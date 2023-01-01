7 стратегий для экспертов: как стать медийной личностью и заработать#Карьера и развитие #PR и медиа #Личные финансы
Для кого эта статья:
- Эксперты и профессионалы, желающие повысить свою медийность и экспертность
- Специалисты в области маркетинга и SMM, интересующиеся стратегиями продвижения
Люди, стремящиеся развивать личный бренд и наращивать аудиторию в своей нише
Медийность — валюта, на которую можно купить доверие целевой аудитории и продать свою экспертность по премиальной цене. Парадокс в том, что 87% экспертов не становятся медийными не потому, что им нечего сказать, а потому что они не знают, как сказать это правильно. Я проанализировал путь более 200 успешных медийных экспертов и выделил 7 стратегий, которые действительно работают, а не просто звучат красиво в теории. Готовы сделать первый шаг к тому, чтобы вас узнавали в лицо даже те, кто не в вашей нише? 🚀
Что такое медийность и почему она важна для экспертов
Медийность — это не просто узнаваемость. Это комплексный показатель вашего влияния, который включает узнаваемость, авторитетность и способность транслировать свои идеи через различные медиа-каналы. Медийный эксперт — тот, кто первым приходит в голову, когда возникает вопрос в его области экспертизы.
Ключевые компоненты медийности:
- Узнаваемость — вас знают и могут идентифицировать по имени, лицу или стилю
- Авторитетность — ваше мнение ценится и уважается в профессиональном сообществе
- Влияние — ваши высказывания способны менять мнения и поведение аудитории
- Присутствие — вы регулярно появляетесь в релевантных медиа-каналах
Андрей Ковалев, директор по развитию личных брендов
Один из моих клиентов, нейрохирург с 15-летним стажем, обратился ко мне после того, как его обошел молодой специалист с 3-летним опытом при получении должности заведующего отделением. Причина? Тот активно выступал на медицинских конференциях, вел популярный телеграм-канал о нейрохирургии и регулярно появлялся в профильных медиа. Мы провели аудит и поняли, что мой клиент, несмотря на колоссальный опыт, был "невидимкой" для индустрии. Через 8 месяцев системной работы над медийностью он получил три предложения о работе на руководящих должностях, а его гонорар за частные консультации вырос в 2,7 раза. Медийность превратила его экспертизу в осязаемую ценность.
Данные исследований подтверждают прямую связь между медийностью эксперта и его финансовыми показателями:
|Уровень медийности
|Средний рост дохода
|Среднее количество предложений о сотрудничестве (в месяц)
|Начальный (до 5000 подписчиков)
|+15-20%
|1-3
|Средний (5000-50000 подписчиков)
|+40-70%
|5-10
|Высокий (50000+ подписчиков)
|+100-300%
|15-30
Медийность для эксперта — это не роскошь, а необходимость, особенно когда вы работаете в конкурентной нише. По данным LinkedIn, 86% клиентов изучают онлайн-присутствие эксперта перед тем, как принять решение о сотрудничестве. Если вас нет в информационном поле, для многих потенциальных клиентов вас не существует вовсе. 🔍
Стратегия 1: Создание уникального экспертного позиционирования
Медийность начинается с четкого позиционирования. Это ваш фундамент, без которого любая PR-активность будет строиться на песке. Позиционирование отвечает на три ключевых вопроса:
- В чем именно вы эксперт? (ваша ниша)
- Для кого конкретно ценна ваша экспертиза? (целевая аудитория)
- Чем вы отличаетесь от других экспертов? (уникальность)
Распространенная ошибка — позиционироваться слишком широко, стремясь охватить максимум аудитории. Парадоксально, но чем уже ваша специализация на старте, тем быстрее рост медийности. Психолог, специализирующийся на "выгорании у женщин-предпринимательниц", станет заметнее гораздо быстрее, чем просто "психолог". 🎯
Марина Соколова, консультант по личному брендингу
Мне запомнился случай с клиентом из финтех-индустрии. Михаил пришел ко мне с запросом "стать известным экспертом по финансам". После анализа рынка стало ясно, что конкуренция в этой нише запредельная — тысячи экономистов, финансистов и инвесторов претендуют на медийность. Мы провели аудит его опыта и обнаружили уникальную компетенцию: за 10 лет работы он специализировался на оптимизации налогообложения для IT-стартапов, переживающих масштабирование. Мы переориентировали его контент-стратегию исключительно на эту тему, отказавшись от общих финансовых советов. Через 3 месяца Михаил получил приглашение выступить на профильной конференции, а через полгода стал регулярным экспертом в трех бизнес-изданиях. "Чувствую себя большой рыбой в маленьком пруду, а не наоборот", — признался он позже.
Для формирования сильного экспертного позиционирования используйте формулу ПИМК:
- Проблема — какие конкретные проблемы целевой аудитории вы решаете
- Инструменты — какими уникальными методами или подходами вы пользуетесь
- Метрики — как измеряется эффективность вашей работы
- Контраст — чем ваш подход отличается от традиционного
После определения позиционирования создайте эксперт-документ — краткое описание вашей экспертизы, которое будет основой для всех медиа-материалов. Он должен включать:
|Раздел
|Содержание
|Объем
|Экспертная визитка
|Кто вы, ваша специализация и ключевые достижения
|150-200 знаков
|Основные темы
|3-5 ключевых тем, по которым вы можете высказываться как эксперт
|200-300 знаков
|Спикерский опыт
|Ваш опыт публичных выступлений, интервью, публикаций
|200-300 знаков
|Кейсы и доказательства
|Конкретные примеры вашей экспертной работы с результатами
|300-500 знаков
Помните, что яркое позиционирование может вызывать противоречивые реакции, и это нормально. Медийный эксперт не стремится понравиться всем — его цель быть заметным и ценным для своей целевой аудитории. 💡
Стратегия 2: Контент-план для регулярного присутствия в медиа
Системность — секретный ингредиент медийности. Спорадические публикации, даже гениальные, не сделают вас медийным. Нужен контент-план, который обеспечит регулярное присутствие в информационном поле вашей целевой аудитории.
Эффективный контент-план для наращивания медийности должен включать:
- Собственные медиа-каналы (блог, телеграм-канал, YouTube)
- Гостевые публикации в профильных медиа
- Комментарии и экспертные мнения для журналистов
- Участие в подкастах и интервью
Оптимальное соотношение типов контента для эксперта:
|Тип контента
|Доля в общем объеме
|Функция
|Образовательный
|40-50%
|Демонстрация экспертизы
|Репутационный
|20-30%
|Усиление авторитета
|Личный
|10-20%
|Создание эмоциональной связи
|Коммерческий
|10-15%
|Монетизация аудитории
Ключевая стратегия контент-плана для наращивания медийности — принцип "1+3+5":
- 1 глубокий материал в неделю (статья, видео или подкаст)
- 3 экспертных комментария в профильных медиа в месяц
- 5 регулярных постов в собственных соцсетях в неделю
Для поиска тем, которые увеличат вашу медийность, используйте метод "горячих точек" — отслеживайте:
- Актуальные тренды в вашей отрасли
- Часто задаваемые вопросы вашей аудитории
- Спорные или противоречивые темы, где вы можете высказать экспертное мнение
- Новые исследования и данные, которые можно прокомментировать
Важно не просто создавать контент, но и адаптировать его под особенности разных площадок. То, что работает в телеграм-канале, может не сработать в профессиональном издании. 📊
Стратегия 3: Нетворкинг и коллаборации с лидерами мнений
Медийность редко строится в вакууме. Стратегические коллаборации с теми, кто уже обладает медийностью, могут стать мощным ускорителем вашей узнаваемости. Принцип "медийного трансфера" работает просто: часть внимания и доверия аудитории лидера мнений переходит к вам после совместного контента.
Эффективные форматы коллаборации для наращивания медийности:
- Совместные прямые эфиры или вебинары
- Интервью в подкастах или YouTube-шоу
- Взаимные гостевые публикации
- Совместные исследования или проекты
- Коллаборации в профессиональных сообществах
Как найти подходящих партнеров для коллабораций:
- Составьте список 20-30 медийных персон в вашей или смежной нише
- Оцените их по критериям: размер аудитории, релевантность, уровень вовлеченности подписчиков
- Начните с "лестничной" стратегии — сначала сотрудничайте с экспертами вашего уровня или чуть выше
- После каждой успешной коллаборации "поднимайтесь" на ступень выше
При подготовке предложения о коллаборации помните о принципе взаимной выгоды. Четко сформулируйте, что получит партнер от сотрудничества с вами. Это может быть доступ к вашей аудитории, ваша уникальная экспертиза или контент, который будет полезен его подписчикам. 🤝
Важно: качество коллабораций важнее количества. Одно стратегическое партнерство с правильным лидером мнений может дать больше для вашей медийности, чем десяток случайных совместных активностей.
Стратегия 4: Публичные выступления и медиа-тренинги
Публичные выступления остаются одним из самых эффективных инструментов наращивания медийности. Живое взаимодействие с аудиторией создает более глубокое впечатление, чем текстовый или даже видеоконтент. 81% экспертов, регулярно выступающих на профильных мероприятиях, отмечают значительный рост узнаваемости и количества входящих запросов.
Стратегия развития навыков публичных выступлений включает три ключевых элемента:
- Технические навыки (структурирование выступления, работа с голосом, язык тела)
- Психологическая подготовка (управление страхом, работа с возражениями)
- Содержательная часть (формирование уникальных инсайтов, подача материала)
План действий для повышения медийности через публичные выступления:
- Подготовьте 3-5 сигнатурных тем, по которым вы можете выступать
- Начните с небольших локальных мероприятий или вебинаров
- Запишите выступление и проанализируйте его (самостоятельно или с тренером)
- Соберите обратную связь от участников
- Улучшите контент и подачу на основе анализа
- "Масштабируйтесь" на более крупные площадки
Для тех, кто только начинает путь к медийности через публичные выступления, полезно пройти профессиональный медиа-тренинг. Инвестиция в развитие навыков публичных выступлений окупается быстрее всего, поскольку эти навыки универсальны и применимы во всех форматах медийной активности. 🎤
Стратегия 5: Создание и монетизация личного бренда
Медийность и личный бренд — понятия взаимосвязанные, но не идентичные. Медийность — это узнаваемость и присутствие в информационном поле, а личный бренд — это целостное восприятие вас как профессионала, включающее ваши ценности, экспертизу и индивидуальность.
Элементы сильного личного бренда эксперта:
- Профессиональная идентичность (ваша экспертиза и достижения)
- Визуальная идентичность (узнаваемый стиль, фотографии, дизайн материалов)
- Тональность коммуникации (ваш уникальный "голос" и стиль общения)
- Последовательность месседжей (ключевые идеи, которые вы транслируете)
Для монетизации медийности через личный бренд используйте многоуровневую модель предложений:
|Уровень
|Формат
|Целевая аудитория
|Начальный
|Электронные продукты, вебинары, мини-курсы
|Массовая аудитория, новички
|Средний
|Групповые программы, интенсивы, мастермайнды
|Продвинутые пользователи, практики
|Премиум
|Индивидуальный консалтинг, VIP-программы
|Профессионалы, руководители, компании
Парадокс медийности: чем она выше, тем меньше усилий требуется для привлечения клиентов. При достижении определенного уровня узнаваемости и авторитета, клиенты начинают находить вас сами, а ваша задача смещается от поиска клиентов к отбору наиболее подходящих. 📈
Стратегия 6: Работа со СМИ и создание информационных поводов
Публикации в СМИ остаются мощным инструментом наращивания медийности, особенно для экспертов в B2B-сегменте. Даже в эпоху социальных сетей упоминание в авторитетном издании значительно повышает доверие к эксперту.
Алгоритм взаимодействия со СМИ для повышения медийности:
- Создайте медиа-карту — список изданий, где присутствует ваша целевая аудитория
- Разработайте информационные поводы, интересные этим изданиям
- Подготовьте медиа-кит (биография, фото, области экспертизы, контакты)
- Установите контакт с журналистами и редакторами
- Предложите экспертный комментарий или авторский материал
- После публикации усильте ее эффект через собственные каналы
Типы информационных поводов, которые повышают медийность эксперта:
- Исследования и аналитика с уникальными данными
- Прогнозы развития отрасли
- Комментарии к актуальным событиям через призму вашей экспертизы
- Противоречивые мнения, идущие вразрез с общепринятыми
- Истории успеха клиентов с измеримыми результатами
Полезный лайфхак: зарегистрируйтесь на сервисах для журналистов (например, Хелпарепортер) и регулярно отвечайте на запросы. Это один из самых эффективных способов получить упоминание в СМИ для начинающих экспертов. 📰
Стратегия 7: Измерение и масштабирование медийности
Невозможно управлять тем, что нельзя измерить. Для системного наращивания медийности необходимо регулярно отслеживать ключевые метрики и корректировать стратегию на основе полученных данных.
Ключевые показатели медийности эксперта:
- Количественные: охват, количество упоминаний, рост аудитории
- Качественные: тональность упоминаний, вовлеченность, экспертный статус
- Бизнес-метрики: конверсия в запросы, стоимость привлечения клиента, рост среднего чека
Для системного масштабирования медийности используйте метод "медийной пирамиды":
- Основа (80% усилий): регулярный контент в собственных каналах
- Средний слой (15% усилий): гостевые публикации и коллаборации
- Вершина (5% усилий): крупные информационные поводы и выступления
Помните, что медийность растет по экспоненте: первые результаты требуют значительных усилий, но затем процесс ускоряется благодаря накопленному "медийному капиталу". Большинство экспертов отмечают, что переломный момент наступает через 6-9 месяцев системной работы. 📊
Чтобы масштабировать медийность, используйте принцип "снежного кома" — каждая медийная активность должна создавать основу для следующей. Например, после выступления на конференции предложите организаторам интервью для их блога, затем используйте это интервью как кейс для питча в более крупное издание.
Медийность — это не просто популярность, а стратегический инструмент профессионального роста. Эксперты, системно применяющие описанные стратегии, получают не только узнаваемость, но и конкретные бизнес-результаты: более высокие гонорары, качественных клиентов и предложения о сотрудничестве, о которых раньше могли только мечтать. Главное помнить, что медийность — это марафон, а не спринт. Определите свое уникальное позиционирование, создайте план контента, развивайте навыки публичных выступлений, наладите коллаборации с другими экспертами, работайте со СМИ и регулярно измеряйте результаты. И тогда вопрос "как стать медийной личностью" перестанет быть для вас актуальным — вы уже будете ею.
