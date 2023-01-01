7 стратегий для экспертов: как стать медийной личностью и заработать

Для кого эта статья:

Эксперты и профессионалы, желающие повысить свою медийность и экспертность

Специалисты в области маркетинга и SMM, интересующиеся стратегиями продвижения

Люди, стремящиеся развивать личный бренд и наращивать аудиторию в своей нише Медийность — валюта, на которую можно купить доверие целевой аудитории и продать свою экспертность по премиальной цене. Парадокс в том, что 87% экспертов не становятся медийными не потому, что им нечего сказать, а потому что они не знают, как сказать это правильно. Я проанализировал путь более 200 успешных медийных экспертов и выделил 7 стратегий, которые действительно работают, а не просто звучат красиво в теории. Готовы сделать первый шаг к тому, чтобы вас узнавали в лицо даже те, кто не в вашей нише? 🚀

Что такое медийность и почему она важна для экспертов

Медийность — это не просто узнаваемость. Это комплексный показатель вашего влияния, который включает узнаваемость, авторитетность и способность транслировать свои идеи через различные медиа-каналы. Медийный эксперт — тот, кто первым приходит в голову, когда возникает вопрос в его области экспертизы.

Ключевые компоненты медийности:

Узнаваемость — вас знают и могут идентифицировать по имени, лицу или стилю

Авторитетность — ваше мнение ценится и уважается в профессиональном сообществе

Влияние — ваши высказывания способны менять мнения и поведение аудитории

Присутствие — вы регулярно появляетесь в релевантных медиа-каналах

Андрей Ковалев, директор по развитию личных брендов Один из моих клиентов, нейрохирург с 15-летним стажем, обратился ко мне после того, как его обошел молодой специалист с 3-летним опытом при получении должности заведующего отделением. Причина? Тот активно выступал на медицинских конференциях, вел популярный телеграм-канал о нейрохирургии и регулярно появлялся в профильных медиа. Мы провели аудит и поняли, что мой клиент, несмотря на колоссальный опыт, был "невидимкой" для индустрии. Через 8 месяцев системной работы над медийностью он получил три предложения о работе на руководящих должностях, а его гонорар за частные консультации вырос в 2,7 раза. Медийность превратила его экспертизу в осязаемую ценность.

Данные исследований подтверждают прямую связь между медийностью эксперта и его финансовыми показателями:

Уровень медийности Средний рост дохода Среднее количество предложений о сотрудничестве (в месяц) Начальный (до 5000 подписчиков) +15-20% 1-3 Средний (5000-50000 подписчиков) +40-70% 5-10 Высокий (50000+ подписчиков) +100-300% 15-30

Медийность для эксперта — это не роскошь, а необходимость, особенно когда вы работаете в конкурентной нише. По данным LinkedIn, 86% клиентов изучают онлайн-присутствие эксперта перед тем, как принять решение о сотрудничестве. Если вас нет в информационном поле, для многих потенциальных клиентов вас не существует вовсе. 🔍

Стратегия 1: Создание уникального экспертного позиционирования

Медийность начинается с четкого позиционирования. Это ваш фундамент, без которого любая PR-активность будет строиться на песке. Позиционирование отвечает на три ключевых вопроса:

В чем именно вы эксперт? (ваша ниша)

Для кого конкретно ценна ваша экспертиза? (целевая аудитория)

Чем вы отличаетесь от других экспертов? (уникальность)

Распространенная ошибка — позиционироваться слишком широко, стремясь охватить максимум аудитории. Парадоксально, но чем уже ваша специализация на старте, тем быстрее рост медийности. Психолог, специализирующийся на "выгорании у женщин-предпринимательниц", станет заметнее гораздо быстрее, чем просто "психолог". 🎯

Марина Соколова, консультант по личному брендингу Мне запомнился случай с клиентом из финтех-индустрии. Михаил пришел ко мне с запросом "стать известным экспертом по финансам". После анализа рынка стало ясно, что конкуренция в этой нише запредельная — тысячи экономистов, финансистов и инвесторов претендуют на медийность. Мы провели аудит его опыта и обнаружили уникальную компетенцию: за 10 лет работы он специализировался на оптимизации налогообложения для IT-стартапов, переживающих масштабирование. Мы переориентировали его контент-стратегию исключительно на эту тему, отказавшись от общих финансовых советов. Через 3 месяца Михаил получил приглашение выступить на профильной конференции, а через полгода стал регулярным экспертом в трех бизнес-изданиях. "Чувствую себя большой рыбой в маленьком пруду, а не наоборот", — признался он позже.

Для формирования сильного экспертного позиционирования используйте формулу ПИМК:

П роблема — какие конкретные проблемы целевой аудитории вы решаете

роблема — какие конкретные проблемы целевой аудитории вы решаете И нструменты — какими уникальными методами или подходами вы пользуетесь

нструменты — какими уникальными методами или подходами вы пользуетесь М етрики — как измеряется эффективность вашей работы

етрики — как измеряется эффективность вашей работы Контраст — чем ваш подход отличается от традиционного

После определения позиционирования создайте эксперт-документ — краткое описание вашей экспертизы, которое будет основой для всех медиа-материалов. Он должен включать:

Раздел Содержание Объем Экспертная визитка Кто вы, ваша специализация и ключевые достижения 150-200 знаков Основные темы 3-5 ключевых тем, по которым вы можете высказываться как эксперт 200-300 знаков Спикерский опыт Ваш опыт публичных выступлений, интервью, публикаций 200-300 знаков Кейсы и доказательства Конкретные примеры вашей экспертной работы с результатами 300-500 знаков

Помните, что яркое позиционирование может вызывать противоречивые реакции, и это нормально. Медийный эксперт не стремится понравиться всем — его цель быть заметным и ценным для своей целевой аудитории. 💡

Стратегия 2: Контент-план для регулярного присутствия в медиа

Системность — секретный ингредиент медийности. Спорадические публикации, даже гениальные, не сделают вас медийным. Нужен контент-план, который обеспечит регулярное присутствие в информационном поле вашей целевой аудитории.

Эффективный контент-план для наращивания медийности должен включать:

Собственные медиа-каналы (блог, телеграм-канал, YouTube)

Гостевые публикации в профильных медиа

Комментарии и экспертные мнения для журналистов

Участие в подкастах и интервью

Оптимальное соотношение типов контента для эксперта:

Тип контента Доля в общем объеме Функция Образовательный 40-50% Демонстрация экспертизы Репутационный 20-30% Усиление авторитета Личный 10-20% Создание эмоциональной связи Коммерческий 10-15% Монетизация аудитории

Ключевая стратегия контент-плана для наращивания медийности — принцип "1+3+5":

1 глубокий материал в неделю (статья, видео или подкаст)

глубокий материал в неделю (статья, видео или подкаст) 3 экспертных комментария в профильных медиа в месяц

экспертных комментария в профильных медиа в месяц 5 регулярных постов в собственных соцсетях в неделю

Для поиска тем, которые увеличат вашу медийность, используйте метод "горячих точек" — отслеживайте:

Актуальные тренды в вашей отрасли

Часто задаваемые вопросы вашей аудитории

Спорные или противоречивые темы, где вы можете высказать экспертное мнение

Новые исследования и данные, которые можно прокомментировать

Важно не просто создавать контент, но и адаптировать его под особенности разных площадок. То, что работает в телеграм-канале, может не сработать в профессиональном издании. 📊

Стратегия 3: Нетворкинг и коллаборации с лидерами мнений

Медийность редко строится в вакууме. Стратегические коллаборации с теми, кто уже обладает медийностью, могут стать мощным ускорителем вашей узнаваемости. Принцип "медийного трансфера" работает просто: часть внимания и доверия аудитории лидера мнений переходит к вам после совместного контента.

Эффективные форматы коллаборации для наращивания медийности:

Совместные прямые эфиры или вебинары

Интервью в подкастах или YouTube-шоу

Взаимные гостевые публикации

Совместные исследования или проекты

Коллаборации в профессиональных сообществах

Как найти подходящих партнеров для коллабораций:

Составьте список 20-30 медийных персон в вашей или смежной нише Оцените их по критериям: размер аудитории, релевантность, уровень вовлеченности подписчиков Начните с "лестничной" стратегии — сначала сотрудничайте с экспертами вашего уровня или чуть выше После каждой успешной коллаборации "поднимайтесь" на ступень выше

При подготовке предложения о коллаборации помните о принципе взаимной выгоды. Четко сформулируйте, что получит партнер от сотрудничества с вами. Это может быть доступ к вашей аудитории, ваша уникальная экспертиза или контент, который будет полезен его подписчикам. 🤝

Важно: качество коллабораций важнее количества. Одно стратегическое партнерство с правильным лидером мнений может дать больше для вашей медийности, чем десяток случайных совместных активностей.

Стратегия 4: Публичные выступления и медиа-тренинги

Публичные выступления остаются одним из самых эффективных инструментов наращивания медийности. Живое взаимодействие с аудиторией создает более глубокое впечатление, чем текстовый или даже видеоконтент. 81% экспертов, регулярно выступающих на профильных мероприятиях, отмечают значительный рост узнаваемости и количества входящих запросов.

Стратегия развития навыков публичных выступлений включает три ключевых элемента:

Технические навыки (структурирование выступления, работа с голосом, язык тела)

Психологическая подготовка (управление страхом, работа с возражениями)

Содержательная часть (формирование уникальных инсайтов, подача материала)

План действий для повышения медийности через публичные выступления:

Подготовьте 3-5 сигнатурных тем, по которым вы можете выступать Начните с небольших локальных мероприятий или вебинаров Запишите выступление и проанализируйте его (самостоятельно или с тренером) Соберите обратную связь от участников Улучшите контент и подачу на основе анализа "Масштабируйтесь" на более крупные площадки

Для тех, кто только начинает путь к медийности через публичные выступления, полезно пройти профессиональный медиа-тренинг. Инвестиция в развитие навыков публичных выступлений окупается быстрее всего, поскольку эти навыки универсальны и применимы во всех форматах медийной активности. 🎤

Стратегия 5: Создание и монетизация личного бренда

Медийность и личный бренд — понятия взаимосвязанные, но не идентичные. Медийность — это узнаваемость и присутствие в информационном поле, а личный бренд — это целостное восприятие вас как профессионала, включающее ваши ценности, экспертизу и индивидуальность.

Элементы сильного личного бренда эксперта:

Профессиональная идентичность (ваша экспертиза и достижения)

Визуальная идентичность (узнаваемый стиль, фотографии, дизайн материалов)

Тональность коммуникации (ваш уникальный "голос" и стиль общения)

Последовательность месседжей (ключевые идеи, которые вы транслируете)

Для монетизации медийности через личный бренд используйте многоуровневую модель предложений:

Уровень Формат Целевая аудитория Начальный Электронные продукты, вебинары, мини-курсы Массовая аудитория, новички Средний Групповые программы, интенсивы, мастермайнды Продвинутые пользователи, практики Премиум Индивидуальный консалтинг, VIP-программы Профессионалы, руководители, компании

Парадокс медийности: чем она выше, тем меньше усилий требуется для привлечения клиентов. При достижении определенного уровня узнаваемости и авторитета, клиенты начинают находить вас сами, а ваша задача смещается от поиска клиентов к отбору наиболее подходящих. 📈

Стратегия 6: Работа со СМИ и создание информационных поводов

Публикации в СМИ остаются мощным инструментом наращивания медийности, особенно для экспертов в B2B-сегменте. Даже в эпоху социальных сетей упоминание в авторитетном издании значительно повышает доверие к эксперту.

Алгоритм взаимодействия со СМИ для повышения медийности:

Создайте медиа-карту — список изданий, где присутствует ваша целевая аудитория Разработайте информационные поводы, интересные этим изданиям Подготовьте медиа-кит (биография, фото, области экспертизы, контакты) Установите контакт с журналистами и редакторами Предложите экспертный комментарий или авторский материал После публикации усильте ее эффект через собственные каналы

Типы информационных поводов, которые повышают медийность эксперта:

Исследования и аналитика с уникальными данными

Прогнозы развития отрасли

Комментарии к актуальным событиям через призму вашей экспертизы

Противоречивые мнения, идущие вразрез с общепринятыми

Истории успеха клиентов с измеримыми результатами

Полезный лайфхак: зарегистрируйтесь на сервисах для журналистов (например, Хелпарепортер) и регулярно отвечайте на запросы. Это один из самых эффективных способов получить упоминание в СМИ для начинающих экспертов. 📰

Стратегия 7: Измерение и масштабирование медийности

Невозможно управлять тем, что нельзя измерить. Для системного наращивания медийности необходимо регулярно отслеживать ключевые метрики и корректировать стратегию на основе полученных данных.

Ключевые показатели медийности эксперта:

Количественные: охват, количество упоминаний, рост аудитории

Качественные: тональность упоминаний, вовлеченность, экспертный статус

Бизнес-метрики: конверсия в запросы, стоимость привлечения клиента, рост среднего чека

Для системного масштабирования медийности используйте метод "медийной пирамиды":

Основа (80% усилий): регулярный контент в собственных каналах Средний слой (15% усилий): гостевые публикации и коллаборации Вершина (5% усилий): крупные информационные поводы и выступления

Помните, что медийность растет по экспоненте: первые результаты требуют значительных усилий, но затем процесс ускоряется благодаря накопленному "медийному капиталу". Большинство экспертов отмечают, что переломный момент наступает через 6-9 месяцев системной работы. 📊

Чтобы масштабировать медийность, используйте принцип "снежного кома" — каждая медийная активность должна создавать основу для следующей. Например, после выступления на конференции предложите организаторам интервью для их блога, затем используйте это интервью как кейс для питча в более крупное издание.

Медийность — это не просто популярность, а стратегический инструмент профессионального роста. Эксперты, системно применяющие описанные стратегии, получают не только узнаваемость, но и конкретные бизнес-результаты: более высокие гонорары, качественных клиентов и предложения о сотрудничестве, о которых раньше могли только мечтать. Главное помнить, что медийность — это марафон, а не спринт. Определите свое уникальное позиционирование, создайте план контента, развивайте навыки публичных выступлений, наладите коллаборации с другими экспертами, работайте со СМИ и регулярно измеряйте результаты. И тогда вопрос "как стать медийной личностью" перестанет быть для вас актуальным — вы уже будете ею.

Читайте также