Как правильно брать отпуск с выходными или без: правила по ТК РФ

Руководители, интересующиеся стратегиями управления отпускными графиками сотрудников Отпуск — это не просто перерыв в работе, а стратегический ресурс, требующий грамотного планирования. Включение или исключение выходных дней из отпускного периода может существенно повлиять как на фактическую продолжительность отдыха, так и на финансовую составляющую. В 2025 году расчет отпуска с учетом выходных дней остается одним из наиболее запутанных аспектов трудового законодательства, вызывающим вопросы у 78% работников и HR-специалистов. Разберемся, как оптимизировать отпускные дни без нарушения ТК РФ и получить максимум от заслуженного отдыха.

Правила оформления отпуска с выходными по ТК РФ

Согласно статье 120 Трудового кодекса РФ, нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Однако с выходными днями ситуация принципиально иная — они включаются в отпуск независимо от желания работника или работодателя.

Законодательство четко регламентирует этот вопрос, не оставляя пространства для маневра: все календарные дни, включая субботы и воскресенья, входят в период отпуска. Попытки "исключить" выходные из отпуска противоречат трудовому законодательству и могут привести к административной ответственности для работодателя.

Тип дней Включаются в отпуск? Оплачиваются? Правовое обоснование Рабочие дни Да Да Ст. 114, 120 ТК РФ Выходные дни Да Да Ст. 120 ТК РФ Праздничные нерабочие дни Нет Нет Ст. 120 ТК РФ Дни болезни (при наличии больничного) Нет, отпуск продлевается По больничному листу Ст. 124 ТК РФ

Ключевые правила оформления отпуска в соответствии с ТК РФ:

Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ)

Отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ)

График отпусков утверждается работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ)

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее чем за две недели (ст. 123 ТК РФ)

Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника (ст. 125 ТК РФ)

Марина Зайцева, HR-директор В прошлом году к нам обратился сотрудник с просьбой оформить отпуск "без выходных" — он хотел взять 10 дней отпуска, но чтобы они включали только рабочие дни с понедельника по пятницу, фактически растянув отпуск на две недели. Мы были вынуждены объяснить, что такая схема противоречит Трудовому кодексу. Вместо этого мы предложили ему альтернативный вариант — разбить отпуск на две части по 5 дней, взяв их в разное время. Так он смог эффективнее распорядиться своими отпускными днями, не нарушая законодательство. Этот случай стал поводом для проведения информационной сессии для всех сотрудников о правилах оформления отпусков.

При планировании отпуска необходимо помнить, что праздничные дни, установленные статьей 112 ТК РФ, не входят в отпуск и "сдвигают" его окончание. В 2025 году это особенно актуально для майских и новогодних отпусков, когда количество праздничных дней максимально. ??

Влияние выходных дней на продолжительность отпуска

Включение выходных дней в период отпуска существенно влияет на его фактическую продолжительность. Для полного понимания этого механизма стоит рассмотреть, как один и тот же отпуск в 14 календарных дней может по-разному отразиться на количестве реальных дней отдыха.

При планировании отпуска важно учитывать, что в зависимости от дня начала отпуска, количество рабочих дней в нем может варьироваться. Например, отпуск продолжительностью 14 календарных дней:

Начинающийся в понедельник включает 10 рабочих и 4 выходных дня

Начинающийся в среду включает 10 рабочих и 4 выходных дня

Начинающийся в пятницу включает 10 рабочих и 4 выходных дня

Начинающийся в субботу включает 10 рабочих и 4 выходных дня

На первый взгляд кажется, что разницы нет, однако она становится очевидной, если рассматривать отпуск с точки зрения "свободных от работы дней". В случае, если вы берете отпуск с понедельника по воскресенье двух недель подряд, вы получаете ровно 14 дней отдыха. Если же отпуск начинается с пятницы, то к 14 дням отпуска добавляются выходные до и после него, увеличивая фактический период отдыха.

День начала отпуска Календарных дней отпуска Рабочих дней в отпуске Фактический период отсутствия на работе Понедельник 14 10 14 дней (2 недели ровно) Вторник 14 10 15 дней (2 недели + 1 день) Среда 14 10 16 дней (2 недели + 2 дня) Четверг 14 10 17 дней (2 недели + 3 дня) Пятница 14 10 18 дней (2 недели + 4 дня) Суббота 14 10 16 дней (2 недели + 2 дня) Воскресенье 14 10 15 дней (2 недели + 1 день)

Как видно из таблицы, наиболее эффективно с точки зрения максимизации периода отдыха начинать отпуск с пятницы — так 14 календарных дней отпуска превращаются в 18 дней фактического отсутствия на рабочем месте. При этом важно понимать, что количество оплачиваемых дней остается неизменным — 14 календарных дней.

Если в период отпуска попадают праздничные дни, это дополнительно увеличивает фактическую продолжительность отдыха. Например, отпуск, захватывающий майские праздники, может быть значительно продлен за счет нерабочих праздничных дней, которые не входят в число календарных дней отпуска.

Оптимальное планирование отпуска с учетом выходных дней позволяет "растянуть" отдых, не увеличивая количество используемых отпускных дней. Это особенно актуально для работников с ограниченным количеством дней отпуска или при необходимости экономно расходовать отпускные дни в течение года. ???

Расчет оплаты отпускных с учетом выходных

Вопреки распространенному заблуждению, выходные дни, попадающие на период отпуска, оплачиваются на общих основаниях. Трудовой кодекс РФ не предусматривает различий в порядке оплаты рабочих и выходных дней во время отпуска — все календарные дни (кроме праздничных нерабочих) оплачиваются одинаково.

Для расчета отпускных используется следующая формула:

Отпускные = Средний дневной заработок ? Количество календарных дней отпуска

Средний дневной заработок рассчитывается по формуле:

Средний дневной заработок = Сумма заработка за расчетный период / 12 месяцев / 29,3

Где 29,3 — среднемесячное число календарных дней, установленное статьей 139 ТК РФ.

Важные аспекты расчета отпускных:

Расчетный период — 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска

В расчет включаются все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда (оклад, премии, надбавки)

Не учитываются выплаты социального характера (материальная помощь, компенсации)

При неполном расчетном периоде применяется корректировка формулы

Отпускные должны быть выплачены не позднее чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ)

Рассмотрим пример расчета отпускных для сотрудника, уходящего в отпуск на 14 календарных дней с 15 июля 2025 года. Предположим, что его совокупный доход за 12 месяцев составил 720 000 рублей, и в расчетном периоде не было исключаемых периодов.

Рассчитываем средний дневной заработок: 720 000 ? 12 ? 29,3 = 2 047,78 руб. Определяем сумму отпускных: 2 047,78 ? 14 = 28 668,92 руб.

Обратите внимание, что количество выходных дней, попадающих на период отпуска, не влияет на расчет отпускных. Все 14 календарных дней оплачиваются одинаково, независимо от того, является день рабочим или выходным.

Алексей Соколов, финансовый консультант Ко мне обратился клиент, уверенный, что его обманули с расчетом отпускных. Он взял двухнедельный отпуск, включавший 4 выходных дня, и был убежден, что оплате подлежат только 10 рабочих дней. Мы подробно изучили его расчетный лист и положения ТК РФ. Я объяснил, что отпуск рассчитывается в календарных днях, а не в рабочих, и продемонстрировал корректность начисления. Это стало для него настоящим открытием. После нашей консультации он не только понял принцип расчета, но и скорректировал свои планы на будущие отпуска, чтобы максимизировать фактический период отдыха без потери в оплате.

При расчете отпускных важно учитывать налоговые аспекты. С суммы отпускных удерживается НДФЛ по ставке 13% (для резидентов РФ). Выплата производится с учетом удержанного налога. Например, с рассчитанной выше суммы 28 668,92 руб. будет удержан НДФЛ в размере 3 726,96 руб., и на руки сотрудник получит 24 941,96 руб. ??

Стратегии эффективного планирования отпуска

Грамотное планирование отпуска позволяет максимизировать период отдыха при использовании минимального количества отпускных дней. Рассмотрим наиболее эффективные стратегии для оптимизации отпускного периода.

Ключевые стратегии эффективного планирования:

Отпуск "от пятницы до понедельника" — начиная отпуск с пятницы и заканчивая понедельником, вы "обрамляете" его выходными днями, увеличивая фактический период отдыха

— планирование отпуска вокруг государственных праздников позволяет добавить оплачиваемые нерабочие дни к периоду отдыха Дробление отпуска — разделение 28-дневного отпуска на несколько частей с стратегическим размещением в течение года

— возможность частично работать удаленно до или после отпуска продлевает период физического отсутствия в офисе Сочетание с отгулами — использование накопленных отгулов или компенсации за переработки для увеличения отпуска

Наиболее выгодные периоды для отпуска в 2025 году с точки зрения максимизации отдыха:

Период Календарных дней отпуска Фактических дней отдыха "Выигрыш" в днях 1-12 января 8 12 4 дня 1-10 мая 6 10 4 дня 10-14 июня 3 5 2 дня 2-6 ноября 3 5 2 дня

Примеры эффективного планирования:

Новогодние каникулы: взяв отпуск с 12 по 19 января 2025 года (8 календарных дней), можно отдыхать с 1 по 19 января (19 дней подряд) Майские праздники: отпуск с 4 по 10 мая (7 календарных дней) позволит отдыхать с 1 по 11 мая (11 дней подряд) Стандартный двухнедельный отпуск: начиная с пятницы (например, 4 июля), 14 календарных дней отпуска превращаются в 18 дней отсутствия на работе

При планировании важно учитывать не только личные предпочтения, но и производственные потребности компании. Некоторые организации устанавливают ограничения на количество сотрудников, одновременно находящихся в отпуске, особенно в популярные периоды, такие как новогодние праздники или летний сезон.

Заблаговременное планирование и включение отпуска в официальный график отпусков компании повышает шансы получить отпуск в желаемое время. Согласно ТК РФ, график отпусков формируется не позднее чем за две недели до начала календарного года, поэтому рекомендуется заявить о своих предпочтениях заранее. ???

Особые случаи оформления отпуска с выходными

В трудовой практике существует ряд специфических ситуаций, требующих особого подхода к оформлению отпусков с учетом выходных дней. Понимание этих нюансов помогает избежать ошибок и конфликтных ситуаций.

Рассмотрим наиболее распространенные особые случаи:

Отпуск с последующим увольнением — при предоставлении отпуска с последующим увольнением все выходные дни, попадающие на период отпуска, включаются в него и оплачиваются. Днем увольнения считается последний день отпуска. Отзыв из отпуска — если сотрудник отзывается из отпуска с согласия работника, неиспользованные дни отпуска (включая выходные) предоставляются в удобное для сотрудника время в течение текущего рабочего года или присоединяются к отпуску в следующем году. Болезнь во время отпуска — отпуск продлевается или переносится на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, на количество дней болезни, подтвержденных больничным листом, включая выходные дни болезни. Совместители — лицам, работающим по совместительству, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе, даже если они не отработали 6 месяцев на работе по совместительству. Отпуск без сохранения заработной платы — выходные дни, приходящиеся на период такого отпуска, также включаются в него и не оплачиваются.

Особого внимания заслуживает ситуация с вахтовыми работниками и сотрудниками, работающими по сменному графику. Для таких категорий работников понятие "выходные дни" может отличаться от стандартной пятидневной рабочей недели.

Для вахтовых работников дни междувахтового отдыха не являются выходными днями в традиционном понимании и не влияют на расчет отпуска

дни междувахтового отдыха не являются выходными днями в традиционном понимании и не влияют на расчет отпуска Для сменных работников выходные дни определяются графиком сменности, но принцип включения их в отпуск остается неизменным

выходные дни определяются графиком сменности, но принцип включения их в отпуск остается неизменным Работники с ненормированным рабочим днем имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, который суммируется с основным

Отдельно стоит отметить случаи переноса отпуска по инициативе работодателя. Согласно статье 124 ТК РФ, в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается перенос отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Важно понимать, что запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

В случае споров о правильности оформления отпуска и включения в него выходных дней рекомендуется обращаться к положениям коллективного договора или локальных нормативных актов организации, а также консультироваться с юристами, специализирующимися на трудовом праве. ??