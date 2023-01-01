Как правильно составить заявление на уход с работы раньше: образец

Для кого эта статья:

Сотрудники, работающие в офисах или организациях, которым необходимо покидать рабочее место раньше установленного времени.

Специалисты в области HR и кадрового делопроизводства, ищущие информацию о составлении заявлений.

Работодатели и руководители, заинтересованные в управлении трудовыми вопросами и эффективной кадровой политике. Ситуации, когда нужно покинуть рабочее место раньше положенного времени, случаются у каждого сотрудника. Важно знать, как грамотно оформить этот процесс, чтобы не испортить отношения с руководством и не нарушить трудовое законодательство. Правильно составленное заявление на ранний уход — это не просто формальность, а документ, защищающий интересы обеих сторон. Разберемся, как в 2025 году оформлять такие заявления безошибочно и получать положительный ответ от руководства в большинстве случаев. ??

Правила составления заявления на уход с работы раньше

Заявление на ранний уход с работы — это официальный документ, который требует соблюдения определенных правил оформления. Грамотно составленный документ повышает шансы на его одобрение и демонстрирует ваш профессионализм. ??

Основные правила, которые нужно соблюдать при составлении заявления:

Подавайте заявление заблаговременно (минимум за несколько часов, а лучше за день)

Используйте деловой стиль изложения без эмоциональных высказываний

Указывайте конкретную и объективную причину раннего ухода

Обязательно укажите точное время, когда планируете покинуть рабочее место

При необходимости приложите подтверждающие документы (например, справку о записи к врачу)

Если возможно, предложите вариант компенсации рабочего времени

Елена Соколова, HR-директор В моей практике был случай с молодым специалистом, который регулярно уходил раньше без оформления заявлений. Руководитель закрывал на это глаза, пока не случился форс-мажор, и сотрудника не оказалось на месте в критический момент. Компания понесла убытки, а сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. После этого мы внедрили строгий регламент: заявление на ранний уход подается минимум за 3 часа до планируемого времени ухода с обязательным указанием контактного номера телефона. Это решение сократило количество необоснованных ранних уходов на 78% и повысило производительность отдела.

Важный момент: некоторые организации имеют собственные формы и бланки для заявлений на ранний уход. Обязательно уточните этот вопрос в отделе кадров или у непосредственного руководителя.

Что делать Чего избегать Использовать официально-деловой стиль Использовать разговорные выражения Указывать точное время ухода Писать размытые формулировки ("немного пораньше") Приводить объективную причину Указывать личные предпочтения как причину Предлагать варианты компенсации времени Требовать одобрения как должного Прикладывать подтверждающие документы Перегружать заявление ненужными деталями

Структура и элементы заявления об уходе раньше времени

Правильно структурированное заявление на ранний уход должно содержать несколько обязательных элементов. Следуя этой структуре, вы обеспечите корректность документа с юридической точки зрения и увеличите шансы на его одобрение. ??

Обязательные элементы заявления:

Шапка документа – в правом верхнем углу указывается адресат (должность, ФИО руководителя), а также ваши данные (должность, ФИО)

– в правом верхнем углу указывается адресат (должность, ФИО руководителя), а также ваши данные (должность, ФИО) Название документа – по центру строки пишется слово "Заявление"

– по центру строки пишется слово "Заявление" Текст заявления – начинается со слов "Прошу разрешить мне уйти с работы раньше установленного времени..."

– начинается со слов "Прошу разрешить мне уйти с работы раньше установленного времени..." Указание даты – конкретная дата, когда вы планируете уйти раньше

– конкретная дата, когда вы планируете уйти раньше Указание точного времени – с какого часа вы хотите покинуть рабочее место

– с какого часа вы хотите покинуть рабочее место Причина раннего ухода – чётко сформулированная и объективная

– чётко сформулированная и объективная Предложение компенсации (необязательно, но желательно) – например, "Обязуюсь отработать недостающее время 15.05.2025 после окончания рабочего дня"

(необязательно, но желательно) – например, "Обязуюсь отработать недостающее время 15.05.2025 после окончания рабочего дня" Дата составления заявления – указывается в левом нижнем углу

– указывается в левом нижнем углу Подпись – ставится справа от даты составления

Для большей убедительности к заявлению рекомендуется приложить документы, подтверждающие необходимость раннего ухода, если таковые имеются: талон на прием к врачу, билеты на поезд/самолет, справку из учебного заведения и т.п.

Михаил Петров, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент, который получил дисциплинарное взыскание за отсутствие на рабочем месте в последние 2 часа смены. Он утверждал, что подал устную просьбу руководителю и получил одобрение. При рассмотрении дела выяснилось, что устная договоренность юридически ничтожна – работодатель всегда может отрицать факт её существования. Мы обжаловали взыскание, но процесс был сложным. После этого случая я всегда рекомендую клиентам: даже при хороших отношениях с начальством оформляйте заявление письменно, с подписью руководителя и датой. Такой документ является юридическим доказательством вашего согласованного отсутствия на рабочем месте и защитит от возможных санкций.

Образец заявления на ранний уход с работы

Вот универсальный образец заявления на ранний уход с работы, который соответствует всем требованиям делопроизводства в 2025 году. Вы можете адаптировать его под свои нужды, сохраняя основную структуру. ??

Правый верхний угол:

Генеральному директору ООО "Прогресс" Иванову И.И. от менеджера по продажам Петрова П.П.

По центру:

Заявление

Основной текст:

Прошу разрешить мне уйти с работы 15 мая 2025 года в 15:00 (на 3 часа раньше установленного времени) в связи с необходимостью посещения планового медицинского осмотра в поликлинике №5.

Обязуюсь предоставить справку из медицинского учреждения и отработать недостающие часы 16 мая 2025 года после окончания рабочего дня.

Левый нижний угол:

14.05.2025

Справа от даты:

Подпись / Петров П.П.

При необходимости можно добавить визы согласования:

Ниже подписи:

Согласовано: Руководитель отдела продаж ____ / Сидоров С.С. / "" _ 2025 г.

Тип причины Пример формулировки в заявлении Рекомендуемые подтверждающие документы Медицинские причины "в связи с необходимостью прохождения планового медицинского обследования" Талон к врачу, направление на обследование Семейные обстоятельства "в связи с необходимостью забрать ребенка из школы/детского сада" Справка из учебного/дошкольного учреждения Личные дела "в связи с необходимостью посещения государственных органов" Уведомление, повестка, талон в МФЦ Транспортные вопросы "в связи с необходимостью успеть на последний автобус в моем направлении" Расписание транспорта (при необходимости) Обучение "в связи с необходимостью присутствия на вечерних занятиях в университете" Справка из учебного заведения, расписание занятий

Веские причины для заявления об уходе раньше

Успех вашего заявления на ранний уход во многом зависит от указанной причины. Некоторые основания работодатель считает более уважительными, и вероятность одобрения таких заявлений значительно выше. ?????

Наиболее весомые причины для раннего ухода с работы:

Медицинские причины – запись к врачу, медицинские процедуры, анализы, которые можно сдать только в рабочее время

– запись к врачу, медицинские процедуры, анализы, которые можно сдать только в рабочее время Семейные обстоятельства – необходимость забрать заболевшего ребенка из школы/детского сада, неотложная помощь родственникам

– необходимость забрать заболевшего ребенка из школы/детского сада, неотложная помощь родственникам Визиты в государственные органы – посещение МФЦ, налоговой, паспортного стола и других учреждений с ограниченным временем работы

– посещение МФЦ, налоговой, паспортного стола и других учреждений с ограниченным временем работы Образовательные потребности – экзамены, зачеты, консультации в учебных заведениях

– экзамены, зачеты, консультации в учебных заведениях Форс-мажорные обстоятельства – аварии в жилище, неожиданные проблемы с транспортом

– аварии в жилище, неожиданные проблемы с транспортом Транспортные вопросы – изменения в расписании общественного транспорта, необходимость выехать раньше в связи с погодными условиями

Важно помнить, что некоторые причины могут требовать документального подтверждения. Например, для медицинских причин желательно предоставить талон к врачу или впоследствии справку из медицинского учреждения.

Менее убедительные причины, которые могут вызвать отказ:

Личные планы развлекательного характера

Покупки в магазинах (кроме случаев крайней необходимости)

Усталость или плохое самочувствие без медицинского подтверждения

Конфликты на работе

Желание уйти пораньше в предпраздничный день (если это не предусмотрено законодательством)

Если причина носит повторяющийся характер (например, регулярные медицинские процедуры или учебные занятия), целесообразно обсудить с руководством возможность временного изменения графика работы, чтобы избежать постоянного оформления заявлений.

Процедура согласования заявления на досрочный уход

Даже идеально составленное заявление требует правильного прохождения процедуры согласования. Знание этого процесса поможет избежать недоразумений и получить необходимое разрешение. ??

Типовой алгоритм согласования заявления на ранний уход:

Подготовка заявления – составьте документ по рекомендованной форме Согласование с непосредственным руководителем – получите предварительное устное одобрение, обсудите возможность компенсации рабочего времени Подача заявления – передайте документ непосредственному руководителю или в отдел кадров (в зависимости от правил компании) Получение визы руководителя – дождитесь, когда заявление будет подписано руководителем Информирование коллег – уведомите коллег о своем раннем уходе, особенно тех, кто может нуждаться в вашем участии Передача дел – при необходимости передайте незавершенные задачи коллегам или оставьте четкие инструкции Уход в указанное время – покиньте рабочее место строго в то время, которое указано в заявлении Предоставление подтверждающих документов – если обещали принести справку или иное подтверждение, не забудьте это сделать

В разных организациях процедура может отличаться. В некоторых компаниях действует электронная система согласования, где заявления подаются через корпоративный портал или по электронной почте. В других требуется несколько уровней согласования (руководитель отдела, HR-директор, генеральный директор).

Стоит помнить, что согласование заявления — это право, а не обязанность работодателя. В случае производственной необходимости в удовлетворении заявления может быть отказано. Поэтому важно иметь план B на случай, если ваше заявление не будет одобрено.

Чтобы повысить шансы на одобрение заявления:

Подавайте его как можно раньше, не в последний момент

Предлагайте конкретные варианты решения рабочих вопросов в ваше отсутствие

При возможности предлагайте отработать пропущенное время

Не злоупотребляйте ранними уходами — частые заявления могут вызвать негативную реакцию

Будьте готовы предоставить убедительные доказательства необходимости раннего ухода