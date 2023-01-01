logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
Как получить визу в Австралию и Новую Зеландию?
Перейти

#Релокация  
Введение

Получение визы в Австралию и Новую Зеландию может показаться сложным процессом, особенно для тех, кто сталкивается с этим впервые. В этой статье мы подробно рассмотрим все этапы, начиная от выбора типа визы до подачи заявления и получения одобрения. Мы также поделимся полезными советами, которые помогут вам успешно пройти этот путь. Важно понимать, что каждая страна имеет свои уникальные требования и процедуры, поэтому тщательная подготовка и внимание к деталям играют ключевую роль.

Типы виз в Австралию и Новую Зеландию

Визы в Австралию

Австралия предлагает широкий спектр виз для различных целей поездок. Вот основные типы виз, которые могут вас заинтересовать:

  1. Туристическая виза (Visitor Visa): Подходит для краткосрочных поездок, таких как отдых или посещение друзей и родственников. Эта виза позволяет находиться в стране до 12 месяцев и может быть однократной или многократной.
  2. Студенческая виза (Student Visa): Для тех, кто планирует учиться в Австралии. Эта виза позволяет вам не только учиться, но и работать до 40 часов в две недели во время учебного семестра.
  3. Рабочая виза (Work Visa): Для профессионалов, которые нашли работу в Австралии. Существует несколько подкатегорий рабочих виз, включая временные и постоянные визы.
  4. Постоянная резидентская виза (Permanent Residency Visa): Для тех, кто хочет переехать в Австралию на постоянное жительство. Эта виза предоставляет право на постоянное проживание, работу и учебу в Австралии.

Визы в Новую Зеландию

Новая Зеландия также предлагает различные визы для разных целей. Вот основные типы виз, которые могут быть вам полезны:

  1. Туристическая виза (Visitor Visa): Для краткосрочных поездок, включая туризм и посещение друзей. Эта виза позволяет находиться в стране до 9 месяцев в течение 18 месяцев.
  2. Студенческая виза (Student Visa): Для учебы в Новой Зеландии. Эта виза позволяет вам учиться в аккредитованных учебных заведениях и работать до 20 часов в неделю во время учебного семестра.
  3. Рабочая виза (Work Visa): Для тех, кто получил предложение работы в Новой Зеландии. Существует несколько подкатегорий рабочих виз, включая временные и долгосрочные визы.
  4. Резидентская виза (Resident Visa): Для долгосрочного проживания в Новой Зеландии. Эта виза предоставляет право на постоянное проживание, работу и учебу в Новой Зеландии.

Процесс подачи заявления на визу в Австралию

Шаг 1: Определение типа визы

Первым шагом является выбор подходящего типа визы. Ознакомьтесь с требованиями и условиями каждой визы на официальном сайте Департамента внутренних дел Австралии. Важно внимательно изучить все доступные опции, чтобы выбрать наиболее подходящую визу для вашей ситуации.

Шаг 2: Сбор необходимых документов

Для каждой визы требуется определенный набор документов. Обычно это:

  • Загранпаспорт, действительный на весь период предполагаемого пребывания.
  • Фотографии паспортного формата, соответствующие требованиям.
  • Подтверждение финансовой состоятельности, например, выписки из банка или спонсорские письма.
  • Медицинская страховка, покрывающая весь период пребывания.
  • Подтверждение цели поездки, например, приглашение от друзей или учебное заведение.

Шаг 3: Заполнение онлайн-заявления

Заявление на визу подается через онлайн-систему ImmiAccount. Создайте аккаунт, заполните все необходимые поля и загрузите сканированные копии документов. Важно внимательно проверять все введенные данные, чтобы избежать ошибок, которые могут задержать процесс рассмотрения.

Шаг 4: Оплата визового сбора

После заполнения заявления вам нужно оплатить визовый сбор. Оплата производится онлайн с помощью кредитной карты. Сумма сбора зависит от типа визы и продолжительности пребывания.

Шаг 5: Прохождение медицинского осмотра

Для некоторых типов виз требуется прохождение медицинского осмотра. Выберите аккредитованное медицинское учреждение и пройдите необходимые обследования. Результаты осмотра будут отправлены непосредственно в иммиграционную службу.

Шаг 6: Ожидание решения

После подачи заявления и прохождения всех процедур остается только ждать решения. Обычно это занимает от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от типа визы. Вы можете отслеживать статус своего заявления через ImmiAccount.

Процесс подачи заявления на визу в Новую Зеландию

Шаг 1: Выбор типа визы

Определите, какая виза вам подходит, исходя из цели поездки. Ознакомьтесь с требованиями на официальном сайте Иммиграционной службы Новой Зеландии. Важно учитывать все нюансы и особенности каждой визы, чтобы сделать правильный выбор.

Шаг 2: Подготовка документов

Соберите все необходимые документы, включая:

  • Загранпаспорт, действительный на весь период предполагаемого пребывания.
  • Фотографии паспортного формата, соответствующие требованиям.
  • Финансовые документы, подтверждающие вашу способность покрыть расходы на пребывание.
  • Медицинская страховка, покрывающая весь период пребывания.
  • Подтверждение цели поездки, например, приглашение от друзей или учебное заведение.

Шаг 3: Заполнение онлайн-заявления

Заявление подается через онлайн-систему Immigration Online. Создайте аккаунт, заполните анкету и загрузите все требуемые документы. Важно внимательно проверять все введенные данные, чтобы избежать ошибок, которые могут задержать процесс рассмотрения.

Шаг 4: Оплата визового сбора

Оплатите визовый сбор онлайн. Сумма зависит от типа визы и продолжительности пребывания. Убедитесь, что у вас достаточно средств на карте для оплаты сбора.

Шаг 5: Медицинский осмотр и биометрические данные

Для некоторых виз требуется прохождение медицинского осмотра и сдача биометрических данных. Убедитесь, что вы выбрали аккредитованное учреждение для этих процедур. Результаты осмотра и биометрические данные будут отправлены непосредственно в иммиграционную службу.

Шаг 6: Ожидание решения

После подачи заявления и выполнения всех требований остается ждать решения. Время обработки зависит от типа визы и может варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев. Вы можете отслеживать статус своего заявления через систему Immigration Online.

Советы и рекомендации для успешного получения визы

  1. Тщательно проверяйте документы: Убедитесь, что все документы соответствуют требованиям и содержат актуальную информацию. Ошибки или несоответствия могут привести к отказу в визе.
  2. Соблюдайте сроки: Подавайте заявление заранее, чтобы избежать задержек. Иммиграционные службы могут быть перегружены, особенно в пиковые сезоны.
  3. Используйте официальные источники: Всегда проверяйте информацию на официальных сайтах иммиграционных служб. Это поможет избежать недоразумений и получения неверной информации.
  4. Будьте готовы к интервью: В некоторых случаях может потребоваться интервью. Подготовьтесь к вопросам о цели поездки и планах на будущее. Убедитесь, что вы можете четко и уверенно ответить на все вопросы.
  5. Следите за обновлениями: Иммиграционные правила могут меняться, поэтому регулярно проверяйте обновления на официальных сайтах. Это поможет вам быть в курсе всех изменений и требований.
  6. Подготовьте запасные копии документов: Всегда имейте при себе запасные копии всех поданных документов. Это может быть полезно в случае утери или повреждения оригиналов.
  7. Обратитесь за помощью к профессионалам: Если у вас возникают сложности или вопросы, обратитесь за помощью к иммиграционным консультантам или юристам. Они могут предоставить квалифицированную помощь и советы.

Получение визы в Австралию и Новую Зеландию требует внимательности и подготовки, но следуя этим шагам и рекомендациям, вы значительно увеличите свои шансы на успешное получение визы. Важно помнить, что каждая заявка рассматривается индивидуально, и успех зависит от множества факторов, включая правильность заполнения документов, соответствие требованиям и своевременность подачи заявления.

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какая виза в Австралию позволяет находиться в стране до 12 месяцев?
1 / 5

Герман Куликов

тревел-редактор

Свежие материалы
UX/UI дизайнер: востребованная профессия для создания интерфейсов
25 августа 2025
IT-медицина: как построить карьеру на стыке технологий и здоровья
25 августа 2025
День открытых дверей IT Hub: погружение в мир технологий и карьеры
25 августа 2025

Загрузка...