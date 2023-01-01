Как получить новую профессию бесплатно при поддержке государства

Для кого эта статья:

Люди, рассматривающие возможность смены профессии из-за экономической нестабильности или сокращений на работе

Граждане, заинтересованные в бесплатном обучении и переобучении через государственные программы

Уязвимые группы населения, такие как безработные, предпенсионеры, молодые люди и женщины с детьми, нуждающиеся в переподготовке Экономическая нестабильность, сокращения и стремительные изменения на рынке труда заставляют многих задумываться о смене профессии — но финансовый вопрос часто становится непреодолимым барьером. Мало кто знает, что государство предлагает целый спектр возможностей получить востребованную профессию абсолютно бесплатно. От центров занятости до национальных проектов — существуют законные пути освоить новую специальность без значительных вложений. Разберемся, какие программы действуют в 2025 году, кто может ими воспользоваться и что нужно сделать, чтобы гарантировано получить новые профессиональные навыки за счет государства. ??

Государственные программы бесплатного переобучения: обзор

В России действует несколько государственных программ, позволяющих гражданам получить новую профессию бесплатно. Эти инициативы рассчитаны на разные категории населения и предлагают различные возможности для профессионального развития. Рассмотрим основные программы, действующие в 2025 году. ??

Главные государственные программы бесплатного переобучения:

Программы центров занятости населения

Федеральный проект "Содействие занятости" в рамках национального проекта "Демография"

Программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для лиц предпенсионного возраста

Программа переобучения для военнослужащих, уволенных в запас

Региональные программы поддержки занятости и переквалификации

Каждая программа имеет свои особенности, требования к участникам и перечень доступных специальностей. Важно отметить, что государственные программы ориентированы на подготовку специалистов для восполнения дефицита кадров в приоритетных отраслях экономики.

Название программы Целевая аудитория Длительность обучения Особенности Программы ЦЗН Безработные граждане 1-6 месяцев Стипендия во время обучения "Содействие занятости" Различные категории граждан 3-9 месяцев Обучение через вузы и колледжи Программа для предпенсионеров Лица за 5 лет до пенсии 2-3 месяца Сохранение рабочего места Программа для военнослужащих Уволенные в запас До 12 месяцев Помощь в адаптации к гражданской жизни

По данным Министерства труда и социальной защиты, в 2024 году более 345 000 граждан прошли переобучение по государственным программам. На 2025 год выделено дополнительное финансирование, что позволит увеличить количество участников до 400 000 человек.

Елена Соколова, карьерный консультант

Когда Анна, бывший администратор салона красоты, пришла ко мне на консультацию, она была в отчаянии. "Меня сократили, а новую работу найти не могу уже три месяца. Денег на обучение нет, а мои навыки никому не нужны," – рассказала она. Я посоветовала ей обратиться в центр занятости по программе переобучения. Через месяц Анна уже осваивала специальность SMM-специалиста. Учебная программа была насыщенной, но полностью бесплатной, плюс государство выплачивало ей стипендию в размере МРОТ. Сегодня, спустя полгода после окончания курсов, Анна работает в digital-агентстве и зарабатывает на 40% больше, чем на предыдущей работе.

Как центры занятости помогают освоить новую профессию

Центры занятости населения (ЦЗН) – это первое место, куда стоит обратиться при желании получить новую профессию бесплатно. В 2025 году система работы центров занятости модернизирована в рамках программы "Работа России", что позволило расширить спектр услуг и упростить процедуру получения поддержки. ?????

Основные возможности, предоставляемые центрами занятости:

Профессиональное обучение граждан, признанных безработными

Повышение квалификации по имеющейся профессии

Профессиональная переподготовка для освоения новой специальности

Обучение основам предпринимательства и самозанятости

Профориентационное тестирование и консультации

Для получения статуса безработного и права на бесплатное обучение необходимо официально зарегистрироваться в центре занятости. В период обучения безработным гражданам выплачивается стипендия, размер которой зависит от предыдущего заработка и стажа работы.

По последним данным, центры занятости предлагают обучение более чем по 300 специальностям, среди которых наиболее востребованными в 2025 году являются:

Специалисты в сфере IT (программисты, тестировщики, системные администраторы)

Операторы оборудования с ЧПУ

Специалисты по логистике и управлению поставками

Сварщики и электромонтажники

Специалисты по бухгалтерскому учету и финансовому анализу

Работники в сфере медицинского и социального обслуживания

Важным преимуществом обучения через центр занятости является тесное сотрудничество с работодателями региона. Многие программы составляются с учетом потребностей конкретных предприятий, что повышает шансы на трудоустройство после завершения курса.

Стоит отметить, что центры занятости также предлагают дистанционные форматы обучения, что особенно актуально для жителей отдаленных населенных пунктов. В 2025 году более 40% программ доступны в онлайн-формате.

Национальный проект "Демография": ваш шанс на бесплатное обучение

Национальный проект "Демография" и его федеральный компонент "Содействие занятости" представляют собой масштабную государственную инициативу, направленную на повышение профессиональной мобильности населения. В 2025 году эта программа остается одной из наиболее доступных возможностей получить новую профессию бесплатно. ??

Ключевые особенности программы "Содействие занятости":

Обучение проводится на базе ведущих российских вузов и колледжей

Доступны как очные, так и дистанционные форматы

Программа охватывает более 500 образовательных направлений

Длительность курсов – от 3 до 9 месяцев

По окончании выдается официальный документ о квалификации

В отличие от программ центров занятости, для участия в проекте "Содействие занятости" не требуется обязательная регистрация в качестве безработного. Это существенно расширяет круг потенциальных участников.

Федеральный оператор Направления обучения Особенности программ РАНХиГС Государственное управление, бизнес, финансы Фокус на управленческие компетенции Томский государственный университет IT, цифровые технологии, аналитика данных Практико-ориентированные программы WorldSkills Russia Рабочие профессии, сервис, ремесла Обучение по международным стандартам

Для участия в проекте "Содействие занятости" необходимо подать заявку через портал "Работа России" или на сайтах федеральных операторов программы. После подачи заявки и ее одобрения участник получает направление на обучение в выбранное образовательное учреждение.

Статистика показывает, что 76% выпускников программы в 2024 году успешно трудоустроились или открыли собственное дело в течение трех месяцев после завершения обучения. Этот показатель значительно выше, чем средний по рынку труда.

Михаил Дорохов, специалист по трудоустройству

Дмитрий, инженер с 15-летним стажем, столкнулся с серьезной проблемой: предприятие, где он работал, закрылось, а его узкоспециализированные навыки оказались невостребованными. "Мне 45 лет, и я понятия не имел, что делать дальше," – признался он. Через портал "Работа России" Дмитрий подал заявку на участие в проекте "Содействие занятости" и был направлен на обучение по программе "Специалист по информационной безопасности". Обучение проходило дистанционно на базе одного из технических университетов. "Я боялся, что не справлюсь, особенно с онлайн-форматом, но преподаватели оказались очень внимательными," – рассказывает Дмитрий. Через полгода после окончания курса он устроился в IT-отдел логистической компании с зарплатой, превышающей его предыдущий доход.

Категории граждан, имеющих право на бесплатное переобучение

Государственная поддержка в сфере профессионального переобучения адресована различным категориям граждан. В 2025 году перечень лиц, имеющих право на бесплатное освоение новой профессии, существенно расширен. Важно понимать, к какой категории вы относитесь, чтобы определить доступные программы поддержки. ??

Основные категории граждан, имеющих право на бесплатное переобучение:

Официально зарегистрированные безработные – лица, стоящие на учете в центрах занятости населения

– лица, стоящие на учете в центрах занятости населения Женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

до достижения им возраста 3 лет Женщины, имеющие детей дошкольного возраста , не состоящие в трудовых отношениях

, не состоящие в трудовых отношениях Граждане в возрасте 50 лет и старше , включая предпенсионеров

, включая предпенсионеров Молодежь до 35 лет , которая не имеет среднего профессионального или высшего образования и не обучается по очной форме

, которая не имеет среднего профессионального или высшего образования и не обучается по очной форме Молодежь до 35 лет , которая после завершения обучения не трудоустроена

, которая после завершения обучения не трудоустроена Работники, находящиеся под риском увольнения (получившие уведомление о сокращении, работающие в режиме неполного рабочего времени и т.д.)

(получившие уведомление о сокращении, работающие в режиме неполного рабочего времени и т.д.) Военнослужащие , уволенные в запас

, уволенные в запас Лица с ограниченными возможностями здоровья

В рамках региональных программ список категорий может быть расширен. Например, в некоторых субъектах РФ предусмотрены специальные программы для бывших заключенных, вынужденных переселенцев, одиноких и многодетных родителей.

Для каждой категории граждан предусмотрены свои условия участия в программах переобучения:

Безработные граждане получают стипендию в период обучения, размер которой зависит от предыдущего заработка

Женщины с детьми дошкольного возраста могут рассчитывать на гибкий график обучения и возможность дистанционного формата

Для лиц предпенсионного возраста предусмотрены специализированные программы, учитывающие имеющийся профессиональный опыт

Молодежь может пройти первичную профессиональную подготовку или повысить имеющуюся квалификацию

При этом для некоторых категорий граждан (например, для военнослужащих, уволенных в запас) существуют дополнительные меры поддержки, включая содействие в трудоустройстве после окончания обучения и психологическую помощь в адаптации к новой профессии.

В 2025 году особое внимание уделяется гражданам, потерявшим работу в результате цифровизации и автоматизации производственных процессов. Для них разработаны специальные программы переквалификации в смежные или полностью новые профессиональные области.

Пошаговая инструкция: оформляем заявку на господдержку

Процесс получения государственной поддержки для бесплатного обучения новой профессии имеет четкий алгоритм действий. Следуя этой инструкции, вы сможете максимально эффективно воспользоваться доступными возможностями и избежать типичных ошибок. ??

Шаг 1: Определите программу, которая подходит именно вам

Проанализируйте свою ситуацию и определите, к какой категории граждан вы относитесь

Изучите список доступных программ переобучения на официальных ресурсах (портал "Работа России", сайты центров занятости, официальные сайты операторов нацпроекта "Демография")

Выберите направление обучения, соответствующее вашим интересам и востребованное на рынке труда

Шаг 2: Подготовьте необходимые документы

Паспорт гражданина РФ

СНИЛС

Документ об образовании (аттестат, диплом)

Трудовая книжка или ее заверенная копия (при наличии)

Документы, подтверждающие особый статус (свидетельство о рождении ребенка для женщин в декрете, справка об инвалидности и т.д.)

Заявление на обучение (форма предоставляется по месту обращения или доступна для скачивания на официальных сайтах)

Шаг 3: Подайте заявку одним из доступных способов

Лично в центре занятости населения

Через портал "Работа России" (trudvsem.ru)

На сайте "Госуслуги" в разделе "Образование"

На сайтах федеральных операторов программы "Содействие занятости"

Шаг 4: Пройдите профориентационное тестирование и консультацию

В большинстве случаев перед направлением на обучение предлагается пройти профтестирование

Консультант поможет определить наиболее подходящие направления обучения с учетом ваших способностей и потребностей рынка труда

По результатам тестирования формируется индивидуальный план переобучения

Шаг 5: Дождитесь рассмотрения заявки и получите направление на обучение

Срок рассмотрения заявки составляет от 5 до 15 рабочих дней

В случае положительного решения вы получите уведомление и направление в образовательное учреждение

При отказе вам предоставят обоснование с указанием причин и возможностей для повторной подачи заявки

Шаг 6: Приступите к обучению и соблюдайте требования программы

Строго следуйте расписанию занятий и выполняйте все учебные задания

Уведомляйте организаторов о возникающих сложностях или необходимости корректировки программы

По окончании обучения получите документ о квалификации (удостоверение, свидетельство, диплом о профессиональной переподготовке)

Шаг 7: Воспользуйтесь дополнительными мерами поддержки для трудоустройства

Обратитесь к специалистам центра занятости для получения содействия в поиске работы

Используйте базу вакансий портала "Работа России"

Участвуйте в ярмарках вакансий и мероприятиях по содействию занятости

Важно помнить, что в случае необоснованного прекращения обучения по собственной инициативе участник программы может быть обязан возместить затраты на обучение. Поэтому к выбору программы и образовательного направления следует подходить ответственно.