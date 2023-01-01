Как проверить диплом на подлинность через Обрнадзор: инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

HR-специалисты и рекрутеры

Управляющие в области кадрового делопроизводства

Руководители и владельцы бизнеса, заинтересованные в безопасном найме сотрудников Рынок труда заполонили соискатели с престижными дипломами, но насколько этим документам можно доверять? По данным Рособрнадзора, только за 2024 год выявлено более 3500 случаев использования поддельных документов об образовании. От качества проверки зависит не только репутация компании, но и возможные юридические последствия. Узнайте, как за 15 минут провести надежную верификацию диплома через официальные каналы Обрнадзора и защитить себя от недобросовестных кандидатов 🔍.

Зачем проверять дипломы и полномочия Обрнадзора

Проверка подлинности дипломов — не бюрократическая формальность, а необходимая защита от серьезных рисков. Согласно исследованию HeadHunter за 2024 год, каждое седьмое резюме содержит недостоверные сведения об образовании. Футуролог Андрей Вартанов отмечает, что в условиях роста конкуренции на рынке труда количество подделок будет только увеличиваться 📊.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) — единственный государственный орган, уполномоченный вести федеральные реестры выданных документов об образовании. Именно эта структура обеспечивает доступ к верифицированным данным о выданных дипломах через систему ФРДО (Федеральный реестр сведений о документах об образовании).

Максим Соколов, HR-директор Год назад мы едва не приняли на должность финансового аналитика кандидата с "красным дипломом" престижного вуза. Что-то в его ответах на профессиональные вопросы заставило меня усомниться. Проверка через ФРДО заняла буквально 10 минут, но сэкономила компании миллионы — диплома с указанными реквизитами просто не существовало. Самое удивительное, что этот кандидат уже работал в двух крупных компаниях, где никто не удосужился проверить его документы!

Проверка дипломов через Обрнадзор решает следующие задачи:

Предотвращает наём неквалифицированных специалистов ⚠️

Защищает от юридических рисков при принятии кадровых решений

Обеспечивает соответствие корпоративным и отраслевым стандартам

Минимизирует репутационные риски компании

Создает основу для справедливой системы оплаты труда

Сфера деятельности Риски при найме с поддельным дипломом Возможные последствия Медицина Угроза здоровью пациентов Уголовная ответственность, отзыв лицензии Финансы Некомпетентное управление активами Финансовые потери, штрафы регуляторов Образование Некачественное обучение Административная ответственность, репутационные потери IT-безопасность Уязвимости в защите данных Утечки информации, киберпреступления

Способы проверки диплома через Обрнадзор онлайн

Существует несколько официальных способов проверить подлинность диплома через системы Рособрнадзора. Каждый из них имеет свои особенности применения и доступный объем информации 🖥️.

Федеральный реестр сведений о документах об образовании (ФРДО) — основная и наиболее полная база данных, содержащая информацию о всех выданных дипломах с 1996 года. Портал "Госуслуги" — предоставляет доступ к части сведений ФРДО через личный кабинет. Федеральная информационная система "Сведения о результатах единого государственного экзамена" (ФИС) — дополнительный ресурс для косвенной проверки через историю сдачи ЕГЭ. Прямой запрос в образовательное учреждение — официальный механизм для работодателей. Запрос через Рособрнадзор — для случаев, требующих дополнительной верификации.

Самым эффективным инструментом является проверка через ФРДО. Данная система аккумулирует информацию о всех выданных дипломах, начиная с 1996 года для высшего образования и с 2000 года для среднего профессионального образования. С 2023 года в базу также включены сведения о документах, выданных с 1992 года.

Елена Краснова, специалист по кадровому делопроизводству Работаю в IT-компании, где внедрила обязательную проверку дипломов через ФРДО. В первые три месяца выявили двух кандидатов с поддельными документами на позиции среднего звена. Один из них был уверен, что мы не будем проверять "корочки" технического вуза. Система оказалась настолько эффективной, что теперь мы открыто упоминаем о проверке дипломов при приеме резюме. Это само по себе отсеивает недобросовестных соискателей и экономит время рекрутеров.

Сравнительный анализ способов проверки дипломов показывает преимущества и ограничения каждого метода:

Способ проверки Доступность Полнота данных Скорость получения результата Юридическая значимость ФРДО 24/7, онлайн Высокая Мгновенно Средняя Госуслуги 24/7, требуется авторизация Средняя Мгновенно Средняя ФИС Ограниченная Низкая До 3 дней Низкая Запрос в учебное заведение В рабочее время Высокая До 30 дней Высокая Запрос в Рособрнадзор В рабочее время Высокая До 30 дней Высокая

Важно понимать, что проверка через ФРДО оптимальна для большинства случаев, но для особо ответственных должностей рекомендуется комбинировать несколько методов верификации 🔐.

Пошаговая инструкция для работы с базой Обрнадзора

Проверка диплома через ФРДО — процедура, требующая внимательности и точности при вводе данных. Следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы получить достоверный результат:

Перейдите на официальный портал ФРДО по адресу frdо.еdu.ru (без пробелов и дефисов) Выберите раздел "Проверка документов об образовании" в верхнем меню сайта Укажите тип документа из выпадающего списка (диплом о высшем образовании, диплом СПО и т.д.) Введите реквизиты диплома: Серию и номер документа точно как в оригинале (включая все знаки и символы)

Дату выдачи в формате ДД.ММ.ГГГГ

ФИО получателя (полностью, без сокращений) Введите капчу для защиты от автоматизированных запросов Нажмите кнопку "Проверить" и дождитесь результата поиска

После завершения поиска система выдаст один из трех возможных результатов:

Найден полностью совпадающий документ — диплом подлинный, все данные соответствуют официальному реестру

— диплом подлинный, все данные соответствуют официальному реестру Найден документ с частичным совпадением — требуется дополнительная проверка (возможны опечатки при вводе или при внесении в базу)

— требуется дополнительная проверка (возможны опечатки при вводе или при внесении в базу) Документ не найден — диплом с указанными реквизитами отсутствует в базе данных ФРДО

При получении положительного результата проверки обратите внимание на следующие ключевые данные, отображаемые в системе:

Наименование образовательного учреждения

Год окончания обучения

Квалификация по диплому

Специальность/направление подготовки

Статус документа (действующий/недействительный)

Для более детальной проверки диплома используйте дополнительные параметры поиска, доступные в расширенной форме запроса:

Наименование образовательной организации

Год выдачи (если точная дата неизвестна)

Код специальности/направления подготовки

ОГРН образовательной организации

⚠️ Важные замечания по работе с системой:

Корректно вводите все символы в номере диплома, включая пробелы и дефисы

Учитывайте, что в базе может быть указана дата выдачи диплома, а не дата окончания обучения

При проверке документов, выданных до 2000-х годов, результаты могут отсутствовать или быть неполными

В случае смены фамилии проверку следует проводить по данным, указанным в дипломе

Что делать, если диплом отсутствует в базе Обрнадзора

Отсутствие диплома в базе ФРДО не всегда означает, что документ поддельный. Существует ряд объективных причин, по которым подлинный диплом может не отображаться в системе 🧐. Рассмотрим алгоритм действий при получении отрицательного результата проверки:

Перепроверьте введенные данные Убедитесь в точности написания ФИО (буква "ё", пробелы, дефисы)

Проверьте правильность ввода серии и номера (с учетом всех символов)

Удостоверьтесь в корректности даты выдачи диплома Учитывайте временные ограничения базы Дипломы, выданные до 1996 года (высшее образование) или до 2000 года (СПО), могут отсутствовать в базе

Документы, выданные недавно, могут еще не быть внесены в реестр (срок внесения – до 60 дней с даты выдачи) Проверьте статус образовательного учреждения Образовательное учреждение могло быть реорганизовано или ликвидировано

У учебного заведения могла быть отозвана лицензия или аккредитация Используйте альтернативные способы проверки Направьте официальный запрос в образовательное учреждение

Обратитесь напрямую в территориальный орган Рособрнадзора

Проверьте наличие данных через портал Госуслуг

При отсутствии диплома в базе рекомендуется запросить у соискателя дополнительные документы, подтверждающие его образование:

Приложение к диплому с оценками и перечнем изученных дисциплин

Справку с места учебы о периоде обучения

Копию студенческого билета или зачетной книжки

Выписку из приказа о выдаче диплома

Распространенные причины отсутствия дипломов в базе ФРДО:

Причина Комментарий Рекомендуемые действия Технический сбой при загрузке данных Образовательное учреждение внесло данные с ошибками Направить запрос в учебное заведение для уточнения Недавно выданный диплом Информация еще не внесена в реестр Повторить проверку через 60 дней Устаревший документ Диплом выдан до создания базы данных Проверить через архив учебного заведения Реорганизация учебного заведения Данные могли быть переданы правопреемнику Узнать информацию о правопреемнике и обратиться к нему Диплом выдан за рубежом Иностранные дипломы не включаются в ФРДО Проверять через процедуру нострификации

⚠️ При возникновении подозрений в подделке диплома рекомендуется:

Сообщить соискателю о выявленных несоответствиях и запросить пояснения

Предложить пройти профессиональное тестирование для подтверждения квалификации

При наличии явных признаков подделки документа обратиться в правоохранительные органы

Задокументировать все этапы проверки для возможного использования в юридических процедурах

Правовые аспекты проверки дипломов работодателем

Проверка подлинности дипломов — законное право работодателя, но процедура должна осуществляться с соблюдением требований законодательства о персональных данных и трудового права ⚖️. Рассмотрим ключевые юридические аспекты:

Законодательная база для проверки дипломов:

Трудовой кодекс РФ (ст. 65) — обязывает соискателя предъявлять документ об образовании при трудоустройстве на работу, требующую специальных знаний

Федералный закон №273-ФЗ "Об образовании в РФ" — регулирует порядок выдачи и учета документов об образовании

Федералный закон №152-ФЗ "О персональных данных" — устанавливает требования к обработке информации о соискателях

Постановление Правительства РФ №729 от 26.08.2013 — определяет порядок ведения ФРДО

Уголовный кодекс РФ (ст. 327) — устанавливает ответственность за подделку документов

Права и обязанности работодателя при проверке дипломов:

Работодатель имеет право:

Запрашивать и проверять документы об образовании при приеме на работу

Использовать официальные базы данных (ФРДО) для верификации

Направлять официальные запросы в образовательные учреждения

Отказать в приеме на работу при выявлении поддельного диплома

Расторгнуть трудовой договор в случае обнаружения подлога документов

Работодатель обязан:

Получить согласие соискателя на обработку персональных данных

Информировать кандидата о проведении проверки документов

Обеспечить конфиденциальность полученных сведений

Предоставить соискателю возможность дать объяснения при выявлении несоответствий

Соблюдать процедуру увольнения при обнаружении подлога уже работающего сотрудника

Юридические последствия выявления поддельного диплома:

Для соискателя:

Отказ в приеме на работу

Возможное привлечение к уголовной ответственности по ст. 327 УК РФ (до 3 лет лишения свободы)

Дисквалификация в профессиональной сфере

Для уже работающего сотрудника:

Увольнение по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (представление подложных документов)

Возможное привлечение к уголовной ответственности

Взыскание необоснованно полученной заработной платы (в судебном порядке)

Для работодателя при игнорировании проверки:

Риски материального ущерба от действий неквалифицированного специалиста

Административная ответственность (в регулируемых отраслях)

Возможная субсидиарная ответственность за ущерб третьим лицам

Алгоритм действий работодателя при выявлении поддельного диплома:

Документально зафиксировать факт проверки и ее результаты Организовать встречу с сотрудником и получить письменные объяснения Издать приказ об увольнении по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в случае подтверждения подлога) Сделать соответствующую запись в трудовой книжке При необходимости направить материалы в правоохранительные органы Провести аудит внутренних процедур проверки документов для предотвращения подобных случаев

Важно отметить, что факт отсутствия диплома в базе ФРДО сам по себе не является достаточным основанием для увольнения или отказа в приеме на работу. Необходимо провести комплексную проверку и предоставить сотруднику возможность объяснить ситуацию. Окончательное решение должно приниматься только после получения официального подтверждения подлога от уполномоченных органов или образовательного учреждения.