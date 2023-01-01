Как считаются отпускные на новом месте работы: формула и нюансы

Для кого эта статья:

Новые сотрудники, ищущие информацию о своих отпускных правах и выплатах.

Специалисты HR и бухгалтерии, желающие улучшить свои знания о расчетах отпускных.

Люди, интересующиеся трудовым законодательством и управлением персоналом. Устроились на новую работу и уже задумываетесь об отпуске? Вас наверняка интересует, на какие выплаты можно рассчитывать и как именно они будут начисляться. Ситуация с отпускными на новом месте работы часто вызывает вопросы: имеете ли вы право на полноценный отдых после трех месяцев работы, как рассчитываются выплаты при коротком стаже и что делать, если расчетный период был недостаточным? В 2025 году расчет отпускных регулируется четкими правилами, которые важно знать каждому сотруднику – разберем их детально и на конкретных примерах. ??

Право на отпуск на новом месте работы: сроки и условия

Многие новые сотрудники ошибочно полагают, что право на отпуск возникает только после года работы. На самом деле трудовое законодательство устанавливает иные правила. По Трудовому кодексу РФ, право на отпуск работник получает уже через 6 месяцев непрерывной работы у конкретного работодателя. При этом по соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. ??

Есть категории работников, которым отпуск предоставляется до истечения 6 месяцев в обязательном порядке:

Женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него

Работникам в возрасте до 18 лет

Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев

Мужьям в период нахождения их жен в отпуске по беременности и родам

Совместителям, если на основной работе они уходят в отпуск

Право на полный отпуск возникает независимо от стажа работы в организации — это важно понимать. Даже если вы проработали всего несколько месяцев, вам полагается пропорциональное количество дней отпуска.

Елена Морозова, HR-директор Недавно в нашу компанию устроилась Анна, опытный специалист по маркетингу. Через три месяца работы она обратилась с просьбой о предоставлении 10 дней отпуска в связи с семейными обстоятельствами. Анна переживала, что ей откажут из-за короткого стажа или предложат отпуск за свой счет. На собеседовании с руководителем выяснилось, что по закону она имеет право на пропорциональный оплачиваемый отпуск даже при небольшом стаже работы. За три месяца Анна заработала 7 дней оплачиваемого отпуска (из расчета 2,33 дня за каждый отработанный месяц). Остальные 3 дня мы оформили авансом, с учетом того, что Анна продолжит работу в компании. Так был найден компромисс, учитывающий как потребности сотрудника, так и требования законодательства.

Период работы Количество дней отпуска (при стандартном отпуске 28 дней в год) Примечание 1 месяц 2,33 дня Минимальный расчетный период 3 месяца 7 дней Часто используется для краткосрочного отпуска 6 месяцев 14 дней Законное право на первый отпуск 9 месяцев 21 день Три четверти годового отпуска 11 месяцев 25,67 дней Почти полный годовой отпуск

Важно понимать, что трудовой стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включает:

Время фактической работы

Время вынужденного прогула при незаконном увольнении с последующим восстановлением

Период отстранения от работы работника, не прошедшего медосмотр не по своей вине

Время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года

Расчет отпускных при небольшом стаже: особенности формулы

Основная формула расчета отпускных остается неизменной независимо от стажа работы в компании. Однако при небольшом сроке работы есть свои особенности расчета, которые важно учитывать. ??

Базовая формула для расчета отпускных выглядит так:

Отпускные = Среднедневной заработок ? Количество дней отпуска

Среднедневной заработок рассчитывается по формуле:

Среднедневной заработок = Сумма начисленной заработной платы за расчетный период / (12 месяцев ? 29,3)

Где 29,3 — среднемесячное число календарных дней.

Если сотрудник отработал в компании меньше 12 месяцев, то формула корректируется:

Среднедневной заработок = Сумма начисленной заработной платы за фактически отработанное время / (Количество полностью отработанных месяцев ? 29,3 + Количество календарных дней в неполных месяцах)

Максим Петров, бухгалтер по расчету заработной платы Ко мне обратился Дмитрий, IT-специалист, который устроился в компанию три месяца назад. Он планировал взять недельный отпуск и хотел узнать, как будут рассчитываться его отпускные. За три месяца работы его зарплата составила 80 000 рублей ежемесячно, без премий и надбавок. Для расчета отпускных я использовал формулу с учетом короткого стажа. Поскольку все три месяца были отработаны полностью, расчет выглядел так: 240 000 (сумма за три месяца) / (3 ? 29,3) = 2730,37 рублей — среднедневной заработок. Умножив эту сумму на 7 дней отпуска, мы получили сумму отпускных 19 112,59 рублей. Дмитрий был приятно удивлен, что даже при коротком стаже работы отпускные рассчитываются на общих основаниях и составляют значительную сумму.

При расчете отпускных для сотрудников с небольшим стажем работы важно правильно определить расчетный период. Если сотрудник работает менее месяца, среднедневной заработок определяется путем деления заработной платы за фактически отработанные дни на количество этих дней.

Особенности расчета отпускных при небольшом стаже:

Расчетный период — все фактически отработанное время с первого дня работы

Учитываются только те выплаты, которые сотрудник фактически получил за время работы

Если в расчетном периоде не было ни одного полностью отработанного месяца, средний заработок считается исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанных дней

При сменном графике работы расчет ведется с учетом фактически отработанных часов

Факторы, влияющие на размер отпускных у новых сотрудников

На размер отпускных выплат для новых сотрудников влияет ряд факторов, которые могут как увеличить, так и уменьшить итоговую сумму. Понимание этих факторов поможет правильно оценить ожидаемый размер выплат. ??

Основные факторы, влияющие на размер отпускных:

Структура заработной платы — учитываются оклад, премии, надбавки и доплаты, входящие в систему оплаты труда

— учитываются оклад, премии, надбавки и доплаты, входящие в систему оплаты труда Продолжительность расчетного периода — чем дольше вы работаете, тем более репрезентативным будет расчетный период

— чем дольше вы работаете, тем более репрезентативным будет расчетный период Наличие исключаемых периодов — больничные, отпуска без сохранения заработной платы свыше 14 дней в году и другие периоды исключаются из расчета

— больничные, отпуска без сохранения заработной платы свыше 14 дней в году и другие периоды исключаются из расчета Изменение размера оклада — если незадолго до отпуска произошло повышение оклада, это может быть учтено при расчете

— если незадолго до отпуска произошло повышение оклада, это может быть учтено при расчете Региональные коэффициенты — работа в регионах с районными коэффициентами влияет на размер отпускных

Один из ключевых факторов — состав выплат, учитываемых при расчете среднего заработка для отпускных. В расчет включаются:

Учитываемые выплаты Не учитываемые выплаты Заработная плата (оклад, тариф) Социальные выплаты (материальная помощь) Регулярные премии и надбавки Компенсации (за неиспользованный отпуск, проезд, питание) Доплаты за совмещение должностей Выплаты по больничным листам Комиссионные вознаграждения Отпускные за предыдущие периоды Выплаты за сверхурочную работу Единовременные премии, не предусмотренные системой оплаты труда

Для новых сотрудников особенно важно учитывать влияние неполного расчетного периода. Если вы проработали всего несколько месяцев, размер отпускных будет рассчитываться исходя из фактически полученной заработной платы за это время. Например, если в первые месяцы работы вам платили меньше (испытательный срок или отсутствие премий), это может снизить размер отпускных.

Интересный момент: при расчете отпускных для новых сотрудников не учитываются бонусы и премии, выплаченные на предыдущем месте работы. Учитываются только те выплаты, которые были произведены текущим работодателем. ??

Важно также знать, что существуют периоды, которые исключаются из расчетного периода при исчислении среднего заработка:

Периоды временной нетрудоспособности и отпуска по беременности и родам

Периоды, когда работник освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы, если на сохраняемую заработную плату не начислялись страховые взносы

Периоды отпусков без сохранения заработной платы более 14 календарных дней в течение года

Периоды простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и работника

Отпускные при неполном рабочем году: правила начисления

Когда сотрудник работает неполный рабочий год (менее 12 месяцев), начисление отпускных имеет свои особенности. Разберемся с основными правилами и нюансами. ??

Прежде всего, необходимо определить количество дней отпуска, положенное работнику за неполный рабочий год. Стандартная формула расчета:

Количество дней отпуска = 2,33 ? Количество отработанных месяцев

Где 2,33 — это количество дней отпуска, приходящееся на один месяц работы при стандартном отпуске 28 календарных дней в год (28 ? 12 = 2,33).

При определении стажа, дающего право на отпуск, месяц округляется, если в нем отработано более 15 календарных дней. Если менее 15 дней — этот месяц не учитывается при расчете.

Примеры расчета количества дней отпуска при неполном рабочем году:

За 3 месяца работы: 2,33 ? 3 = 6,99 ? 7 дней отпуска

За 5 месяцев работы: 2,33 ? 5 = 11,65 ? 12 дней отпуска

За 8 месяцев работы: 2,33 ? 8 = 18,64 ? 19 дней отпуска

При расчете отпускных в случае неполного рабочего года нужно обратить внимание на правильное определение расчетного периода. Если работник трудится в организации менее 12 месяцев, расчетным периодом будет всё фактически отработанное время.

Алгоритм расчета отпускных при неполном рабочем году:

Определить фактический расчетный период (количество полностью и не полностью отработанных месяцев) Рассчитать сумму фактически начисленной заработной платы за расчетный период Определить количество календарных дней в расчетном периоде (полные месяцы ? 29,3 + календарные дни в неполных месяцах) Рассчитать среднедневной заработок, разделив сумму начисленной зарплаты на количество календарных дней Умножить среднедневной заработок на количество дней отпуска

Особые случаи при расчете отпускных за неполный год:

Если нет ни одного полностью отработанного месяца — средний заработок рассчитывается исходя из фактически начисленной заработной платы и фактически отработанного времени

— средний заработок рассчитывается исходя из фактически начисленной заработной платы и фактически отработанного времени При изменении оклада — если незадолго до отпуска произошло повышение оклада, выплаты за расчетный период индексируются

— если незадолго до отпуска произошло повышение оклада, выплаты за расчетный период индексируются При сменном графике работы — расчет ведется с учетом фактически отработанных часов

— расчет ведется с учетом фактически отработанных часов При наличии командировок — периоды командировок включаются в расчетный период

При работе на условиях неполного рабочего времени (неполный день или неделя) количество дней отпуска не уменьшается, но средний заработок будет рассчитываться исходя из фактически начисленной заработной платы за неполное рабочее время. ??

Спорные ситуации с выплатой отпускных новым работникам

Несмотря на четкие нормы трудового законодательства, на практике нередко возникают спорные ситуации при расчете и выплате отпускных новым сотрудникам. Разберем наиболее типичные проблемные случаи и пути их решения. ??

Распространенные спорные ситуации:

Отказ в предоставлении отпуска до истечения 6 месяцев работы — некоторые работодатели ошибочно полагают, что отпуск до истечения полугода можно не предоставлять, хотя по соглашению сторон это допустимо

— некоторые работодатели ошибочно полагают, что отпуск до истечения полугода можно не предоставлять, хотя по соглашению сторон это допустимо Неверный расчет расчетного периода — часто бухгалтерия не учитывает дни, которые должны быть исключены из расчета, или неправильно определяет начало расчетного периода

— часто бухгалтерия не учитывает дни, которые должны быть исключены из расчета, или неправильно определяет начало расчетного периода Невключение в расчет некоторых видов выплат — например, премий или надбавок, которые согласно законодательству должны учитываться

— например, премий или надбавок, которые согласно законодательству должны учитываться Отпуск «авансом» и последующее увольнение — возникают вопросы о правомерности удержания излишне выплаченных отпускных

— возникают вопросы о правомерности удержания излишне выплаченных отпускных Расчет отпускных при частой смене должности или оклада — возникают сложности с определением среднего заработка

Как действовать в спорных ситуациях:

Изучить трудовое законодательство — знание своих прав поможет аргументированно отстаивать позицию Обратиться в бухгалтерию или HR-отдел с просьбой предоставить расчет отпускных Запросить письменное обоснование, если отказывают в предоставлении отпуска или расчет вызывает сомнения Обратиться в трудовую инспекцию, если работодатель нарушает ваши права В крайнем случае — обратиться в суд для защиты трудовых прав

Особое внимание стоит уделить ситуации с отпуском «авансом». Если работник увольняется, не отработав период, за который был предоставлен отпуск, работодатель имеет право удержать из заработной платы сумму за неотработанные дни отпуска. Однако есть исключения, когда удержание не производится:

При ликвидации организации

При сокращении численности или штата работников

При смене собственника имущества организации (в отношении руководителя, заместителей и главного бухгалтера)

При призыве работника на военную службу

В случае признания работника полностью нетрудоспособным

В случае смерти работника

Еще одна частая проблема — расчет отпускных при изменении размера оклада в течение расчетного периода. В этом случае выплаты за расчетный период, предшествующий повышению, индексируются с учетом коэффициента повышения. Это правило установлено в п. 16 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. ??

Важно помнить, что отпускные должны быть выплачены не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска. Нарушение этого срока является основанием для привлечения работодателя к административной ответственности.