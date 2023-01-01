Как правильно заполнять анкету при устройстве на работу: образец

Для кого эта статья:

Соискатели, желающие улучшить свои навыки заполнения анкет при трудоустройстве.

Профессионалы, стремящиеся понять требования HR-специалистов и повысить шансы на успешное трудоустройство.

Люди, ищущие информацию о правильном оформлении документов для поиска работы. Анкета при трудоустройстве — это ваша первая возможность произвести впечатление на работодателя еще до личной встречи. Казалось бы, что может быть проще — заполнить стандартную форму? Однако именно на этом этапе многие кандидаты совершают критические ошибки, которые мгновенно отправляют их резюме в стопку отказов. По данным исследований 2025 года, HR-специалисты уделяют анкете соискателя в среднем 7 минут — и за это время они способны сделать до 15 выводов о вашей компетентности, внимательности и профессионализме. ?? Давайте разберемся, как превратить стандартную анкету в мощный инструмент самопрезентации!

Анкета при устройстве на работу: основные правила заполнения

Анкета при трудоустройстве — это не просто формальность, а полноценный инструмент оценки кандидата. В отличие от резюме, где вы сами выбираете, какую информацию представить, анкета имеет фиксированную структуру и требует конкретных ответов на поставленные вопросы. ??

Первое, что нужно понимать — анкета является юридическим документом. Предоставление заведомо ложных сведений может стать основанием для отказа в приеме на работу или даже для увольнения, если обман вскроется позже. По статистике 2025 года, до 23% работодателей проверяют достоверность информации в анкетах соискателей.

Михаил Соколов, директор по персоналу Однажды ко мне пришел кандидат на позицию финансового аналитика с блестящим резюме и рекомендациями. Анкету он заполнил непосредственно в офисе, и я обратил внимание на несоответствия в датах работы и образования. При уточнении он начал путаться, а проверка показала, что опыт был существенно преувеличен. Это мгновенно перечеркнуло все его шансы, хотя базовая квалификация у него была. Мы могли бы рассмотреть его на позицию уровнем ниже, но вопрос доверия уже был закрыт. Помните: лучше честно указать меньший опыт, чем быть уличенным во лжи.

Ключевые принципы заполнения анкеты:

Достоверность — указывайте только проверяемую информацию

— указывайте только проверяемую информацию Полнота — не оставляйте пустых граф без объяснения

— не оставляйте пустых граф без объяснения Аккуратность — внешний вид анкеты говорит о вашей внимательности к деталям

— внешний вид анкеты говорит о вашей внимательности к деталям Лаконичность — избегайте излишних подробностей, если их не запрашивают

— избегайте излишних подробностей, если их не запрашивают Грамотность — орфографические и пунктуационные ошибки создают негативное впечатление

Важный момент: всегда внимательно читайте инструкцию по заполнению, если она прилагается. Компании могут иметь специфические требования к формату предоставления информации.

Способ заполнения Преимущества Недостатки От руки Работодатель может оценить почерк, аккуратность Риск допустить помарки, исправления смотрятся неаккуратно Электронное заполнение Выглядит аккуратно, легко вносить изменения Отсутствует индивидуальность почерка Онлайн-форма на сайте Удобство, автоматическая проверка обязательных полей Ограниченное время на сессию, возможные технические сбои

При заполнении анкеты от руки используйте синюю или черную ручку (если нет других указаний), пишите разборчиво, избегайте сокращений, если они не общепринятые (например, РФ). Если вы допустили ошибку, лучше заполнить форму заново, чем представить исправленный вариант.

Структура типовой анкеты соискателя с образцом заполнения

Стандартная анкета соискателя обычно включает несколько ключевых блоков информации. Рассмотрим каждый из них с примерами корректного заполнения. ?

1. Персональные данные

Этот раздел включает ФИО, дату и место рождения, гражданство, семейное положение, контактную информацию. Важно указывать полные данные без сокращений, например:

ФИО: Иванов Иван Иванович (не сокращать до И.И. Иванов)

Дата рождения: 15.01.1990 (формат дд.мм.гггг)

Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, кв. 5, 123456 (с индексом)

Телефон: +7 (900) 123-45-67 (с кодом страны и города)

Email: ivanov.ivan@mail.ru (используйте деловой, а не личный адрес)

2. Образование

Указывайте образование в хронологическом порядке, начиная с последнего места учебы:

Период обучения: 2008-2013 гг.

Учебное заведение: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Факультет: Экономический

Специальность: Финансовый менеджмент

Квалификация: Экономист

Форма обучения: Очная

Не забудьте указать дополнительное образование, курсы повышения квалификации, особенно если они релевантны должности.

3. Опыт работы

Трудовой опыт обычно указывается в обратном хронологическом порядке:

Период работы: Январь 2019 — настоящее время

Организация: ООО "Финансовые решения"

Должность: Финансовый аналитик

Обязанности: Анализ финансовых показателей, подготовка отчетности, бюджетирование

Достижения: Оптимизировал процессы отчетности, сократив время подготовки на 30%

4. Дополнительные сведения

Здесь указывается информация о навыках, не относящихся напрямую к образованию и опыту:

Владение языками: Английский — свободно (C1), Немецкий — базовый (A2)

Компьютерные навыки: MS Office (продвинутый пользователь), 1С, SAP

Водительские права: Категория B, стаж вождения 7 лет

Готовность к командировкам: Да, включая международные

5. Рекомендации

Если требуется, укажите контакты людей, которые могут подтвердить вашу квалификацию:

ФИО: Петров Петр Петрович

Компания: ООО "Финансовые решения"

Должность: Финансовый директор

Контакт: +7 (900) 987-65-43, petrov@finance.ru

Важно: всегда заранее предупреждайте людей, которых вы указываете в качестве рекомендателей!

6. Дополнительные вопросы

Многие анкеты содержат специфические вопросы, связанные с позицией или корпоративной культурой:

Причина поиска работы: Стремление к профессиональному росту в более крупной компании

Ожидаемый уровень заработной платы: 120 000 – 150 000 рублей (до вычета налогов)

Когда вы можете приступить к работе: Через 2 недели после получения предложения

Особенности заполнения сложных разделов анкеты

Некоторые разделы анкеты вызывают особые затруднения у соискателей. Рассмотрим, как корректно заполнить самые "проблемные" пункты. ??

Причина увольнения с предыдущего места работы

Этот пункт требует особой дипломатичности. Даже если вы ушли с предыдущего места из-за конфликта или недовольства, формулировка должна быть нейтральной и профессиональной:

Не рекомендуется Рекомендуется Конфликт с руководством Различие в видении рабочих процессов Низкая зарплата Поиск возможностей для финансового роста Скучная работа Стремление к более сложным профессиональным задачам Токсичный коллектив Поиск команды с близкими профессиональными ценностями Отсутствие перспектив Поиск возможностей для карьерного развития

Желаемый уровень заработной платы

Этот вопрос часто становится камнем преткновения для соискателей. Если указать слишком высокую сумму — можно выбыть из конкурса, слишком низкую — недооценить себя.

Предварительно изучите рыночный уровень зарплат для вашей позиции в конкретном регионе

Укажите диапазон (например, "120 000 – 150 000 рублей"), а не конкретную цифру

Уточните, указываете ли вы сумму до или после налогообложения

Если компания предлагает дополнительные бонусы, можно указать "Базовая часть + бонусная часть"

При отсутствии конкретных данных о рынке можно написать "По договоренности" или "Согласно рыночной ставке"

Пробелы в трудовой биографии

Если в вашей карьере были перерывы (более 3 месяцев), их необходимо объяснить в анкете:

"Июнь 2018 – Сентябрь 2018: Прохождение профессиональной переподготовки по программе ..."

"Январь 2020 – Март 2020: Уход за тяжелобольным родственником"

"Апрель 2021 – Октябрь 2021: Фриланс-проекты в сфере веб-разработки (могу предоставить портфолио)"

Не оставляйте пробелы без объяснения — это вызывает больше вопросов, чем даже не самое "выигрышное" объяснение.

Елена Миронова, HR-консультант Я регулярно провожу собеседования с кандидатами на руководящие позиции. Недавно рассматривала анкету опытного финансиста с прекрасной квалификацией, но в его трудовой биографии был годовой перерыв, никак не объясненный в анкете. На собеседовании выяснилось, что он брал творческий отпуск для путешествия по Азии — абсолютно нормальная ситуация, которая никак не влияла на его профессиональные качества. Однако необъясненный пробел в анкете создал ненужное напряжение и подозрения. Мы приняли этого кандидата, но он начал сотрудничество с "минусом в карму", который можно было легко избежать.

Сведения о состоянии здоровья

Этот раздел может присутствовать в анкетах для определенных профессий. Помните, что по закону работодатель может запрашивать только информацию, имеющую прямое отношение к выполнению трудовых обязанностей:

Для большинства офисных позиций достаточно указать "Здоров/а" или "Без ограничений по здоровью для выполнения указанных функций"

Если имеются медицинские противопоказания к конкретным видам работ (высотные, ночные смены и т.д.), их стоит упомянуть

При наличии инвалидности можно указать группу и требуемые условия труда, если они не помешают выполнению работы

Готовность к переезду/командировкам

Будьте честны в этом пункте, так как это может быть критическим для некоторых позиций:

Если готовы к командировкам с ограничениями: "Готов к командировкам продолжительностью до 5 дней"

При невозможности частых поездок: "Готов к редким командировкам (не чаще 1 раза в квартал)"

При готовности к переезду с условиями: "Готов рассмотреть переезд при содействии в решении жилищного вопроса"

Распространенные ошибки при заполнении анкеты

Даже опытные соискатели могут допускать ошибки при заполнении анкеты, которые способны перечеркнуть все шансы на получение должности. Рассмотрим наиболее распространенные промахи и способы их избежать. ??

1. Несоответствие информации в анкете и резюме

Одна из критических ошибок — указание разных данных в разных документах. HR-специалисты обязательно сверяют информацию:

Проверяйте точное соответствие дат работы

Используйте идентичные формулировки должностей

Следите за согласованностью в описании обязанностей

Сохраняйте копию своего резюме, чтобы сверяться с ней при заполнении анкеты

2. Небрежность в оформлении

Анкета с помарками, исправлениями или неразборчивым почерком создает впечатление о кандидате как о неаккуратном человеке:

При заполнении от руки используйте черновик для предварительного составления ответов

Пишите аккуратно и разборчиво, особенно контактные данные

Не используйте сокращения, кроме общепринятых (ООО, ИП)

Если допустили ошибку — лучше запросить новый бланк анкеты

3. Отрицательные характеристики предыдущих работодателей

Критика бывших работодателей или коллег воспринимается крайне негативно:

Избегайте эмоциональных оценок: "некомпетентное руководство", "токсичная атмосфера"

Не указывайте конфликты как причину увольнения

Фокусируйтесь на профессиональных аспектах: "различие в видении развития", "поиск новых вызовов"

4. Пропуск обязательных полей

Непредоставление запрашиваемой информации без объяснения причин может быть воспринято как небрежность или попытка что-то скрыть:

Внимательно прочитайте всю анкету перед заполнением

Если какое-то поле к вам не относится, напишите "Не применимо" или прочерк

Если вы не хотите раскрывать определенную информацию, укажите причину (например, "Предоставлю при финальном собеседовании")

5. Использование шаблонных фраз

Стандартные, неинформативные формулировки не дают работодателю представления о вашей уникальности:

Избегайте клише: "ответственный", "коммуникабельный", "стрессоустойчивый"

Подкрепляйте качества конкретными примерами: "Успешно руководил командой из 5 человек в условиях сжатых сроков"

Адаптируйте описание навыков под конкретную вакансию

6. Неправильное указание причины поиска работы

Этот пункт может многое рассказать о ваших мотивах и ценностях:

Избегайте формулировок, показывающих вас в негативном свете: "не сработался с коллективом", "надоела рутина"

Делайте акцент на развитии: "поиск более сложных задач", "стремление расширить профессиональные компетенции"

Связывайте ваши цели с целями компании: "заинтересован в работе в компании, внедряющей инновационные технологии"

7. Ошибки в контактных данных

Казалось бы, мелочь, но неправильно указанный номер телефона или email может стоить вам предложения о работе:

Дважды проверяйте номер телефона и email

Убедитесь, что указанный email звучит профессионально (используйте формат имя.фамилия@домен)

Указывайте дополнительные способы связи (мессенджеры, альтернативный номер)

Советы экспертов: как выделиться при заполнении анкеты

Анкета — это не просто формальный документ, а ваша возможность произвести впечатление и выделиться среди других кандидатов. Применяя профессиональные приемы, вы можете значительно повысить свои шансы на успех. ??

1. Используйте язык достижений

Вместо простого перечисления обязанностей, акцентируйте внимание на конкретных результатах:

Включайте измеримые показатели: "Увеличил продажи на 27% за 6 месяцев"

Указывайте масштаб ответственности: "Управлял бюджетом в 5 млн рублей"

Подчеркивайте экономический эффект: "Оптимизировал процессы, сократив расходы на 15%"

Добавляйте контекст: "Выполнил проект на 2 недели раньше дедлайна в условиях ограниченных ресурсов"

2. Применяйте таргетированный подход

Адаптируйте информацию под конкретную вакансию и компанию:

Изучите требования к должности и отразите соответствующие навыки

Исследуйте ценности компании и используйте созвучную терминологию

Подчеркните опыт, наиболее релевантный для данной позиции

Если компания ценит инновации, акцентируйте внимание на своих инициативах и новаторских проектах

3. Обоснуйте свою мотивацию

Четко объясните, почему вас привлекает именно эта компания и позиция:

Свяжите свои карьерные цели с миссией компании

Укажите конкретные проекты или направления деятельности компании, которые вас вдохновляют

Объясните, как ваш опыт может принести пользу именно в этой организации

Продемонстрируйте знание отрасли и понимание стратегических вызовов

4. Проявите внимание к деталям

Тщательное оформление анкеты говорит о вашем профессионализме:

Следуйте всем инструкциям по заполнению буквально

Используйте точные формулировки должностей и названий компаний

Проверьте анкету на орфографические и пунктуационные ошибки

Соблюдайте единый стиль оформления (например, даты в одинаковом формате)

5. Добавьте уникальную информацию

Включите сведения, которые выделят вас среди других кандидатов с похожим опытом:

Упомяните нестандартные проекты или необычный опыт, релевантный для позиции

Укажите отраслевые сертификации и членство в профессиональных ассоциациях

Добавьте информацию о выступлениях на конференциях или публикациях

Отметьте опыт международного сотрудничества или работу в мультикультурных командах

6. Подготовьте убедительные ответы на сложные вопросы

Некоторые анкеты содержат открытые вопросы, требующие развернутых ответов:

Заранее сформулируйте ответы на типичные вопросы о причинах смены работы

Подготовьте короткие истории успеха для иллюстрации ваших сильных сторон

Продумайте, как объяснить периоды безработицы или частые смены места работы

Составьте четкое описание ваших карьерных целей на ближайшие 3-5 лет

7. Используйте профессиональную терминологию

Корректное использование профессионального языка подчеркивает вашу экспертизу:

Включайте отраслевые термины, демонстрирующие глубокое понимание сферы

Упоминайте специализированные методологии и инструменты, которыми вы владеете

Используйте аббревиатуры, принятые в индустрии (с расшифровкой при необходимости)

Избегайте чрезмерного использования жаргона, который может быть непонятен HR-специалисту