Как оформить прием на должность: образцы приказов и документы#HR-менеджмент #Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- Работодатели и HR-специалисты
- Кадровики и менеджеры по персоналу
Люди, заинтересованные в карьере в сфере HR и трудового законодательства
Ошибки при оформлении приема на должность могут обойтись работодателю в десятки тысяч рублей штрафов и испорченные отношения с сотрудниками. Допустить ошибку легко: пропустить документ, неправильно заполнить приказ или внести в трудовой договор недопустимые условия. В этой статье я расскажу, как грамотно оформить трудоустройство, предоставлю шаблоны приказов и документов, которые помогут избежать ошибок и конфликтов с инспекцией труда. 🧾✅
Правильное оформление приема на должность: основные этапы
Процесс оформления нового сотрудника — это четкая последовательность действий, где каждый шаг имеет юридическое значение. Правильный алгоритм не только защищает компанию от штрафов и претензий, но и создает надежную основу для дальнейших трудовых отношений. 📝
Рассмотрим пошаговый план действий при приеме нового работника:
- Получение и проверка документов от соискателя
- Подписание заявления о приеме на работу
- Ознакомление будущего сотрудника с локальными нормативными актами
- Заключение трудового договора
- Издание приказа о приеме на работу
- Внесение записи в трудовую книжку (если работник предпочитает бумажный вариант)
- Оформление личной карточки по форме Т-2
- Внесение сведений в реестр СЗВ-ТД
Важно соблюдать хронологическую последовательность. Например, приказ о приеме издается только после подписания трудового договора. В противном случае трудовые правоотношения могут быть признаны ненадлежащим образом оформленными.
|Этап оформления
|Сроки
|Ответственное лицо
|Заключение трудового договора
|В день фактического начала работы
|Работодатель или уполномоченное лицо
|Издание приказа о приеме
|Не позднее трех рабочих дней с даты заключения договора
|HR-специалист/кадровая служба
|Внесение записи в трудовую книжку
|5 рабочих дней с момента приема на работу
|Сотрудник, ответственный за ведение трудовых книжек
|Подача сведений в ПФР (СЗВ-ТД)
|1 рабочий день с момента издания приказа о приеме
|Бухгалтерия/кадровая служба
Елена Васильева, руководитель отдела кадров
В нашей компании был случай, когда мы оформили приказ о приеме нового сотрудника раньше, чем подписали с ним трудовой договор. При плановой проверке ГИТ это нарушение было выявлено, и нам выписали штраф в размере 50 000 рублей. С тех пор мы строго соблюдаем последовательность оформления: сначала заключаем договор, потом издаем приказ. Кроме того, мы разработали чек-лист, который заполняется при приеме каждого сотрудника — это исключает риск пропустить какой-либо документ или процедуру.
Соблюдение сроков — одно из ключевых требований при оформлении. Например, информация о приеме на работу должна быть передана в Социальный фонд России не позднее следующего рабочего дня после издания приказа. Нарушение этого срока влечет административную ответственность по ст. 15.33.2 КоАП РФ.
Пакет документов при трудоустройстве: что важно знать
При оформлении нового сотрудника критически важно собрать полный пакет документов, предусмотренных законодательством. Этот этап нельзя игнорировать — от него зависит как легальность трудоустройства, так и дальнейшее беспроблемное ведение кадрового учета. 📋
Перечень обязательных документов определен статьей 65 Трудового кодекса РФ:
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
- Трудовая книжка и/или сведения о трудовой деятельности
- Документ об образовании и квалификации
- Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета (СНИЛС)
- Документы воинского учета (для военнообязанных)
- Справка об отсутствии судимости (для определенных категорий работников)
В некоторых случаях список расширяется. Например, для водителей обязательно наличие водительского удостоверения соответствующей категории, а для медицинских работников — медицинской книжки.
Анатолий Соколов, HR-директор
Столкнулся с ситуацией, когда после приема работника в IT-отдел через три месяца выяснилось, что его диплом о высшем образовании — подделка. Мы проверили это, запросив информацию в вузе, так как заметили странности в документе. Пришлось расторгнуть трудовой договор по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (предоставление подложных документов при заключении трудового договора). Теперь мы проводим обязательную проверку документов об образовании для ключевых позиций — звоним в учебные заведения или проверяем через специальные сервисы. Это занимает время, но защищает от серьезных рисков.
Важно помнить, что работодатель не вправе требовать документы, не предусмотренные законодательством. Например, запрос информации о семейном положении, политических взглядах или справки о беременности является нарушением закона. ⚠️
Вот правила работы с документами при приеме на работу:
- Не храните оригиналы документов (кроме трудовой книжки) — достаточно сделать заверенные копии
- Получите письменное согласие на обработку персональных данных
- Создайте личное дело сотрудника для систематизации всех кадровых документов
- Обеспечьте защиту персональных данных (хранение в сейфе или запираемом шкафу, ограниченный доступ)
|Категория работников
|Дополнительные документы
|Основание
|Водители
|Водительское удостоверение, медицинская справка
|ФЗ "О безопасности дорожного движения"
|Педагоги
|Справка об отсутствии судимости, медицинское заключение
|ФЗ "Об образовании в РФ"
|Медработники
|Сертификаты специалиста, медицинская книжка
|ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"
|Иностранные граждане
|Патент или разрешение на работу, миграционная карта
|ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ"
Приказ о приеме на должность: шаблоны и образцы
Приказ о приеме на работу — ключевой документ, фиксирующий факт начала трудовых отношений. От правильности его оформления зависит юридическая чистота процедуры трудоустройства и возможность избежать претензий со стороны контролирующих органов. 📑
Для оформления приказа работодатель может использовать:
- Унифицированную форму Т-1 (для одного сотрудника)
- Унифицированную форму Т-1а (для группы сотрудников)
- Собственную форму приказа, разработанную компанией
Хотя использование унифицированных форм не является обязательным с 2013 года, большинство работодателей продолжают их применять, поскольку они содержат все необходимые реквизиты и привычны для кадровых специалистов.
Обязательные элементы приказа о приеме на работу:
- Наименование организации
- Регистрационный номер и дата документа
- Фамилия, имя, отчество работника (полностью)
- Наименование структурного подразделения (при наличии)
- Наименование должности/профессии в соответствии со штатным расписанием
- Условия приема на работу (постоянно, временно, по совместительству)
- Срок трудового договора (для срочных договоров)
- Условия оплаты труда (оклад, тарифная ставка, надбавки)
- Дата начала работы
- Испытательный срок (если установлен)
- Основание приема (№ и дата трудового договора)
После оформления приказа работник должен быть ознакомлен с ним под подпись в трехдневный срок с даты фактического начала работы. Отказ от ознакомления с приказом оформляется соответствующим актом. 🖋️
Вот типичные ошибки при оформлении приказа:
- Несоответствие наименования должности в приказе и трудовом договоре
- Расхождения в размере заработной платы в разных документах
- Неверное указание структурного подразделения
- Установление испытательного срока категориям работников, для которых он не предусмотрен законом
- Отсутствие подписи руководителя или ознакомительной подписи работника
Издание приказа о приеме на работу имеет строго определенный срок — не позднее трех рабочих дней с даты, когда работник фактически приступил к исполнению трудовых обязанностей (ст. 68 ТК РФ). Нарушение этого срока может повлечь административную ответственность.
Хранить приказы о приеме на работу необходимо не менее 75 лет согласно требованиям Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации".
Трудовой договор: ключевые пункты и особенности
Трудовой договор — основополагающий документ, закрепляющий права и обязанности работника и работодателя. От его корректного составления зависит правовая защищенность обеих сторон трудовых отношений. Грамотно составленный договор минимизирует риски возникновения трудовых споров и снижает вероятность привлечения к административной ответственности. 📄
В соответствии со статьей 57 ТК РФ, в трудовом договоре обязательно должны быть указаны:
- Фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя
- Сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя
- ИНН работодателя
- Место и дата заключения трудового договора
- Место работы с указанием структурного подразделения
- Трудовая функция (должность, профессия, специальность с указанием квалификации)
- Дата начала работы (для срочного договора — срок его действия и причина заключения)
- Условия оплаты труда
- Режим рабочего времени и отдыха
- Условия труда на рабочем месте
- Условия об обязательном социальном страховании
Помимо обязательных условий, в трудовой договор могут включаться дополнительные положения, не ухудшающие положение работника: об испытательном сроке, о дополнительных отпусках, о неразглашении коммерческой тайны и прочие. 🔒
Некоторые категории работников требуют особого внимания при составлении трудового договора:
|Категория работников
|Особенности трудового договора
|Правовое регулирование
|Дистанционные работники
|Особый порядок взаимодействия, использование электронных документов, особенности режима работы
|Глава 49.1 ТК РФ
|Совместители
|Указание на работу по совместительству, продолжительность рабочего времени
|Глава 44 ТК РФ
|Руководители организации
|Особый порядок принятия решений, материальная ответственность, дополнительные основания увольнения
|Глава 43 ТК РФ
|Иностранные граждане
|Сведения о разрешении на работу, особые условия труда
|Глава 50.1 ТК РФ
Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр хранится у работника, второй — у работодателя. Получение работником экземпляра договора подтверждается его подписью на экземпляре, хранящемся у работодателя.
При составлении трудового договора следует избегать следующих ошибок:
- Включение условий, ухудшающих положение работника по сравнению с законодательством
- Установление штрафов за нарушение трудовой дисциплины
- Возложение на работника полной материальной ответственности без оформления соответствующего договора
- Включение положений о возможности изменения существенных условий в одностороннем порядке
- Установление испытательного срока для категорий работников, которым он не может быть установлен по закону
Типичные ошибки при оформлении приема сотрудников
Даже опытные HR-специалисты иногда допускают ошибки при оформлении трудовых отношений. Эти ошибки могут привести к серьезным последствиям: от штрафов до признания трудового договора недействительным. Разберем типичные ошибки, которые встречаются при приеме сотрудников на работу, и способы их предотвращения. ⚠️
Распространенные ошибки при оформлении приема на работу:
- Неправильная последовательность оформления документов — например, издание приказа до заключения трудового договора
- Нарушение сроков оформления — несвоевременное издание приказа, запоздалая подача сведений в СФР
- Некорректное наименование должности — использование должностей, не соответствующих штатному расписанию или профстандартам
- Ошибки при установлении испытательного срока — назначение испытания для беременных женщин, молодых специалистов и других категорий, защищенных законом
- Неполный пакет документов — отсутствие обязательных документов или подписей в них
- Требование избыточных документов — запрос документов, не предусмотренных трудовым законодательством
- Несоответствие условий трудового договора нормам ТК РФ — включение дискриминационных условий или условий, ухудшающих положение работника
Наиболее серьезным нарушением является фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора. За это работодателю грозит штраф:
- Для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей
- Для индивидуальных предпринимателей — от 5 000 до 10 000 рублей
- Для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей
При повторном нарушении размер штрафа увеличивается, а должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок от одного года до трех лет.
Для предотвращения ошибок рекомендуется использовать следующие практические инструменты:
- Чек-листы для проверки комплектности документов
- Шаблоны трудовых договоров для разных категорий сотрудников
- Автоматизированные системы кадрового учета
- Регулярное обучение кадровых специалистов изменениям в законодательстве
- Внутренний аудит кадровой документации
Особое внимание следует уделять соответствию локальных нормативных актов компании актуальному законодательству. Многие ошибки возникают именно из-за использования устаревших форм документов или несвоевременного обновления внутренних регламентов. 🔄
Практика показывает, что тщательная проверка каждого документа перед подписанием и использование автоматизированных систем значительно снижают риск ошибок. Это особенно важно при массовом найме, когда объем документации существенно увеличивается.
Правильное оформление приема на должность — это не просто бюрократическая процедура, а важный правовой механизм защиты интересов как работодателя, так и сотрудника. Следуя четким алгоритмам, используя проверенные шаблоны документов и учитывая требования законодательства, вы создаете прочный фундамент для долгосрочных трудовых отношений. Регулярно обновляйте свои знания в области трудового права, проводите аудит кадровой документации и не пренебрегайте деталями при оформлении — это убережет вас от штрафов и репутационных рисков.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву