Как оформляется подработка: 5 легальных способов – документы, шаги

Для кого эта статья:

Люди, ищущие дополнительный источник дохода и желающие оформить подработку легально

Фрилансеры и самозанятые, заинтересованные в упрощении налоговых процессов и получении информации о форматах работы

Работники, рассматривающие возможности совместительства, и работодатели, желающие понять правовые аспекты подработки сотрудников Каждый третий россиянин имеет дополнительный источник дохода — и это не просто статистика, а реальность, в которой многие ищут финансовой стабильности. Однако между желанием подработать и законным оформлением этой деятельности часто лежит пропасть непонимания юридических тонкостей. Тревога о возможных штрафах, сложных налоговых отчетах и конфликтах с основным работодателем останавливает многих. Разберемся детально, как оформить подработку легально, избежать проблем с налоговой и сохранить хорошие отношения с вашим основным местом работы. ??

Как правильно оформить подработку: обзор 5 легальных способов

Легальная подработка — это не просто дополнительный доход, но и ваша финансовая безопасность. При выборе способа оформления важно учитывать особенности каждого формата, налоговые обязательства и ваши карьерные цели. Рассмотрим пять основных вариантов, которые позволят вам спать спокойно и не бояться внезапных проверок. ???

Способ оформления Кому подходит Налоговая ставка Документальная нагрузка Трудовой договор по совместительству Работникам с фиксированным графиком 13% НДФЛ Высокая Самозанятость (НПД) Фрилансерам, консультантам 4-6% Минимальная Договор ГПХ Проектным специалистам 13% НДФЛ Средняя ИП на УСН При регулярных заказах от компаний 6% (доходы) или 15% (доходы минус расходы) Высокая ИП на ПСН Для определенных видов деятельности Фиксированная стоимость патента Средняя

Выбор оптимального варианта зависит от нескольких факторов:

Объем и регулярность дополнительных заработков

Готовность вести отчетность и платить налоги

Отношения с основным работодателем

Ваши долгосрочные карьерные планы

Андрей Михайлов, налоговый консультант Клиент обратился ко мне в панике: получил предложение о подработке с гонораром в 150 000 рублей, но боялся проблем с налоговой и основной работой. Мы проанализировали его ситуацию — IT-специалист с полной занятостью, подработка предполагала разовый проект на 2 месяца. Оптимальным решением стала регистрация самозанятости через приложение "Мой налог". Весь процесс занял 15 минут, клиент заплатил всего 6% налога вместо 13% НДФЛ, а после завершения проекта получил предложения от еще двух компаний. Главное преимущество — не пришлось уведомлять основного работодателя, что для него было принципиально.

Оформление по трудовому договору: документы и процедура

Трудовой договор по совместительству — классический и максимально защищенный способ оформления подработки. При этом варианте вы получаете все социальные гарантии: оплачиваемый отпуск, больничный и официальный стаж. Однако данный формат требует соблюдения определенных процедур и подготовки документов. ??

Пошаговая инструкция оформления по трудовому договору:

Проверьте ограничения. Убедитесь, что ваша основная работа не имеет запрета на совместительство (например, госслужба, педагогическая деятельность имеют ограничения). Подготовьте документы. Вам потребуются: паспорт, СНИЛС, документ об образовании, справка о характере и условиях труда с основного места работы (для вредных условий). Заключите трудовой договор. В нем должна быть указана работа по совместительству, нормы рабочего времени (не более 4 часов в день) и особенности оплаты труда. Оформите приказ о приеме на работу. Работодатель издает приказ по форме Т-1. Заведите трудовую книжку или внесите запись. По желанию совместителя работодатель может внести запись в трудовую книжку.

Важно помнить, что продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день и 20 часов в неделю. В дни, когда вы не работаете по основному месту, можно трудиться полный день.

Елена Соколова, HR-директор Никогда не забуду случай с нашим сотрудником Игорем, программистом среднего звена. Он подрабатывал в IT-компании конкурента, не оформив отношения и не уведомив нас. Когда это вскрылось, обе компании оказались в неловком положении из-за вопросов конфиденциальности. Игорь чуть не потерял обе работы. Мы нашли компромисс: официально оформили совместительство с чётким разграничением проектов и подписанием дополнительного соглашения о конфиденциальности. Игорь сохранил оба источника дохода, а я получила ценный урок для HR-политики компании. С тех пор мы открыто обсуждаем возможности подработки с сотрудниками на этапе найма.

Самозанятость как идеальный формат дополнительного дохода

Режим самозанятости (налог на профессиональный доход) стал настоящим прорывом для тех, кто ищет легальный способ подработки с минимальной бюрократией. Этот формат идеально подходит для фрилансеров, консультантов, репетиторов и других специалистов, работающих напрямую с клиентами. ??

Ключевые преимущества самозанятости:

Низкие налоговые ставки: 4% при работе с физлицами, 6% с юрлицами

Отсутствие обязательных страховых взносов

Не требуется уведомлять основного работодателя

Простая регистрация через приложение "Мой налог"

Нет необходимости подавать декларации и вести бухгалтерию

Регистрация в качестве самозанятого занимает буквально 10-15 минут и выполняется полностью онлайн. Вам понадобится только паспорт, смартфон с камерой и доступ в интернет.

Параметр Самозанятость ИП Договор ГПХ Налоговая ставка 4-6% От 6% + страховые взносы 13% НДФЛ + страховые взносы Лимит дохода в год 2,4 млн руб. Зависит от режима Без ограничений Отчетность Не требуется Ежеквартальная/годовая Не требуется (заполняет заказчик) Работа с юрлицами Да Да Да Наём сотрудников Нет Да Нет

Несмотря на все преимущества, у самозанятости есть ограничения:

Годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей Нельзя нанимать сотрудников Нельзя заниматься перепродажей товаров Запрещено работать по агентским договорам Нельзя продавать подакцизные товары

Оформление в качестве самозанятого особенно выгодно, если вы планируете совмещать подработку с основной работой. Вам не придется уведомлять работодателя, а налоговые платежи будут рассчитываться автоматически в приложении "Мой налог". ??

Договор ГПХ и ИП: особенности оформления подработки

Договор гражданско-правового характера (ГПХ) и индивидуальное предпринимательство — два популярных способа оформления подработки, каждый со своими нюансами. Выбор между ними зависит от регулярности ваших заработков и готовности вести отчетность. ??

Договор ГПХ: когда это оптимально Договор ГПХ (подряда, оказания услуг) — отличный вариант для разовых проектов или нерегулярной подработки. Заключается между вами и заказчиком напрямую.

Не требует регистрации в налоговой

Действует на период выполнения конкретной работы или услуги

Налог (13% НДФЛ) и страховые взносы удерживает и перечисляет заказчик

Не предусматривает социальных гарантий (отпуск, больничный)

Можно заключать параллельно с основной работой

Ключевой документ — сам договор, который должен содержать:

Четкое описание работы или услуги Сроки выполнения Размер и порядок оплаты Права и обязанности сторон Порядок приемки результатов (акт выполненных работ)

ИП: для серьезного дополнительного бизнеса Если ваша подработка приносит регулярный доход, особенно от юридических лиц, стоит рассмотреть вариант с регистрацией ИП. Этот статус подходит тем, кто готов к более серьезной отчетности взамен на расширенные возможности:

Возможность выбора налогового режима (УСН, ПСН, НПД)

Право нанимать сотрудников

Возможность работать с крупными компаниями (некоторые работают только с ИП или юрлицами)

Отсутствие ограничений по видам деятельности (в отличие от самозанятых)

Возможность открывать расчетный счет и использовать эквайринг

Регистрация ИП в 2025 году займет 3-5 рабочих дней и потребует:

Заполнить заявление по форме Р21001 Оплатить госпошлину (в электронном виде через госуслуги — бесплатно) Выбрать коды ОКВЭД, соответствующие видам деятельности Определиться с системой налогообложения Подать документы в налоговую лично, через представителя или онлайн

При выборе ИП важно учитывать дополнительные расходы: обязательные страховые взносы (в 2025 году — около 47 000 рублей в год), возможную необходимость ведения бухгалтерии и регулярной отчетности. ??

Уведомление основного работодателя и налоговые нюансы

Один из ключевых вопросов при оформлении подработки — нужно ли ставить в известность основного работодателя? Ответ зависит от выбранного формата дополнительного заработка и положений вашего основного трудового договора. ??

Когда необходимо уведомлять работодателя:

При трудовом совместительстве — формально уведомление не требуется, однако работодатель может узнать о вашей дополнительной работе через систему персонифицированного учета ПФР

— формально уведомление не требуется, однако работодатель может узнать о вашей дополнительной работе через систему персонифицированного учета ПФР При работе в компании-конкуренте — обязательно, если это оговорено в трудовом договоре или политике компании

— обязательно, если это оговорено в трудовом договоре или политике компании При наличии условия о неконкуренции — проверьте свой трудовой договор на наличие таких ограничений

— проверьте свой трудовой договор на наличие таких ограничений Для госслужащих, педагогов, медработников — требуется разрешение руководства

Когда уведомление не требуется:

При регистрации самозанятым (НПД)

При регистрации ИП (если деятельность не конкурирует с работодателем)

При заключении договоров ГПХ с физлицами

Отдельного внимания заслуживают налоговые аспекты подработки. Даже если вы не уведомляете работодателя, важно корректно выполнять свои налоговые обязательства.

Налоговые нюансы разных форматов подработки:

Трудовое совместительство: работодатель удерживает 13% НДФЛ, как и по основному месту работы Самозанятость: налог уплачивается ежемесячно через приложение "Мой налог" (4% с физлиц, 6% с юрлиц) Договор ГПХ: заказчик выступает налоговым агентом и удерживает 13% НДФЛ ИП на УСН: вы самостоятельно уплачиваете 6% с доходов или 15% с разницы "доходы минус расходы"

Если вы оформлены как ИП или самозанятый и получаете доход по основному месту работы, важно помнить о верхней границе дохода для применения вычетов. При совокупном годовом доходе свыше 5 млн рублей к сумме превышения применяется повышенная ставка НДФЛ — 15%.

Что касается отчетности, то самый простой вариант — статус самозанятого, где все расчеты и уплата налога производятся автоматически через приложение. Для ИП потребуется ведение книги учета доходов и расходов, а также подача деклараций. При работе по договору ГПХ или совместительству отчетность берет на себя работодатель или заказчик. ?