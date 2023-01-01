Как определить и сформулировать задачи проекта: 5 методов и шаблоны

Для кого эта статья:

Менеджеры проектов и проджект-менеджеры

Специалисты в области IT и разработки

Руководители команд и организации, стремящиеся оптимизировать управление проектами Проект без четко сформулированных задач — как корабль без навигационных карт: можно долго плыть, расходуя ресурсы, но так и не достичь нужной гавани. По данным PMI, 37% проектов терпят неудачу именно из-за неясных целей и задач. Умение грамотно определять и формулировать задачи — это не просто навык, а настоящее искусство, владение которым превращает хаос в систему, а неопределенность в конкретные действия. Давайте разберем 5 проверенных методов и шаблоны, которые помогут вашему проекту избежать этой печальной статистики. 🚀

Ключевые принципы определения задач проекта

Определение задач проекта — это фундамент, на котором строится вся дальнейшая работа. Без правильно сформулированных задач команда работает вслепую, что приводит к перерасходу бюджета, срывам сроков и недостижению целей проекта. Давайте рассмотрим основные принципы, которые помогут структурировать этот процесс и сделать его максимально эффективным.

Александр Петров, руководитель проектного офиса Несколько лет назад я столкнулся с ситуацией, когда наша команда получила крупный заказ на разработку CRM-системы. Заказчик сформулировал требования в общих чертах: "Нам нужна система для управления отношениями с клиентами". Мы, воодушевленные перспективами, сразу приступили к работе... и через месяц поняли, что движемся не туда. Я остановил проект и применил принцип иерархической декомпозиции. Мы визуализировали все уровни задач на большой доске — от стратегических до операционных — и пригласили заказчика на обсуждение. Оказалось, что он представлял результат совсем иначе. Благодаря этому упражнению мы сэкономили около 200 часов разработки и построили действительно нужный продукт.

При определении задач проекта необходимо руководствоваться следующими принципами:

Принцип иерархичности — каждая задача должна быть частью более крупной цели и при необходимости разбиваться на подзадачи.

— каждая задача должна быть частью более крупной цели и при необходимости разбиваться на подзадачи. Принцип конкретности — задача должна описывать конкретное действие с измеримым результатом.

— задача должна описывать конкретное действие с измеримым результатом. Принцип последовательности — задачи должны логически следовать друг за другом, образуя понятный путь к цели.

— задачи должны логически следовать друг за другом, образуя понятный путь к цели. Принцип ресурсной обеспеченности — для каждой задачи должны быть определены необходимые ресурсы (люди, время, деньги, материалы).

— для каждой задачи должны быть определены необходимые ресурсы (люди, время, деньги, материалы). Принцип ответственности — за каждой задачей должен быть закреплен конкретный исполнитель.

Соблюдение этих принципов позволяет создать структурированный план проекта, где каждая задача как кирпичик вносит свой вклад в общий результат. 🧱

Принцип Что обеспечивает Пример применения Иерархичность Структурность и взаимосвязь задач Цель → Разработка сайта; Задача → Создание дизайна; Подзадача → Разработка цветовой схемы Конкретность Ясность ожидаемого результата "Создать прототип главной страницы в Figma" вместо "Сделать дизайн" Последовательность Логику выполнения работ Сначала "Согласовать ТЗ", потом "Разработать дизайн" Ресурсная обеспеченность Реалистичность выполнения "Создать 10 иллюстраций за 3 дня силами одного дизайнера" Ответственность Персонализацию обязательств "Иван отвечает за разработку API к 15 мая"

Определение задач проекта начинается с понимания его общей цели и основных вех. Только имея четкое представление о конечном результате, можно эффективно разбить проект на управляемые компоненты. Важно помнить, что этот процесс итеративный — по мере продвижения проекта задачи могут уточняться и корректироваться.

5 эффективных методов для формулировки задач

Существует множество подходов к формулировке задач, но на практике особенно эффективными оказываются пять методов, которые помогают учесть все аспекты предстоящей работы и создать по-настоящему качественное описание задач. Рассмотрим каждый из них подробнее.

1. Метод SMART

SMART — это аббревиатура, которая расшифровывается как:

S pecific (Конкретность) — задача должна быть сформулирована конкретно, без двусмысленностей.

pecific (Конкретность) — задача должна быть сформулирована конкретно, без двусмысленностей. M easurable (Измеримость) — должен быть четкий критерий, по которому можно определить, выполнена задача или нет.

easurable (Измеримость) — должен быть четкий критерий, по которому можно определить, выполнена задача или нет. A chievable (Достижимость) — задача должна быть реалистичной и выполнимой.

chievable (Достижимость) — задача должна быть реалистичной и выполнимой. R elevant (Значимость) — задача должна соответствовать общей цели проекта.

elevant (Значимость) — задача должна соответствовать общей цели проекта. Time-bound (Ограниченность во времени) — должны быть установлены временные рамки выполнения задачи.

Пример SMART-задачи: "Разработать и запустить landing page продукта с конверсией не менее 5% к 20 мая 2023 года силами имеющейся команды разработчиков".

2. Метод декомпозиции WBS (Work Breakdown Structure)

WBS — это иерархическая структура, которая разбивает проект на более мелкие компоненты для упрощения управления. Процесс создания WBS включает:

Определение основных результатов проекта. Разбиение каждого результата на крупные задачи. Дальнейшее разбиение задач до уровня, которым можно управлять (обычно задачи длительностью не более 8-80 часов). Проверку полноты декомпозиции (все ли аспекты проекта учтены).

WBS позволяет убедиться, что ни один важный аспект проекта не упущен, и создает основу для распределения ответственности. 📊

3. Метод 5W + 1H

Этот метод представляет собой серию вопросов, ответы на которые формируют полное описание задачи:

W hat (Что) — что конкретно нужно сделать?

hat (Что) — что конкретно нужно сделать? W hy (Почему) — почему это важно? Какую проблему решаем?

hy (Почему) — почему это важно? Какую проблему решаем? W ho (Кто) — кто будет выполнять задачу?

ho (Кто) — кто будет выполнять задачу? W hen (Когда) — когда задача должна быть выполнена?

hen (Когда) — когда задача должна быть выполнена? W here (Где) — где будет выполняться задача?

here (Где) — где будет выполняться задача? How (Как) — как именно задача должна быть выполнена?

Например: "Что: Провести A/B тестирование двух вариантов формы подписки. Почему: Для увеличения конверсии. Кто: Маркетолог Анна. Когда: С 15 по 30 апреля. Где: На главной странице сайта. Как: Используя Google Optimize с равным распределением трафика".

4. Метод ШЕСТЬ ПРАВИЛ КЛАЙВА

Метод сфокусирован на создании задач, которые понятны исполнителю и имеют высокие шансы на успешное выполнение:

Фокус на одном действии — задача должна описывать одно конкретное действие. Глагол в повелительном наклонении — "Создай", "Разработай", "Проанализируй". Конкретность объекта — точное указание, с чем работать. Критерий завершения — ясность, когда задача считается выполненной. Информация о контексте — дополнительные данные, важные для выполнения. Ограничения и условия — указание на то, что можно и что нельзя делать при выполнении.

Пример: "Создай отчет о продажах за Q1 2023 (Excel, не более 5 страниц), включающий динамику по регионам и категориям продукции. Результат согласуй с финансовым директором до отправки руководству".

5. Метод Product Backlog Item (PBI)

Этот метод широко используется в Agile-методологиях, особенно в Scrum. PBI включает:

Название — краткое и информативное

— краткое и информативное Описание — подробное объяснение, что нужно сделать

— подробное объяснение, что нужно сделать Критерии приемки — четкие условия, при которых задача считается выполненной

— четкие условия, при которых задача считается выполненной Приоритет — важность задачи относительно других

— важность задачи относительно других Оценка сложности — обычно в Story Points

— обычно в Story Points Зависимости — связи с другими задачами

Пример: "Название: Интеграция с платежной системой. Описание: Реализовать интеграцию с API PayPal для обеспечения оплаты на сайте. Критерии приемки: 1) Пользователь может выбрать PayPal при оформлении заказа, 2) Транзакции успешно проводятся, 3) Информация о платеже корректно отображается в личном кабинете. Приоритет: Высокий. Оценка: 8 Story Points. Зависимости: Необходимо завершить задачу "Создание корзины покупок".

Марина Соколова, Scrum-мастер Команда, с которой я работала, постоянно сталкивалась с проблемой "расползания" задач — вроде бы все было запланировано, но в процессе выполнения объем работы неожиданно увеличивался. Разработчики жаловались, что задачи "как черные дыры" — затягивают все время без видимого результата. Переломный момент наступил, когда мы внедрили метод Product Backlog Item с обязательными критериями приемки. Каждый PBI теперь включал не только описание, но и четкие критерии "готовности". Например, вместо задачи "Улучшить интерфейс личного кабинета" появилась задача "Редизайн панели настроек в личном кабинете" с критериями: адаптивность на трех устройствах, сокращение кликов для смены пароля с 5 до 2, успешное прохождение юзабилити-тестирования на 5 пользователях. Результат превзошел ожидания: время выполнения задач сократилось на 30%, а количество возвратов на доработку уменьшилось вдвое. Теперь каждый точно знал, когда задача считается выполненной — никаких размытых границ и бесконечных улучшений.

При выборе метода формулировки задач учитывайте специфику вашего проекта, команды и индустрии. Иногда наилучшим решением становится комбинация нескольких методов. Главное — добиться того, чтобы каждая задача была понятна исполнителю, измерима и вносила вклад в достижение целей проекта. 🎯

Шаблоны задач для разных типов проектов

Разные типы проектов требуют разных подходов к формулировке задач. Предлагаю рассмотреть шаблоны для наиболее распространенных видов проектной деятельности, которые можно адаптировать под конкретные нужды.

Шаблоны для IT-проектов

В IT-проектах особенно важна четкость формулировок и критериев приемки. Вот универсальный шаблон задачи для разработки:

Заголовок: [Действие] + [Объект] + [Уточнение]

[Действие] + [Объект] + [Уточнение] Описание: [Контекст задачи] + [Ожидаемое поведение] + [Технические детали]

[Контекст задачи] + [Ожидаемое поведение] + [Технические детали] Критерии приемки: [Список проверяемых условий]

[Список проверяемых условий] Приоритет: [Высокий/Средний/Низкий]

[Высокий/Средний/Низкий] Оценка трудозатрат: [X часов/Story Points]

[X часов/Story Points] Зависимости: [Список связанных задач]

Пример: "Разработать функцию автоматического сохранения черновиков в редакторе документов. Необходимо реализовать периодическое сохранение изменений каждые 30 секунд с возможностью восстановления версий. Критерии приемки: 1) Черновики сохраняются автоматически каждые 30 секунд; 2) Пользователь может просмотреть историю изменений; 3) При восстановлении черновика все изменения применяются корректно."

Шаблоны для маркетинговых проектов

Маркетинговые задачи часто связаны с творческими аспектами и измеримыми результатами:

Название кампании/активности: [Краткое название]

[Краткое название] Цель: [Конкретный результат, которого необходимо достичь]

[Конкретный результат, которого необходимо достичь] Целевая аудитория: [Характеристики ЦА]

[Характеристики ЦА] Описание задачи: [Что нужно сделать]

[Что нужно сделать] Ключевые сообщения: [Основные идеи для коммуникации]

[Основные идеи для коммуникации] Каналы распространения: [Где будет размещаться]

[Где будет размещаться] KPI: [Конкретные метрики успеха]

[Конкретные метрики успеха] Сроки: [Дедлайны по этапам]

[Дедлайны по этапам] Бюджет: [Финансовые ограничения]

Пример: "Разработать email-кампанию для запуска нового продукта. Цель: получить 500 предзаказов за первую неделю. Целевая аудитория: существующие клиенты, совершившие покупку за последние 6 месяцев. Необходимо создать серию из 3 писем с нарастающим призывом к действию. KPI: открываемость не менее 25%, CTR не менее 5%, конверсия в предзаказы не менее 2%."

Шаблоны для строительных проектов

Строительные проекты требуют особого внимания к последовательности работ и техническим требованиям:

Название работы: [Конкретное наименование]

[Конкретное наименование] Местоположение: [Где выполняется работа]

[Где выполняется работа] Описание: [Подробное описание работы]

[Подробное описание работы] Технические требования: [ГОСТ, СНиП, другие нормативы]

[ГОСТ, СНиП, другие нормативы] Материалы: [Список необходимых материалов с количеством]

[Список необходимых материалов с количеством] Оборудование: [Необходимая техника и инструменты]

[Необходимая техника и инструменты] Исполнители: [Требуемые специалисты]

[Требуемые специалисты] Предшествующие работы: [Что должно быть завершено до начала]

[Что должно быть завершено до начала] Критерии приемки: [Как будет проверяться качество]

[Как будет проверяться качество] Сроки: [Начало и окончание работ]

Пример: "Выполнить монтаж системы вентиляции на 3 этаже здания согласно проекту ВК-2023/05. Технические требования: СП 60.13330.2020. Материалы: воздуховоды оцинкованные 200х200 мм — 120 м, вентиляторы канальные ВК-100 — 4 шт. Предшествующие работы: завершение монтажа подвесных потолков. Критерии приемки: герметичность соединений, уровень шума не более 30 дБ, воздухообмен согласно расчетным показателям."

Тип проекта Ключевые элементы шаблона Особенности формулировки IT-проект Функциональные требования, критерии приемки, технические детали Фокус на техническом результате и тестируемых критериях Маркетинговый проект Целевая аудитория, каналы, KPI, ключевые сообщения Ориентация на измеримые результаты воздействия на аудиторию Строительный проект Технические нормативы, материалы, последовательность работ Акцент на соответствии нормам и физических параметрах Образовательный проект Учебные цели, методики, критерии усвоения материала Фокус на изменении знаний/навыков участников Исследовательский проект Гипотезы, методология, критерии достоверности Акцент на научной строгости и валидности результатов

Шаблоны для образовательных проектов

Название модуля/активности: [Краткое название]

[Краткое название] Учебные цели: [Конкретные навыки/знания, которые должны получить учащиеся]

[Конкретные навыки/знания, которые должны получить учащиеся] Целевая аудитория: [Характеристики учащихся]

[Характеристики учащихся] Содержание: [Темы и подтемы]

[Темы и подтемы] Методы обучения: [Как будет организован учебный процесс]

[Как будет организован учебный процесс] Необходимые материалы: [Что требуется для проведения]

[Что требуется для проведения] Критерии оценки результатов: [Как будет измеряться успешность обучения]

[Как будет измеряться успешность обучения] Длительность: [Временные рамки]

Шаблоны для исследовательских проектов

Название исследования: [Краткое название]

[Краткое название] Гипотеза/исследовательский вопрос: [Что проверяется]

[Что проверяется] Методология: [Как будет проводиться исследование]

[Как будет проводиться исследование] Необходимые данные: [Какие данные нужно собрать]

[Какие данные нужно собрать] Инструменты анализа: [Какие методы анализа будут использоваться]

[Какие методы анализа будут использоваться] Ожидаемые результаты: [Что планируется получить]

[Что планируется получить] Критерии достоверности: [Как будет оцениваться надежность результатов]

[Как будет оцениваться надежность результатов] Сроки: [Временные рамки по этапам]

При адаптации шаблонов под конкретный проект важно сохранить основную структуру, но при этом добавить специфичные для вашей отрасли элементы. Хороший шаблон задачи обеспечивает единообразие и полноту информации, что значительно упрощает работу проектной команды. 📋

Распространенные ошибки при определении задач

Даже опытные руководители проектов периодически допускают ошибки при формулировке задач, что может привести к серьезным последствиям для проекта. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их избежать.

1. Слишком общие формулировки

Одна из самых частых ошибок — описание задачи в слишком общих терминах, что оставляет простор для интерпретаций и недопониманий.

Неправильно: "Улучшить дизайн сайта"

"Улучшить дизайн сайта" Правильно: "Редизайн главной страницы сайта с фокусом на увеличение конверсии формы подписки (не менее чем на 15%) согласно макету в Figma"

Избегайте размытых формулировок, всегда конкретизируйте, что именно нужно сделать, в каком объеме и с каким результатом. 🔍

2. Отсутствие измеримых критериев успеха

Без четких критериев невозможно объективно оценить, выполнена задача или нет.

Неправильно: "Ускорить загрузку страницы"

"Ускорить загрузку страницы" Правильно: "Оптимизировать загрузку главной страницы до показателя PageSpeed не менее 85 баллов на мобильных устройствах"

Всегда включайте в описание задачи конкретные, измеримые показатели, которые позволят однозначно определить успешность выполнения.

3. Слишком крупные задачи

Крупные, неразбитые на подзадачи задачи сложно оценить по времени, ими трудно управлять, и они создают ощущение "застревания" у исполнителей.

Неправильно: "Разработать мобильное приложение для учета финансов"

"Разработать мобильное приложение для учета финансов" Правильно: Разбить на подзадачи: "Спроектировать архитектуру приложения", "Разработать макеты экранов", "Реализовать функцию добавления транзакций", "Разработать модуль статистики" и т.д.

Используйте правило "8-80": задача должна быть выполнима за период от 8 до 80 часов работы. Если она требует больше времени, разбейте ее на подзадачи.

4. Игнорирование зависимостей между задачами

Непонимание или игнорирование взаимосвязей между задачами приводит к неэффективному планированию и задержкам.

Неправильно: Планировать верстку интерфейса до утверждения дизайн-макетов

Планировать верстку интерфейса до утверждения дизайн-макетов Правильно: Четко определить последовательность: "Разработка дизайн-макетов" → "Утверждение дизайна" → "Верстка интерфейса"

Всегда анализируйте и фиксируйте зависимости между задачами, чтобы создать реалистичный график работ.

5. Отсутствие контекста

Задача без контекста может быть технически выполнена, но не решить исходную проблему.

Неправильно: "Добавить кнопку 'Поделиться' на страницу товара"

"Добавить кнопку 'Поделиться' на страницу товара" Правильно: "Добавить кнопку 'Поделиться' на страницу товара для увеличения органического трафика. Кнопка должна позволять делиться в WhatsApp, Telegram и по email, так как это основные каналы коммуникации нашей ЦА"

Всегда объясняйте, зачем нужна задача, какую проблему она решает и как вписывается в общую картину проекта.

6. Неучтенные технические ограничения

Формулировка задачи без учета технических возможностей и ограничений приводит к нереалистичным ожиданиям.

Неправильно: "Интегрировать систему распознавания лиц в существующее приложение за 3 дня"

"Интегрировать систему распознавания лиц в существующее приложение за 3 дня" Правильно: Сначала провести техническую оценку возможности интеграции, определить необходимые ресурсы и только потом формулировать задачу с реалистичными сроками

Перед формулировкой задачи проконсультируйтесь с техническими специалистами, чтобы учесть все ограничения и возможности.

7. Отсутствие указания ответственного

Задача без конкретного исполнителя рискует остаться "ничьей" и невыполненной.

Неправильно: "Подготовить презентацию для клиента"

"Подготовить презентацию для клиента" Правильно: "Иван: подготовить презентацию для клиента по проекту Х к 20.06, включающую разделы А, Б, В"

Каждая задача должна иметь четко определенного ответственного исполнителя, который понимает свои обязательства.

8. Нереалистичные сроки

Установка нереалистичных дедлайнов демотивирует команду и подрывает доверие к процессу планирования.

Неправильно: Назначать сроки "с потолка", без учета реальной трудоемкости и загрузки команды

Назначать сроки "с потолка", без учета реальной трудоемкости и загрузки команды Правильно: Оценивать трудозатраты вместе с исполнителями, учитывать их текущую загрузку и добавлять буфер на непредвиденные обстоятельства

Практикуйте совместную оценку сроков с командой и используйте исторические данные о скорости выполнения похожих задач в прошлом.

Избегая этих распространенных ошибок, вы значительно повысите эффективность работы команды и увеличите шансы на успешное завершение проекта в срок и в рамках бюджета. Помните, что качество формулировки задачи напрямую влияет на качество ее выполнения. 📈

Инструменты и сервисы для управления задачами

Современные цифровые инструменты значительно упрощают процесс определения, формулировки и отслеживания задач проекта. Рассмотрим наиболее эффективные решения, которые помогут структурировать работу над проектом и повысить продуктивность команды. ⚙️

Комплексные системы управления проектами

Jira — мощный инструмент для управления проектами с богатыми возможностями настройки рабочих процессов. Особенно хорош для IT-проектов и Agile-команд. Позволяет создавать детальные описания задач с пользовательскими полями, отслеживать зависимости и формировать отчеты. Asana — интуитивно понятная система с визуальным интерфейсом и гибкими возможностями организации задач. Предлагает различные представления: списки, доски, таймлайны, что позволяет выбрать оптимальный способ отображения задач для конкретного проекта. Monday.com — визуальная платформа для управления рабочими процессами с настраиваемыми досками и автоматизацией. Отличается яркими визуальными элементами и возможностью создания шаблонов задач для различных типов проектов. ClickUp — универсальный инструмент с множеством функций: задачи, документы, чаты, таймтрекинг. Предлагает множество шаблонов для разных методологий и типов проектов. Notion — гибкая платформа, сочетающая возможности управления задачами, базы знаний и совместной работы над документами. Позволяет создавать связанные базы данных с задачами и их атрибутами.

Специализированные инструменты для определения задач

MindMeister — онлайн-инструмент для создания интеллект-карт, идеальный для первичной декомпозиции проекта на задачи. Помогает визуализировать структуру проекта и выявить все необходимые компоненты. Miro — онлайн-доска для совместной работы, которая отлично подходит для проведения сессий по определению задач проекта. Предлагает шаблоны для WBS, дорожных карт и других структур декомпозиции. Lucidchart — инструмент для создания диаграмм и блок-схем, который можно использовать для визуализации процессов и определения задач на их основе. Microsoft Project — профессиональный инструмент для планирования проектов с возможностью создания иерархической структуры работ, управления ресурсами и отслеживания зависимостей между задачами.

Инструменты для хранения шаблонов задач

Confluence — корпоративная вики, где можно хранить и организовывать шаблоны задач, методологии и лучшие практики для использования в проектах. Trello — простая канбан-доска, которая может служить хранилищем для шаблонов задач с возможностью быстрого копирования. Google Docs/Sheets — доступное решение для создания и хранения структурированных шаблонов задач с возможностью совместного редактирования.

Выбор инструмента: ключевые критерии

При выборе инструмента для управления задачами проекта учитывайте следующие факторы:

Размер и сложность проекта — для небольших проектов часто достаточно простых решений, крупные требуют более функциональных систем

— для небольших проектов часто достаточно простых решений, крупные требуют более функциональных систем Методология управления — для Agile подойдут Jira или ClickUp, для классического проектного управления — MS Project

— для Agile подойдут Jira или ClickUp, для классического проектного управления — MS Project Необходимость интеграции — совместимость с уже используемыми в компании инструментами

— совместимость с уже используемыми в компании инструментами Удобство использования — интуитивность интерфейса и кривая обучения

— интуитивность интерфейса и кривая обучения Бюджет — соотношение функциональности и стоимости

— соотношение функциональности и стоимости Масштабируемость — возможность расширения по мере роста команды или усложнения проектов

Идеального инструмента, подходящего для всех типов проектов и команд, не существует. Важно выбрать решение, которое наилучшим образом соответствует конкретным потребностям вашего проекта и стилю работы команды.

Независимо от выбранного инструмента, помните, что технология — это лишь средство, а не цель. Даже самый продвинутый инструмент не заменит четкой методологии определения и формулировки задач. Используйте технологические решения как поддержку для внедрения описанных ранее методов и принципов. 🛠️

Правильно определенные и сформулированные задачи — это фундамент успешного проекта. Они превращают абстрактные цели в конкретные действия, позволяют эффективно распределять ресурсы и измерять прогресс. Используя рассмотренные методы — SMART, WBS, 5W+1H, шесть правил Клайва и PBI — вы создадите систему, в которой каждый член команды точно понимает, что от него требуется. Помните: хорошо сформулированная задача уже наполовину выполнена. Начните применять эти подходы сегодня, и вы увидите, как повысится эффективность вашей проектной работы.

