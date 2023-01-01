Как получить визу в Австралию и Новую Зеландию?

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Введение

Получение визы в Австралию и Новую Зеландию может показаться сложным процессом, особенно для тех, кто сталкивается с этим впервые. В этой статье мы подробно рассмотрим все этапы, начиная от выбора типа визы до подачи заявления и получения одобрения. Мы также поделимся полезными советами, которые помогут вам успешно пройти этот путь. Важно понимать, что каждая страна имеет свои уникальные требования и процедуры, поэтому тщательная подготовка и внимание к деталям играют ключевую роль.

Типы виз в Австралию и Новую Зеландию

Визы в Австралию

Австралия предлагает широкий спектр виз для различных целей поездок. Вот основные типы виз, которые могут вас заинтересовать:

Туристическая виза (Visitor Visa): Подходит для краткосрочных поездок, таких как отдых или посещение друзей и родственников. Эта виза позволяет находиться в стране до 12 месяцев и может быть однократной или многократной. Студенческая виза (Student Visa): Для тех, кто планирует учиться в Австралии. Эта виза позволяет вам не только учиться, но и работать до 40 часов в две недели во время учебного семестра. Рабочая виза (Work Visa): Для профессионалов, которые нашли работу в Австралии. Существует несколько подкатегорий рабочих виз, включая временные и постоянные визы. Постоянная резидентская виза (Permanent Residency Visa): Для тех, кто хочет переехать в Австралию на постоянное жительство. Эта виза предоставляет право на постоянное проживание, работу и учебу в Австралии.

Визы в Новую Зеландию

Новая Зеландия также предлагает различные визы для разных целей. Вот основные типы виз, которые могут быть вам полезны:

Туристическая виза (Visitor Visa): Для краткосрочных поездок, включая туризм и посещение друзей. Эта виза позволяет находиться в стране до 9 месяцев в течение 18 месяцев. Студенческая виза (Student Visa): Для учебы в Новой Зеландии. Эта виза позволяет вам учиться в аккредитованных учебных заведениях и работать до 20 часов в неделю во время учебного семестра. Рабочая виза (Work Visa): Для тех, кто получил предложение работы в Новой Зеландии. Существует несколько подкатегорий рабочих виз, включая временные и долгосрочные визы. Резидентская виза (Resident Visa): Для долгосрочного проживания в Новой Зеландии. Эта виза предоставляет право на постоянное проживание, работу и учебу в Новой Зеландии.

Процесс подачи заявления на визу в Австралию

Шаг 1: Определение типа визы

Первым шагом является выбор подходящего типа визы. Ознакомьтесь с требованиями и условиями каждой визы на официальном сайте Департамента внутренних дел Австралии. Важно внимательно изучить все доступные опции, чтобы выбрать наиболее подходящую визу для вашей ситуации.

Шаг 2: Сбор необходимых документов

Для каждой визы требуется определенный набор документов. Обычно это:

Загранпаспорт, действительный на весь период предполагаемого пребывания.

Фотографии паспортного формата, соответствующие требованиям.

Подтверждение финансовой состоятельности, например, выписки из банка или спонсорские письма.

Медицинская страховка, покрывающая весь период пребывания.

Подтверждение цели поездки, например, приглашение от друзей или учебное заведение.

Шаг 3: Заполнение онлайн-заявления

Заявление на визу подается через онлайн-систему ImmiAccount. Создайте аккаунт, заполните все необходимые поля и загрузите сканированные копии документов. Важно внимательно проверять все введенные данные, чтобы избежать ошибок, которые могут задержать процесс рассмотрения.

Шаг 4: Оплата визового сбора

После заполнения заявления вам нужно оплатить визовый сбор. Оплата производится онлайн с помощью кредитной карты. Сумма сбора зависит от типа визы и продолжительности пребывания.

Шаг 5: Прохождение медицинского осмотра

Для некоторых типов виз требуется прохождение медицинского осмотра. Выберите аккредитованное медицинское учреждение и пройдите необходимые обследования. Результаты осмотра будут отправлены непосредственно в иммиграционную службу.

Шаг 6: Ожидание решения

После подачи заявления и прохождения всех процедур остается только ждать решения. Обычно это занимает от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от типа визы. Вы можете отслеживать статус своего заявления через ImmiAccount.

Процесс подачи заявления на визу в Новую Зеландию

Шаг 1: Выбор типа визы

Определите, какая виза вам подходит, исходя из цели поездки. Ознакомьтесь с требованиями на официальном сайте Иммиграционной службы Новой Зеландии. Важно учитывать все нюансы и особенности каждой визы, чтобы сделать правильный выбор.

Шаг 2: Подготовка документов

Соберите все необходимые документы, включая:

Загранпаспорт, действительный на весь период предполагаемого пребывания.

Фотографии паспортного формата, соответствующие требованиям.

Финансовые документы, подтверждающие вашу способность покрыть расходы на пребывание.

Медицинская страховка, покрывающая весь период пребывания.

Подтверждение цели поездки, например, приглашение от друзей или учебное заведение.

Шаг 3: Заполнение онлайн-заявления

Заявление подается через онлайн-систему Immigration Online. Создайте аккаунт, заполните анкету и загрузите все требуемые документы. Важно внимательно проверять все введенные данные, чтобы избежать ошибок, которые могут задержать процесс рассмотрения.

Шаг 4: Оплата визового сбора

Оплатите визовый сбор онлайн. Сумма зависит от типа визы и продолжительности пребывания. Убедитесь, что у вас достаточно средств на карте для оплаты сбора.

Шаг 5: Медицинский осмотр и биометрические данные

Для некоторых виз требуется прохождение медицинского осмотра и сдача биометрических данных. Убедитесь, что вы выбрали аккредитованное учреждение для этих процедур. Результаты осмотра и биометрические данные будут отправлены непосредственно в иммиграционную службу.

Шаг 6: Ожидание решения

После подачи заявления и выполнения всех требований остается ждать решения. Время обработки зависит от типа визы и может варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев. Вы можете отслеживать статус своего заявления через систему Immigration Online.

Советы и рекомендации для успешного получения визы

Тщательно проверяйте документы: Убедитесь, что все документы соответствуют требованиям и содержат актуальную информацию. Ошибки или несоответствия могут привести к отказу в визе. Соблюдайте сроки: Подавайте заявление заранее, чтобы избежать задержек. Иммиграционные службы могут быть перегружены, особенно в пиковые сезоны. Используйте официальные источники: Всегда проверяйте информацию на официальных сайтах иммиграционных служб. Это поможет избежать недоразумений и получения неверной информации. Будьте готовы к интервью: В некоторых случаях может потребоваться интервью. Подготовьтесь к вопросам о цели поездки и планах на будущее. Убедитесь, что вы можете четко и уверенно ответить на все вопросы. Следите за обновлениями: Иммиграционные правила могут меняться, поэтому регулярно проверяйте обновления на официальных сайтах. Это поможет вам быть в курсе всех изменений и требований. Подготовьте запасные копии документов: Всегда имейте при себе запасные копии всех поданных документов. Это может быть полезно в случае утери или повреждения оригиналов. Обратитесь за помощью к профессионалам: Если у вас возникают сложности или вопросы, обратитесь за помощью к иммиграционным консультантам или юристам. Они могут предоставить квалифицированную помощь и советы.

Получение визы в Австралию и Новую Зеландию требует внимательности и подготовки, но следуя этим шагам и рекомендациям, вы значительно увеличите свои шансы на успешное получение визы. Важно помнить, что каждая заявка рассматривается индивидуально, и успех зависит от множества факторов, включая правильность заполнения документов, соответствие требованиям и своевременность подачи заявления.

