Триггеры покупки Акценты в карточке товара Рациональные покупатели Соотношение цена/качество, надежность Технические характеристики, гарантии Подробные спецификации, сравнительные преимущества Импульсивные покупатели Эмоциональное удовлетворение, новизна Визуальная привлекательность, лимитированные предложения Яркие фото, эмоциональное описание, акцент на уникальность Экономные покупатели Максимальная выгода Скидки, экономия, долговечность Выделение ценового преимущества, долгосрочной выгоды Ищущие статус Престиж, уникальность Эксклюзивность, премиальность Акцент на бренд, качество материалов, ограниченность серии

Для эффективного анализа конкурентов на Wildberries используйте специализированные сервисы аналитики (Mpstats, Wildstat, MarketGuru). Изучайте карточки товаров, которые находятся на верхних позициях в поисковой выдаче по вашим ключевым запросам.

Вот что нужно анализировать у конкурентов:

Структуру заголовков и использование ключевых слов

Формат и стиль фотографий, количество изображений

Наличие и содержание видео-контента

Способы представления основных преимуществ товара

Заполнение характеристик и технических параметров

Наличие акций и специальных предложений

Не копируйте слепо карточки конкурентов, но используйте их сильные стороны, добавляя собственные уникальные элементы.

Оптимизация фото и видеоконтента для вайлдберриз

Визуальный контент — это первое, на что обращает внимание покупатель. По статистике, 93% потребителей считают визуальное представление решающим фактором при совершении покупки. На Wildberries фото и видео играют особенно важную роль, учитывая ограниченность физического контакта с товаром.

Основные требования к фотоконтенту на Wildberries в 2025 году:

Главное фото: белый фон, товар занимает 85-90% площади изображения

Разрешение: не менее 1000x1000 пикселей (оптимально 2000x2000)

Формат: JPG или PNG с качеством сжатия не менее 80%

Количество: минимум 5 фото, оптимально 8-10 изображений

Размер файла: до 5 МБ для каждого изображения

Для достижения максимальной эффективности рекомендуется следующая структура фотоконтента:

Главное фото на белом фоне (лицевая сторона товара) Изображение товара с другого ракурса (оборотная сторона) Детальные снимки важных элементов и особенностей Фото товара в использовании (на модели, в интерьере) Изображение упаковки и комплектации Сравнительные изображения размеров или материалов Инфографика с основными преимуществами

Дмитрий Ковалев, фотограф-специалист по продуктовым съемкам Помню случай с одним клиентом, продающим домашний текстиль. Его рейтинг карточек был низким, а количество возвратов зашкаливало — почти 28%. Проблема была в цветопередаче: фотографии искажали реальные оттенки продукции. Мы внедрили профессиональный колор-менеджмент, создали цветовые профили для каждой линейки продукции и переснимли весь ассортимент с калибровкой по цветовой шкале X-Rite. В течение месяца после обновления карточек процент возвратов снизился до 6%, а конверсия выросла на 33%. Клиенты в отзывах начали особо отмечать, что "цвет точно совпадает с фото". Это показывает, насколько важна точная цветопередача в фотографиях для определенных категорий товаров.

Видеоконтент становится всё более значимым фактором конверсии. По данным исследований 2025 года, наличие видео в карточке товара увеличивает вероятность покупки на 45-60%, особенно для таких категорий как электроника, бытовая техника, товары для дома и спорттовары. 📹

Рекомендации по созданию эффективного видео для Wildberries:

Продолжительность: 30-60 секунд (оптимально 45 секунд)

Разрешение: минимум 720p, оптимально 1080p

Формат: MP4 с кодеком H.264

Размер файла: до 150 МБ

Первые 5 секунд должны захватывать внимание и демонстрировать товар

Избегайте длинных вступлений и заставок

Используйте субтитры, так как 85% пользователей просматривают видео без звука

Особое внимание стоит уделить порядку расположения фотографий. Первые 3-4 изображения должны давать полное представление о товаре и его ключевых преимуществах. Этот принцип основан на статистике поведения пользователей: 76% покупателей просматривают не более 4-5 изображений перед принятием решения.

Для повышения конверсии рекомендуется регулярно обновлять визуальный контент, особенно для сезонных товаров. Анализ показывает, что обновление фотоконтента каждые 3-4 месяца может увеличить продажи на 15-20% даже для товаров с устоявшимся спросом.

Составление эффективных заголовков и описаний товара

Текстовый контент карточки товара на Wildberries — это не просто информация, а мощный маркетинговый инструмент, который должен соответствовать как требованиям поисковых алгоритмов, так и ожиданиям покупателей. Грамотно составленные заголовки и описания могут увеличить органический трафик на 30-35% и повысить конверсию до 25%.

Начнем с заголовка товара — он имеет критическое значение как для ранжирования в поиске, так и для первичного впечатления покупателя. На Wildberries оптимальная длина заголовка составляет 100-120 символов. Исследования показывают, что заголовки длиной 100-120 символов получают на 18% больше кликов по сравнению с более короткими или длинными вариантами.

Структура эффективного заголовка должна включать:

Название бренда (в начале заголовка)

Тип товара (что это такое)

2-3 ключевые характеристики, важные для покупателя

Уникальное преимущество (если есть)

Ключевые слова, по которым ищут ваш товар

Пример структуры заголовка: [Бренд] + [Тип товара] + [Ключевая характеристика 1] + [Ключевая характеристика 2] + [Преимущество]

Плохой пример: "Красивая футболка для мужчин" Хороший пример: "BRANDNAME Футболка мужская хлопковая приталенная с принтом, белая, размеры S-XXL"

Для описания товара на Wildberries важно создать структурированный, информативный и продающий текст, который решает две основные задачи: содержит ключевые слова для ранжирования и отвечает на все вопросы потенциального покупателя. 📝

Оптимальная структура описания товара на Wildberries:

Краткое введение (40-60 слов) — общее представление о товаре и его основные преимущества Списки характеристик и преимуществ — 5-7 ключевых пунктов, желательно в формате маркированного списка Описание функционала — как и где использовать товар, для чего он предназначен Технические детали — материалы, размеры, технологические особенности Рекомендации по использованию/уходу — практические советы для покупателя Комплектация — что входит в набор или упаковку Завершение с призывом к действию — почему стоит купить именно сейчас

При составлении описаний необходимо использовать следующие приемы:

Разбивайте текст на короткие абзацы (3-4 строки)

Используйте подзаголовки для структурирования информации

Выделяйте важные моменты с помощью маркированных списков

Включайте ключевые слова естественным образом

Избегайте общих фраз и "воды", фокусируйтесь на конкретике

Используйте эмоциональные триггеры, но не переусердствуйте

SEO-оптимизация текста для Wildberries имеет свои особенности. Важно включать ключевые слова, по которым покупатели ищут ваш товар, но делать это естественно. Плотность ключевых слов должна быть в пределах 2-3% от общего объема текста. Алгоритмы Wildberries хорошо распознают переспам и могут понизить ранжирование карточки.

Для поиска релевантных ключевых слов используйте:

Подсказки поисковой строки Wildberries

Анализ ТОП-10 конкурентов в вашей нише

Сервисы аналитики маркетплейсов (Mpstats, Wildstat)

Сезонные и трендовые запросы (обновляйте их регулярно)

Избегайте распространенных ошибок в описаниях: фраз "лучший товар", "идеальное качество" без подтверждения этих заявлений конкретными фактами. Вместо этого указывайте измеримые параметры: "срок службы до 5 лет", "выдерживает нагрузку до 150 кг", "содержит 95% органического хлопка".

Тестирование и аналитика продающих карточек на Wildberries

Создание эффективной карточки товара — это непрерывный процесс оптимизации, основанный на анализе данных и A/B-тестировании. Последовательное тестирование различных элементов карточки может повысить конверсию на 30-50% в перспективе 3-6 месяцев. В 2025 году аналитика на маркетплейсах стала еще более точной и информативной, предоставляя продавцам обширные возможности для улучшения показателей.

Ключевые метрики, которые необходимо отслеживать для оценки эффективности карточки товара на Wildberries:

CTR (Click-Through Rate) — процент пользователей, которые кликнули на вашу карточку после просмотра в поисковой выдаче

— процент пользователей, которые кликнули на вашу карточку после просмотра в поисковой выдаче Конверсия в покупку — процент пользователей, совершивших покупку после просмотра карточки

— процент пользователей, совершивших покупку после просмотра карточки Время, проведенное на странице — среднее время изучения карточки товара

— среднее время изучения карточки товара Глубина просмотра — количество просмотренных фото и разделов описания

— количество просмотренных фото и разделов описания Показатель отказов — процент пользователей, покинувших карточку без взаимодействия

— процент пользователей, покинувших карточку без взаимодействия Частота возвратов — процент покупателей, вернувших товар после покупки

Для системного улучшения карточек товаров рекомендуется использовать методику A/B-тестирования. Алгоритм проведения такого тестирования на Wildberries:

Выберите один элемент карточки для тестирования (например, главное фото) Создайте две версии карточки (А и B), различающиеся только тестируемым элементом Запустите обе версии на определенный период (минимум 7-14 дней) Соберите статистику по ключевым метрикам Определите победителя и внедрите более эффективную версию Переходите к тестированию следующего элемента

Важно: тестируйте только один элемент за раз, иначе вы не сможете точно определить, что именно повлияло на изменение показателей. 📊

Рекомендуемый порядок тестирования элементов карточки (от наиболее до наименее влияющих на конверсию):

Главное фото товара Заголовок Цена и скидки Дополнительные фото Видеоконтент Структура описания Технические характеристики

Инструменты для анализа эффективности карточек на Wildberries:

Встроенная аналитика личного кабинета Wildberries

Mpstats, Wildstat, MarketGuru для конкурентного анализа

Google Analytics с настройкой электронной коммерции

Сервисы отслеживания позиций в поисковой выдаче маркетплейсов

Не менее важно анализировать отзывы покупателей. Они предоставляют ценную информацию о том, какие аспекты товара и его представления требуют улучшения. Регулярно просматривайте отзывы, классифицируя проблемы и вопросы покупателей, а затем вносите соответствующие изменения в карточку товара.

Для крупных селлеров с широким ассортиментом рекомендуется разработать систему приоритизации оптимизации карточек. Начинайте с товаров, имеющих высокий потенциал роста продаж: средний спрос, но низкую конверсию, или высокий спрос, но низкую маржинальность.

Периодичность обновления карточек товаров должна зависеть от категории и сезонности:

Для сезонных товаров — обновление за 1,5-2 месяца до начала сезона

Для товаров с высокой конкуренцией — ежемесячное обновление

Для стабильных категорий — проверка и корректировка каждые 3 месяца

Помните, что оптимизация карточек товаров — это не разовое действие, а непрерывный процесс, требующий постоянного анализа, тестирования и совершенствования.