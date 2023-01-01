Как работник должен уведомить работодателя о больничном: правила

Для кого эта статья:

Работники, желающие узнать, как правильно сообщать о болезни работодателю

HR-специалисты, отвечающие за кадровое делопроизводство

Юристы, работающие в области трудового права и консультирующие по вопросам трудовых споров Заболели и не знаете, как правильно сообщить об этом начальству? Вопрос больничных касается каждого работающего человека — никто не застрахован от внезапного недомогания или травмы. Однако многие сотрудники допускают критические ошибки при уведомлении работодателя, что приводит к конфликтам, штрафам и даже потере части заработка. Соблюдение четких правил уведомления о нетрудоспособности защитит ваши права и обеспечит получение полагающихся выплат. 🏥

Законодательные сроки уведомления о больничном

Согласно Трудовому кодексу РФ, работник обязан своевременно известить работодателя о своей болезни и невозможности выполнять трудовые обязанности. Хотя конкретных сроков уведомления в ТК РФ не прописано, большинство юристов рекомендуют сообщать о заболевании в течение первого дня нетрудоспособности. 📝

В 2025 году действуют следующие рекомендуемые сроки уведомления:

Ситуация Рекомендуемый срок уведомления Комментарий Плановая госпитализация За 1-3 дня до больничного Позволяет работодателю перераспределить нагрузку Внезапное заболевание В течение первого дня нетрудоспособности Желательно до начала рабочего дня или в первые часы работы Несчастный случай, травма При первой возможности Если сам работник не может сообщить, это могут сделать родственники Продление больничного В день продления Работодатель должен знать новые сроки отсутствия сотрудника

Важно помнить, что большинство компаний регламентируют порядок уведомления о болезни в локальных нормативных актах. Эти правила могут устанавливать более конкретные сроки и процедуры. Ознакомьтесь с:

Правилами внутреннего трудового распорядка

Коллективным договором

Должностной инструкцией

Внутренними регламентами компании

Обязанность работника соблюдать эти правила закреплена в ст. 21 ТК РФ, где указано, что сотрудник должен выполнять требования внутреннего трудового распорядка. Игнорирование этой нормы может повлечь дисциплинарную ответственность. ⚠️

Анна Викторова, HR-директор

В нашей практике был показательный случай с программистом Максимом. Он заболел в понедельник, но решил, что сообщить об этом можно и во вторник, когда он получит больничный лист. Такое промедление привело к серьезным проблемам — его отсутствие сорвало важную встречу с клиентом, а команда не смогла вовремя перераспределить его задачи. После этого мы внесли в регламент компании четкое требование: уведомлять о болезни до 09:30 первого дня отсутствия. При нарушении этого правила сотрудник может получить замечание или выговор. С момента введения регламента подобные ситуации не повторялись.

Способы сообщения работодателю о болезни

Существует несколько допустимых способов уведомить работодателя о временной нетрудоспособности. Выбор конкретного метода зависит от внутренних правил компании и технических возможностей. 📲

Телефонный звонок — классический и наиболее оперативный способ. Рекомендуется звонить непосредственному руководителю или HR-специалисту.

— классический и наиболее оперативный способ. Рекомендуется звонить непосредственному руководителю или HR-специалисту. SMS-сообщение — подходит, если такой формат закреплен в локальных актах компании.

— подходит, если такой формат закреплен в локальных актах компании. Электронная почта — формальный способ с возможностью сохранения доказательства уведомления.

— формальный способ с возможностью сохранения доказательства уведомления. Корпоративный мессенджер — удобный современный метод для компаний, использующих цифровые платформы коммуникации.

— удобный современный метод для компаний, использующих цифровые платформы коммуникации. Через родственников или коллег — допустимо в экстренных ситуациях, если сам работник не может связаться с работодателем.

Способ уведомления Преимущества Недостатки Телефонный звонок Мгновенная обратная связь, возможность обсудить детали Отсутствие письменного подтверждения факта уведомления Электронная почта Документальное подтверждение, официальный характер Может быть не прочитана вовремя Корпоративный мессенджер Оперативность, удобство, история сообщений Не во всех компаниях признается официальным каналом SMS-сообщение Доступность в любых условиях Могут быть проблемы с доставкой, отсутствие расширенного функционала

При уведомлении рекомендуется включить следующую информацию:

Причину отсутствия на рабочем месте (заболевание, травма) Ориентировочную длительность нетрудоспособности (если известно) Контактный номер для связи в период болезни Информацию о незавершенных рабочих задачах, требующих вмешательства

Важно сохранить доказательства того, что вы уведомили работодателя: сделайте скриншот сообщения, сохраните письмо в отправленных или попросите подтвердить получение информации. Это поможет избежать возможных споров в будущем. 🔒

Документы для подтверждения временной нетрудоспособности

Само уведомление работодателя — лишь первый шаг. Для официального подтверждения болезни и получения соответствующих выплат необходимы надлежащие документы. 📋

Основным документом, подтверждающим временную нетрудоспособность, является:

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) — с 2022 года это основная форма больничного листа в России. Имеет уникальный номер, который работник обязан сообщить работодателю.

— с 2022 года это основная форма больничного листа в России. Имеет уникальный номер, который работник обязан сообщить работодателю. Бумажный листок нетрудоспособности — выдается в исключительных случаях (например, при оформлении больничного в учреждениях силовых структур).

При закрытии больничного листа, работнику важно сообщить работодателю:

Номер ЭЛН (в случае электронного больничного) Период нетрудоспособности (дата начала и окончания) Причину нетрудоспособности (если это требуется по локальным актам)

С 2025 года действуют следующие дополнительные документы, которые могут потребоваться в специфических ситуациях:

Справка из медицинского учреждения — если работник обращался за медицинской помощью без открытия больничного листа (например, был на приеме у врача 1-2 часа)

— если работник обращался за медицинской помощью без открытия больничного листа (например, был на приеме у врача 1-2 часа) Выписка из медицинской карты — может потребоваться при продолжительном лечении или для обоснования необходимости особых условий труда после выхода на работу

— может потребоваться при продолжительном лечении или для обоснования необходимости особых условий труда после выхода на работу Рецепты и медицинские заключения — в некоторых случаях используются как дополнительное подтверждение факта болезни

Михаил Соловьев, юрист по трудовому праву

Не так давно ко мне обратилась Елена, бухгалтер в крупной компании. Она получила выговор за отсутствие на работе, хотя была на больничном. Проблема возникла из-за того, что Елена просто позвонила руководителю и сообщила о болезни, но не передала номер электронного больничного листа. Руководство посчитало, что без номера ЭЛН уведомление недействительно. После консультации мы подготовили обращение в комиссию по трудовым спорам, где выговор был отменен. Но этот случай показателен: недостаточно просто сказать, что вы болеете — необходимо выполнить все формальные процедуры передачи информации о больничном листе. Я всегда рекомендую клиентам фиксировать факт передачи номера ЭЛН в письменном виде — по электронной почте или в корпоративной системе.

Алгоритм действий работника при открытии больничного

Четкий алгоритм действий при открытии больничного листа поможет избежать ошибок и недопонимания между сотрудником и работодателем. Следуйте этой пошаговой инструкции: 🔄

День заболевания: Свяжитесь с работодателем предпочтительным способом (звонок, электронная почта, мессенджер)

Сообщите о своем состоянии и невозможности прийти на работу

Уточните, как передать информацию о незавершенных задачах Обращение к врачу: Запишитесь на прием к врачу или вызовите его на дом

Опишите симптомы и пройдите осмотр

Получите рекомендации по лечению Получение больничного листа: Запросите открытие электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН)

Запишите номер ЭЛН (он нужен для передачи работодателю)

Уточните у врача предварительный срок больничного Передача информации работодателю: Сообщите номер ЭЛН в отдел кадров или непосредственному руководителю

Уточните предполагаемую дату выхода на работу

При необходимости предоставьте информацию о тяжести заболевания В процессе лечения: Следуйте медицинским рекомендациям

Посещайте врача согласно назначениям

При продлении больничного незамедлительно уведомите работодателя При закрытии больничного: Сообщите работодателю о закрытии больничного и дате выхода на работу

Передайте информацию о закрытии ЭЛН и его окончательном периоде

При наличии ограничений по труду после болезни предоставьте соответствующие медицинские заключения

Для сотрудников с хроническими заболеваниями или тех, кто часто берет больничный, рекомендуется заранее обсудить с руководством наиболее удобный порядок уведомления и взаимодействия во время болезни. Это поможет минимизировать негативное влияние на рабочий процесс. 📊

Ответственность за несвоевременное уведомление

Несоблюдение правил уведомления о болезни может повлечь за собой серьезные последствия для работника. Важно понимать возможные риски и меры ответственности. ⚖️

В зависимости от ситуации и внутренних правил компании, работник может столкнуться со следующими мерами воздействия:

Нарушение Возможное наказание Правовое обоснование Несвоевременное уведомление о больничном Замечание, выговор Ст. 192 ТК РФ Отсутствие уведомления при наличии больничного Выговор, лишение премии Ст. 192 ТК РФ, локальные акты Отсутствие на работе без больничного и уведомления Увольнение за прогул Ст. 81 ч. 1 п. 6 пп. а ТК РФ Фальсификация больничного листа Увольнение, уголовная ответственность Ст. 81 ТК РФ, ст. 327 УК РФ

Важно отметить, что работодатель должен обосновать применение дисциплинарного взыскания и соблюсти процедуру его наложения. Работник имеет право оспорить несправедливое наказание через:

Комиссию по трудовым спорам

Государственную инспекцию труда

Суд

Чтобы защитить себя от необоснованных претензий со стороны работодателя, рекомендуется:

Всегда фиксировать факт уведомления (сохранять скриншоты переписки, записывать дату и время телефонного разговора) Внимательно изучать и соблюдать локальные нормативные акты компании Иметь копии всех документов, подтверждающих временную нетрудоспособность В спорных ситуациях обращаться за консультацией к юристу по трудовому праву

Следует помнить, что работодатель не вправе требовать от работника выхода на работу в период действия больничного листа, даже при острой производственной необходимости. Такое требование является нарушением трудового законодательства и может быть обжаловано. 🚫