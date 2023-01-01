Как прописать дистанционную работу в трудовом договоре: образцы и ТК РФ

Для кого эта статья:

Юристы и HR-специалисты, занимающиеся оформлением трудовых договоров

Менеджеры и руководители, ответственные за кадры и удаленную работу

Работодатели и предприниматели, желающие избежать споров с дистанционными работниками Оформление дистанционной работы в 2025 году требует особой юридической точности. Ошибка в одной формулировке трудового договора может привести к спорам, финансовым потерям и даже судебным разбирательствам. По данным Росстата, каждый третий трудовой спор связан именно с некорректным оформлением удаленной занятости. Рассмотрим детально, как грамотно прописать дистанционную работу в соответствии с актуальными требованиями ТК РФ и защитить интересы обеих сторон трудовых отношений. ??

Нормативные требования к оформлению дистанционной работы

Правовое регулирование дистанционной работы в 2025 году осуществляется главой 49.1 Трудового кодекса РФ. Законодательство предусматривает три формата удаленной работы, каждый из которых имеет свои особенности оформления:

Постоянная дистанционная работа — трудовая функция выполняется удаленно на протяжении всего срока действия трудового договора

— трудовая функция выполняется удаленно на протяжении всего срока действия трудового договора Временная дистанционная работа — удаленный формат на определенный срок (до 6 месяцев)

— удаленный формат на определенный срок (до 6 месяцев) Комбинированная дистанционная работа — чередование периодов работы удаленно и в офисе

При оформлении дистанционной работы необходимо учитывать, что согласно ст. 312.1 ТК РФ, основным признаком такой работы является выполнение трудовой функции вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей для взаимодействия с работодателем.

Нормативный акт Ключевые положения Что требуется указать в договоре Ст. 312.1 ТК РФ Определение дистанционной работы Место выполнения работы (регион/город) и режим дистанционной работы Ст. 312.3 ТК РФ Особенности организации труда Порядок обеспечения оборудованием и компенсации расходов Ст. 312.4 ТК РФ Особенности режима работы Порядок определения рабочего времени и времени отдыха Ст. 312.5 ТК РФ Особенности прекращения трудового договора Дополнительные основания для увольнения

При заключении трудового договора о дистанционной работе обязательно должно быть указано, что работа является дистанционной. Согласно статистике Минтруда, 37% трудовых споров возникают именно из-за отсутствия этого прямого указания. ??

Важное нововведение 2025 года: работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда и охрану труда дистанционных работников, что должно быть отражено в трудовом договоре с указанием конкретных мероприятий.

Елена Соколова, руководитель юридического департамента Однажды ко мне обратился клиент, владелец IT-компании, который столкнулся с серьезной проблемой. Один из его сотрудников, работавший удаленно из другого региона, подал иск о компенсации за использование личного оборудования за весь период работы — сумма превысила 300 000 рублей. При анализе трудового договора мы обнаружили, что в нем был указан лишь факт дистанционной работы, но отсутствовали пункты о порядке предоставления оборудования и компенсации расходов. Суд встал на сторону работника. После этого случая мы полностью переработали шаблон трудового договора, детально прописав все аспекты дистанционной работы согласно ТК РФ. За последние два года у компании не возникло ни одного подобного спора.

Ключевые пункты трудового договора для удаленных сотрудников

При составлении трудового договора с дистанционным работником необходимо включить как стандартные условия, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, так и специфические положения, характерные для удаленной работы:

Указание на дистанционный характер работы с четким определением формата (постоянный, временный, комбинированный)

с четким определением формата (постоянный, временный, комбинированный) Место выполнения работы — допускается указание населенного пункта, где работник будет фактически находиться

— допускается указание населенного пункта, где работник будет фактически находиться Порядок и сроки обеспечения работника оборудованием или компенсации за использование личного оборудования

или компенсации за использование личного оборудования Режим рабочего времени и времени отдыха — может быть установлен трудовым договором или определяться работником самостоятельно

— может быть установлен трудовым договором или определяться работником самостоятельно Способы взаимодействия работодателя и работника, включая обмен документами

работодателя и работника, включая обмен документами Порядок вызова работника в офис при необходимости (для комбинированного формата)

Важно детально прописать порядок обеспечения работника необходимым оборудованием. Согласно последним изменениям в ТК РФ, работодатель обязан обеспечить дистанционного работника оборудованием, программным обеспечением и средствами защиты информации либо выплачивать компенсацию за использование личных средств. ??

Антон Маркин, HR-директор В нашей компании мы перевели 70% сотрудников на удаленную работу еще в 2021 году, но только в 2023 столкнулись с серьезной проблемой. При массовом обновлении трудовых договоров мы упустили важный момент — не указали четкий порядок определения режима работы удаленных сотрудников. Это привело к тому, что многие начали работать по свободному графику, что затрудняло координацию проектов. Когда мы попытались регламентировать рабочее время, возникло сопротивление, поскольку в договорах этот аспект не был детализирован. Пришлось проводить дополнительные переговоры и заключать дополнительные соглашения с каждым сотрудником. Этот опыт научил нас предельной точности формулировок: теперь в наших трудовых договорах режим работы прописан с указанием конкретных часов доступности, даже если в остальное время сотрудник распределяет нагрузку самостоятельно.

Как прописать режим работы и порядок взаимодействия

Корректное определение режима работы и порядка взаимодействия — один из ключевых аспектов трудового договора с дистанционным работником. От четкости этих формулировок зависит эффективность рабочего процесса и предотвращение возможных конфликтов. ??

При описании режима работы в трудовом договоре можно использовать следующие подходы:

Фиксированный график — точное определение времени начала и окончания рабочего дня, аналогично офисному формату

— точное определение времени начала и окончания рабочего дня, аналогично офисному формату Гибкий график — установление периода обязательной доступности (например, с 11:00 до 16:00) с возможностью самостоятельного распределения остального рабочего времени

— установление периода обязательной доступности (например, с 11:00 до 16:00) с возможностью самостоятельного распределения остального рабочего времени Самостоятельное определение — работник самостоятельно определяет режим работы, но должен выполнять установленные нормы труда и быть доступным для связи в определенные периоды

Согласно статистике HeadHunter за 2025 год, 72% работодателей предпочитают устанавливать для дистанционных сотрудников гибкий график с обязательными часами доступности, что обеспечивает баланс между контролем и автономией.

Порядок взаимодействия должен включать:

Перечень используемых средств связи (корпоративная почта, мессенджеры, системы управления задачами)

Сроки ответа на рабочие запросы (например, в течение 2 часов в рабочее время)

Формат и периодичность отчетности о выполненной работе

Порядок и сроки согласования отпусков, больничных и других видов отсутствия

Процедуру обмена юридически значимыми документами (включая электронную подпись при необходимости)

Важно учесть, что согласно ст. 312.4 ТК РФ, при взаимодействии с дистанционным работником преимущественно используются электронные документы, что также должно быть отражено в трудовом договоре с указанием форматов и порядка их обмена.

Аспект взаимодействия Пример формулировки для договора Преимущества Основные коммуникационные каналы "Основным каналом взаимодействия является корпоративная почта [адрес] и система управления задачами [название]" Четкость и прозрачность, единая среда коммуникации Сроки реагирования "Работник обязуется отвечать на запросы работодателя в течение 3 часов в период с 10:00 до 18:00 по московскому времени в рабочие дни" Предсказуемость коммуникации, возможность планирования Формат отчетности "Работник предоставляет еженедельный отчет о выполненных задачах каждую пятницу до 17:00 по форме, утвержденной в Приложении №1" Системный контроль результатов без микроменеджмента Экстренная связь "В экстренных случаях связь осуществляется по телефону [номер]. Работник обязуется отвечать на экстренные вызовы в период с 9:00 до 20:00" Возможность оперативного решения критичных вопросов

Обязанности сторон в договоре о дистанционной работе

Четкое определение обязанностей работодателя и работника — залог сбалансированных трудовых отношений при дистанционной работе. В договоре необходимо предусмотреть как стандартные обязательства, так и специфические для удаленного формата. ??

Обязанности работодателя при дистанционной работе:

Обеспечение работника необходимым оборудованием, программным обеспечением и средствами защиты информации или выплата компенсации за их использование

Своевременная выплата заработной платы в полном объеме

Обеспечение безопасных условий труда в части, которая касается дистанционного формата

Ознакомление работника с локальными нормативными актами, имеющими отношение к его трудовой функции

Проведение инструктажа по охране труда с учетом специфики дистанционной работы

Своевременное предоставление всей необходимой для работы информации

Обязанности дистанционного работника:

Выполнение трудовой функции в полном объеме и в установленные сроки

Соблюдение установленного режима работы и периодов доступности для связи

Обеспечение сохранности переданного работодателем оборудования

Соблюдение требований по защите информации и персональных данных

Своевременное информирование работодателя о невозможности выполнения работы по уважительным причинам

Участие в видеоконференциях и других мероприятиях, необходимых для выполнения трудовой функции

Следует также прописать в договоре ответственность сторон за неисполнение обязанностей. Например, какие санкции могут быть применены к работнику при недоступности в установленное время или к работодателю при несвоевременном обеспечении необходимыми материалами.

Важным аспектом является обязанность работодателя по обеспечению охраны труда дистанционного работника. Согласно последним изменениям в ТК РФ, работодатель должен проводить инструктаж по охране труда и соблюдению требований по пожарной безопасности дистанционно, с использованием видеоконференцсвязи или аналогичных средств.

По данным исследования Deloitte за 2025 год, 64% трудовых споров с дистанционными работниками возникают из-за нечеткого определения обязанностей сторон, что подчеркивает важность детализации этого раздела в трудовом договоре.

Образцы формулировок для разных типов удаленной работы

Рассмотрим конкретные формулировки, которые можно использовать в трудовых договорах в зависимости от типа дистанционной работы. Эти образцы соответствуют требованиям ТК РФ и учитывают практические аспекты организации удаленного труда. ??

1. Формулировка для постоянной дистанционной работы:

"Работник принимается для выполнения трудовой функции в должности [наименование должности] на условиях постоянной дистанционной работы на весь период действия настоящего трудового договора. Под дистанционной работой понимается выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя (г. [город], ул. [улица], д. [номер дома]), вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, для осуществления взаимодействия с работодателем. Место выполнения работником трудовой функции — г. [город проживания работника]."

2. Формулировка для временной дистанционной работы:

"Настоящим трудовым договором предусматривается временное выполнение Работником трудовой функции в должности [наименование должности] дистанционно в период с [дата начала] по [дата окончания]. По истечении указанного срока Работник обязан приступить к выполнению трудовых обязанностей по месту нахождения Работодателя: [адрес]. Перевод на временную дистанционную работу осуществляется [по причине/в связи с...]. Место выполнения дистанционной работы — г. [город проживания работника]."

3. Формулировка для комбинированной дистанционной работы:

"Работник принимается для выполнения трудовой функции в должности [наименование должности] на условиях комбинированной дистанционной работы. Режим работы предусматривает чередование периодов выполнения Работником трудовой функции дистанционно и в офисе Работодателя по адресу: [адрес]. Работник выполняет трудовую функцию в офисе Работодателя [указать дни недели или периодичность, например, "каждый понедельник и среду" или "первую и третью неделю месяца"]. В остальные рабочие дни Работник выполняет трудовую функцию дистанционно. Место выполнения дистанционной работы — г. [город проживания работника]."

4. Формулировка о порядке обеспечения оборудованием:

"Для выполнения трудовой функции дистанционно Работодатель обязуется предоставить Работнику следующее оборудование, программное обеспечение и средства защиты информации: [перечислить конкретное оборудование и ПО]. Передача оборудования осуществляется по акту приема-передачи в течение [срок] с момента заключения трудового договора. Работник обязуется бережно относиться к имуществу Работодателя и обеспечивать его сохранность. В случае прекращения трудового договора Работник обязан вернуть указанное имущество в течение [срок] дней."

5. Альтернативная формулировка о компенсации за использование личного оборудования:

"Работник выполняет трудовую функцию с использованием принадлежащих ему оборудования и программно-технических средств. За использование личного оборудования Работодатель ежемесячно выплачивает Работнику компенсацию в размере [сумма] рублей. Компенсация выплачивается одновременно с заработной платой за вторую половину месяца. Для получения компенсации Работник ежемесячно предоставляет отчет об использовании личного оборудования в произвольной форме."

6. Формулировка о режиме работы и доступности:

"При выполнении трудовой функции дистанционно Работник самостоятельно устанавливает режим рабочего времени при условии соблюдения продолжительности рабочего времени [количество] часов в неделю. Работник обязан быть доступным для оперативной связи с Работодателем в период с [время начала] до [время окончания] по московскому времени в рабочие дни. В указанный период Работник обязан отвечать на телефонные звонки, сообщения в корпоративном мессенджере и электронные письма в течение [срок] с момента их получения."

7. Формулировка о порядке обмена документами:

"Взаимодействие между Работодателем и Работником, включая обмен документами, осуществляется путем обмена электронными документами с использованием [указать средства коммуникации, например, "корпоративной электронной почты", "системы электронного документооборота"]. Электронные документы, которые требуют подписи Работника, подписываются [указать способ, например, "усиленной квалифицированной электронной подписью" или "простой электронной подписью"]. Документы, оформление которых требует использования бумажных носителей, направляются по почте заказным письмом с уведомлением или курьерской службой."