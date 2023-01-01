Как считаются дни отпуска при увольнении: формула и примеры расчета

При увольнении каждый сотрудник сталкивается с вопросом расчета компенсации за неиспользованный отпуск. Знание правильной формулы и понимание тонкостей этого процесса — ваше преимущество в получении всех положенных выплат. Увольняетесь вы по собственному желанию или по соглашению сторон, проработали год или всего несколько месяцев — во всех случаях вам полагается денежная компенсация за отпускные дни, которыми вы не успели воспользоваться. Разберем подробно, как правильно рассчитать эти дни и на какую сумму вы можете рассчитывать в 2025 году. 📊

Как считаются дни отпуска при увольнении: основные правила

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск закреплено в статье 114 Трудового кодекса РФ. При прекращении трудовых отношений работодатель обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные отпускные дни (ст. 127 ТК РФ). Это правило действует независимо от основания увольнения и не требует отдельного заявления от сотрудника. 🔍

Основные принципы расчета дней отпуска при увольнении:

За каждый отработанный месяц сотрудник получает 2,33 дня отпуска (при стандартном отпуске 28 календарных дней в год)

Отработанным считается месяц, если в нем сотрудник трудился более 15 дней

При расчете учитываются только целые месяцы и дни

Расчет производится за текущий рабочий год сотрудника (отсчитывается от даты трудоустройства)

При увольнении компенсируются все накопленные отпускные дни за все время работы

Важно понимать, что не всегда количество отпускных дней прямо пропорционально отработанному времени. Существуют особенности для разных категорий работников.

Категория сотрудников Продолжительность ежегодного отпуска Количество дней за месяц Стандартный отпуск 28 календарных дней 2,33 дня Несовершеннолетние работники 31 календарный день 2,58 дня Работники с инвалидностью 30 календарных дней 2,5 дня Работники с вредными условиями труда От 35 календарных дней От 2,92 дня

Марина Соколова, HR-директор В моей практике был показательный случай с Андреем, специалистом IT-отдела. Он увольнялся после 2,5 лет работы, отгуляв за это время только 15 дней отпуска. При стандартных расчетах ему полагалось 28×2,5−15=55 дней компенсации. Однако бухгалтерия насчитала всего 43 дня. При проверке выяснилось, что не были учтены периоды, когда сотрудник находился на больничном более 14 дней подряд — эти месяцы ошибочно не включили в стаж для начисления отпуска. После нашего вмешательства расчет был скорректирован, и сотрудник получил положенную компенсацию в полном объеме. Такие случаи — яркий пример, почему важно лично контролировать правильность расчетов при увольнении.

Формула расчета компенсации за неиспользованный отпуск

Для корректного расчета компенсации за неиспользованный отпуск нужно определить два ключевых показателя:

Количество дней неиспользованного отпуска Средний дневной заработок сотрудника

Формула для расчета компенсации выглядит так:

Компенсация = Количество дней неиспользованного отпуска × Средний дневной заработок

Чтобы вычислить количество дней неиспользованного отпуска, используйте формулу:

Дни неиспользованного отпуска = (Отработанные месяцы × Норма дней отпуска в месяц) − Использованные дни отпуска

Где норма дней отпуска в месяц = 28 ÷ 12 = 2,33 дня (для стандартного отпуска в 28 календарных дней).

Средний дневной заработок рассчитывается по формуле:

Средний дневной заработок = Сумма начислений за 12 месяцев ÷ 12 ÷ 29,3

Число 29,3 — это среднемесячное число календарных дней, установленное ТК РФ.

Рассмотрим пример:

Сотрудник Иванов И.И. увольняется 15.05.2025 после 8 месяцев работы. За этот период он отгулял 7 дней отпуска. Его средняя зарплата за последние 12 месяцев составляет 70 000 рублей в месяц.

Рассчитаем количество дней неиспользованного отпуска: 8 месяцев × 2,33 дня − 7 дней = 18,64 − 7 = 11,64 дня (округляем до 12 дней) Определим средний дневной заработок: 70 000 ÷ 29,3 = 2 389,08 рублей Рассчитаем компенсацию: 12 дней × 2 389,08 = 28 668,96 рублей

Обратите внимание, что окончательная сумма компенсации подлежит налогообложению: с неё удерживается НДФЛ 13%. 💰

Расчет дней отпуска при увольнении: пошаговая инструкция

Для точного расчета компенсации за неиспользованный отпуск следуйте этой пошаговой инструкции:

Шаг 1. Определите расчетный период Расчетный период — это отрезок времени от даты поступления на работу (или от даты окончания предыдущего рабочего года) до даты увольнения. Он измеряется в полных месяцах и днях.

Шаг 2. Рассчитайте количество полных месяцев Полным считается месяц, в котором сотрудник отработал 15 и более календарных дней. Если в месяце отработано менее 15 дней, этот месяц не учитывается при расчете.

Шаг 3. Высчитайте полагающиеся дни отпуска Умножьте количество полных месяцев на норму дней отпуска за месяц (2,33 для стандартного отпуска). Округление производится в пользу работника.

Шаг 4. Вычтите использованные дни отпуска Из полученного количества дней вычтите уже использованные в текущем рабочем году дни отпуска. Это даст вам количество дней неиспользованного отпуска.

Шаг 5. Рассчитайте средний дневной заработок Суммируйте все выплаты, включаемые в расчет среднего заработка за последние 12 месяцев, и разделите на 12 и на 29,3.

Шаг 6. Рассчитайте итоговую сумму компенсации Умножьте количество дней неиспользованного отпуска на средний дневной заработок.

Пример расчета для сотрудника, работавшего неполный год:

Параметр Значение Расчет Дата приема на работу 01.09.2024 – Дата увольнения 20.03.2025 – Отработанный период 6 месяцев 20 дней 7 полных месяцев Положенные дни отпуска 7 × 2,33 16,31 дней Использованные дни отпуска 5 дней – Дни к компенсации 16,31 − 5 11,31 → 12 дней Средняя зарплата 60 000 руб./мес. – Средний дневной заработок 60 000 ÷ 29,3 2 047,78 руб. Компенсация (до вычета НДФЛ) 12 × 2 047,78 24 573,36 руб.

Особые случаи при расчете отпускных дней при увольнении

При расчете компенсации за неиспользованный отпуск существуют ситуации, требующие особого внимания. Рассмотрим наиболее распространенные из них. ⚖️

Увольнение до окончания рабочего года, в счет которого был предоставлен отпуск Если сотрудник уже отгулял отпуск "авансом" (то есть получил отдых за еще не отработанное время), при увольнении работодатель вправе удержать из заработной платы излишне выплаченные отпускные. Однако такое удержание возможно только в случаях, предусмотренных статьей 137 ТК РФ (например, увольнение по собственному желанию без уважительных причин или за дисциплинарный проступок).

Компенсация при увольнении с работы по совместительству Совместители имеют право на компенсацию за неиспользованный отпуск на тех же основаниях, что и основные работники. Расчет производится пропорционально отработанному времени, но исходя из заработка именно по совместительству.

Увольнение после декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком Периоды нахождения в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком не включаются в расчет стажа для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска. При этом за сотрудницей сохраняется право на неиспользованный отпуск за рабочий год, предшествующий декретному отпуску.

Расчет при увольнении сотрудников, имеющих право на удлиненный отпуск Некоторые категории работников имеют право на удлиненный ежегодный отпуск (педагоги, медицинские работники, сотрудники с вредными условиями труда). При расчете компенсации учитывается именно их увеличенная продолжительность отпуска.

Полная компенсация отпуска при увольнении до истечения 6 месяцев работы По общему правилу, право на отпуск возникает у сотрудника после 6 месяцев непрерывной работы. Однако при увольнении компенсация выплачивается независимо от продолжительности работы, даже если сотрудник проработал менее 6 месяцев.

Компенсация при сезонной работе Работникам, занятым на сезонных работах, положена компенсация из расчета 2 рабочих дня за каждый месяц работы.

Учитывайте эти особенности при расчете компенсации, чтобы не потерять положенные вам выплаты. 💼

Как проверить правильность расчета компенсации за отпуск

Несмотря на четкие формулы, на практике нередки случаи неверного расчета компенсаций. Чтобы защитить свои права, важно уметь самостоятельно проверять правильность начислений. 🧮

1. Запросите справку о расчете Вы имеете право получить от работодателя детальный расчет компенсации. В документе должны быть указаны:

Количество положенных и неиспользованных дней отпуска

Расчетный период

Сумма заработка за расчетный период

Средний дневной заработок

Итоговая сумма компенсации

2. Проверьте учет отработанного времени Удостоверьтесь, что правильно учтен весь период работы, включая неполные месяцы, отработанные более 15 дней. Проверьте, что из расчета не исключены периоды, которые должны учитываться (например, командировки, периоды повышения квалификации).

3. Сверьте данные об использованных отпусках Проанализируйте, все ли использованные дни отпуска учтены корректно. Для этого сопоставьте информацию из приказов о предоставлении отпусков с данными, которые использованы при расчете.

4. Уточните размер среднего заработка Проверьте, что в расчет среднего заработка включены все положенные выплаты:

Заработная плата

Премии и надбавки

Доплаты за особые условия труда

При этом не должны учитываться выплаты социального характера (материальная помощь, компенсация проезда и т.п.).

5. Проверьте округление результатов Округление дней отпуска всегда производится в пользу работника. Если получается дробное количество дней, округление должно быть произведено до целого числа в большую сторону.

6. Куда обращаться в случае неправильного расчета Если вы обнаружили ошибку в расчете компенсации:

Обратитесь в бухгалтерию или отдел кадров вашей компании Направьте письменную претензию работодателю При отсутствии реакции подайте жалобу в трудовую инспекцию В крайнем случае обратитесь в суд (срок исковой давности по трудовым спорам составляет 3 месяца)

Помните, что бремя доказательства правильности расчета лежит на работодателе. Вы имеете право получить полагающуюся вам компенсацию в полном объеме. 📝

Дмитрий Волков, адвокат по трудовому праву Ко мне обратился Сергей, который увольнялся после 5 лет работы в крупной компании. При расчете компенсации за неиспользованный отпуск ему насчитали только 15 дней вместо ожидаемых 42. При проверке выяснилось, что кадровая служба учла только текущий рабочий год, проигнорировав накопленные дни за предыдущие периоды. Мы составили претензию с детальным расчетом и копиями документов, подтверждающих стаж. После рассмотрения претензии компания признала ошибку и доплатила Сергею почти 120 000 рублей. Этот случай показывает, насколько важно внимательно проверять все расчеты при увольнении и не бояться отстаивать свои права.