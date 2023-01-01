Как понять что работодатель мошенник: 7 явных признаков обмана

Для кого эта статья:

Молодые специалисты и студенты, начинающие свою карьеру

Соискатели, ищущие работу, особенно в удаленном формате

Люди, столкнувшиеся с трудностями при трудоустройстве или подозрительные в отношении потенциальных работодателей Рынок труда — поле битвы, где недобросовестные игроки маскируются под легитимных работодателей с единственной целью — обмануть доверчивых соискателей. По данным Роструда, в 2024 году количество обращений, связанных с мошенничеством при трудоустройстве, выросло на 27%. Особенно уязвимы молодые специалисты и те, кто ищет удалённую работу. Умение распознать мошенника на этапе отклика на вакансию или первого собеседования — навык, который сбережёт не только ваши деньги, но и профессиональное достоинство. ??????

Кто такие работодатели-мошенники и их основные схемы

Работодатели-мошенники — это физические или юридические лица, которые под видом предложения трудоустройства реализуют различные схемы обмана с целью получения выгоды. Они целенаправленно вводят соискателей в заблуждение относительно условий работы, уровня заработной платы или самого факта трудоустройства.

Существует несколько типичных мошеннических схем, с которыми соискатели сталкиваются чаще всего:

Платное трудоустройство — требование внести предоплату за обучение, оформление документов, спецодежду или рабочие материалы до фактического начала работы.

— требование внести предоплату за обучение, оформление документов, спецодежду или рабочие материалы до фактического начала работы. Фиктивные вакансии — несуществующие рабочие места, созданные для сбора персональных данных или привлечения в сетевой маркетинг.

— несуществующие рабочие места, созданные для сбора персональных данных или привлечения в сетевой маркетинг. Неоплачиваемый испытательный срок — соискателя берут на "тестовый период", в течение которого он выполняет реальную работу без оплаты, после чего ему отказывают в трудоустройстве.

— соискателя берут на "тестовый период", в течение которого он выполняет реальную работу без оплаты, после чего ему отказывают в трудоустройстве. Сбор конфиденциальной информации — вакансии, созданные для получения персональных данных, банковских реквизитов или доступа к учетным записям.

— вакансии, созданные для получения персональных данных, банковских реквизитов или доступа к учетным записям. Скрытый сетевой маркетинг — замаскированные под обычное трудоустройство вакансии, которые на деле оказываются предложениями по участию в MLM-схемах.

Тип схемы Как работает Цель мошенников Платное трудоустройство Требуют оплатить обучение, материалы, экзамены, форму Получение денег без предоставления обещанной работы Фиктивные вакансии Создают несуществующие вакансии с привлекательными условиями Сбор личных данных, вовлечение в другие схемы Неоплачиваемый испытательный срок Предлагают бесплатную работу в качестве "теста" Получение бесплатной рабочей силы Сбор конфиденциальной информации Запрашивают избыточные личные данные, копии документов Кража личности, мошенничество с кредитами Скрытый сетевой маркетинг Маскируют MLM-схемы под традиционную работу Расширение сети распространителей

Алексей Петров, руководитель департамента по защите прав соискателей Прошлой осенью ко мне обратилась Марина, молодая девушка, которая откликнулась на вакансию "менеджера по работе с клиентами" с зарплатой выше рыночной. На собеседовании ей сообщили о необходимости оплатить 15000 рублей за обучение и доступ к корпоративной системе. Марина, вдохновленная перспективами, внесла деньги. Через неделю "обучения" компания исчезла, а телефоны стали недоступны. Когда мы начали расследование, выяснилось, что за три месяца эта группа мошенников под разными юридическими лицами собрала более 2 миллионов рублей с соискателей. Главная ошибка Марины — она не проверила компанию в реестрах и заплатила за трудоустройство, что всегда должно быть сигналом опасности.

7 явных признаков обмана при трудоустройстве

Распознать мошенника можно на этапе изучения вакансии или первичного общения. Вот 7 ключевых признаков, на которые стоит обратить внимание: ??

1. Требование предоплаты Легитимный работодатель никогда не попросит заплатить за возможность трудоустройства. Любые предложения внести плату за обучение, регистрационный взнос, спецодежду, программное обеспечение или учебные материалы до официального трудоустройства — явный признак мошенничества.

2. Нереалистично высокая зарплата Если предлагаемая заработная плата значительно превышает среднерыночные показатели для вашей должности и региона, особенно при минимальных требованиях к опыту и квалификации — есть повод для подозрений. Мошенники часто используют завышенные цифры как приманку.

3. Отсутствие юридической информации о компании Неспособность или нежелание представителя работодателя предоставить полное юридическое наименование компании, ИНН, ОГРН или физический адрес офиса — серьезный тревожный сигнал. Легитимные организации всегда открыты в предоставлении этих данных.

4. Расплывчатое описание обязанностей Если в описании вакансии или на собеседовании вам не могут четко объяснить, чем конкретно вы будете заниматься, какие у вас будут обязанности и как будет оцениваться ваша работа — это признак потенциального обмана.

5. Настойчивые просьбы о личных данных Запросы предоставить паспортные данные, номера банковских карт, СНИЛС или другую конфиденциальную информацию до подписания трудового договора должны вызывать настороженность. Особенно если эти данные запрашиваются на ранних этапах общения.

6. Отсутствие официального трудоустройства Нежелание заключать трудовой договор, предложения работать "по устной договоренности" или длительный испытательный срок без оформления — признаки недобросовестного работодателя, который, вероятно, не планирует выполнять свои обязательства.

7. Требование инвестиций или покупки товаров Если вам предлагают "работу", связанную с необходимостью сначала что-то купить, инвестировать собственные средства или привлечь других людей — вы имеете дело с замаскированной пирамидой или сетевым маркетингом, а не с реальным трудоустройством.

Елена Соколова, карьерный консультант К нам обратился Дмитрий, инженер с 10-летним стажем, который откликнулся на вакансию в крупной энергетической компании. Всё выглядело безупречно: официальный сайт, логотипы, корпоративная почта. После трёх этапов собеседований ему предложили должность с окладом на 40% выше рыночного. Единственное условие — пройти платное корпоративное обучение стоимостью 35000 рублей. Дмитрий засомневался и обратился напрямую в официальный офис компании, где выяснил, что никаких вакансий они не открывали, а мошенники создали сайт-клон и использовали похожий домен электронной почты. Благодаря своей бдительности Дмитрий избежал потери денег. Этот случай наглядно демонстрирует, что даже продвинутые специалисты могут столкнуться с изощренными схемами обмана.

Как проверить работодателя перед собеседованием

Прежде чем инвестировать время в собеседование или тем более предоставлять личные данные потенциальному работодателю, проведите предварительную проверку компании. Это поможет отсеять мошенников на ранней стадии. ??

Проверка юридических данных Каждая легитимная компания должна быть зарегистрирована в налоговой службе. Проверьте работодателя по ИНН или ОГРН через сервисы:

Официальный сайт ФНС (egrul.nalog.ru)

Система СПАРК (spark-interfax.ru)

Сайт "Контур.Фокус" (focus.kontur.ru)

Обратите внимание на дату регистрации компании, основной вид деятельности и наличие признаков "однодневки" (недавняя регистрация, минимальный уставный капитал, массовый адрес регистрации).

Изучение репутации и отзывов Проверьте, что говорят о компании бывшие и текущие сотрудники:

Специализированные порталы с отзывами о работодателях

Профессиональные форумы и сообщества

Поисковые запросы по типу "[название компании] отзывы сотрудников" или "[название компании] мошенничество"

Профили компании в социальных сетях и комментарии к их публикациям

Анализ сайта и онлайн-присутствия Изучите официальный сайт потенциального работодателя, обращая внимание на следующие аспекты:

Полнота контактной информации (физический адрес, телефоны, e-mail)

Наличие раздела "О компании" с реальной историей и данными

Качество контента и отсутствие грамматических ошибок

Активность в социальных сетях и дата последних публикаций

Домен сайта (подозрительно, если он недавно зарегистрирован или содержит нетипичные окончания)

Проверка через государственные реестры Дополнительно проверьте компанию через специализированные государственные сервисы:

Сайт Федеральной службы судебных приставов (наличие исполнительных производств)

Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru)

Реестр недобросовестных поставщиков (если компания участвует в госзакупках)

Реестр дисквалифицированных лиц (проверка руководителя)

Этап проверки Ресурсы На что обратить внимание Юридическая проверка ФНС, СПАРК, Контур.Фокус Срок существования, уставной капитал, задолженности Репутационная проверка Порталы отзывов, форумы, соцсети Повторяющиеся негативные отзывы, жалобы на невыплаты Анализ онлайн-присутствия Сайт компании, социальные сети Актуальность информации, качество контента, активность Проверка судебной истории Картотека арбитражных дел, ФССП Трудовые споры, исполнительные производства Проверка вакансии Анализ описания, сравнение с рынком Соответствие зарплаты рынку, четкость требований

Что делать, если вы обнаружили мошенника

Столкнувшись с признаками мошенничества при трудоустройстве, важно действовать быстро и правильно. Это поможет не только защитить себя, но и предупредить других соискателей о потенциальной опасности. ???

Прекратите коммуникацию, но сохраните доказательства Первое и самое важное — немедленно прекратите общение с подозрительным работодателем. При этом:

Сохраните всю переписку (скриншоты, PDF-файлы, резервные копии писем)

Сделайте записи телефонных разговоров (если возможно и законно)

Сохраните оригиналы объявлений о вакансии и описание компании

Не удаляйте сообщения в мессенджерах и электронной почте

Если вы уже перевели деньги В случае, если вы уже успели перевести деньги мошенникам:

Немедленно обратитесь в банк с заявлением о мошеннической операции (чем быстрее, тем выше шанс вернуть средства)

Сохраните квитанции о переводе и всю сопутствующую документацию

Запросите в банке детализацию операции и информацию о получателе платежа

Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив все доказательства

Предупредите других соискателей Ваш опыт может помочь другим людям избежать подобной ситуации:

Оставьте отзыв о мошеннической компании на порталах по поиску работы

Поделитесь информацией в профессиональных сообществах и форумах

Сообщите о мошеннической вакансии администрации сайта, где она была размещена

Расскажите о случившемся в социальных сетях, указывая конкретные признаки обмана

Защитите свои личные данные Если вы предоставили мошенникам личную информацию:

Смените пароли от электронной почты и других аккаунтов

Подключите двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно

Установите мониторинг кредитной истории

При компрометации паспортных данных рассмотрите возможность обращения в ФМС для получения отметки о недействительности ранее выданных по вашему паспорту доверенностей

Проверьте выписки банковских счетов на наличие подозрительных операций

Проанализируйте произошедшее Извлеките урок из ситуации:

Определите, какие конкретные признаки мошенничества вы проигнорировали

Составьте собственный чек-лист проверки потенциальных работодателей

Изучите дополнительную информацию о типичных схемах обмана при трудоустройстве

Защита прав соискателя: куда обращаться за помощью

Если вы стали жертвой мошенничества при трудоустройстве или обнаружили подозрительного работодателя, важно знать, куда можно обратиться за помощью и как защитить свои права. В России существует несколько официальных инстанций, которые занимаются подобными вопросами. ??

Правоохранительные органы В случае явного мошенничества первым шагом должно стать обращение в полицию:

Подайте заявление в отделение полиции по месту жительства или месту совершения предполагаемого преступления

Приложите все собранные доказательства (переписку, документы, чеки)

Получите талон-уведомление о принятии заявления

При отказе в принятии заявления обратитесь в прокуратуру

В случаях крупного мошенничества или организованных преступных схем можно обратиться напрямую в:

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД

Следственный комитет (при крупных мошеннических схемах)

Трудовая инспекция Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) принимает жалобы на недобросовестных работодателей:

Обратитесь в территориальное отделение трудовой инспекции

Подайте жалобу через портал "Онлайнинспекция.рф"

Позвоните на горячую линию Роструда: 8-800-707-88-41

Трудовая инспекция особенно эффективна в случаях, когда работодатель существует юридически, но нарушает трудовое законодательство.

Роскомнадзор Если мошенники незаконно собирали и использовали ваши персональные данные, обратитесь в Роскомнадзор:

Подайте жалобу через официальный сайт ведомства

Укажите, какие именно данные были запрошены и как они использовались

Приложите доказательства нарушения закона "О персональных данных"

Общественные организации и юридическая помощь Дополнительную поддержку можно получить через:

Общественные приемные по защите прав потребителей

Бесплатные юридические консультации при администрациях городов

Профсоюзные организации (если они есть в вашей отрасли)

Общественную палату РФ и региональные общественные палаты

Информирование интернет-площадок Помогите предотвратить дальнейшие случаи мошенничества:

Сообщите администрации сайтов по поиску работы о мошеннической вакансии

Обратитесь в службу поддержки маркетплейсов или социальных сетей, где размещалась информация

Предоставьте подробное описание мошеннической схемы и доказательства

Сроки обращения и необходимые документы Для эффективной защиты своих прав важно учитывать:

Заявление в полицию следует подавать как можно быстрее после обнаружения мошенничества

Срок давности по делам о мошенничестве составляет 2 года (для небольшой тяжести) и до 10 лет (для особо крупных)

К заявлению необходимо приложить максимально полный пакет доказательств

Чем более детально вы опишете схему обмана, тем выше шансы на успешное расследование