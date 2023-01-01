Как правильно подать сведения в военкомат о новом работнике: порядок

Для кого эта статья:

HR-специалисты и менеджеры по кадрам

Руководители компаний и индивидуальные предприниматели

Юристы и специалисты по соблюдению законодательства в области труда Воинский учет на предприятии — та процедура, от которой зависит не только соблюдение законности, но и финансовое благополучие компании. Некорректное оформление или несвоевременная подача сведений в военкомат о новых сотрудниках может обернуться штрафами до 50 000 рублей для организации и до 5 000 рублей для должностных лиц. Избежать этих неприятностей поможет четкое понимание алгоритма взаимодействия с военкоматом и строгое следование установленным процедурам. Рассмотрим пошагово, как корректно подать сведения в военкомат о принятых на работу военнообязанных в 2025 году. 📋

Законодательные основы подачи сведений в военкомат о работниках

Обязанность работодателей передавать данные о военнообязанных сотрудниках законодательно закреплена в целом ряде нормативных документов. Прежде чем приступить к процедуре, необходимо четко понимать правовой фундамент этих требований. 📜

Основными нормативными актами, регулирующими порядок подачи сведений в военкомат, являются:

Федеральный закон №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства РФ №719 "Об утверждении Положения о воинском учете" от 27.11.2006 (в актуальной редакции)

Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом ВС РФ)

Приказ Министра обороны РФ №495 "Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета" от 18.07.2014

Согласно п. 32 Положения о воинском учете, руководители организаций обязаны в двухнедельный срок сообщать в военные комиссариаты сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или увольнению (отчислению) их с работы (из образовательных организаций).

Нормативный акт Основные требования к работодателям ФЗ №53-ФЗ, ст. 4 Участие работодателей в осуществлении воинского учета Положение №719, п. 32 Двухнедельный срок для уведомления о приеме/увольнении военнообязанных Положение №719, п. 27 Обязанность проверять документы воинского учета при приеме на работу КоАП РФ, ст. 21.4 Ответственность за несоблюдение требований (штрафы от 1000 до 5000 руб. для должностных лиц)

Елена Кравцова, главный HR-специалист В 2022 году наша компания расширилась и открыла филиал в соседнем регионе. Мы наняли 15 сотрудников, среди которых было 9 военнообязанных. По незнанию, я полагала, что достаточно направить данные только в военкомат по юридическому адресу головного офиса. На плановой проверке выяснилось, что это грубое нарушение — сведения о работниках должны подаваться в военкоматы по месту их воинского учета. Организации назначили штраф 30 000 рублей, а мне как ответственному лицу — 3 000 рублей. После этой ситуации мы разработали четкий алгоритм подачи сведений и автоматизировали контроль сроков, чтобы исключить подобные промахи в будущем.

Важно отметить, что требования законодательства применимы ко всем организациям независимо от их формы собственности и размера. Даже индивидуальные предприниматели, нанимающие работников-военнообязанных, должны соблюдать установленный порядок информирования военкоматов.

Кого и когда нужно ставить на воинский учет: обязанности работодателя

Часто HR-специалисты сталкиваются с вопросом: о каких именно сотрудниках необходимо подавать сведения в военкомат? Далеко не все работники подлежат воинскому учету, и потому важно четко разграничивать категории персонала. 🔍

На воинский учет в организации подлежат постановке:

Призывники — граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на военную службу

— граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на военную службу Военнообязанные — граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил РФ:

— граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил РФ: Мужчины в возрасте до 50 лет (рядовой и сержантский состав)

Мужчины в возрасте до 60 лет (офицерский состав)

Женщины, имеющие военно-учетные специальности (до 45-50 лет в зависимости от звания)

Определить, подлежит ли сотрудник воинскому учету, можно по документам, которые он предъявляет при трудоустройстве:

Категория граждан Документ воинского учета Необходимость уведомления военкомата Призывники Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу Да, в двухнедельный срок Военнообязанные (рядовой и сержантский состав) Военный билет Да, в двухнедельный срок Офицеры запаса Военный билет офицера запаса Да, в двухнедельный срок Женщины с военно-учетными специальностями Военный билет Да, в двухнедельный срок Освобожденные от воинской обязанности Военный билет с отметкой об освобождении Нет

Обязанности работодателя при приеме на работу военнообязанного:

Проверить наличие и достоверность документов воинского учета Сделать копии документов воинского учета для личного дела Занести данные в личную карточку работника (форма Т-2) Сообщить в военкомат о приеме на работу в двухнедельный срок Вести картотеку личных карточек военнообязанных

При этом нужно помнить, что отсутствие у работодателя правильно организованной системы воинского учета может повлечь серьезную административную ответственность. В 2025 году штрафы для юридических лиц за нарушение порядка воинского учета выросли и составляют от 30 000 до 50 000 рублей. ⚠️

Пошаговый порядок подачи сведений в военкомат о новом сотруднике

Процесс подачи сведений в военкомат о новом работнике состоит из нескольких логических этапов. Правильная последовательность действий — залог соблюдения законодательства и избавления от лишних проверок. Рассмотрим пошаговый алгоритм для HR-специалиста. 📝

Шаг 1. Проверка и копирование документов воинского учета

При приеме на работу нового сотрудника необходимо:

Запросить документ воинского учета (военный билет или удостоверение призывника)

Проверить наличие всех необходимых отметок и записей

Удостовериться, что документ содержит отметку о постановке на воинский учет в военкомате по месту жительства

Изготовить копии документа для личного дела

Шаг 2. Заполнение раздела II личной карточки Т-2

После приема сотрудника на работу необходимо:

Заполнить раздел II "Сведения о воинском учете" в личной карточке Т-2

Указать в карточке категорию запаса, воинское звание, военно-учетную специальность, наименование военного комиссариата по месту жительства

Получить подпись работника, подтверждающую правильность внесенных сведений

Шаг 3. Подготовка уведомления в военкомат

После заполнения документов необходимо подготовить уведомление в военкомат о приеме на работу:

Составить уведомление по утвержденной форме (в соответствии с Приложением №9 к Методическим рекомендациям по ведению воинского учета)

Указать все необходимые данные о сотруднике: ФИО, дату рождения, воинское звание, должность в организации, серию и номер военного билета

Заверить документ подписью руководителя организации и печатью (при наличии)

Шаг 4. Направление сведений в военный комиссариат

Подготовленное уведомление необходимо направить в военный комиссариат:

По месту жительства/пребывания сотрудника (не по месту нахождения организации)

В двухнедельный срок с момента подписания трудового договора

Способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправки (заказным письмом с уведомлением, электронными каналами связи с ЭЦП или лично с отметкой о получении)

Шаг 5. Получение подтверждения и регистрация

Заключительный этап процедуры:

Получить подтверждение о доставке уведомления (уведомление о вручении, отметка на копии)

Зарегистрировать направленное уведомление и полученное подтверждение в журнале учета исходящей корреспонденции

Подшить копию уведомления с подтверждением отправки в соответствующее дело

Антон Воробьев, специалист по кадровому учету В мою практику попал сложный случай: мы приняли на работу сотрудника-иностранца, получившего российское гражданство всего месяц назад. В его документах отсутствовали отметки о постановке на воинский учет, хотя по возрасту и состоянию здоровья он подлежал призыву. Я обратился в военкомат за консультацией и получил четкие инструкции. Оказалось, что работодатель обязан не только уведомить военкомат о приеме такого сотрудника, но и направить гражданина для первоначальной постановки на воинский учет в течение двух недель. После выполнения этой процедуры мы получили все необходимые документы и смогли корректно заполнить личную карточку Т-2. Этот случай показал, как важно быть в контакте с военкоматом даже в нестандартных ситуациях.

Правила заполнения формы для подачи сведений о военнообязанных

Корректное заполнение формы уведомления — залог того, что военкомат примет документ с первого раза и не вернет его на доработку. Разберем ключевые аспекты заполнения формы для подачи сведений о военнообязанных сотрудниках. 📄

Форма уведомления о приеме военнообязанного на работу должна содержать следующие обязательные элементы:

Полное наименование организации-работодателя с указанием организационно-правовой формы

Адрес организации (юридический и фактический)

ИНН и КПП организации

Персональные данные сотрудника:

Фамилия, имя, отчество (полностью, без сокращений)

Дата рождения (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Место рождения (как указано в паспорте)

Образование (уровень и специализация)

Сведения из документов воинского учета:

Воинское звание

Категория запаса

Военно-учетная специальность (ВУС)

Серия и номер военного билета (удостоверения гражданина, подлежащего призыву)

Наименование военного комиссариата по месту жительства

Трудоустройство:

Должность/специальность в организации

Дата приема на работу (номер и дата приказа)

Форма работы (основная работа или совместительство)

Подпись руководителя организации или уполномоченного лица

Печать организации (при наличии)

Исходящий номер и дата уведомления

При заполнении формы следует учитывать несколько важных нюансов:

Разборчивость. Документ должен быть заполнен четко и разборчиво, без помарок и исправлений. При машинном заполнении используйте читаемый шрифт не менее 12 пунктов. Точность данных. Все сведения должны строго соответствовать документам воинского учета и паспорту сотрудника. Недопустимо сокращать имена или названия. Полнота информации. Все поля формы должны быть заполнены. Если какие-то данные отсутствуют, в соответствующих графах ставится прочерк. Актуальность. Указывайте актуальный адрес военного комиссариата. Если сотрудник недавно сменил место жительства, может потребоваться информация о военкомате по предыдущему месту регистрации.

Типичные ошибки при заполнении Как избежать Неверное указание военно-учетной специальности (ВУС) Сверять информацию непосредственно с военным билетом, а не со слов сотрудника Ошибки в написании наименования военкомата Использовать официальное наименование из военного билета или уточнить на сайте Минобороны Неполное заполнение данных о категории запаса Заполнять все графы, включая категорию и группу учета Отсутствие исходящего номера документа Внедрить систему регистрации исходящих документов по воинскому учету

Помимо базовой информации, в некоторых военкоматах могут запросить дополнительные данные — например, семейное положение сотрудника, номер контактного телефона или адрес фактического проживания. Рекомендуется заранее уточнить требования конкретного военного комиссариата. 🔖

Сроки и способы передачи данных в военкомат: избегаем штрафов

Соблюдение сроков и выбор правильного способа передачи сведений — ключевые моменты, позволяющие избежать административных штрафов за нарушение порядка воинского учета. Рассмотрим нормативные требования и практические рекомендации по этому вопросу. ⏰

Установленные законодательством сроки подачи сведений:

Для уведомления о приеме на работу военнообязанного : в течение 14 дней с момента заключения трудового договора

: в течение 14 дней с момента заключения трудового договора Для уведомления об увольнении военнообязанного : в течение 14 дней с даты прекращения трудового договора

: в течение 14 дней с даты прекращения трудового договора Для уведомления об изменениях в учетных данных военнообязанного : в течение 14 дней с момента внесения изменений

: в течение 14 дней с момента внесения изменений Для ежегодной сверки сведений о военнообязанных: в соответствии с графиком, установленным военкоматом (обычно в период с октября по декабрь)

Способы передачи данных в военный комиссариат:

Личная передача документов Преимущества: возможность получить отметку о принятии на копии, проконсультироваться по спорным вопросам

Недостатки: временные затраты, необходимость личного присутствия

Особенности: необходимо подготовить документы в двух экземплярах, один из которых остается в военкомате, а второй с отметкой о принятии возвращается в организацию Почтовое отправление (заказное письмо с уведомлением) Преимущества: нет необходимости лично посещать военкомат, наличие документального подтверждения отправки

Недостатки: временная задержка доставки, риск утери

Особенности: необходимо сохранять квитанцию об отправке и уведомление о вручении, формировать опись вложения Электронная передача данных (через систему межведомственного электронного взаимодействия) Преимущества: оперативность, отсутствие бумажного документооборота

Недостатки: доступно не во всех регионах, требует наличия квалифицированной электронной подписи

Особенности: перед использованием данного способа необходимо уточнить техническую готовность конкретного военкомата к приему электронных документов

Ответственность за нарушение сроков подачи сведений:

Для должностных лиц (HR-менеджер, руководитель): штраф от 1 000 до 5 000 рублей

Для юридических лиц: штраф от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном нарушении размеры штрафов увеличиваются

Практические рекомендации по соблюдению сроков:

Внедрите систему напоминаний и контрольных сроков в HR-календаре компании Определите конкретное ответственное лицо за взаимодействие с военкоматами Создайте подробную инструкцию по воинскому учету для внутреннего пользования Ведите журнал учета отправленных уведомлений с указанием дат и способов отправки При приближении срока подачи отчетности за 2-3 дня связывайтесь с военкоматом для уточнения формата приема документов При отправке почтой закладывайте 3-4 дня на доставку письма (не отправляйте в последний день срока)

Для эффективного управления процессом многие компании внедряют специализированные программные решения, интегрированные с HR-системами, которые автоматически формируют уведомления и контролируют сроки их отправки. Такой подход позволяет минимизировать человеческий фактор и снизить риски нарушений. 💻