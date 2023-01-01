Как правильно подать сведения в военкомат о новом работнике: порядок#Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- HR-специалисты и менеджеры по кадрам
- Руководители компаний и индивидуальные предприниматели
Юристы и специалисты по соблюдению законодательства в области труда
Воинский учет на предприятии — та процедура, от которой зависит не только соблюдение законности, но и финансовое благополучие компании. Некорректное оформление или несвоевременная подача сведений в военкомат о новых сотрудниках может обернуться штрафами до 50 000 рублей для организации и до 5 000 рублей для должностных лиц. Избежать этих неприятностей поможет четкое понимание алгоритма взаимодействия с военкоматом и строгое следование установленным процедурам. Рассмотрим пошагово, как корректно подать сведения в военкомат о принятых на работу военнообязанных в 2025 году. 📋
Законодательные основы подачи сведений в военкомат о работниках
Обязанность работодателей передавать данные о военнообязанных сотрудниках законодательно закреплена в целом ряде нормативных документов. Прежде чем приступить к процедуре, необходимо четко понимать правовой фундамент этих требований. 📜
Основными нормативными актами, регулирующими порядок подачи сведений в военкомат, являются:
- Федеральный закон №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 (с изменениями и дополнениями)
- Постановление Правительства РФ №719 "Об утверждении Положения о воинском учете" от 27.11.2006 (в актуальной редакции)
- Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом ВС РФ)
- Приказ Министра обороны РФ №495 "Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета" от 18.07.2014
Согласно п. 32 Положения о воинском учете, руководители организаций обязаны в двухнедельный срок сообщать в военные комиссариаты сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или увольнению (отчислению) их с работы (из образовательных организаций).
|Нормативный акт
|Основные требования к работодателям
|ФЗ №53-ФЗ, ст. 4
|Участие работодателей в осуществлении воинского учета
|Положение №719, п. 32
|Двухнедельный срок для уведомления о приеме/увольнении военнообязанных
|Положение №719, п. 27
|Обязанность проверять документы воинского учета при приеме на работу
|КоАП РФ, ст. 21.4
|Ответственность за несоблюдение требований (штрафы от 1000 до 5000 руб. для должностных лиц)
Елена Кравцова, главный HR-специалист
В 2022 году наша компания расширилась и открыла филиал в соседнем регионе. Мы наняли 15 сотрудников, среди которых было 9 военнообязанных. По незнанию, я полагала, что достаточно направить данные только в военкомат по юридическому адресу головного офиса. На плановой проверке выяснилось, что это грубое нарушение — сведения о работниках должны подаваться в военкоматы по месту их воинского учета. Организации назначили штраф 30 000 рублей, а мне как ответственному лицу — 3 000 рублей. После этой ситуации мы разработали четкий алгоритм подачи сведений и автоматизировали контроль сроков, чтобы исключить подобные промахи в будущем.
Важно отметить, что требования законодательства применимы ко всем организациям независимо от их формы собственности и размера. Даже индивидуальные предприниматели, нанимающие работников-военнообязанных, должны соблюдать установленный порядок информирования военкоматов.
Кого и когда нужно ставить на воинский учет: обязанности работодателя
Часто HR-специалисты сталкиваются с вопросом: о каких именно сотрудниках необходимо подавать сведения в военкомат? Далеко не все работники подлежат воинскому учету, и потому важно четко разграничивать категории персонала. 🔍
На воинский учет в организации подлежат постановке:
- Призывники — граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на военную службу
- Военнообязанные — граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил РФ:
- Мужчины в возрасте до 50 лет (рядовой и сержантский состав)
- Мужчины в возрасте до 60 лет (офицерский состав)
- Женщины, имеющие военно-учетные специальности (до 45-50 лет в зависимости от звания)
Определить, подлежит ли сотрудник воинскому учету, можно по документам, которые он предъявляет при трудоустройстве:
|Категория граждан
|Документ воинского учета
|Необходимость уведомления военкомата
|Призывники
|Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу
|Да, в двухнедельный срок
|Военнообязанные (рядовой и сержантский состав)
|Военный билет
|Да, в двухнедельный срок
|Офицеры запаса
|Военный билет офицера запаса
|Да, в двухнедельный срок
|Женщины с военно-учетными специальностями
|Военный билет
|Да, в двухнедельный срок
|Освобожденные от воинской обязанности
|Военный билет с отметкой об освобождении
|Нет
Обязанности работодателя при приеме на работу военнообязанного:
- Проверить наличие и достоверность документов воинского учета
- Сделать копии документов воинского учета для личного дела
- Занести данные в личную карточку работника (форма Т-2)
- Сообщить в военкомат о приеме на работу в двухнедельный срок
- Вести картотеку личных карточек военнообязанных
При этом нужно помнить, что отсутствие у работодателя правильно организованной системы воинского учета может повлечь серьезную административную ответственность. В 2025 году штрафы для юридических лиц за нарушение порядка воинского учета выросли и составляют от 30 000 до 50 000 рублей. ⚠️
Пошаговый порядок подачи сведений в военкомат о новом сотруднике
Процесс подачи сведений в военкомат о новом работнике состоит из нескольких логических этапов. Правильная последовательность действий — залог соблюдения законодательства и избавления от лишних проверок. Рассмотрим пошаговый алгоритм для HR-специалиста. 📝
Шаг 1. Проверка и копирование документов воинского учета
При приеме на работу нового сотрудника необходимо:
- Запросить документ воинского учета (военный билет или удостоверение призывника)
- Проверить наличие всех необходимых отметок и записей
- Удостовериться, что документ содержит отметку о постановке на воинский учет в военкомате по месту жительства
- Изготовить копии документа для личного дела
Шаг 2. Заполнение раздела II личной карточки Т-2
После приема сотрудника на работу необходимо:
- Заполнить раздел II "Сведения о воинском учете" в личной карточке Т-2
- Указать в карточке категорию запаса, воинское звание, военно-учетную специальность, наименование военного комиссариата по месту жительства
- Получить подпись работника, подтверждающую правильность внесенных сведений
Шаг 3. Подготовка уведомления в военкомат
После заполнения документов необходимо подготовить уведомление в военкомат о приеме на работу:
- Составить уведомление по утвержденной форме (в соответствии с Приложением №9 к Методическим рекомендациям по ведению воинского учета)
- Указать все необходимые данные о сотруднике: ФИО, дату рождения, воинское звание, должность в организации, серию и номер военного билета
- Заверить документ подписью руководителя организации и печатью (при наличии)
Шаг 4. Направление сведений в военный комиссариат
Подготовленное уведомление необходимо направить в военный комиссариат:
- По месту жительства/пребывания сотрудника (не по месту нахождения организации)
- В двухнедельный срок с момента подписания трудового договора
- Способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправки (заказным письмом с уведомлением, электронными каналами связи с ЭЦП или лично с отметкой о получении)
Шаг 5. Получение подтверждения и регистрация
Заключительный этап процедуры:
- Получить подтверждение о доставке уведомления (уведомление о вручении, отметка на копии)
- Зарегистрировать направленное уведомление и полученное подтверждение в журнале учета исходящей корреспонденции
- Подшить копию уведомления с подтверждением отправки в соответствующее дело
Антон Воробьев, специалист по кадровому учету
В мою практику попал сложный случай: мы приняли на работу сотрудника-иностранца, получившего российское гражданство всего месяц назад. В его документах отсутствовали отметки о постановке на воинский учет, хотя по возрасту и состоянию здоровья он подлежал призыву. Я обратился в военкомат за консультацией и получил четкие инструкции. Оказалось, что работодатель обязан не только уведомить военкомат о приеме такого сотрудника, но и направить гражданина для первоначальной постановки на воинский учет в течение двух недель. После выполнения этой процедуры мы получили все необходимые документы и смогли корректно заполнить личную карточку Т-2. Этот случай показал, как важно быть в контакте с военкоматом даже в нестандартных ситуациях.
Правила заполнения формы для подачи сведений о военнообязанных
Корректное заполнение формы уведомления — залог того, что военкомат примет документ с первого раза и не вернет его на доработку. Разберем ключевые аспекты заполнения формы для подачи сведений о военнообязанных сотрудниках. 📄
Форма уведомления о приеме военнообязанного на работу должна содержать следующие обязательные элементы:
- Полное наименование организации-работодателя с указанием организационно-правовой формы
- Адрес организации (юридический и фактический)
- ИНН и КПП организации
- Персональные данные сотрудника:
- Фамилия, имя, отчество (полностью, без сокращений)
- Дата рождения (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
- Место рождения (как указано в паспорте)
- Образование (уровень и специализация)
- Сведения из документов воинского учета:
- Воинское звание
- Категория запаса
- Военно-учетная специальность (ВУС)
- Серия и номер военного билета (удостоверения гражданина, подлежащего призыву)
- Наименование военного комиссариата по месту жительства
- Трудоустройство:
- Должность/специальность в организации
- Дата приема на работу (номер и дата приказа)
- Форма работы (основная работа или совместительство)
- Подпись руководителя организации или уполномоченного лица
- Печать организации (при наличии)
- Исходящий номер и дата уведомления
При заполнении формы следует учитывать несколько важных нюансов:
- Разборчивость. Документ должен быть заполнен четко и разборчиво, без помарок и исправлений. При машинном заполнении используйте читаемый шрифт не менее 12 пунктов.
- Точность данных. Все сведения должны строго соответствовать документам воинского учета и паспорту сотрудника. Недопустимо сокращать имена или названия.
- Полнота информации. Все поля формы должны быть заполнены. Если какие-то данные отсутствуют, в соответствующих графах ставится прочерк.
- Актуальность. Указывайте актуальный адрес военного комиссариата. Если сотрудник недавно сменил место жительства, может потребоваться информация о военкомате по предыдущему месту регистрации.
|Типичные ошибки при заполнении
|Как избежать
|Неверное указание военно-учетной специальности (ВУС)
|Сверять информацию непосредственно с военным билетом, а не со слов сотрудника
|Ошибки в написании наименования военкомата
|Использовать официальное наименование из военного билета или уточнить на сайте Минобороны
|Неполное заполнение данных о категории запаса
|Заполнять все графы, включая категорию и группу учета
|Отсутствие исходящего номера документа
|Внедрить систему регистрации исходящих документов по воинскому учету
Помимо базовой информации, в некоторых военкоматах могут запросить дополнительные данные — например, семейное положение сотрудника, номер контактного телефона или адрес фактического проживания. Рекомендуется заранее уточнить требования конкретного военного комиссариата. 🔖
Сроки и способы передачи данных в военкомат: избегаем штрафов
Соблюдение сроков и выбор правильного способа передачи сведений — ключевые моменты, позволяющие избежать административных штрафов за нарушение порядка воинского учета. Рассмотрим нормативные требования и практические рекомендации по этому вопросу. ⏰
Установленные законодательством сроки подачи сведений:
- Для уведомления о приеме на работу военнообязанного: в течение 14 дней с момента заключения трудового договора
- Для уведомления об увольнении военнообязанного: в течение 14 дней с даты прекращения трудового договора
- Для уведомления об изменениях в учетных данных военнообязанного: в течение 14 дней с момента внесения изменений
- Для ежегодной сверки сведений о военнообязанных: в соответствии с графиком, установленным военкоматом (обычно в период с октября по декабрь)
Способы передачи данных в военный комиссариат:
Личная передача документов
- Преимущества: возможность получить отметку о принятии на копии, проконсультироваться по спорным вопросам
- Недостатки: временные затраты, необходимость личного присутствия
- Особенности: необходимо подготовить документы в двух экземплярах, один из которых остается в военкомате, а второй с отметкой о принятии возвращается в организацию
Почтовое отправление (заказное письмо с уведомлением)
- Преимущества: нет необходимости лично посещать военкомат, наличие документального подтверждения отправки
- Недостатки: временная задержка доставки, риск утери
- Особенности: необходимо сохранять квитанцию об отправке и уведомление о вручении, формировать опись вложения
Электронная передача данных (через систему межведомственного электронного взаимодействия)
- Преимущества: оперативность, отсутствие бумажного документооборота
- Недостатки: доступно не во всех регионах, требует наличия квалифицированной электронной подписи
- Особенности: перед использованием данного способа необходимо уточнить техническую готовность конкретного военкомата к приему электронных документов
Ответственность за нарушение сроков подачи сведений:
- Для должностных лиц (HR-менеджер, руководитель): штраф от 1 000 до 5 000 рублей
- Для юридических лиц: штраф от 30 000 до 50 000 рублей
- При повторном нарушении размеры штрафов увеличиваются
Практические рекомендации по соблюдению сроков:
- Внедрите систему напоминаний и контрольных сроков в HR-календаре компании
- Определите конкретное ответственное лицо за взаимодействие с военкоматами
- Создайте подробную инструкцию по воинскому учету для внутреннего пользования
- Ведите журнал учета отправленных уведомлений с указанием дат и способов отправки
- При приближении срока подачи отчетности за 2-3 дня связывайтесь с военкоматом для уточнения формата приема документов
- При отправке почтой закладывайте 3-4 дня на доставку письма (не отправляйте в последний день срока)
Для эффективного управления процессом многие компании внедряют специализированные программные решения, интегрированные с HR-системами, которые автоматически формируют уведомления и контролируют сроки их отправки. Такой подход позволяет минимизировать человеческий фактор и снизить риски нарушений. 💻
Грамотно выстроенная система подачи сведений в военкоматы о военнообязанных сотрудниках — не просто формальное требование законодательства, а важный элемент корпоративной культуры соблюдения правовых норм. Организовав четкий алгоритм взаимодействия с военкоматами, вы не только избежите штрафных санкций, но и повысите авторитет компании как ответственного работодателя. Помните, что основная цель воинского учета — обеспечение мобилизационной готовности страны, и ваша компания вносит в это свой вклад, своевременно и корректно предоставляя необходимую информацию.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву