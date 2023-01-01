Как перевести баллы ЕГЭ по информатике

Для кого эта статья:

Абитуриенты, готовящиеся к сдаче ЕГЭ по информатике

Родители выпускников, интересующиеся результатами ЕГЭ и поступлением в вузы

Преподаватели информатики и методисты, занимающиеся подготовкой к ЕГЭ Расшифровка результатов ЕГЭ по информатике часто вызывает недоумение даже у подготовленных выпускников. Перевод первичных баллов в тестовые, установление пороговых значений, соотношение с проходными баллами в вузы — эти вопросы становятся критически важными в период поступления. Разберемся детально, как устроена эта система, и какие стратегические выводы может сделать абитуриент, понимая механику перевода баллов ЕГЭ по информатике в 2025 году. 📊

Система оценивания ЕГЭ по информатике: шкала перевода

Единый государственный экзамен по информатике оценивается по 100-балльной шкале, но сам процесс оценивания проходит в два этапа. Сначала экзаменационная работа проверяется и оценивается в первичных баллах, а затем эти баллы переводятся в тестовые по специальной шкале, которая определяется Рособрнадзором после проведения экзамена. 🔄

В 2025 году максимальное количество первичных баллов за ЕГЭ по информатике составляет 29. Это сумма баллов за все правильно выполненные задания экзаменационной работы, которая включает 27 заданий различной сложности.

Структура экзаменационной работы и распределение баллов выглядит следующим образом:

Часть работы Количество заданий Макс. первичный балл Тип заданий Часть 1 23 23 С кратким ответом Часть 2 4 6 С развернутым ответом Итого 27 29

Важно понимать, что задания части 2 имеют повышенный уровень сложности, поэтому за их выполнение можно получить больше баллов. Например, задание 25 оценивается в 1 балл, задания 26 и 27 — до 2 баллов каждое, а задание 24 — до 3 баллов в зависимости от полноты и правильности решения.

Учитывая, что шкала перевода первичных баллов в тестовые может меняться от года к году (в зависимости от сложности экзаменационных заданий и результатов, показанных всеми участниками), в 2025 году следует ориентироваться на приблизительные значения, основанные на тенденциях последних лет.

Мария Петрова, старший методист по подготовке к ЕГЭ: Один из моих учеников, Дима, первое время совершенно не понимал систему оценивания. После пробного ЕГЭ он получил 14 первичных баллов и был уверен, что это катастрофа. Когда я перевела эти баллы в тестовые, получилось 64 балла — вполне достойный результат для первой попытки! "Но это же только половина от максимума", — недоумевал он. Тогда я показала ему статистику поступления в несколько технических вузов за прошлый год. Оказалось, что даже с 70-75 баллами можно претендовать на бюджет в некоторых достойных региональных вузах. Это полностью изменило его подход к подготовке — вместо паники появился конкретный план добрать недостающие баллы, целенаправленно работая над "слабыми" заданиями. К итоговому экзамену Дима получил 24 первичных балла, что превратилось в 88 тестовых — этого хватило для поступления на бюджет в один из ведущих технических вузов Санкт-Петербурга.

Как первичные баллы трансформируются в тестовые

Процесс трансформации первичных баллов в тестовые — ключевой элемент системы оценивания ЕГЭ. Этот механизм позволяет учесть различия в сложности вариантов экзаменационных работ и обеспечить справедливую оценку знаний выпускников. 📝

Шкала перевода первичных баллов в тестовые не является линейной. Это означает, что разница между соседними первичными баллами может соответствовать разному количеству тестовых баллов. Обычно, чем выше первичный балл, тем большему количеству тестовых баллов соответствует прибавка одного первичного балла.

Рассмотрим приблизительную шкалу перевода первичных баллов в тестовые для ЕГЭ по информатике на 2025 год (с учетом тенденций предыдущих лет):

Первичный балл Тестовый балл Первичный балл Тестовый балл 1 7 16 72 2 14 17 75 3 20 18 78 4 27 19 80 5 34 20 82 6 40 21 84 7 43 22 86 8 46 23 88 9 48 24 90 10 50 25 92 11 53 26 94 12 57 27 96 13 61 28 98 14 64 29 100 15 68

Обратите внимание на несколько важных особенностей данной шкалы:

В нижней части шкалы (до 10 первичных баллов) прирост тестовых баллов более значительный, что делает доступным преодоление минимального порогового значения

В средней части шкалы (10-20 первичных баллов) наблюдается относительно равномерный прирост тестовых баллов

В верхней части шкалы (свыше 20 первичных баллов) прирост замедляется, что делает борьбу за высокие баллы более сложной

Важно учитывать, что окончательная шкала перевода первичных баллов в тестовые устанавливается после проведения экзамена и может отличаться от приведенной выше. Факторами, влияющими на формирование шкалы, являются:

Статистические данные о результатах всех участников ЕГЭ текущего года

Сравнительный анализ сложности экзаменационных заданий с предыдущими годами

Необходимость обеспечить сопоставимость результатов разных лет

Пороговые значения и минимальные баллы в 2023-2024 году

Пороговые значения баллов ЕГЭ по информатике играют критическую роль для выпускников, определяя базовый уровень знаний, необходимый для получения аттестата и возможности поступления в вузы. 🎓

По данным Рособрнадзора, минимальный проходной балл ЕГЭ по информатике для получения аттестата в 2023-2024 учебном году составляет 40 баллов. Это соответствует примерно 7 первичным баллам. Если выпускник набирает меньше, он не получает оценку за экзамен и имеет право на пересдачу в резервные дни.

Важно понимать, что минимальный проходной балл и минимальный балл для поступления в вузы — это разные величины. Для поступления в высшие учебные заведения используется следующая градация:

40-42 балла — минимальный проходной балл для получения аттестата

— минимальный проходной балл для получения аттестата 43-60 баллов — уровень, достаточный для поступления в вузы с невысокими проходными баллами

— уровень, достаточный для поступления в вузы с невысокими проходными баллами 61-80 баллов — средний уровень, открывающий дорогу во многие региональные вузы

— средний уровень, открывающий дорогу во многие региональные вузы 81-100 баллов — высокий уровень, необходимый для поступления в престижные вузы на бюджет

В 2023-2024 учебном году наблюдалась тенденция к незначительному повышению пороговых значений в некоторых вузах. Это связано с увеличением числа абитуриентов, выбирающих информатику как профильный предмет для поступления на IT-специальности, популярность которых продолжает расти.

Алексей Соколов, эксперт по поступлению в технические вузы: Когда ко мне обратились родители Марины, они были в полной растерянности. Девушка мечтала поступить на прикладную информатику, но получила всего 61 балл по ЕГЭ. "Все пропало", — так считали они. Первое, что я сделал — показал им реальную карту проходных баллов 2023 года. Оказалось, что с 61 баллом нельзя рассчитывать на бюджет в столичных вузах, но дорога в региональные университеты открыта. Более того, некоторые из них предлагали отличные образовательные программы с современным оборудованием и стажировками. Мы провели стратегическую сессию и подобрали 5 университетов, где Марина могла претендовать на бюджет. В итоге она поступила в университет Нижнего Новгорода и сейчас очень довольна — обучение на высоком уровне, проживание значительно дешевле московского, а перспективы трудоустройства в местных IT-компаниях отличные. Это научило меня всегда напоминать абитуриентам: географию вузов нужно рассматривать шире, чем просто "Москва и Питер". Иногда лучше быть среди сильнейших в хорошем региональном вузе, чем среди отстающих в столичном.

Прогнозы на 2025 год указывают на возможную стабилизацию минимального порога на уровне 40-42 баллов. Однако конкурсные пороги для поступления в ведущие вузы могут вырасти до 85-90 баллов на наиболее престижных IT-направлениях.

Важно отметить, что вузы имеют право устанавливать собственные минимальные пороги по предметам, которые могут быть выше официального минимума. Поэтому абитуриентам следует проверять актуальную информацию на официальных сайтах выбранных учебных заведений.

Перевод баллов в школьную оценку по информатике

Хотя основной целью ЕГЭ является определение уровня знаний для поступления в вузы, многих выпускников и их родителей интересует вопрос перевода баллов ЕГЭ в привычную пятибалльную школьную систему оценивания. Это особенно актуально для понимания общего уровня успеваемости ученика. 📚

Официальная шкала перевода баллов ЕГЭ по информатике в школьную оценку выглядит следующим образом:

0-39 баллов — оценка «2» (неудовлетворительно)

— оценка «2» (неудовлетворительно) 40-56 баллов — оценка «3» (удовлетворительно)

— оценка «3» (удовлетворительно) 57-72 балла — оценка «4» (хорошо)

— оценка «4» (хорошо) 73-100 баллов — оценка «5» (отлично)

Важно понимать, что данная шкала является приблизительной и может меняться в разных регионах и образовательных учреждениях. Некоторые школы могут устанавливать более высокие требования для получения определенной оценки.

Если перевести эту шкалу в термины первичных баллов, получим следующую картину:

Для получения оценки «3» необходимо набрать от 7 до 12 первичных баллов

Для получения оценки «4» необходимо набрать от 13 до 16 первичных баллов

Для получения оценки «5» необходимо набрать от 17 до 29 первичных баллов

Понимание этой градации помогает ученикам и преподавателям оценивать промежуточные результаты подготовки в более привычных терминах и ставить реалистичные цели.

Следует отметить, что школьная оценка по результатам ЕГЭ не влияет на итоговую оценку в аттестате — она формируется на основе годовых оценок за 10-11 классы. Перевод баллов в школьную оценку используется преимущественно для внутреннего анализа и самооценки.

Для более точной самооценки можно использовать более детализированную шкалу:

Тестовый балл Школьная оценка Уровень подготовки 0-39 2 Неудовлетворительный 40-49 3- Низкий 50-56 3+ Удовлетворительный 57-65 4- Средний 66-72 4+ Хороший 73-80 5- Очень хороший 81-90 5 Отличный 91-100 5+ Превосходный

Такая детализированная шкала позволяет более точно оценить уровень подготовки и понять, какие аспекты требуют особого внимания при дальнейшем обучении.

От баллов к проходным значениям в ВУЗы: реальные шансы

Перевод баллов ЕГЭ по информатике в контексте поступления в конкретные вузы — ключевой момент для принятия стратегических решений абитуриентом. Проходные баллы значительно варьируются в зависимости от престижности учебного заведения, направления подготовки и конкурса в текущем году. 🏫

На основе статистики приемных кампаний последних лет можно выделить несколько групп вузов по уровню проходных баллов по информатике:

Элитные вузы (ВШЭ, МФТИ, МГТУ им. Баумана – направления, связанные с программированием и IT): 90-100 баллов

(ВШЭ, МФТИ, МГТУ им. Баумана – направления, связанные с программированием и IT): 90-100 баллов Ведущие федеральные университеты (МГУ, СПбГУ, ИТМО – технические и информационные направления): 85-95 баллов

(МГУ, СПбГУ, ИТМО – технические и информационные направления): 85-95 баллов Крупные региональные вузы с сильной IT-подготовкой (НГУ, КФУ, УрФУ): 75-85 баллов

(НГУ, КФУ, УрФУ): 75-85 баллов Региональные технические университеты : 65-75 баллов

: 65-75 баллов Непрофильные вузы с IT-направлениями: 50-65 баллов

Важно понимать, что приведенные значения являются ориентировочными и могут меняться из года в год. Кроме того, многие вузы учитывают сумму баллов по нескольким предметам, поэтому высокий балл по информатике может компенсировать более низкий результат по другому предмету.

При планировании стратегии поступления рекомендуется учитывать следующие факторы:

Динамика проходных баллов за последние 3-4 года. Это позволяет выявить тренды и более точно спрогнозировать ситуацию в текущем году. Количество бюджетных мест. Чем больше мест, тем ниже может быть проходной балл. Соотношение бюджетных мест и количества поданных заявлений. Этот показатель конкурса часто публикуется вузами в процессе приемной кампании. Специфические требования вуза. Некоторые университеты устанавливают минимальные пороговые значения по отдельным предметам выше официального минимума.

Для повышения шансов на поступление рекомендуется рассматривать несколько вариантов вузов с разными проходными баллами. Оптимальная стратегия включает подачу документов в 5-7 учебных заведений:

1-2 "вуза мечты" с высокими проходными баллами

2-3 вуза, где поступление вероятно (проходной балл примерно соответствует ожидаемым результатам ЕГЭ)

1-2 "запасных" вуза, куда поступление практически гарантировано

При анализе шансов на поступление следует помнить, что многие вузы учитывают дополнительные достижения абитуриентов, которые могут принести до 10 дополнительных баллов:

Аттестат с отличием — до 10 баллов

Победы и призовые места в олимпиадах — до 10 баллов

Волонтерская деятельность — до 3 баллов

Спортивные достижения — до 10 баллов

Эти дополнительные баллы могут стать решающими при зачислении, особенно если основные результаты ЕГЭ находятся на границе проходного балла.