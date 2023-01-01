Как проверить трудоустройство по ИНН: 5 надежных способов онлайн

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, заинтересованные в официальном трудоустройстве и защите своих прав

Люди, которые хотят проверить свой трудовой статус и избежать возможных нарушений

Специалисты и студенты HR, заинтересованные в изучении трудового законодательства и кадрового делопроизводства Официальное трудоустройство — это не просто формальность, а гарантия ваших прав и финансовой безопасности! ?? Однако каждый третий российский работник сталкивается с ситуацией, когда работодатель обещает "оформить позже" или предлагает "серую" схему оплаты. Как убедиться, что вы действительно трудоустроены официально и за вас платятся все необходимые отчисления? Современные цифровые сервисы позволяют проверить свой трудовой статус буквально за несколько минут — достаточно знать свой ИНН и иметь доступ к интернету.

Почему важно проверять официальное трудоустройство

Отсутствие официального трудоустройства чревато серьезными последствиями, которые могут проявиться как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Проверка своего трудового статуса — это не просто формальность, а необходимость для защиты собственных прав. ??

Главные причины, почему стоит регулярно проверять свой официальный статус трудоустройства:

Гарантия социальных выплат при больничном, декретном отпуске или в случае производственной травмы

Формирование пенсионного стажа и накоплений

Возможность получить налоговые вычеты (например, при покупке жилья или оплате обучения)

Подтверждение официального дохода при оформлении кредита или ипотеки

Защита от незаконного увольнения и других нарушений трудовых прав

Согласно данным Росстата за 2023 год, около 15 миллионов россиян работают в теневом секторе экономики, не имея официального оформления. Часто работники узнают об отсутствии трудоустройства слишком поздно — когда нужно оформить больничный, взять кредит или выйти на пенсию.

Риски неофициального трудоустройства Последствия Как часто сталкиваются работники (%) Отсутствие больничных выплат Потеря дохода при болезни 76% Непредоставление отпуска Выгорание, отсутствие оплачиваемого отдыха 64% Невыплата компенсаций при увольнении Финансовые потери 82% Отсутствие пенсионных отчислений Минимальная пенсия в будущем 100% Проблемы с получением кредитов Отказ в ипотеке и других крупных займах 58%

Елена Соколова, HR-директор В моей практике был показательный случай с молодым специалистом Александром. Отработав год в IT-компании, он решил взять ипотеку. В банке ему отказали, сославшись на отсутствие подтвержденного дохода. Выяснилось, что работодатель, обещавший "оформить все документы позже", так и не заключил с ним трудовой договор. Александр не только потерял возможность приобрести жилье, но и обнаружил, что за весь год работы за него не производились пенсионные отчисления. Если бы он вовремя проверил свой статус через ИНН, проблему можно было решить намного раньше.

Регулярная проверка своего трудоустройства позволяет быстро выявить недобросовестного работодателя и принять меры для защиты своих прав. Далее я расскажу о 5 надежных онлайн-способах проверки трудоустройства по ИНН, которые доступны каждому работнику. ???

Проверка трудоустройства через личный кабинет налогоплательщика

Личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы — это один из самых надежных и информативных способов проверки официального трудоустройства. Через этот сервис вы получаете доступ к актуальным сведениям о своем работодателе и начислениях НДФЛ, что напрямую свидетельствует о вашем трудовом статусе. ??

Алгоритм проверки трудоустройства через ФНС:

Зайдите на официальный сайт ФНС России (nalog.gov.ru) Авторизуйтесь в личном кабинете, используя учетную запись Госуслуг или ИНН и пароль В разделе "Сведения о доходах" выберите "Справка о доходах 2-НДФЛ" Укажите интересующий вас налоговый период (год) Сформируйте и скачайте справку

В полученной справке будет указан ваш работодатель (налоговый агент), суммы начисленной заработной платы и удержанного налога. Если вы официально трудоустроены, данные будут присутствовать в системе. Отсутствие информации может свидетельствовать о том, что работодатель не оформил вас официально или не отчитывается в налоговые органы.

Дополнительно в личном кабинете налогоплательщика можно:

Проверить, перечисляет ли работодатель НДФЛ с вашей зарплаты

Отследить историю ваших официальных доходов за несколько лет

Выявить расхождения между фактически получаемой зарплатой и официально задекларированной

Сформировать налоговые вычеты на основании официального дохода

Михаил Логинов, налоговый консультант Ко мне обратилась Ирина, которая три года работала менеджером в торговой компании. Работодатель уверял, что оформил ее официально, но при проверке через личный кабинет налогоплательщика выяснилось, что за все это время в системе числится лишь минимальный НДФЛ — с суммы в 15 000 рублей ежемесячно, хотя реальная зарплата составляла 60 000 рублей. Остальную часть выплачивали "в конверте". Благодаря своевременной проверке и собранным доказательствам (переписка, свидетельские показания коллег) Ирина смогла через трудовую инспекцию добиться перерасчета и официального оформления.

Стоит отметить важный нюанс: данные в личном кабинете налогоплательщика обновляются не мгновенно. После трудоустройства может пройти 1-3 месяца, прежде чем информация появится в системе. Это связано с периодичностью сдачи отчетности работодателями. ??

Если вы только что устроились на работу, отсутствие данных не обязательно означает нарушение. Однако если прошло более трех месяцев, а информации нет — это серьезный повод для беспокойства и разговора с работодателем.

Как узнать о трудоустройстве через портал Госуслуги

Единый портал государственных услуг (Госуслуги) предоставляет гражданам широкие возможности для проверки официального трудоустройства. Этот сервис удобен тем, что объединяет информацию из различных государственных баз данных и позволяет получить сведения о трудовом статусе буквально в пару кликов. ???

Для проверки трудоустройства через Госуслуги необходимо:

Войти в личный кабинет на портале Госуслуги (gosuslugi.ru) с подтвержденной учетной записью Перейти в раздел "Сведения о трудовой деятельности" Заказать услугу "Выписка из электронной трудовой книжки" (СТД-ПФР) Выбрать способ получения документа (электронный формат) Дождаться формирования документа (обычно занимает несколько минут)

В полученной выписке будет отражена информация о всех ваших официальных местах работы, включая текущее трудоустройство, с указанием даты приема, должности и основания для оформления (номер приказа или трудового договора).

Преимущества проверки через Госуслуги:

Доступ к актуальным данным из Пенсионного фонда и ФНС одновременно

Бесплатное получение официальных выписок с электронной подписью

Возможность скачать документ в формате PDF для предоставления в банки и другие организации

Удобный интерфейс и круглосуточный доступ

Высокий уровень защиты персональных данных

Раздел на Госуслугах Какую информацию можно получить Срок обновления данных Выписка из электронной трудовой книжки Полная история трудоустройства, включая текущее место работы До 45 дней с момента трудоустройства Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета Информация о страховых взносах от работодателя До 45 дней после окончания отчетного квартала Справка о доходах и суммах налога физического лица Данные о начисленной зарплате и удержанном НДФЛ После сдачи работодателем годовой отчетности Сведения о трудовом стаже Периоды работы, учитываемые для расчета пенсии Ежеквартальное обновление

С 2020 года в России осуществляется постепенный переход на электронные трудовые книжки, поэтому информация на портале Госуслуги становится все более полной и актуальной. Для работников, впервые трудоустроившихся после 2021 года, данные в электронной трудовой книжке являются единственным официальным источником информации о трудовой деятельности.

Важно отметить, что если вы не видите данные о своем текущем месте работы в выписке из электронной трудовой книжки и прошло более 45 дней с момента трудоустройства, это серьезный повод обратиться к работодателю за разъяснениями. Возможно, трудовой договор не был официально оформлен или работодатель не предоставил сведения в Пенсионный фонд. ??

Получение сведений из Пенсионного фонда по ИНН

Пенсионный фонд России (ПФР) — это организация, которая хранит наиболее полные сведения о вашей трудовой деятельности, поскольку именно туда работодатели обязаны ежемесячно отчислять страховые взносы. Проверка через ПФР позволяет не только подтвердить факт трудоустройства, но и узнать, формируется ли ваша будущая пенсия. ??

Существует несколько способов получения сведений из Пенсионного фонда по ИНН:

Через личный кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru): Авторизуйтесь с помощью учетной записи Госуслуг

Выберите раздел "Индивидуальный лицевой счет"

Закажите выписку "Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета" Через мобильное приложение ПФР: Установите официальное приложение "ПФР Электронные сервисы"

Войдите с учетными данными от Госуслуг

В разделе "Услуги" выберите "Выписка из ИЛС" Лично в отделении ПФР: Посетите ближайший офис ПФР с паспортом и СНИЛС

Напишите заявление на получение выписки

Получите документ в тот же день

В выписке из индивидуального лицевого счета содержится информация:

О всех работодателях, производивших отчисления в ПФР

О периодах трудовой деятельности с указанием точных дат

О суммах страховых взносов, перечисленных работодателем

О размере пенсионных баллов, накопленных за время работы

О стаже, учитываемом для расчета пенсии

Особенно ценно то, что в выписке из ПФР отражаются страховые взносы в режиме реального времени. Если вы работаете официально, но взносы не поступают — это может свидетельствовать о нарушениях со стороны работодателя. ??

Типичные проблемы, которые можно выявить при проверке через ПФР:

Работодатель не оформил трудовой договор, хотя вы фактически работаете

Вас оформили на неполную ставку, а остальную часть зарплаты выплачивают неофициально

Работодатель задерживает или не производит отчисления в ПФР

В трудовой книжке есть запись о работе, но страховые взносы не перечисляются

С 2023 года в связи с объединением ПФР и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России некоторые сервисы и интерфейсы могут измениться, однако основной принцип получения информации остается прежним. Система позволяет отслеживать не только пенсионные накопления, но и все социальные отчисления работодателя.

Важно помнить, что отсутствие отчислений в пенсионный фонд негативно скажется на вашем будущем — как при расчете пенсии, так и при оформлении больничных листов, декретных выплат и других социальных пособий. Поэтому регулярная проверка статуса трудоустройства через ПФР должна стать обязательной практикой для каждого работника. ??

Дополнительные способы проверить трудоустройство онлайн

Помимо основных государственных сервисов, существуют и другие надежные способы проверить официальность своего трудоустройства. Эти методы могут стать дополнительным источником информации или альтернативой в случае, если стандартные каналы по каким-то причинам недоступны. ??

1. Проверка через Федеральный реестр сведений о деятельности юридических лиц (ФРДЛ)

На сайте Федресурса (fedresurs.ru) можно получить сведения о том, работаете ли вы в конкретной организации. Работодатели с 2021 года обязаны размещать в этой системе информацию о приеме и увольнении сотрудников:

Зайдите на сайт fedresurs.ru

В разделе поиска введите название компании-работодателя или ее ИНН

В карточке организации найдите раздел "Сведения о трудоустройстве"

Проверьте, есть ли там информация о вашем приеме на работу

Стоит отметить, что не все работодатели добросовестно исполняют обязанность по размещению информации в ФРДЛ, поэтому отсутствие данных не всегда означает нарушение трудового законодательства.

2. Запрос в Фонд социального страхования (ФСС)

С 2023 года, после объединения с ПФР, ФСС стал частью Социального фонда России, но по-прежнему ведет учет всех работающих граждан для расчета и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам:

Авторизуйтесь на портале ФСС (fss.ru) через учетную запись Госуслуг

Перейдите в личный кабинет застрахованного лица

Выберите раздел "Сведения о страхователе"

Проверьте наличие текущего работодателя в списке

Если вы официально трудоустроены, в системе ФСС будет отражена информация о вашем страхователе (работодателе), что подтверждает наличие трудовых отношений.

3. Обращение в инспекцию по труду

При возникновении сомнений в официальности трудоустройства можно направить запрос в трудовую инспекцию:

Подайте обращение через онлайн-сервис "Онлайнинспекция.рф"

Укажите ваши персональные данные и информацию о работодателе

Опишите ситуацию и попросите проверить факт трудоустройства

Дождитесь ответа инспекции (обычно в течение 30 дней)

Трудовая инспекция имеет право провести проверку работодателя и предоставить вам информацию о вашем официальном статусе. В случае выявления нарушений инспекция может обязать работодателя заключить трудовой договор задним числом.

4. Проверка через банки

Некоторые крупные банки предоставляют услугу проверки официального трудоустройства своим клиентам:

Войдите в мобильное приложение или личный кабинет вашего банка

Найдите раздел "Информация о доходах" или "Справки и выписки"

Запросите информацию о поступлениях от работодателя

Банки могут запрашивать данные напрямую из ФНС по вашему поручению и предоставлять информацию о официальных доходах и работодателях. Этот способ особенно полезен, если вы планируете оформить кредит или ипотеку.

5. Проверка через негосударственные пенсионные фонды (НПФ)

Если у вас есть договор с негосударственным пенсионным фондом, вы можете запросить информацию о поступлении взносов от работодателя:

Обратитесь в ваш НПФ через личный кабинет на сайте или в офисе

Запросите выписку о состоянии счета

Проверьте наличие отчислений от текущего работодателя

Данный способ актуален для работников, чьи работодатели участвуют в программах корпоративного пенсионного обеспечения или софинансирования пенсий.

Регулярное использование различных способов проверки официального трудоустройства позволяет своевременно выявлять нарушения и принимать меры для защиты своих трудовых прав. Рекомендуется проводить такие проверки не реже одного раза в квартал, особенно при смене работы или изменении условий трудового договора. ??