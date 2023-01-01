Как прекратить статус самозанятого: пошаговая инструкция, советы

Для кого эта статья:

Самозанятые, планирующие прекратить свою деятельность

Налоговые консультанты и финансовые аналитики

Люди, желающие сменить профессиональную траекторию или расширить свои знания о налоговых режимах Решение завершить карьеру самозанятого – шаг, требующий такой же тщательности, как и старт этой деятельности. Неправильное прекращение НПД может привести к штрафам, долгам перед налоговой и проблемам с будущими финансовыми операциями. Независимо от причины – будь то переход на другой налоговый режим или полное прекращение деятельности – процесс "увольнения" самозанятого имеет строгий алгоритм. Давайте разберём, как безболезненно попрощаться со статусом плательщика НПД и избежать типичных ловушек этого процесса. 📝

Когда и почему самозанятые решают прекратить НПД

Решение о прекращении статуса самозанятого редко бывает спонтанным. Большинство плательщиков НПД сталкиваются с определёнными жизненными обстоятельствами, которые делают этот шаг необходимым. Давайте рассмотрим наиболее распространённые причины "увольнения" из самозанятых и оптимальные сроки для такого решения. 🧐

Можно выделить несколько ключевых причин, почему самозанятые принимают решение прекратить применение специального налогового режима:

Переход на другую систему налогообложения (ИП, ООО) из-за роста бизнеса

Трудоустройство в компанию по найму

Превышение установленного законом лимита дохода (2,4 млн рублей в год)

Переезд в другую страну на ПМЖ

Временное прекращение деятельности (декрет, болезнь, смена профессии)

Оптимальные сроки для прекращения статуса самозанятого зависят от ваших планов и обстоятельств:

Ситуация Рекомендуемые сроки снятия с учёта Причина Переход в ИП/ООО За 1-2 дня до регистрации нового статуса Избежание двойного налогообложения Трудоустройство После получения первой зарплаты Возможность сохранить доходы от прежних клиентов Приближение к лимиту дохода При достижении 80-90% от лимита Запас для непредвиденных поступлений Переезд за границу Перед снятием с регистрационного учёта в РФ Юридическая последовательность

Андрей Петров, налоговый консультант Один из моих клиентов, фотограф Михаил, решил прекратить деятельность как самозанятый после трёх лет успешной работы. Причина была радостной – его бизнес вырос настолько, что он приблизился к годовому лимиту доходов уже к сентябрю. Мы провели консультацию, и я порекомендовал ему не дожидаться автоматического исключения из реестра плательщиков НПД, а заранее подготовиться к переходу на УСН. Михаил сначала подал заявление о переходе на УСН с 1 января следующего года, а за два дня до регистрации ИП отменил статус самозанятого. Такая последовательность позволила ему избежать налоговых разрывов и двойного налогообложения. Сейчас у него небольшая фотостудия с двумя наёмными работниками, и он часто говорит, что плавный переход от самозанятости к ИП был ключевым фактором для безболезненного масштабирования бизнеса.

Важно понимать, что налоговая служба автоматически прекращает применение НПД при определённых обстоятельствах:

При превышении лимита годового дохода (2,4 млн рублей)

При выявлении деятельности, запрещённой для самозанятых

При смерти налогоплательщика или признании его умершим

При утрате права на применение НПД

Если вы не хотите ждать автоматического исключения из реестра или планируете сохранить безупречную налоговую репутацию, лучше самостоятельно инициировать процесс снятия с учёта в качестве плательщика НПД.

Подготовка к снятию с учета: что нужно сделать заранее

Подготовка к прекращению статуса самозанятого — это не просто техническая процедура в приложении. Это комплекс мер, который поможет вам завершить все обязательства перед государством и клиентами, сохранив репутацию и избежав неприятных последствий. 📊

Прежде чем отправлять заявление о снятии с учёта, необходимо выполнить ряд важных подготовительных действий:

Завершить все текущие проекты с клиентами или предупредить их о смене статуса

Сформировать и передать клиентам все необходимые чеки

Убедиться в отсутствии задолженности по налогу на профессиональный доход

Сохранить историю операций и чеков для возможных проверок в будущем

Проверить актуальность данных в личном кабинете налогоплательщика

Мария Соколова, финансовый аналитик Елена обратилась ко мне в панике: она решила прекратить деятельность самозанятой и уже отправила заявление о снятии с учёта, когда обнаружила непроведённый платёж от крупного клиента. По закону, после прекращения статуса плательщика НПД, выдача чеков невозможна, а доход без чека подлежит обложению НДФЛ по ставке 13%. Мы оперативно отозвали заявление о прекращении НПД (это возможно до даты снятия с учёта). Елена сформировала чек, уплатила 4% налога и только после этого повторно подала заявление о прекращении статуса самозанятого. Этот случай показывает, насколько важно закрыть все финансовые вопросы до официального "увольнения" из самозанятых.

Особое внимание стоит уделить финансовым обязательствам перед налоговой. Проверьте следующие моменты:

Что проверить Где проверить Действия при обнаружении проблем Наличие задолженности по налогу Приложение "Мой налог", раздел "Налоги" Немедленно погасить задолженность Корректность учтённых доходов Приложение "Мой налог", раздел "Доходы" Сформировать недостающие чеки Наличие незавершённых операций Приложение "Мой налог", раздел "История" Завершить операции, аннулировать ошибочные чеки Актуальность привязанной карты Приложение "Мой налог", раздел "Настройки" Обновить платёжные реквизиты

Важно помнить: если вы планируете сразу после прекращения НПД зарегистрироваться как ИП или открыть ООО, уточните оптимальную последовательность действий в вашей налоговой инспекции. В некоторых случаях рекомендуется сначала подать заявление о регистрации нового статуса, а затем прекращать НПД, чтобы избежать временного разрыва в налоговом учёте.

Подготовьте также документальное подтверждение вашей деятельности в качестве самозанятого: выгрузите из приложения справку о доходах и сохраните историю чеков. Эти документы могут понадобиться для подтверждения стажа, доходов при обращении за кредитом или для других целей в будущем.

Пошаговая инструкция по отмене статуса самозанятого

Процесс отмены статуса самозанятого технически несложен, но требует внимательности на каждом этапе. Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете корректно завершить применение специального налогового режима НПД без негативных последствий. 📱

Существует несколько способов снятия с учёта в качестве плательщика НПД. Выберите наиболее удобный для вас:

Через мобильное приложение "Мой налог" (самый распространённый способ) Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России Через уполномоченный банк, если вы регистрировались через него Лично в налоговой инспекции (в исключительных случаях)

Рассмотрим самый популярный способ — через приложение "Мой налог":

Откройте приложение "Мой налог" и авторизуйтесь Перейдите в раздел "Настройки" (значок шестерёнки в нижнем правом углу) Выберите пункт "Снятие с учёта" Ознакомьтесь с предупреждением о последствиях снятия с учёта Выберите причину снятия с учёта из предложенного списка Подтвердите своё решение, нажав кнопку "Снять с учёта" Дождитесь уведомления о снятии с учёта (обычно приходит в течение 1 дня)

Важно помнить, что снятие с учёта происходит не мгновенно. Дата снятия с учёта будет указана в уведомлении. До этой даты вы остаётесь плательщиком НПД и можете продолжать деятельность в обычном режиме.

При снятии с учёта через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС:

Войдите в личный кабинет на сайте nalog.ru Перейдите в раздел "Профиль" Выберите вкладку "Учёт как самозанятого" Нажмите кнопку "Снять с учёта" Укажите причину и подтвердите своё решение

Если вы регистрировались через банк, процедура может различаться в зависимости от конкретного банка. Обычно необходимо:

Войти в мобильное приложение банка Найти раздел, связанный с самозанятостью Выбрать опцию прекращения применения НПД Подтвердить свои намерения

Особые ситуации при снятии с учёта:

Передумали сниматься с учёта? Если заявление уже подано, но дата снятия с учёта ещё не наступила, вы можете отозвать заявление. Для этого в приложении "Мой налог" перейдите в раздел "Настройки", затем в "Снятие с учёта" и нажмите "Отменить снятие с учёта".

Обратитесь в налоговую службу через раздел "Поддержка" в приложении или позвоните на горячую линию ФНС России: 8-800-222-22-22. Хотите снова стать самозанятым после снятия с учёта? Вы можете повторно зарегистрироваться в любое время, если соответствуете требованиям. Процедура регистрации будет такой же, как и в первый раз.

Обратитесь в налоговую службу через раздел "Поддержка" в приложении или позвоните на горячую линию ФНС России: 8-800-222-22-22. Хотите снова стать самозанятым после снятия с учёта? Вы можете повторно зарегистрироваться в любое время, если соответствуете требованиям. Процедура регистрации будет такой же, как и в первый раз.

Правовые последствия прекращения НПД

Снятие с учёта в качестве плательщика НПД имеет ряд юридических и налоговых последствий, которые необходимо учитывать при планировании этого шага. Понимание этих последствий поможет избежать неприятных сюрпризов и правильно спланировать свои дальнейшие действия. ⚖️

Правовые последствия прекращения статуса самозанятого можно разделить на несколько категорий:

Категория последствий Описание Что нужно знать Налоговые обязательства Изменение порядка налогообложения доходов После снятия с учёта доходы облагаются НДФЛ по ставке 13% (или 15% для сумм свыше 5 млн руб.) Взаимоотношения с клиентами Прекращение возможности выдавать чеки НПД Необходимо заранее проинформировать клиентов о смене статуса Отчётность Возникновение обязанности по подаче налоговой декларации При получении доходов после прекращения НПД необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ Страховые взносы Утрата права на добровольное пенсионное страхование в качестве самозанятого Взносы, уплаченные ранее, учитываются при расчёте пенсии

Важно понимать, что дата снятия с учёта имеет ключевое значение:

Все доходы, полученные до даты снятия с учёта , облагаются налогом на профессиональный доход по ставкам 4% или 6%

, облагаются налогом на профессиональный доход по ставкам 4% или 6% Все доходы, полученные после даты снятия с учёта, облагаются НДФЛ по ставке 13% (или 15% для сумм свыше 5 млн руб.)

Если вы получили оплату после снятия с учёта за работы или услуги, выполненные в период применения НПД, такой доход всё равно облагается НДФЛ, если вы не успели сформировать чек до даты снятия с учёта.

Особые ситуации, требующие внимания:

Автоматическое снятие с учёта: Если вы были сняты с учёта автоматически (например, при превышении лимита доходов), то дата снятия с учёта устанавливается налоговым органом. Все доходы после этой даты подлежат обложению НДФЛ. Переход на другой налоговый режим: При переходе с НПД на другие специальные налоговые режимы (УСН, ПСН) необходимо соблюдать установленные сроки подачи заявлений. Трудоустройство: После снятия с учёта в качестве самозанятого вы можете трудоустроиться без ограничений. Однако, если вы работали самозанятым в компании, с которой ранее у вас были трудовые отношения, налоговые органы могут расценить это как попытку оптимизации налогов и начислить работодателю страховые взносы.

Штрафы и санкции после прекращения НПД могут возникнуть в следующих случаях:

Продолжение выдачи чеков НПД после снятия с учёта (административная ответственность)

Неуплата НДФЛ с доходов, полученных после снятия с учёта (штраф 20% от неуплаченной суммы налога)

Непредставление декларации 3-НДФЛ при получении доходов после прекращения НПД (штраф 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1000 рублей)

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется сохранять все документы, связанные с деятельностью в качестве самозанятого, в течение минимум 4 лет после снятия с учёта. Это поможет обосновать источники доходов в случае проверок.

Что делать после снятия с учета: следующие шаги

После официального прекращения статуса самозанятого жизнь не заканчивается – она лишь меняет налоговую форму. Чтобы этот переход прошёл гладко и без неприятных последствий, необходимо предпринять ряд важных действий. От правильности этих шагов зависит ваше налоговое благополучие в будущем. 🔄

Первое, что необходимо сделать после получения уведомления о снятии с учёта – определиться с дальнейшим форматом деятельности и соответствующим режимом налогообложения:

Переход в статус наёмного работника: Если вы устраиваетесь на работу по трудовому договору, ваш работодатель будет удерживать НДФЛ из зарплаты и перечислять за вас страховые взносы

Если вы устраиваетесь на работу по трудовому договору, ваш работодатель будет удерживать НДФЛ из зарплаты и перечислять за вас страховые взносы Регистрация в качестве ИП: Выберите подходящий налоговый режим (УСН, ПСН, ОСНО) и подайте заявление о регистрации

Выберите подходящий налоговый режим (УСН, ПСН, ОСНО) и подайте заявление о регистрации Открытие ООО: Если планируете масштабировать бизнес, подготовьте необходимые документы для регистрации юридического лица

Если планируете масштабировать бизнес, подготовьте необходимые документы для регистрации юридического лица Временный перерыв в деятельности: Если не планируете получать доходы, никаких дополнительных действий не требуется

Если не планируете получать доходы, никаких дополнительных действий не требуется Получение доходов без регистрации: Вы обязаны самостоятельно рассчитывать и уплачивать НДФЛ, а также подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ ежегодно

Важные задачи после снятия с учёта в качестве плательщика НПД:

Сохраните документацию: Выгрузите и сохраните справку о доходах, историю чеков и другие документы из приложения "Мой налог" Уведомите партнёров и клиентов: Проинформируйте о смене статуса всех, с кем у вас есть действующие договорённости Закройте финансовые обязательства: Если остались неоплаченные налоги за период применения НПД, погасите их Решите вопрос с банковским счётом: Если открывали счёт специально для самозанятости, решите, сохранять его или закрыть Обновите профили на платформах: Если работали через сервисы для фрилансеров, обновите информацию о своём статусе

Если вы продолжаете получать доходы от профессиональной деятельности после снятия с учёта, помните о необходимости самостоятельно рассчитывать и уплачивать НДФЛ:

НДФЛ с доходов физических лиц уплачивается по ставке 13% (для доходов до 5 млн рублей в год) или 15% (для части дохода, превышающей 5 млн рублей) Авансовые платежи по НДФЛ нужно рассчитывать и уплачивать ежеквартально До 30 апреля следующего года необходимо подать налоговую декларацию 3-НДФЛ До 15 июля следующего года нужно доплатить разницу между рассчитанным налогом и уплаченными авансовыми платежами (если она есть)

Если вы решили зарегистрироваться в качестве ИП после самозанятости, обратите внимание на сроки перехода на различные налоговые режимы:

УСН: Уведомление о переходе подаётся в течение 30 дней с даты регистрации ИП

Уведомление о переходе подаётся в течение 30 дней с даты регистрации ИП ПСН: Заявление на получение патента подаётся не позднее чем за 10 дней до начала его действия

Заявление на получение патента подаётся не позднее чем за 10 дней до начала его действия ОСНО: Применяется автоматически, если не выбран другой режим

Помните, что решение о прекращении статуса самозанятого не является необратимым. В случае изменения обстоятельств вы всегда можете снова зарегистрироваться в качестве плательщика НПД, если соответствуете установленным законом критериям.