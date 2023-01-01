Как правильно указать "по настоящее время" в резюме – форматы

Для кого эта статья:

Специалисты, ищущие работу и составляющие резюме

Рекрутеры и HR-менеджеры, работающие с резюме

Студенты и начинающие профессионалы, интересующиеся карьерным развитием Мелочи решают всё! Казалось бы, что сложного в указании периода работы на текущей позиции? Но именно такие "мелочи" отличают профессиональное резюме от любительского. ?? Фраза "по настоящее время" может быть оформлена минимум пятью способами — и выбор правильного формата напрямую влияет на впечатление рекрутера. Я проанализировал тысячи резюме и готов раскрыть секреты профессионального оформления актуального места работы, которые помогут вашему CV выделиться среди конкурентов.

Стандартные форматы указания «по настоящее время» в резюме

Указание текущего места работы — это первое, на что обращает внимание рекрутер при анализе вашего профессионального пути. Существует несколько стандартных форматов, каждый из которых имеет свою специфику и уместность применения. ??

Самые распространенные форматы указания текущей работы:

Полная форма: "по настоящее время" — классический вариант, понятный и универсальный;

"по настоящее время" — классический вариант, понятный и универсальный; Сокращенная форма: "по н.в." — экономит место и выглядит лаконично;

"по н.в." — экономит место и выглядит лаконично; Цифровой формат: указание конкретной даты начала работы и прочерк или текущий год (например, "01.2022 — н.в." или "Январь 2022 — настоящее время");

указание конкретной даты начала работы и прочерк или текущий год (например, "01.2022 — н.в." или "Январь 2022 — настоящее время"); Английский вариант: "present" или "till now" — для международных резюме;

"present" или "till now" — для международных резюме; Символьный вариант: использование тире или многоточия (например, "2022 — ...").

Формат Пример Уместность Полная форма Июнь 2022 – по настоящее время Официальные резюме, государственные структуры Сокращенная форма 06.2022 – по н.в. Бизнес-среда, IT-компании Цифровой формат 2022 – н.в. Лаконичные резюме, ATS-системы Английский вариант June 2022 – present Международные компании Символьный вариант 2022 – ... Креативные индустрии

Дмитрий Волков, HR-директор Забавный случай произошел, когда на собеседование пришел кандидат с необычной формулировкой в резюме. Вместо привычного "по настоящее время" он написал "до победного". Казалось бы, мелочь, но она выдавала его неформальный подход. Во время интервью выяснилось, что это не ошибка, а осознанный выбор — кандидат хотел продемонстрировать свою приверженность долгосрочным проектам. Мы оценили креативность, но посоветовали в официальных документах придерживаться стандартных формулировок. Его взяли в команду маркетинга, где такое нестандартное мышление пришлось как нельзя кстати. Однако помните: эксперименты с форматом резюме — это риск, который может сработать только в определенных сферах.

Выбор формата должен соответствовать стилю вашего резюме и требованиям отрасли. В консервативных сферах (банковское дело, юриспруденция, государственная служба) рекомендуется использовать полные формы, тогда как в креативных индустриях допустимы более сжатые варианты.

Деловой стиль оформления периода текущей работы

Деловой стиль требует точности, лаконичности и единообразия. Это особенно важно при оформлении дат в резюме. Последовательное применение выбранного формата через весь документ создает впечатление внимательного к деталям профессионала. ???

Ключевые принципы делового оформления периода текущей работы:

Единообразие: используйте один и тот же формат дат для всех мест работы;

используйте один и тот же формат дат для всех мест работы; Точность: указывайте точные месяцы начала работы, а не только годы;

указывайте точные месяцы начала работы, а не только годы; Хронологическая последовательность: текущее место работы должно быть первым в списке при обратной хронологии;

текущее место работы должно быть первым в списке при обратной хронологии; Четкость: избегайте двусмысленности в формулировках;

избегайте двусмысленности в формулировках; Соблюдение пунктуации: корректно используйте тире, двоеточия и другие знаки препинания.

Выбирая формат для делового резюме, обратите внимание на следующие варианты:

Стиль Пример Преимущества Классический Март 2023 г. – по настоящее время Официальность, понятность для любой аудитории Сдержанный 03.2023 – н.в. Компактность, экономия места Международный 2023/03 – present Понятность для международных компаний Документальный с 01.03.2023 по настоящее время Соответствие официальным документам

Помните, что деловой стиль не терпит неточностей и жаргонизмов. Избегайте таких формулировок как "сейчас", "до сих пор", "продолжаю работать". Они могут восприниматься как признак непрофессионализма или небрежности.

Сокращения и полные формулировки для актуальной позиции

Выбор между сокращенными и полными формулировками может существенно повлиять на восприятие вашего резюме. Каждый вариант имеет свои преимущества и подходит для определенных ситуаций. ??

Полные формулировки выглядят более официально и рекомендуются для:

Формальных резюме при обращении в крупные корпорации;

Государственных учреждений и академических институтов;

Позиции высшего руководства;

Случаев, когда вы не уверены в предпочтениях работодателя.

Сокращенные варианты более компактны и эффективны при:

Ограниченном пространстве в резюме на одну страницу;

Подаче заявки в стартапы и инновационные компании;

Использовании современных форматов резюме;

Прохождении через ATS-системы (системы автоматического отбора резюме).

Самые распространенные сокращения для указания текущего места работы:

"по н.в." — наиболее распространенное сокращение в русскоязычных резюме;

— наиболее распространенное сокращение в русскоязычных резюме; "н.в." — еще более краткая версия;

— еще более краткая версия; "—" (прочерк) — минималистичный вариант, требующий пояснения;

(прочерк) — минималистичный вариант, требующий пояснения; "2023–" — указание только года начала с тире, подразумевающее продолжение;

— указание только года начала с тире, подразумевающее продолжение; "..." (многоточие) — неформальный вариант, не рекомендуемый для официальных резюме.

Анна Сергеева, карьерный консультант Работая с клиентом — руководителем среднего звена, я заметила интересную деталь: его резюме было безупречным по содержанию, но форматирование дат выдавало непоследовательность. В одном месте он использовал "по настоящее время", в другом — "н.в.", а где-то просто оставил прочерк. Когда мы это исправили, приведя все даты к единому формату "Месяц Год – по настоящее время", результат не заставил себя ждать. Клиент получил приглашение на собеседование в компанию, где до этого дважды получал отказ! HR-менеджер позже признался, что их система автоматического отбора резюме отмечала несоответствия в форматировании как признак небрежности. Иногда именно такие детали определяют судьбу вашего резюме.

При использовании сокращений важно сохранять единый стиль во всем документе. Если вы выбрали формат "мм.гггг – н.в.", применяйте его ко всем датам в резюме, включая предыдущие места работы.

Типичные ошибки при обозначении текущего места работы

Даже опытные профессионалы иногда допускают ошибки при указании периода текущей работы. Знание этих типичных ошибок поможет вам избежать негативного впечатления у рекрутеров. ??

Вот самые распространенные ошибки, которые стоит избегать:

Несогласованность форматов — использование разных стилей оформления дат в одном документе;

— использование разных стилей оформления дат в одном документе; Неправильные сокращения — использование нестандартных аббревиатур (например, "ПНВ" вместо "по н.в.");

— использование нестандартных аббревиатур (например, "ПНВ" вместо "по н.в."); Указание будущих дат — например, "01.2023 – 12.2025", когда работа еще не закончена;

— например, "01.2023 – 12.2025", когда работа еще не закончена; Пропуск месяца — указание только года без месяца начала работы;

— указание только года без месяца начала работы; Использование разговорных выражений — "работаю до сих пор", "продолжаю трудиться";

— "работаю до сих пор", "продолжаю трудиться"; Грамматические ошибки — "по настоящие время", "по настояшее время";

— "по настоящие время", "по настояшее время"; Избыточная информация — указание точных дней или часов работы;

— указание точных дней или часов работы; Отсутствие четкого обозначения — когда невозможно понять, продолжаете ли вы работать на данной позиции.

Особое внимание следует уделить согласованности форматов. Если вы указываете предыдущие места работы как "09.2019 – 08.2022", то текущее должно быть оформлено как "09.2022 – н.в.", а не "Сентябрь 2022 – по настоящее время".

Ещё одна распространенная ошибка — неверное использование пунктуации. Правильно использовать тире (–) между датами, а не дефис (-) или другие символы. Также стоит обратить внимание на пробелы: "09.2022 – н.в." (с пробелами до и после тире) выглядит аккуратнее, чем "09.2022–н.в." (без пробелов).

При обозначении текущего места работы важно также избегать двусмысленности. Например, фраза "2022 – продолжаю работать" может вызвать вопросы: вы всё ещё на этой позиции или просто продолжаете работать в этой отрасли? Лучше использовать стандартные формулировки, не оставляющие места для интерпретаций.

Как адаптировать формат «по настоящее время» для разных типов резюме

Формат указания текущей позиции должен соответствовать общему стилю и типу вашего резюме. Различные форматы CV требуют разных подходов к оформлению дат. ??

Рассмотрим, как адаптировать указание "по настоящее время" для наиболее распространенных типов резюме:

Хронологическое резюме: используйте четкий формат "ММ.ГГГГ – по настоящее время" с указанием полных дат для всех позиций;

используйте четкий формат "ММ.ГГГГ – по настоящее время" с указанием полных дат для всех позиций; Функциональное резюме: можно ограничиться указанием года "ГГГГ – н.в.", так как акцент делается на навыках, а не на хронологии;

можно ограничиться указанием года "ГГГГ – н.в.", так как акцент делается на навыках, а не на хронологии; Комбинированное резюме: используйте среднюю детализацию — "Месяц ГГГГ – по н.в.";

используйте среднюю детализацию — "Месяц ГГГГ – по н.в."; Инфографическое резюме: используйте краткие форматы или визуальные элементы (временные шкалы);

используйте краткие форматы или визуальные элементы (временные шкалы); Европейское резюме (Europass): строго следуйте формату "ДД/ММ/ГГГГ – по настоящее время";

строго следуйте формату "ДД/ММ/ГГГГ – по настоящее время"; ATS-оптимизированное резюме: используйте форматы, легко распознаваемые системами ("MM/YYYY – Present" или "MM.YYYY – н.в.").

Для разных отраслей также существуют свои предпочтения:

Отрасль Рекомендуемый формат Пример IT и технологии Сокращенный, технический 06/2023 – н.в. Финансы и банки Формальный, полный Июнь 2023 г. – по настоящее время Креативные индустрии Гибкий, иногда нестандартный 2023 ? продолжается Государственный сектор Строго формальный с 01.06.2023 по настоящее время Международные компании Англоязычный стандарт June 2023 – present

При создании резюме для разных стран также учитывайте местные особенности:

США: "MM/YYYY – Present" или "MM/YYYY – Current";

"MM/YYYY – Present" или "MM/YYYY – Current"; Великобритания: "MM/YYYY – Present" или "MM/YYYY to date";

"MM/YYYY – Present" или "MM/YYYY to date"; Германия: "MM.YYYY – heute" или "MM.YYYY – aktuell";

"MM.YYYY – heute" или "MM.YYYY – aktuell"; Франция: "MM/YYYY – ? pr?sent" или "MM/YYYY – actuel";

"MM/YYYY – ? pr?sent" или "MM/YYYY – actuel"; Китай: "YYYY?MM? – ??" (ГГГГ год ММ месяц – до сих пор).

Важно помнить, что при отправке резюме через онлайн-платформы для поиска работы или корпоративные порталы, некоторые системы могут автоматически преобразовывать даты. Поэтому стоит проверить финальный вид документа перед отправкой.

Независимо от выбранного формата, ключевое требование остается неизменным: последовательность и единообразие в оформлении всех дат в резюме. Это демонстрирует ваше внимание к деталям и профессиональный подход к составлению документов.