Как правильно написать объяснительную на работе: образец и советы

Для кого эта статья:

Сотрудники, которым требуется написать объяснительную записку

Специалисты по управлению персоналом и HR-менеджеры

Люди, стремящиеся развивать навыки делового общения и документооборота Каждый из нас может совершить халатность, опоздать или нарушить дисциплину — и первое, что потребует начальник, это "написать объяснительную". Но как составить документ, который не усугубит ситуацию, а поможет её разрешить? 📝 Правильно оформленная объяснительная способна превратить потенциальное увольнение в простое предупреждение. В этой статье я предлагаю пошаговую инструкцию с готовыми шаблонами, которые помогут вам выйти из неприятной ситуации с минимальными потерями.

Что такое объяснительная: назначение и когда она нужна

Объяснительная записка — это официальный документ, который сотрудник составляет по требованию руководства для разъяснения причин определенных действий, бездействия или происшествий. Она выполняет несколько важных функций:

Документирует версию событий со стороны работника

Служит основанием для принятия управленческих решений

Является частью дисциплинарного производства при нарушениях

Входит в пакет документов при оформлении взыскания

Запрос на написание объяснительной обычно поступает в ситуациях, когда сотрудник:

Нарушение Распространенные примеры Трудовая дисциплина Опоздание, ранний уход с работы, прогул, отсутствие на рабочем месте Материальные ценности Порча имущества, недостача, перерасход средств, утеря документов Качество работы Срыв сроков, ошибки в отчетах, неисполнение поручений Коммуникация Конфликт с коллегами, неподобающее поведение с клиентами Безопасность Нарушение техники безопасности, несчастный случай

Важно понимать, что написание объяснительной — это не просто формальность. Согласно статье 193 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан запросить письменное объяснение перед наложением дисциплинарного взыскания. У сотрудника есть 2 рабочих дня на предоставление такого объяснения. Если работник отказывается писать объяснительную, составляется соответствующий акт.

Марина Соколова, HR-директор Однажды ко мне обратился сотрудник в слезах — ему грозило увольнение за грубое нарушение трудовой дисциплины. Он опоздал на важную встречу с клиентом, и руководитель потребовал объяснительную с намерением оформить взыскание. Мы вместе составили грамотный документ, где были четко указаны объективные причины (авария на дороге, подтвержденная официальными данными ГИБДД). Я также посоветовала включить информацию о том, что сотрудник предупредил клиента по телефону и частично провёл встречу дистанционно. В результате вместо увольнения сотрудник получил лишь устное предупреждение. Правильно составленная объяснительная полностью изменила восприятие ситуации руководством.

Не путайте объяснительную с докладной запиской. Докладную пишет сотрудник по собственной инициативе или по запросу руководства, чтобы сообщить о каких-либо фактах или предложить идеи. Объяснительная же всегда является ответом на претензию, связанную с нарушением или происшествием. 📊

Структура и правила оформления объяснительной

Объяснительная записка, как любой деловой документ, имеет определенную структуру, соблюдение которой поможет вам грамотно изложить свою позицию. В 2025 году многие компании переходят на электронный документооборот, но базовые правила составления объяснительных остаются неизменными.

Стандартная объяснительная записка должна содержать следующие элементы:

Шапка документа — указывается адресат (должность и ФИО руководителя) и автор (ваша должность и ФИО) Название документа — «Объяснительная записка» с указанием о чём именно Основная часть — изложение фактов и обстоятельств случившегося Заключение — выводы, обещания, предложения по исправлению ситуации Дата и подпись — документ должен быть датирован и подписан

При оформлении объяснительной необходимо соблюдать деловой стиль изложения — ясный, лаконичный, без эмоциональной окраски. Избегайте разговорных выражений, жаргонизмов и сленга. 🧐

Андрей Петров, руководитель отдела кадров В моей практике был случай с сотрудницей, написавшей объяснительную в неформальном стиле, полную эмоций и оправданий: "Я очень старалась, но этот ужасный отчет никак не хотел сходиться, и я просто не могла больше смотреть на эти цифры!!!" Такой подход только усугубил ситуацию, создав впечатление непрофессионализма. После консультации мы переписали документ в деловом стиле, четко описав технические трудности с отчетной системой и меры, предпринятые для решения проблемы. Директор оценил конструктивный подход и даже инициировал проверку программного обеспечения, которая выявила системную ошибку. Помните: объяснительная — это не место для выражения эмоций, а инструмент делового общения.

Для оформления объяснительной в 2025 году придерживайтесь следующих правил:

Параметр Рекомендации Формат документа A4, стандартные поля (верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см) Шрифт Times New Roman или Arial, 12-14 пт Объем Оптимально 1 страница, максимум 2 Абзацы Логически структурированные, каждый абзац — одна мысль Стиль Деловой, без эмоциональной окраски Тон Нейтральный, уважительный

Важно учесть, что в некоторых организациях существуют внутренние стандарты оформления документов. Перед написанием объяснительной уточните наличие корпоративных шаблонов в отделе кадров или у непосредственного руководителя.

Инструкция: как правильно написать объяснительную

Написание объяснительной требует стратегического подхода. Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам составить документ, максимально снижающий риск серьезных взысканий.

Шаг 1: Подготовка к написанию

Восстановите хронологию событий и соберите факты

Определите объективные причины произошедшего

Подготовьте доказательства, если они есть (скриншоты, свидетельства коллег и т.д.)

Определите, какие меры вы уже приняли для исправления ситуации

Шаг 2: Оформление шапки документа В правом верхнем углу листа укажите:

Должность руководителя, которому адресована записка

Фамилию и инициалы руководителя в дательном падеже

Название организации

Вашу должность

Ваши фамилию и инициалы в родительном падеже

Шаг 3: Написание заголовка По центру страницы напишите "ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА", а под ним уточните, о каком именно происшествии идет речь (например, "О причинах опоздания 15.04.2025").

Шаг 4: Изложение ситуации В основной части:

Начните с признания факта нарушения (если оно действительно имело место)

Изложите обстоятельства в хронологическом порядке

Укажите объективные причины (не оправдания!)

Опишите предпринятые вами действия по минимизации последствий

⚠️ Избегайте фраз "я не виноват/а", "это не моя ответственность". Лучше используйте конструкции "произошло из-за", "причиной стало", "ситуация возникла вследствие".

Шаг 5: Заключительная часть В заключении:

Выразите понимание серьезности ситуации

Опишите, какие уроки вы извлекли

Укажите, как планируете не допустить повторения ситуации

При необходимости попросите не применять строгие меры взыскания

Шаг 6: Дата и подпись В левом нижнем углу проставьте дату написания объяснительной, а справа — вашу подпись с расшифровкой.

Советы по формулировкам:

"Я проспал" — "В связи с техническим сбоем в работе будильника произошло опоздание" Вместо: "Ничего страшного не случилось" — Лучше: "Предпринятые меры позволили минимизировать негативные последствия"

"Ничего страшного не случилось" — "Предпринятые меры позволили минимизировать негативные последствия" Вместо: "Это не моя вина" — Лучше: "Ситуация возникла вследствие ряда объективных факторов"

"Это не моя вина" — "Ситуация возникла вследствие ряда объективных факторов" Вместо: "Я больше так не буду" — Лучше: "В дальнейшем будут предприняты все необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций"

Помните, что при составлении объяснительной необходимо соблюдать баланс между признанием ответственности и объяснением объективных обстоятельств. 🔄

Образец объяснительной записки и готовые шаблоны

Чтобы облегчить вам задачу составления объяснительной, предлагаю ознакомиться с универсальным образцом, который можно адаптировать под различные ситуации.

Универсальный образец объяснительной записки:

Директору ООО "Компания" Иванову И.И. от менеджера отдела продаж Петрова П.П. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА о причинах опоздания на работу 10.05.2025 10 мая 2025 года я опоздал на работу на 45 минут в связи с непредвиденными обстоятельствами на пути следования. На участке дороги по улице Ленина произошло ДТП, что привело к образованию значительного затора, подтверждением чему служит официальная сводка ГИБДД (прилагается скриншот с сайта ГИБДД). При возникновении данной ситуации мною были предприняты следующие действия: В 8:45 я проинформировал руководителя отдела о возникшей проблеме по телефону. Попытался выбрать альтернативный маршрут, однако прилегающие улицы также оказались загружены. Понимаю важность соблюдения трудовой дисциплины и ценность рабочего времени. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем планирую выходить из дома с дополнительным временным запасом и установить мобильное приложение с информацией о дорожной ситуации. Прошу учесть указанные обстоятельства при рассмотрении данного инцидента. 10.05.2025 Петров П.П.

А теперь рассмотрим шаблоны для наиболее распространенных ситуаций, требующих написания объяснительной:

1. Шаблон объяснительной при опоздании:

Указать точную дату и продолжительность опоздания

Объяснить причину (транспортные проблемы, личные обстоятельства и т.д.)

Описать принятые меры (звонок руководителю, попытка добраться альтернативным маршрутом)

Предложить способы предотвращения подобных случаев в будущем

2. Шаблон объяснительной при невыполнении поручения:

Обозначить конкретное поручение, которое не было выполнено

Указать объективные причины невыполнения (высокая загруженность, технические проблемы, отсутствие необходимых ресурсов)

Описать предпринятые попытки решить проблему

Предложить новые сроки выполнения и меры по предотвращению повторения ситуации

3. Шаблон объяснительной при ошибке в работе:

Кратко описать суть допущенной ошибки без самобичевания

Указать объективные факторы, способствовавшие возникновению ошибки

Перечислить предпринятые меры по исправлению последствий

Предложить конкретные шаги по недопущению подобных ошибок в будущем

4. Шаблон объяснительной при отсутствии на работе:

Указать точный период отсутствия

Объяснить причину отсутствия, приложить подтверждающие документы (если имеются)

Описать, как было организовано выполнение ваших обязанностей в период отсутствия

Выразить готовность компенсировать пропущенное время (если уместно)

При использовании шаблонов необходимо адаптировать их под конкретную ситуацию и специфику вашей организации. Помните, что искренность и конкретика в сочетании с деловым стилем — ключ к эффективной объяснительной. 📋

Советы для смягчения конфликтной ситуации с руководством

Грамотно составленная объяснительная — это только часть процесса урегулирования сложной ситуации с руководством. Как показывает практика, подход к коммуникации в целом может существенно повлиять на исход дела. 🤝

Ключевые советы для смягчения конфликта:

Действуйте оперативно — не затягивайте с написанием объяснительной, даже если у вас есть 2 рабочих дня по закону. Быстрая реакция демонстрирует вашу ответственность. Признайте факт нарушения — если нарушение действительно было, не отрицайте очевидное. Признание ошибки — признак зрелой личности. Разделяйте объяснения и оправдания — объясняйте причины, но избегайте попыток полностью снять с себя ответственность. Подкрепляйте слова действиями — если вы обещаете в объяснительной что-то исправить, начните делать это немедленно. Предлагайте конструктивные решения — покажите, что вы не просто осознаете проблему, но и видите пути её устранения.

При личном обсуждении ситуации с руководителем:

Сохраняйте спокойствие и профессиональный тон

Используйте технику активного слушания

Выражайте готовность к диалогу и поиску решений

Демонстрируйте заинтересованность в улучшении своей работы

Задавайте уточняющие вопросы для полного понимания претензий

Важно учитывать личностные особенности вашего руководителя при выборе стратегии коммуникации:

Тип руководителя Рекомендуемый подход Ориентированный на результат Акцентируйте внимание на том, как быстро вы исправите ситуацию и какие конкретные шаги предпримете Ориентированный на процесс Детально опишите причины произошедшего и систематический подход к недопущению повторения ситуации Эмоциональный Продемонстрируйте понимание важности проблемы и искреннее сожаление о произошедшем Аналитический Подготовьте факты, цифры и доказательства, подкрепляющие вашу позицию

Что категорически не рекомендуется делать:

Обвинять коллег или обстоятельства

Спорить и проявлять агрессию

Минимизировать серьезность произошедшего

Отказываться признавать факты

Создавать впечатление безразличия

И помните: даже после написания объяснительной и обсуждения ситуации, ваша дальнейшая работа должна демонстрировать стремление к улучшению. Руководители ценят сотрудников, которые извлекают уроки из ошибок и растут профессионально. 🌱