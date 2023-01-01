Как создать эффективную рекламу ВКонтакте: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Новички в сфере digital-маркетинга и таргетированной рекламы

Владельцы малого и среднего бизнеса, заинтересованные в продвижении через ВКонтакте

Специалисты по маркетингу, желающие улучшить свои навыки в создании и управлении рекламными кампаниями Реклама в ВКонтакте — это мощный инструмент для привлечения клиентов, но многие новички теряются перед первым запуском кампании. Знакомая ситуация? Вы зашли в рекламный кабинет ВК и застыли перед обилием настроек? Спокойно. Сейчас мы разберем весь процесс создания объявления шаг за шагом — от подготовки материалов до анализа результатов. Никакой воды и сложных терминов, только четкая инструкция, которая превратит вас из новичка в уверенного рекламодателя за 15 минут. 🚀

Как подать объявление в ВКонтакте: основные этапы

Запуск рекламы в ВКонтакте включает 5 ключевых этапов, каждый из которых критически важен для успеха кампании. Рассмотрим их подробнее, чтобы у вас сформировалась четкая картина процесса. 📋

Доступ к рекламному кабинету — регистрация и вход в систему Подготовка материалов — создание текстов, изображений и целевых страниц Настройка таргетинга и бюджета — определение аудитории и планирование расходов Оформление объявления — загрузка подготовленных материалов и проверка Запуск и анализ — активация кампании и отслеживание результатов

Обратите внимание на последовательность — пропуск любого из этапов может привести к неэффективности всей кампании. Даже идеально настроенный таргетинг не спасет плохо подготовленное объявление, а отличные креативы не принесут результата без правильной аудитории. 🎯

Алексей Морозов, руководитель отдела рекламы

Мой первый опыт настройки рекламы в ВК был, мягко говоря, неудачным. Я потратил 5000 рублей за два дня и получил ноль заявок. Причина? Спешка. Я пропустил этап подготовки и анализа целевой аудитории, настроил таргетинг "на глаз" и запустил кампанию с первым попавшимся изображением. Теперь я использую чек-лист из этих пяти этапов для каждой кампании, и мой средний ROI вырос до 280%. Особенно важен этап анализа — я трачу на него 40% всего времени работы с рекламой.

Перед тем как мы перейдем к пошаговой инструкции, важно понимать, какие форматы рекламы доступны в ВКонтакте и в каких случаях их лучше использовать:

Формат рекламы Лучше всего подходит для Средний CTR Промопост в новостной ленте Информативный контент, вовлечение аудитории 0,8-1,2% Реклама в сторис Быстрые анонсы, эмоциональные предложения 1,5-2,5% Реклама в правой колонке Повышение узнаваемости, ретаргетинг 0,05-0,2% Карусель Демонстрация линейки товаров 1,0-1,5% Реклама в рекомендациях Привлечение новой аудитории 0,7-1,0%

Имея понимание основных этапов и форматов, перейдем к практической части — созданию рекламного объявления в ВКонтакте. 🚀

Подготовка к созданию рекламного объявления в ВК

Прежде чем открыть рекламный кабинет, необходимо выполнить ряд подготовительных действий. Эта фаза часто недооценивается, хотя именно она определяет эффективность всей кампании. 📝

Определите четкую цель рекламы — продажи, лиды, трафик, узнаваемость Изучите целевую аудиторию — создайте портрет потенциального клиента Подготовьте посадочную страницу — проверьте скорость загрузки и мобильную версию Создайте рекламные материалы — тексты, изображения, видео согласно требованиям ВК Подготовьте бюджет — определите сумму, которую готовы потратить на тест и основную кампанию

Доступ к рекламному кабинету ВКонтакте осуществляется через сервис ads.vk.com. Для входа используйте свой обычный аккаунт ВКонтакте. Если вы планируете рекламировать бизнес, рекомендуется создать бизнес-аккаунт — это даст вам доступ к расширенной аналитике и дополнительным возможностям. 🔑

Требования к рекламным материалам в ВКонтакте довольно строгие, и их несоблюдение — частая причина отклонения объявлений модерацией:

Изображения: JPG, PNG или GIF, размер до 1 МБ

Размеры для рекламы в ленте: 1080×607 пикселей

Размеры для рекламы в правой колонке: 145×165 пикселей

Текст: до 90 символов для заголовка и до 220 для описания

Соотношение текста на изображении: не более 20% площади

Марина Соколова, специалист по таргетированной рекламе

Работая с клиентом из beauty-ниши, мы столкнулись с постоянными отклонениями рекламы на этапе модерации. Проблема была в подготовке — мы использовали изображения с большим количеством текста и агрессивными заголовками вроде "Лучший крем в России!". После тщательной подготовки новых материалов с учетом требований ВК (профессиональные фото с минимумом текста, заголовки без превосходных степеней) наша реклама не только прошла модерацию, но и показала CTR в 3,2% — это в 4 раза выше среднего по нише. Теперь у меня есть чек-лист подготовки, который экономит до 48 часов на каждой кампании.

Перед запуском рекламы критически важно подготовить целевую страницу. Даже идеальное объявление не принесет конверсий, если пользователь попадет на медленную, неадаптивную или нерелевантную страницу. Проверьте следующие параметры: 🔍

Параметр Рекомендуемое значение Инструмент для проверки Скорость загрузки Не более 3 секунд PageSpeed Insights Мобильная адаптация Полная адаптивность Mobile-Friendly Test Читаемость контента Шрифт не менее 16px Визуальная проверка Призыв к действию Видимая кнопка в первом экране Визуальная проверка Формы связи Не более 3-5 полей Тестовое заполнение

После завершения подготовительного этапа и проверки всех материалов можно переходить к настройке таргетинга и бюджета в рекламном кабинете ВКонтакте. 💼

Настройка таргетинга и бюджета в рекламном кабинете

Таргетинг — это сердце вашей рекламной кампании в ВКонтакте. Правильные настройки позволят показывать объявления только тем пользователям, которые с наибольшей вероятностью заинтересуются вашим предложением. Разберем пошаговый процесс настройки. 🎯

Для начала необходимо зайти в рекламный кабинет ВКонтакте и нажать кнопку «Создать кампанию». Далее выберите цель рекламной кампании:

Охват — если вам важно максимальное количество показов

— если вам важно максимальное количество показов Трафик — для привлечения посетителей на сайт

— для привлечения посетителей на сайт Взаимодействие с записью — для увеличения активности в сообществе

— для увеличения активности в сообществе Установки приложения — для продвижения мобильных приложений

— для продвижения мобильных приложений Сообщения — для получения обращений в личные сообщения

— для получения обращений в личные сообщения Конверсии — для выполнения целевых действий на сайте

После выбора цели переходим к настройке аудитории. ВКонтакте предлагает множество параметров таргетинга, которые можно комбинировать:

География — страны, регионы, города, даже районы и станции метро Демография — пол, возраст, семейное положение Интересы и поведение — хобби, привычки, активность Образование и работа — учебные заведения, специальности, должности Сообщества — подписчики определенных групп и публичных страниц Ретаргетинг — показ рекламы пользователям, уже взаимодействовавшим с вашим контентом Похожие аудитории — автоматический поиск пользователей, похожих на вашу существующую аудиторию

Важно: не стоит использовать слишком много параметров одновременно, так как это может критически сузить аудиторию. Для начала рекомендуется создать несколько объявлений с разными настройками таргетинга и после анализа результатов оптимизировать кампанию. 📊

Теперь перейдем к настройке бюджета. В ВКонтакте доступны два типа оплаты:

За показы (CPM) — оплата за 1000 показов, подходит для повышения узнаваемости

— оплата за 1000 показов, подходит для повышения узнаваемости За переходы (CPC) — оплата за клики, оптимальна для привлечения трафика

При настройке бюджета необходимо указать:

Общий бюджет кампании — максимальная сумма, которую вы готовы потратить Дневной бюджет — лимит расходов в день Период размещения — даты начала и окончания кампании Расписание показов — дни недели и время суток для показа объявлений

Минимальная ставка в ВКонтакте составляет 10 рублей за 1000 показов или 3 рубля за клик. Однако для конкурентных ниш реальная стоимость может быть значительно выше. Рекомендуемый минимальный бюджет для тестовой кампании — от 3000 рублей. 💰

Для новичков оптимальная стратегия — начать с автоматического режима ставок, который позволяет системе самостоятельно определять оптимальную цену за показы или клики в рамках вашего бюджета.

Оформление объявления: текст, изображения и ссылки

После настройки таргетинга и бюджета наступает этап, который во многом определит успех вашей кампании — оформление самого рекламного объявления. Разберем, как создать цепляющий креатив, который будет конвертировать. 🖼️

Первым делом выберите формат объявления. ВКонтакте предлагает несколько вариантов:

Стандартное объявление — изображение с текстом

— изображение с текстом Карусель — несколько изображений с возможностью пролистывания

— несколько изображений с возможностью пролистывания Запись с кнопкой — промопост с призывом к действию

— промопост с призывом к действию Реклама в историях — вертикальный формат на весь экран

— вертикальный формат на весь экран Универсальная запись — адаптируется под разные места размещения

— адаптируется под разные места размещения Видеореклама — рекламный ролик с автовоспроизведением

Подготовка визуальной части объявления — критически важный этап. Изображение — это первое, что увидит пользователь, и у вас есть всего доля секунды, чтобы привлечь его внимание. Вот ключевые требования и рекомендации:

Размеры и форматы — убедитесь, что изображения соответствуют техническим требованиям Качество — используйте четкие, профессиональные изображения без пикселизации Релевантность — визуал должен соответствовать теме рекламы и интересам аудитории Контраст — выбирайте яркие цвета, которые выделяются в ленте Минимум текста — не перегружайте изображение надписями (не более 20% площади)

Не менее важен и текст объявления. Для разных форматов рекламы есть свои ограничения по объему, но общие принципы одинаковы:

Заголовок — должен быть кратким (до 90 символов) и содержать главное преимущество

— должен быть кратким (до 90 символов) и содержать главное преимущество Основной текст — до 220 символов, раскрывающих предложение

— до 220 символов, раскрывающих предложение Призыв к действию — четкое указание, что должен сделать пользователь

При составлении текста используйте следующую структуру:

Проблема — обозначьте боль или потребность аудитории Решение — покажите, как ваш продукт решает эту проблему Выгода — объясните, что получит пользователь Доказательство — приведите факты, подтверждающие ваши слова Призыв к действию — побудите к конкретному шагу

Важным элементом объявления является ссылка. Она должна вести на релевантную страницу, соответствующую обещанию в рекламе. Недопустимо направлять пользователя на главную страницу сайта, если в объявлении рекламируется конкретный товар или услуга. 🔗

При создании объявления обратите внимание на следующие моменты:

Элемент объявления Что избегать Что использовать Заголовок Общие фразы, превосходные степени Конкретные цифры, вопросы, триггеры Изображение Стоковые фото, низкое качество Оригинальные фото, яркие цвета Текст Длинные предложения, канцеляризмы Короткие фразы, эмоциональные триггеры Призыв к действию "Узнать больше", "Подробнее" "Получить скидку", "Забрать подарок" Ссылка Главная страница, длинный URL Целевая страница, короткая ссылка

После заполнения всех полей обязательно воспользуйтесь функцией предпросмотра, чтобы увидеть, как будет выглядеть ваше объявление в разных форматах размещения. Это поможет выявить возможные проблемы до запуска кампании. 👁️

Запуск и анализ эффективности рекламы в ВКонтакте

После подготовки всех материалов и настроек наступает момент запуска рекламной кампании. Однако это не финальная точка, а только начало работы с рекламой. Ключ к успеху — постоянный анализ и оптимизация. 📈

Перед запуском выполните финальную проверку:

Все ли материалы соответствуют требованиям ВКонтакте?

Правильно ли настроен таргетинг и не слишком ли он узкий?

Корректно ли указаны ссылки и работают ли они?

Достаточен ли бюджет для получения статистически значимых результатов?

Настроены ли системы аналитики для отслеживания конверсий?

Если всё в порядке, нажимайте кнопку «Запустить кампанию». После этого объявление отправится на модерацию, которая обычно занимает от нескольких минут до нескольких часов. В редких случаях процесс может затянуться до суток. 🕒

После одобрения модерацией ваша реклама начнет показываться пользователям согласно заданным настройкам. Теперь главная задача — отслеживать эффективность и вносить корректировки.

Основные метрики, которые необходимо анализировать:

Показы — количество раз, когда объявление было показано пользователям Охват — количество уникальных пользователей, увидевших рекламу CTR (Click-Through Rate) — процент кликов от общего числа показов CPC (Cost Per Click) — средняя стоимость одного клика Конверсии — количество целевых действий (регистрации, заявки, покупки) CPA (Cost Per Action) — стоимость одного целевого действия ROI (Return On Investment) — возврат инвестиций

Для

