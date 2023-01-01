Как перевести совместителя на основную работу без увольнения: ТК РФ

Для кого эта статья:

HR-специалисты и кадровики

Менеджеры по персоналу

Юристы, консультирующие по трудовому праву Перевод совместителя на основную работу без процедуры увольнения — кадровая операция, которая вызывает массу вопросов у HR-специалистов. Многие ошибочно полагают, что такой переход невозможен без разрыва трудовых отношений, однако Трудовой кодекс РФ предусматривает юридически корректные механизмы для этой процедуры. Правильно оформленный перевод позволяет сохранить непрерывность стажа сотрудника, избежать лишнего документооборота и минимизировать риски трудовых споров. Разберемся, как грамотно осуществить такой переход, соблюдая все требования законодательства. ??

Особенности перевода совместителя на основную работу по ТК РФ

Перевод сотрудника с совместительства на основную работу в рамках одной организации относится к категории изменений существенных условий трудового договора. Важно понимать, что речь идет не о приеме на новую должность, а об изменении статуса работника и условий его работы в рамках существующих трудовых отношений.

Ключевые особенности такого перевода:

Юридически процедура квалифицируется как перевод на другую работу в соответствии со ст. 72.1 ТК РФ

Изменяются существенные условия трудового договора: режим работы, оплата труда, характер работы

Требуется обязательное согласие работника (перевод без согласия невозможен)

Сохраняется непрерывность трудового стажа

Отсутствует необходимость в оформлении увольнения и повторного приема

При переводе внутреннего совместителя (работающего по совместительству в той же организации, где и по основному месту работы) процедура относительно проста. Сложнее обстоит ситуация с внешним совместителем, который намерен сделать совместительство основным местом работы.

Вид совместительства Особенности перевода Основание в ТК РФ Внутреннее Оформляется как перевод, прекращается действие трудового договора по совместительству Ст. 72, 72.1 ТК РФ Внешнее Изменение характера работы с совместительства на основную Ст. 72, 57 ТК РФ Перевод с основной на совместительство Требует особой осторожности, может рассматриваться как ухудшение положения работника Ст. 74 ТК РФ

Елена Викторовна, руководитель отдела кадров

В нашей компании возникла необходимость перевести талантливого специалиста с должности внешнего совместителя на полную ставку. Сотрудник занимал позицию финансового аналитика на условиях совместительства в течение года, и его компетенции оказались настолько ценными, что мы решили предложить ему работу на постоянной основе.

Первоначально я планировала действовать по привычной схеме: увольнение и последующий прием на работу. Однако консультация с юристом показала, что существует более оптимальный путь. Мы оформили дополнительное соглашение к трудовому договору, изменив характер работы с совместительства на основную, скорректировали режим работы и оплату труда. Это позволило сохранить непрерывность стажа сотрудника и избежать лишней бумажной волокиты с оформлением увольнения и приема заново.

Правовые основания перевода без увольнения: анализ норм ТК

Трудовой кодекс РФ содержит достаточно правовых механизмов для перевода совместителя на основную работу без процедуры увольнения. Рассмотрим ключевые нормы, обеспечивающие законность данной процедуры:

Статья 72 ТК РФ — регламентирует изменение определенных сторонами условий трудового договора по соглашению сторон

— регламентирует изменение определенных сторонами условий трудового договора по соглашению сторон Статья 72.1 ТК РФ — устанавливает порядок перевода на другую работу

— устанавливает порядок перевода на другую работу Статья 57 ТК РФ — определяет обязательные условия трудового договора, включая характер работы (основная или по совместительству)

— определяет обязательные условия трудового договора, включая характер работы (основная или по совместительству) Статья 60.1 ТК РФ — регулирует работу по совместительству

— регулирует работу по совместительству Статья 282 ТК РФ — содержит общие положения о совместительстве

Ключевым правовым основанием является статья 72 ТК РФ, которая гласит, что изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон, заключенному в письменной форме. Это положение открывает возможность для изменения характера работы с совместительства на основную без формального прекращения трудовых отношений.

Важно отметить, что совместительство — это особый режим работы, а не отдельный вид трудового договора. Следовательно, изменение характера работы с совместительства на основную представляет собой модификацию существенных условий трудового договора, а не заключение нового.

Необходимо учитывать разъяснения Роструда и судебную практику по данному вопросу:

Документ/Источник Разъяснение Значение для процедуры перевода Письмо Роструда от 22.10.2007 № 4299-6-1 Допускает изменение характера работы с совместительства на основную путем заключения дополнительного соглашения Подтверждает законность перевода без увольнения Определение Верховного Суда РФ от 27.06.2014 № 41-КГ14-10 Изменение статуса работника возможно без прекращения трудовых отношений Создает судебный прецедент, защищающий интересы работника и работодателя Письмо Минтруда России от 05.03.2018 № 14-2/В-149 Разъясняет порядок оформления перевода внешнего совместителя Детализирует процедуру оформления документов

Стоит обратить внимание, что в случае перевода внешнего совместителя на основную работу работнику придется уволиться с прежнего основного места работы, поскольку законодательство не допускает наличия двух основных мест работы одновременно.

Пошаговый алгоритм оформления перевода совместителя

Для корректного оформления перевода совместителя на основную работу необходимо следовать четкому алгоритму, который обеспечит соблюдение всех норм трудового законодательства. Рассмотрим поэтапно процесс перевода: ??

Получение письменного заявления от работника с просьбой о переводе с работы по совместительству на основную работу. Хотя законодательство не устанавливает обязательность такого заявления, оно служит документальным подтверждением инициативы работника. Согласование условий перевода с работником (рабочее время, оплата труда, должностные обязанности и другие существенные условия). Подготовка и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором фиксируются изменения: Изменение характера работы с "по совместительству" на "основная работа"

Новый режим рабочего времени (как правило, с неполного на полный)

Условия оплаты труда (обычно повышение заработной платы пропорционально увеличению рабочего времени)

Дата, с которой вступают в силу новые условия Издание приказа о переводе работника с работы по совместительству на основную работу. Рекомендуется использовать унифицированную форму № Т-5 или Т-5а, либо форму, разработанную организацией самостоятельно. Ознакомление работника с приказом под подпись. Внесение соответствующих изменений в личную карточку работника (форма Т-2) в раздел о переводах на другую работу. Внесение записи в трудовую книжку (если ведется) о переводе с работы по совместительству на основную работу. Оформление новой записи в информационных системах (СЗВ-ТД, кадровые программы и базы данных).

Особенно важно правильно определить момент, с которого работник переводится на основную работу. Обычно это согласованная дата, указанная в дополнительном соглашении и приказе. При выборе даты следует учитывать необходимость увольнения с прежнего основного места работы (для внешних совместителей).

Необходимые документы при переводе работника-совместителя

Корректное документальное оформление перевода совместителя на основную работу — залог юридической чистоты процедуры и минимизации рисков трудовых споров. Рассмотрим полный комплект документов, необходимых для этой кадровой операции, и требования к их содержанию.

Заявление работника о переводе Должно содержать просьбу об изменении характера работы с совместительства на основную

Указывается желаемая дата перевода

Подписывается работником с указанием даты составления Дополнительное соглашение к трудовому договору Является ключевым документом всей процедуры

Должно содержать четкую формулировку об изменении характера работы

Фиксирует новый режим рабочего времени, должностные обязанности, оплату труда

Подписывается обеими сторонами (работником и работодателем) Приказ о переводе работника Может составляться по унифицированной форме Т-5 или по форме, разработанной организацией

Указывается дата и основание перевода (ссылка на дополнительное соглашение)

Фиксируется изменение характера работы, условий труда и оплаты Запись в трудовой книжке (если ведётся) В графе 3 указывается: "Переведен с работы по совместительству на основную работу на должность [наименование должности]"

В графе 4 указывается основание: приказ от [дата] № [номер] Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) Подаются в ПФР не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем перевода

Указывается код кадрового мероприятия "ПЕРЕВОД" Личная карточка работника (форма Т-2) Вносится запись о переводе в раздел III "Прием на работу и переводы на другую работу"

Работник должен ознакомиться с записью под подпись

Важно также оформить документы, связанные с изменением режима работы и оплаты труда:

Документ Содержание Особенности оформления Штатное расписание При необходимости внесение изменений в связи с переводом работника Если перевод связан с изменением штатной структуры График работы Фиксация нового режима работы сотрудника Актуально при изменении режима рабочего времени Должностная инструкция Обновление или утверждение новой при изменении функционала Сотрудник должен быть ознакомлен под подпись Распоряжение о корректировке ФОТ Изменение размера оплаты труда в связи с переходом на полную ставку Направляется в бухгалтерию для расчета заработной платы

Образец формулировки в дополнительном соглашении может выглядеть следующим образом:

"С [дата перевода] изменить работнику [ФИО] характер работы с "работы по совместительству" на "основную работу" с установлением [указать режим работы, например, "40-часовой рабочей недели"] и оклада в размере [сумма] рублей. Остальные условия трудового договора от [дата] № [номер], не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными."

Сложные случаи и юридические нюансы при смене статуса работника

Перевод совместителя на основную работу может сопровождаться рядом сложных ситуаций, требующих особого внимания с юридической точки зрения. Рассмотрим наиболее типичные случаи и способы их корректного разрешения. ??

Перевод внешнего совместителя

Основная сложность заключается в необходимости увольнения с прежнего основного места работы. Алгоритм действий:

Работник должен уволиться с прежнего основного места работы (обычно по собственному желанию)

Получить на руки трудовую книжку (если ведется) и справку о доходах

Только после этого оформляется перевод с совместительства на основную работу

В дополнительном соглашении важно указать, что работник подтверждает отсутствие другой основной работы

Перевод с основной работы на совместительство

Данная ситуация требует особой осторожности, поскольку может рассматриваться как ухудшение положения работника:

Перевод возможен только с письменного согласия работника

Нельзя применять статью 74 ТК РФ (изменение условий трудового договора по инициативе работодателя)

Необходимо четко обосновать экономическую или организационную необходимость такого перевода

Обязательно указать в документах, что данное изменение производится по соглашению сторон

Перевод при наличии нескольких трудовых договоров по совместительству

Если работник имеет несколько договоров по совместительству в одной организации:

Один договор меняется с совместительства на основную работу

Остальные договоры по совместительству должны быть пересмотрены или прекращены

Общая продолжительность работы не должна превышать установленные законом нормы

Нюансы оформления записей в трудовой книжке

При отсутствии записи о работе по совместительству (что допускается законом):

Не требуется вносить запись о переводе с совместительства на основную работу

Достаточно внести запись о приеме на работу с даты начала работы по совместительству

Указать основание — трудовой договор и приказ о приеме на работу

Сложности с пособиями и социальными гарантиями

При переводе необходимо учитывать:

Расчет страхового стажа для больничных листов

Перерасчет отпускных и компенсаций

Корректировку графика отпусков

Изменения в налогообложении (НДФЛ, взносы в ПФР, ФОМС, ФСС)

Михаил Петрович, HR-директор

Наша компания столкнулась с непростой ситуацией при переводе ценного IT-специалиста с внешнего совместительства на основную работу. Сотрудник работал в двух компаниях одновременно: у нас на 0,5 ставки и в другой организации на полную ставку. Его квалификация была настолько высока, что мы предложили ему стать нашим штатным сотрудником.

Ключевой момент, который мы не учли изначально — необходимость четкой синхронизации увольнения с прежнего места работы и оформления перевода у нас. Мы подписали дополнительное соглашение о переводе, а сотрудник задержался с увольнением с основного места. В результате возникла юридически сомнительная ситуация с двумя основными местами работы.

Нам пришлось приостановить процедуру перевода, отменить приказ и дождаться, пока сотрудник официально уволится с прежнего места работы. Только после этого мы заново оформили весь пакет документов с корректной датой перевода. Этот опыт научил нас всегда запрашивать документальное подтверждение увольнения с основной работы перед оформлением перевода совместителя.