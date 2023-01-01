Как правильно описать предыдущую работу в резюме и на собеседовании

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели, ищущие работу и стремящиеся улучшить свои резюме

Начинающие и опытные профессионалы, желающие повысить свои шансы на успешное собеседование

Люди, меняющие сферу деятельности и нуждающиеся в адаптации своего опыта под новый контекст Хотите выделиться среди сотен конкурентов и получить приглашение на собеседование в компанию мечты? Секрет успеха часто кроется в правильном описании вашего профессионального опыта. Рекрутеры тратят в среднем 7 секунд на первичный просмотр резюме, и это именно тот момент, когда грамотно представленная информация о предыдущей работе может сыграть решающую роль. Исследования HeadHunter показывают, что 76% соискателей совершают типичные ошибки при описании своего опыта, существенно снижая свои шансы на успех. Давайте разберемся, как избежать этих ловушек и превратить ваш профессиональный опыт в мощный инструмент для получения желаемой должности. ??

Принципы эффективного описания предыдущей работы

Правильное описание вашего профессионального опыта — это искусство балансирования между фактами и достижениями. Эффективное резюме должно не просто перечислять ваши обязанности, но демонстрировать вашу ценность для будущего работодателя. ??

Вот ключевые принципы, которыми следует руководствоваться:

Релевантность — фокусируйтесь на опыте, который имеет отношение к желаемой позиции. Если вы претендуете на должность финансового аналитика, ваш опыт работы официантом можно упомянуть кратко или опустить вовсе.

— начинайте описание с сильных глаголов: «разработал», «внедрил», «оптимизировал», «руководил». Хронология — размещайте опыт работы в обратном хронологическом порядке, начиная с последнего места работы.

Что писать Что не писать Разработал стратегию продвижения, увеличившую органический трафик на 42% Занимался продвижением сайта Оптимизировал бизнес-процессы, сократив издержки на 15% за 6 месяцев Отвечал за оптимизацию процессов Руководил командой из 8 специалистов, выполнивших проект на 2 недели раньше дедлайна Был руководителем команды

Елена Соколова, HR-директор Однажды я рассматривала двух кандидатов с практически идентичным опытом работы в IT-сфере. Первый кандидат перечислил свои обязанности общими фразами: «разработка ПО», «поддержка проектов», «работа в команде». Второй описал конкретные достижения: «оптимизировал код, что ускорило работу приложения на 30%», «разработал модуль, сокративший время обработки запросов на 25%», «внедрил автоматизированное тестирование, снизившее количество ошибок на 40%». Выбор был очевиден. Второй кандидат получил работу, хотя оба имели схожий профессиональный бэкграунд. Разница заключалась лишь в том, как они представили свой опыт.

Соблюдение баланса между перечислением функций и акцентом на достижениях — ключевой момент. Работодателю важно понимать не только что вы делали, но и насколько успешно вы справлялись со своими обязанностями.

Структура и акценты в резюме для разных специалистов

Описание опыта работы должно быть адаптировано под вашу профессиональную категорию и карьерный этап. То, что подходит для опытного руководителя, может не сработать для специалиста, меняющего сферу деятельности. ??

Рассмотрим особенности для различных категорий соискателей:

Категория соискателя На чем сделать акцент Что можно опустить Начинающий специалист Стажировки, учебные проекты, волонтерство, курсовые работы Работу не по специальности (можно упомянуть кратко) Опытный профессионал Значимые проекты, управленческий опыт, финансовые показатели Рутинные обязанности, начальные позиции старше 10 лет Меняющий сферу деятельности Трансферабельные навыки, смежный опыт, дополнительное образование Узкоспециализированные навыки предыдущей сферы Возвращающийся после перерыва Актуальные навыки, курсы повышения квалификации, фриланс-проекты Объяснения причин перерыва (можно обсудить на собеседовании)

Для начинающих специалистов ключевая задача — продемонстрировать потенциал и стремление к развитию. Если у вас мало опыта работы, используйте функциональный формат резюме, где на первый план выходят навыки и образование.

IT-специалисты : делайте акцент на технологиях, с которыми работали, личном вкладе в проекты, решенных технических проблемах.

Помните, что для позиций среднего и высшего звена ожидается более аналитический подход к описанию опыта — подкрепляйте свои достижения цифрами и бизнес-результатами.

Как представить достижения с прошлых мест работы

Достижения — это ваше конкурентное преимущество. Они показывают не просто что вы делали, а каких результатов добились. Правильно представленные достижения могут стать решающим фактором при отборе кандидатов. ??

Используйте формулу PAR (Problem-Action-Result) для структурирования описания достижений:

Проблема — какой вызов или задача стояли перед вами

Пример: «Обнаружил низкую конверсию на сайте (проблема) ? Разработал и внедрил новую систему воронки продаж (действие) ? Увеличил конверсию на 35% за 3 месяца (результат)».

При описании достижений придерживайтесь следующих рекомендаций:

Количественные показатели всегда предпочтительнее качественных описаний

Используйте проценты, суммы, сроки, количество людей

Указывайте масштаб: «руководил проектом с бюджетом $100,000»

Подчеркивайте свой личный вклад в командные достижения

Адаптируйте достижения под требования вакансии

Для разных сфер деятельности можно выделить специфические типы достижений:

Продажи : перевыполнение плана, привлечение крупных клиентов, внедрение новых техник продаж

Важно избегать голословных утверждений и клише. Вместо «ответственный сотрудник месяца» напишите конкретное достижение, за которое получили это звание.

Максим Петров, карьерный консультант Ко мне обратилась клиентка Наталья, которая 5 лет проработала бухгалтером и отправила более 50 резюме без результата. В её описании опыта было лишь: «Ведение бухгалтерского учета компании, подготовка и сдача отчетности». Мы переработали описание, включив достижения: «Оптимизировала систему учета дебиторской задолженности, что сократило просрочку платежей на 23%», «Внедрила электронный документооборот, уменьшив время обработки документов на 40%», «Успешно прошла 3 налоговые проверки без штрафов и доначислений». После обновления резюме Наталья получила 4 приглашения на собеседования из 7 отправленных заявок и в итоге выбрала позицию с повышением заработной платы на 30%.

Особенности рассказа о предыдущей работе на интервью

Собеседование даёт возможность развернуто рассказать о своём опыте, дополнив сухие факты из резюме контекстом и эмоциями. Однако это требует определённой подготовки и стратегии. ??

Типичные вопросы о предыдущем опыте на собеседовании:

«Расскажите о вашем опыте работы в компании X»

«Опишите ваши основные обязанности на последнем месте работы»

«Каких результатов вы достигли на предыдущей позиции?»

«Почему вы ушли с предыдущего места работы?»

«Какой проект был самым сложным/интересным в вашей карьере?»

Для структурированного ответа используйте технику STAR:

Situation — опишите ситуацию или контекст

При рассказе о предыдущей работе придерживайтесь следующих рекомендаций:

Будьте честны, но дипломатичны, особенно при объяснении причин ухода

Не критикуйте бывших работодателей или коллег

Подготовьте 2-3 конкретных примера достижений с цифрами

Адаптируйте свой рассказ под требования вакансии, подчёркивая релевантный опыт

Говорите о сложностях в позитивном ключе: «вызов, который помог мне вырасти»

Будьте готовы объяснить пробелы в трудовом стаже или частую смену работы

Отдельное внимание уделите ответу на вопрос о причинах ухода с предыдущего места работы:

Что можно говорить Чего следует избегать «Искал возможности для профессионального роста» «Мне не давали развиваться» «Хотел расширить свой опыт в новой области» «Мне было скучно» «Компания изменила стратегию развития» «Руководство не знало, что делает» «Искал проекты, где могу внести больший вклад» «Меня не ценили»

Помните, что интервьюер оценивает не только содержание ваших ответов, но и вашу способность структурированно излагать мысли, позитивно представлять опыт и демонстрировать профессиональный подход.

Типичные ошибки при описании трудового опыта

Даже квалифицированные специалисты могут не получить приглашение на собеседование из-за неправильного представления своего опыта. Избегайте этих распространенных ошибок, чтобы повысить свои шансы на успех. ??

Простое перечисление обязанностей . Рекрутеры хотят видеть не только что вы делали, но и какие результаты получали. Избегайте шаблонных фраз из должностных инструкций.

Особое внимание следует уделить правильному указанию дат работы. Расхождения в датах могут быть интерпретированы как попытка скрыть информацию. Месяцы и годы начала и окончания работы должны точно соответствовать записям в трудовой книжке или другим официальным документам.

Распространённые заблуждения при описании опыта:

«Чем длиннее описание, тем лучше» — краткость и точность ценятся выше

«Надо включить весь опыт» — опыт старше 10-15 лет можно упоминать кратко или опустить

«Универсальное резюме подойдёт для всех вакансий» — каждое резюме должно быть адаптировано

«Достаточно указать названия компаний и должности» — без описания обязанностей и достижений этого недостаточно

При описании причин ухода с предыдущих мест работы важно соблюдать позитивный или нейтральный тон. Даже если опыт был негативным, формулируйте его как возможность для роста и развития.