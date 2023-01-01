Как перенести собеседование: 10 проверенных примеров и фразы

Для кого эта статья:

Кандидаты, готовящиеся к собеседованию

Специалисты по HR и рекрутингу

Люди, интересующиеся карьерным ростом и профессиональной этикой Перенос собеседования – ситуация, которая может случиться с каждым. Причин может быть множество: от неожиданной болезни до внезапного рабочего дедлайна на текущей позиции. Ключевым моментом становится не сам факт переноса, а то, какое впечатление вы оставите при этом у рекрутера. Профессиональный подход к переносу встречи может даже улучшить ваши позиции как кандидата, демонстрируя деловую этику и организованность. Готовы узнать, как мастерски справиться с этой деликатной ситуацией? 🔍

Почему может понадобиться перенести собеседование

Жизнь непредсказуемая, и даже самые организованные люди сталкиваются с обстоятельствами, требующими изменения намеченных планов. Перенос собеседования – не самый приятный сценарий, но иногда он неизбежен. 👇

Внезапное ухудшение здоровья или болезнь

Семейные обстоятельства, требующие немедленного внимания

Непредвиденные рабочие задачи на текущем месте

Транспортные проблемы или логистические сложности

Получение другого предложения о собеседовании в то же время

Необходимость дополнительной подготовки к интервью

Форс-мажорные обстоятельства (аварии, погодные условия)

Алексей Северов, карьерный консультант с 12-летним опытом

Однажды ко мне обратился клиент в панике – за день до важного собеседования в престижной IT-компании у него диагностировали грипп с высокой температурой. Он был уверен, что потерял шанс на работу мечты. Мы составили профессиональное письмо рекрутеру, объяснив ситуацию и предложив несколько альтернативных дат. Интересно, что HR не только согласился на перенос, но и отметил ответственный подход кандидата – предупреждение заранее вместо попытки провести интервью "на таблетках". В итоге собеседование состоялось через неделю, и клиент получил предложение о работе. Это показательный пример того, как честное и своевременное общение может превратить потенциально негативную ситуацию в демонстрацию вашего профессионализма.

Важно понимать, что сам факт переноса собеседования редко становится причиной отказа. Куда значительнее влияет способ, которым вы сообщаете о необходимости изменить планы. Рекрутеры ценят кандидатов, которые уважают их время и демонстрируют навыки коммуникации даже в неловких ситуациях. 🤝

Ситуация Возможные последствия без переноса Преимущества правильного переноса Болезнь Плохое впечатление из-за нездорового вида, невозможность сосредоточиться Демонстрация заботы о качестве взаимодействия Неподготовленность Провал на собеседовании, демонстрация некомпетентности Возможность подготовиться и показать себя наилучшим образом Конфликт в расписании Спешка, опоздание, стресс Проявление организационных навыков и уважения к расписанию Личные обстоятельства Рассеянность, эмоциональная неготовность Возможность решить личные вопросы и прийти с ясной головой

10 готовых шаблонов для переноса собеседования

Правильно сформулированное сообщение о переносе собеседования может сохранить и даже улучшить ваш профессиональный имидж. Вот 10 проверенных временем шаблонов, которые помогут вам справиться с этой задачей с максимальной элегантностью: 📝

1. Перенос по причине болезни (электронная почта)

Тема: Перенос собеседования на должность [название должности] – [ваше имя]

Уважаемый(-ая) [имя рекрутера],

К сожалению, вынужден(-а) обратиться к вам с просьбой о переносе нашей встречи, запланированной на [дата и время]. У меня диагностировали [простудное заболевание/другие медицинские проблемы], и врач рекомендовал мне несколько дней постельного режима.

Я искренне заинтересован(-а) в позиции [название должности] и был(-а) бы признателен(-на) за возможность перенести собеседование. Буду готов(-а) встретиться [предложите 2-3 альтернативные даты/временные интервалы], если это удобно для вас.

С уважением, [ваше имя] [контактный телефон]

2. Перенос из-за рабочего конфликта (электронная почта)

Тема: Запрос о переносе интервью – [ваше имя] – [название должности]

Добрый день, [имя рекрутера],

Обращаюсь к Вам с просьбой о переносе нашего собеседования с [первоначальная дата и время]. На текущем месте работы возникла непредвиденная ситуация, требующая моего личного участия именно в это время.

Я очень заинтересован(-а) в работе в [название компании] и хотел(-а) бы предложить перенести нашу встречу на [предложите альтернативное время/дату]. Буду благодарен(-на) за понимание и возможность скорректировать наши планы.

С уважением, [ваше имя] [контактный телефон]

3. Перенос из-за семейных обстоятельств (сообщение)

Добрый день, [имя рекрутера]. К сожалению, в моей семье произошла непредвиденная ситуация, требующая моего присутствия [дата собеседования]. Могли бы мы перенести запланированное собеседование на другой день? Буду признателен(-на) за понимание. Могу быть свободен(-на) [предложите 2-3 варианта времени].

4. Просьба о переносе из-за транспортных проблем (срочное сообщение)

[Имя рекрутера], добрый день! Вынужден(-а) сообщить о непредвиденных транспортных проблемах – [кратко опишите причину]. Понимаю, что наша встреча назначена уже на сегодня, но я физически не смогу добраться вовремя. Возможно ли перенести собеседование на другое время? Приношу искренние извинения за неудобства.

5. Перенос из-за другого собеседования (электронная почта)

Тема: Просьба о переносе собеседования – [ваше имя]

Здравствуйте, [имя рекрутера]!

Благодарю Вас за приглашение на собеседование [дата и время]. К сожалению, именно в это время у меня назначена ещё одна встреча, которую я не могу перенести. Тем не менее, я очень заинтересован(-а) в позиции [название должности] в Вашей компании.

Буду признателен(-на), если мы сможем перенести нашу встречу на [предложите альтернативные варианты]. Заранее благодарю за понимание и с нетерпением жду Вашего ответа.

С уважением, [ваше имя] [контактные данные]

6. Перенос из-за необходимости дополнительной подготовки (сообщение)

Добрый день, [имя рекрутера]. Я тщательно готовлюсь к нашему собеседованию и понимаю, что мне требуется дополнительное время для изучения специфики [конкретный аспект работы компании]. Чтобы наша встреча была максимально продуктивной, прошу рассмотреть возможность переноса собеседования с [текущая дата] на [предлагаемая дата]. Это позволит мне лучше подготовиться и продемонстрировать свой потенциал.

7. Перенос из-за внезапной командировки (электронная почта)

Тема: Необходимость переноса собеседования – [ваше имя]

Уважаемый(-ая) [имя рекрутера],

Я с нетерпением ждал(-а) нашей встречи [дата], однако меня внезапно направляют в командировку именно в этот день. К сожалению, я не могу отказаться от этой поездки, так как она связана с выполнением важных рабочих обязательств на текущем месте работы.

Могли бы мы перенести собеседование на [предложите варианты]? Я по-прежнему очень заинтересован(-а) в возможности присоединиться к команде [название компании].

С уважением, [ваше имя] [контактные данные]

8. Перенос из-за технических проблем (для онлайн-собеседования, сообщение)

Здравствуйте, [имя рекрутера]! У меня возникли серьезные технические проблемы [опишите конкретно: отключение интернета, поломка компьютера], которые не позволят мне качественно провести видеособеседование в запланированное время. Можем ли мы перенести нашу встречу на [предлагаемое время]? К тому моменту я гарантированно решу все технические вопросы.

9. Перенос по причине участия в важном мероприятии (электронная почта)

Тема: Просьба о переносе интервью – [ваше имя]

Добрый день, [имя рекрутера]!

Я был(-а) приглашен(-а) выступить на профессиональной конференции [название или тематика] в день нашего запланированного собеседования ([дата]). Это важное для меня профессиональное мероприятие, и возможность выступления появилась уже после того, как мы договорились о встрече.

Я очень заинтересован(-а) в позиции [название] в вашей компании и предлагаю перенести нашу встречу на [предлагаемые даты]. Искренне надеюсь на ваше понимание.

С уважением, [ваше имя] [контактные данные]

10. Перенос из-за погодных условий (сообщение)

Добрый день, [имя рекрутера]. В связи с [штормовым предупреждением/сильным снегопадом/другими погодными условиями] в нашем регионе я не смогу безопасно добраться на собеседование [дата и время]. Возможно ли перенести нашу встречу на [предлагаемая дата] или провести её в онлайн-формате? Заранее благодарю за понимание.

Мария Дорошенко, старший рекрутер

Помню случай из моей практики, когда кандидат на должность ведущего разработчика переносил собеседование дважды. Первый раз он написал вечером накануне встречи формальное сообщение без конкретных причин. Мы пошли навстречу и перенесли интервью на следующую неделю. Однако кандидат снова запросил перенос, на этот раз буквально за два часа до встречи, сославшись на "непредвиденные обстоятельства". Несмотря на впечатляющее резюме, я рекомендовала отказать ему. Причина не в самих переносах, а в манере коммуникации – отсутствие уважения к нашему времени, расплывчатые формулировки и поздние уведомления. Этот случай подчеркивает, что не только факт переноса, но и способ коммуникации напрямую влияет на впечатление о кандидате.

Как выбрать уважительную причину для переноса

Выбор причины для переноса собеседования – стратегически важное решение, которое может повлиять на ваши шансы получить должность. Уважительная причина демонстрирует вашу ответственность и уважение к потенциальному работодателю. Рассмотрим основные критерии "уважительности" и варианты объяснений. 🧠

Правдивость – любая ложь может быть легко раскрыта, особенно если вы в будущем станете сотрудником компании

– причина должна быть действительно серьезной, а не просто вопросом личного удобства

– причина должна быть действительно серьезной, а не просто вопросом личного удобства Уникальность – причина должна подчеркивать исключительность ситуации, а не вашу привычку менять планы

– избегайте чрезмерных подробностей и эмоциональных описаний

Тип причины Уровень приемлемости Как правильно сформулировать Чего избегать Здоровье Высокий "У меня диагностировали заболевание, требующее лечения" Чрезмерных медицинских подробностей Семейные обстоятельства Высокий "В моей семье возникла ситуация, требующая моего непосредственного участия" Драматичных описаний личной ситуации Рабочие обязательства Средний "На текущей работе возник непредвиденный проект, требующий моего участия именно в это время" Фразы "моя нынешняя работа важнее" Другое собеседование Низкий "У меня возникло пересечение в расписании профессиональных встреч" Прямого упоминания конкурентов Неподготовленность Очень низкий Лучше найти другую причину Признания в недостаточной подготовке

При выборе причины для переноса собеседования, руководствуйтесь следующими принципами:

Принцип неотвратимости – демонстрируйте, что ситуация действительно не оставляет вам выбора Принцип исключительности – подчеркните, что это редкое и непредвиденное обстоятельство Принцип конкретности – будьте четки, но не вдавайтесь в излишние подробности Принцип конструктивности – всегда предлагайте альтернативные варианты встречи

Наиболее безопасными причинами для переноса собеседования являются здоровье, неожиданные рабочие обстоятельства и срочные семейные ситуации. Эти причины понятны любому человеку и редко вызывают сомнения или негативную реакцию. Однако формулировка имеет решающее значение. 🔑

Избегайте таких объяснений, как:

"Я просто не в настроении"

"Нашел более интересное занятие"

"Не успел подготовиться"

"Проспал/забыл"

"Хочу взять отгул на текущей работе"

Помните, что HR-специалисты – тоже люди, и они понимают, что жизнь непредсказуема. Однако, они также оценивают вашу способность управлять непредвиденными ситуациями и коммуницировать профессионально даже в стрессовых обстоятельствах. 👨‍💼

Правила вежливого перепланирования встречи с HR

Перенос собеседования – это не просто изменение даты в календаре, а коммуникационная задача, требующая тактичности и профессионализма. Следуя определенным правилам, вы сможете сохранить и даже улучшить свою репутацию в глазах потенциального работодателя. 📊

Действуйте оперативно – сообщайте о необходимости переноса как можно раньше, желательно за 24-48 часов до назначенной встречи Проявляйте уважение – начните письмо с выражения благодарности за приглашение и извинитесь за необходимость переноса Будьте кратки и конкретны – объясните причину переноса четко, без лишних деталей Предложите альтернативы – всегда указывайте 2-3 возможных варианта новой даты и времени Подтвердите заинтересованность – явно выразите свой интерес к позиции и компании Проявите гибкость – будьте готовы подстроиться под расписание рекрутера Следите за тоном – сохраняйте профессиональный, но дружелюбный тон общения

Структура идеального сообщения о переносе собеседования включает:

Приветствие с именем рекрутера

Выражение благодарности за приглашение

Краткое извинение за необходимость переноса

Четкое объяснение причины без избыточных деталей

Подтверждение вашего интереса к позиции

Предложение альтернативных дат встречи

Вежливое закрытие письма

При написании сообщения о переносе следите за формой коммуникации. Например, то, что уместно в письме, может быть слишком формальным для сообщения в мессенджере. Выбирайте стиль в зависимости от предыдущего формата общения с HR-специалистом. 💬

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда перенос необходимо совершить в последний момент. В этом случае:

Используйте самый быстрый канал связи (чаще всего – телефон) Кратко и четко объясните ситуацию Искренне извинитесь за срочное уведомление Предложите решение (например, онлайн-формат вместо очной встречи) Будьте максимально гибкими в вопросе нового времени

Важно помнить, что перенос собеседования – это также возможность продемонстрировать ваши коммуникативные навыки и умение находить выход из неловких ситуаций, что высоко ценится работодателями. 🌟

Когда лучше сообщить о переносе собеседования

Время уведомления о переносе собеседования может оказать решающее влияние на восприятие вас как кандидата. Оптимальные сроки и каналы коммуникации помогут минимизировать негативное впечатление и продемонстрировать ваш профессионализм. ⏰

Идеальный срок : за 24-48 часов до запланированной встречи

: за 24-48 часов до запланированной встречи Приемлемый срок : за 12-24 часа

: за 12-24 часа Критический срок : менее чем за 12 часов (только в случае настоящих форс-мажорных обстоятельств)

: менее чем за 12 часов (только в случае настоящих форс-мажорных обстоятельств) Недопустимый срок: после назначенного времени или полное отсутствие уведомления

Чем раньше вы сообщите о необходимости переноса, тем меньше неудобств создадите для HR-специалиста и команды интервьюеров. Это демонстрирует ваше уважение к их времени и профессиональный подход к процессу найма. 🤝

Выбор канала коммуникации также имеет значение:

При уведомлении за 24+ часов: Предпочтительно использовать тот же канал, через который вы общались ранее

Электронная почта подходит для официального уведомления с подробным объяснением При уведомлении за 12-24 часа: Электронная почта + дублирование в мессенджере/SMS

При наличии контакта – звонок с последующим письменным подтверждением При срочном уведомлении (менее 12 часов): Телефонный звонок – наиболее оперативный способ

При невозможности дозвониться – сообщение в всех доступных каналах

Если ситуация действительно форс-мажорная и у вас нет возможности сообщить заранее, обязательно свяжитесь с компанией при первой возможности, объяснив причину и извинившись за непредвиденные обстоятельства. Лучше поздно, чем никогда. 💌

Некоторые особые случаи требуют особого подхода:

При переносе из-за болезни : сообщите, как только почувствуете себя плохо, не дожидаясь дня собеседования

: сообщите, как только почувствуете себя плохо, не дожидаясь дня собеседования При переносе из-за другого собеседования : уведомите как минимум за 48 часов, чтобы показать серьезное отношение

: уведомите как минимум за 48 часов, чтобы показать серьезное отношение При транспортных проблемах: сообщите сразу, как только станет ясно, что вы не сможете прибыть вовремя

Запомните: даже при форс-мажорных ситуациях ваша реакция и способ коммуникации остаются под вашим контролем. Демонстрируя организованность и уважение к процессу даже в сложных обстоятельствах, вы показываете, что будете таким же организованным и уважительным сотрудником. 📱