Как оформить первого сотрудника на работу в ИП: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Индивидуальные предприниматели, планирующие нанять первого сотрудника

Люди, которые только начинают свой бизнес и нуждаются в понимании юридических и бюрократических аспектов найма

Предприниматели, заинтересованные в правильной организации кадрового учета и минимизации рисков штрафов Найм первого сотрудника для индивидуального предпринимателя — это момент, когда ваш бизнес действительно начинает расти. Но превращение из "соло-предпринимателя" в работодателя сопровождается немалым количеством бюрократических процедур и юридических обязательств. В 2025 году требования к оформлению работников стали более структурированными, а штрафы за нарушения — более существенными. Каждый шаг должен быть выполнен правильно, от регистрации в налоговых органах до организации кадрового учета. Готовы разобраться, как избежать ошибок и сделать процесс найма первого сотрудника максимально безболезненным? 📝

Подготовка к найму: что нужно знать до оформления сотрудника в ИП

Прежде чем приступить к поиску кандидатов, необходимо убедиться, что ваше ИП готово к новому статусу работодателя. Ключевой момент — это выбор системы налогообложения, которая повлияет на ваши обязательства и затраты.

Вот что нужно сделать на подготовительном этапе:

Проверить, позволяет ли текущая система налогообложения нанимать сотрудников

Рассчитать дополнительные расходы на содержание сотрудника

Подготовить рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда

Продумать должностные обязанности будущего сотрудника

Определить размер заработной платы и график работы

При выборе системы налогообложения учтите, что для работодателей оптимальными вариантами считаются УСН или ОСН. Патентная система имеет ограничения по количеству сотрудников, а НПД (самозанятость) вообще не позволяет нанимать персонал.

Система налогообложения Ограничения по найму Примечания УСН "Доходы" (6%) До 130 сотрудников Популярный выбор для начинающих работодателей УСН "Доходы минус расходы" (15%) До 130 сотрудников Расходы на сотрудников уменьшают налогооблагаемую базу ОСНО Без ограничений Сложная отчетность, подходит для крупных ИП ПСН До 15 сотрудников Ограниченный срок действия патента НПД ("Самозанятость") Нельзя нанимать Не подходит для работодателей

Мария Ковалева, HR-консультант Помню случай с Антоном, владельцем небольшой кофейни. Он решил нанять первого бариста, не узнав заранее о всех обязательствах работодателя. Спустя полгода его ждал неприятный сюрприз в виде штрафа за отсутствие уведомления в ФСС. "Я думал, что достаточно просто заключить договор и платить зарплату," — рассказывал он мне. Чтобы избежать такой ситуации, я всегда рекомендую своим клиентам сначала составить чек-лист всех обязательных процедур и уведомлений, и только потом приступать к поиску сотрудников. Это экономит и время, и нервы, и деньги.

Важно также оценить финансовую нагрузку. Помимо заработной платы сотруднику, вы будете обязаны выплачивать страховые взносы, размер которых в 2025 году составляет около 30% от фонда оплаты труда. Добавьте сюда расходы на организацию рабочего места, оплату отпусков, больничных листов — и получите реальную стоимость содержания работника.

Регистрация ИП как работодателя: уведомления и документы

После принятия решения о найме сотрудника необходимо официально зарегистрироваться в качестве работодателя. Этот процесс включает уведомление нескольких государственных органов в строго установленные сроки. 📊

Последовательность регистрации ИП в качестве работодателя:

Уведомление налоговой инспекции Регистрация в Фонде социального страхования Регистрация в Социальном фонде России (СФР) Оформление счета в банке для выплаты заработной платы (при необходимости) Заключение договора с медицинским учреждением для проведения медосмотров (для определенных видов деятельности)

Важно соблюдать установленные сроки подачи уведомлений. Так, например, с 2025 года ИП должен встать на учет в СФР в качестве работодателя в течение 5 рабочих дней с даты заключения первого трудового договора.

Государственный орган Срок уведомления Способ подачи Штраф за нарушение Налоговая служба 10 дней с даты найма Лично, почтой, электронно через ЛК От 5 000 ₽ Социальный фонд России (СФР) 5 рабочих дней Лично, почтой, электронно через ЛК От 5 000 ₽ Фонд социального страхования (ФСС) 10 дней с даты найма Лично, почтой, электронно через ЛК От 5 000 ₽ Статистика (РОССТАТ) По запросу Лично, почтой, электронно через ЛК От 3 000 ₽

Для регистрации в качестве работодателя вам понадобятся следующие документы:

Заявление о регистрации в качестве страхователя (форма № 1-ИП)

Копия свидетельства о государственной регистрации ИП

Копия паспорта ИП

Копия ИНН

Копия первого трудового договора

После регистрации вам будут присвоены регистрационные номера в соответствующих фондах. Эти номера необходимо указывать при сдаче отчетности и уплате взносов. Храните уведомления о регистрации и присвоенных номерах в надежном месте — они потребуются для дальнейшей работы.

Заключение трудового договора: образец и важные пункты

Трудовой договор — это основной документ, регламентирующий отношения между вами как работодателем и сотрудником. В 2025 году требования к содержанию трудовых договоров стали более строгими, а проверки со стороны трудовой инспекции — более частыми. 📄

Обязательные разделы трудового договора:

Общие сведения о работодателе и работнике

Место работы

Трудовая функция (должность, квалификация, конкретный вид работы)

Дата начала работы

Условия оплаты труда (в том числе размер оклада, доплаты, надбавки)

Режим рабочего времени и отдыха

Условия труда на рабочем месте

Условия об обязательном социальном страховании

Другие условия, предусмотренные трудовым законодательством

При составлении трудового договора обратите внимание на следующие нюансы:

Договор составляется в двух экземплярах — по одному для каждой стороны Обе стороны должны подписать каждую страницу договора Работник должен получить свой экземпляр договора на руки (с подписью о получении на вашем экземпляре) Трудовой договор можно заключить как на неопределенный срок, так и на срок до 5 лет (срочный трудовой договор) Срочный договор можно заключать только при наличии оснований, предусмотренных ст. 59 ТК РФ

Помимо трудового договора, необходимо оформить следующие документы:

Приказ о приеме на работу

Личная карточка работника (форма Т-2)

Должностная инструкция (может быть как отдельным документом, так и частью трудового договора)

Согласие на обработку персональных данных

Алексей Морозов, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Елена, владелица маленького магазина одежды. При найме первого продавца она скачала шаблон трудового договора из интернета, не обратив внимания на отсутствие в нем раздела о режиме работы. Спустя несколько месяцев возник конфликт: сотрудница отказывалась выходить в выходные дни, аргументируя тем, что это не оговорено в договоре. Проблему пришлось решать через составление дополнительного соглашения с повышением оплаты за работу в выходные дни. Этот случай показывает, насколько важно тщательно прорабатывать каждый пункт трудового договора еще до его подписания. Особое внимание уделяйте графику работы, описанию должностных обязанностей и системе оплаты труда — это три области, где чаще всего возникают разногласия.

Стоит отметить, что с 2025 года допускается заключение электронных трудовых договоров при условии использования усиленной квалифицированной электронной подписи. Это может упростить процесс документооборота, особенно если ваш бизнес предполагает удаленную работу сотрудников.

Организация кадрового учета при найме первого работника

Кадровый учет — это система документирования и регистрации трудовой деятельности работников. Даже если у вас всего один сотрудник, законодательство требует ведения определенного набора документов. В 2025 году многие процессы кадрового делопроизводства перешли в электронный формат, но базовые требования остаются неизменными. 📋

Минимальный набор кадровых документов для ИП с одним сотрудником:

Правила внутреннего трудового распорядка

Штатное расписание

Трудовой договор

Приказы по личному составу (о приеме, отпуске, поощрении и т.д.)

Личная карточка работника

Трудовая книжка (или форма СТД-Р при электронной трудовой книжке)

График отпусков

Табель учета рабочего времени

Расчетная ведомость

С 2025 года у ИП появилась возможность вести кадровый учет полностью в электронном виде, что значительно упрощает процесс документооборота. Для этого необходимо:

Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) Уведомить сотрудника о переходе на электронный документооборот Получить от сотрудника письменное согласие Разработать локальный нормативный акт о электронном документообороте

Даже при наличии одного сотрудника рекомендуется разработать базовые локальные нормативные акты:

Положение об оплате труда и премировании

Положение о защите персональных данных

Положение о коммерческой тайне (если применимо)

Инструкция по охране труда

Особое внимание следует уделить ведению трудовой книжки. С 2021 года работники могут выбирать между бумажной и электронной трудовой книжкой. Если сотрудник выбрал бумажный вариант, вам необходимо:

Приобрести трудовую книжку (если у работника ее нет) Внести запись о приеме на работу Организовать учет и хранение трудовой книжки

Если сотрудник выбрал электронную трудовую книжку, вам нужно будет передавать сведения о его трудовой деятельности в СФР, а также выдавать ему форму СТД-Р по запросу.

Расчет и отчисление налогов и взносов за сотрудника ИП

Найм сотрудника накладывает на ИП обязанности налогового агента и плательщика страховых взносов. В 2025 году система платежей и отчетности претерпела некоторые изменения, направленные на оптимизацию процессов. 💰

Основные финансовые обязательства ИП-работодателя:

Удержание и перечисление НДФЛ из заработной платы сотрудника Начисление и уплата страховых взносов Оплата страхования от несчастных случаев на производстве Предоставление отчетности в налоговые органы и фонды

Рассмотрим расчет основных платежей на примере:

Показатель Сумма/Ставка Расчет Заработная плата (до вычета НДФЛ) 50 000 ₽ Определяется трудовым договором НДФЛ (13%) 6 500 ₽ 50 000 × 13% = 6 500 ₽ Страховые взносы в СФР (22%) 11 000 ₽ 50 000 × 22% = 11 000 ₽ Взносы на ОМС (5.1%) 2 550 ₽ 50 000 × 5.1% = 2 550 ₽ Взносы на социальное страхование (2.9%) 1 450 ₽ 50 000 × 2.9% = 1 450 ₽ Страхование от несч. случаев (0.2% – 8.5%) 100 ₽ (при 0.2%) 50 000 × 0.2% = 100 ₽ Итого затраты работодателя 65 100 ₽ 50 000 + 11 000 + 2 550 + 1 450 + 100 = 65 100 ₽ Работник получает на руки 43 500 ₽ 50 000 – 6 500 = 43 500 ₽

Важно соблюдать сроки перечисления обязательных платежей:

НДФЛ — в день выплаты заработной платы

Страховые взносы — до 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления

Взносы на страхование от несчастных случаев — до 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления

С наймом первого сотрудника у ИП появляется обязанность по сдаче дополнительной отчетности:

Расчет по страховым взносам (РСВ) — ежеквартально в ФНС 6-НДФЛ — ежеквартальный отчет в ФНС СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД — в СФР 4-ФСС — отчет по травматизму в ФСС

ИП на УСН "Доходы" (6%) могут уменьшить налог на сумму уплаченных страховых взносов за сотрудников (но не более чем на 50%). Это существенное преимущество, которое частично компенсирует расходы на оплату труда.

При найме первого сотрудника рекомендуется использовать специализированные бухгалтерские программы или сервисы, которые автоматизируют расчеты и формирование отчетности. В 2025 году большинство таких сервисов предлагают тарифы для ИП с минимальным количеством сотрудников, что делает их использование экономически оправданным.