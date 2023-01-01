Как оформить перевод совместителя на основное место: запись в ТК

Для кого эта статья:

Опытные и начинающие кадровики

HR-менеджеры и специалисты по управлению персоналом

Работодатели, занимающиеся вопросами оформления трудовых отношений Перевод сотрудника с совместительства на основное место работы — кадровая процедура, требующая особого внимания и правильного документального оформления. Ошибки при внесении записей в трудовую книжку или составлении приказа могут привести к серьезным последствиям: от споров с сотрудниками до штрафов во время проверок. Разберем пошагово, как грамотно оформить такой перевод, избежать типичных ошибок и защитить интересы организации. 📝 Эта информация пригодится как опытным кадровикам для актуализации знаний, так и начинающим специалистам.

Перевод совместителя на основное место работы: правовые основы

Перевод сотрудника с совместительства на основное место работы регулируется статьями Трудового кодекса РФ, в частности, ст. 72.1 (перевод на другую работу) и ст. 60.1 (совместительство). Важно понимать, что юридически такой перевод представляет собой прекращение работы по совместительству и начало работы по основному трудовому договору.

Правовые аспекты перевода совместителя на основное место работы:

Перевод возможен только с письменного согласия работника (ст. 72.1 ТК РФ)

Работодатель не вправе принудительно перевести совместителя на основное место

При переводе должны сохраняться все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством

Испытательный срок не устанавливается, если сотрудник работает по совместительству более 6 месяцев (ст. 70 ТК РФ)

При внутреннем совместительстве меняется характер трудовых отношений в рамках одного работодателя

При внешнем совместительстве происходит прекращение трудовых отношений с одним работодателем и изменение характера трудового договора у другого

Существуют ключевые различия между внутренним и внешним совместительством при переводе на основное место работы:

Параметр Внутреннее совместительство Внешнее совместительство Кто оформляет запись в трудовой книжке Работодатель (единый) Работодатель по основному месту работы Количество трудовых договоров после перевода Один (вместо двух) Один у нового основного работодателя Необходимость увольнения Прекращение договора по совместительству Увольнение с предыдущего основного места Оформление трудовой книжки Вносится запись о переводе Выдается трудовая книжка с предыдущего места, вносится запись о приеме

Елена Павлова, HR-директор: В нашей компании произошел интересный случай с переводом совместителя. Сотрудник работал бухгалтером на полставки как совместитель, при этом его основным местом работы была другая организация. Когда основная ставка бухгалтера освободилась, мы предложили нашему совместителю стать основным сотрудником. Мы ошибочно оформили это как простое изменение условий трудового договора, без прекращения договора по совместительству и заключения нового. При проверке ГИТ это выявили как нарушение — формально должен был произойти не перевод, а увольнение с работы по совместительству и прием на основное место. Пришлось задним числом восстанавливать всю документацию, включая приказ об увольнении с совместительства, приказ о приеме на основное место и корректную запись в трудовой книжке. Это стало хорошим уроком о том, что даже кажущиеся простыми кадровые процедуры требуют тщательного изучения нормативной базы.

Необходимые документы для перевода совместителя

Для корректного оформления перевода совместителя на основное место работы требуется подготовить определенный пакет документов. Последовательность их оформления имеет значение и должна строго соблюдаться. 📋

Полный перечень документов для перевода:

Заявление работника о переводе с совместительства на основное место работы

о переводе с совместительства на основное место работы Приказ о прекращении трудового договора по совместительству (при внутреннем совместительстве)

по совместительству (при внутреннем совместительстве) Приказ о приеме на работу на основное место (при внешнем совместительстве) или приказ о переводе

на основное место (при внешнем совместительстве) или приказ о переводе Дополнительное соглашение к трудовому договору или новый трудовой договор

к трудовому договору или новый трудовой договор Личная карточка работника (форма Т-2) с внесенными изменениями

(форма Т-2) с внесенными изменениями Трудовая книжка с соответствующей записью (если ведется в бумажном виде)

Документы для передачи сведений в ПФР (по форме СЗВ-ТД)

Порядок оформления документов зависит от типа совместительства:

Этап оформления Внутреннее совместительство Внешнее совместительство Шаг 1 Получение заявления от работника Получение заявления от работника Шаг 2 Прекращение трудового договора по совместительству Увольнение с предыдущего основного места (оформляется другим работодателем) Шаг 3 Подписание дополнительного соглашения к основному договору или нового договора Прием на работу с оформлением трудового договора Шаг 4 Издание приказа о переводе работника Издание приказа о приеме на работу Шаг 5 Внесение записи в трудовую книжку и личную карточку Внесение записи в трудовую книжку и оформление личной карточки

Особое внимание следует уделить формулировкам в заявлении работника. Рекомендуемый текст заявления при внутреннем совместительстве: «Прошу перевести меня с должности [должность по совместительству] на должность [должность по основному договору] на постоянной основе с [дата] в связи с переводом на основное место работы».

При внешнем совместительстве в заявлении следует указать: «Прошу принять меня на должность [должность] на постоянной основе с [дата] в связи с переводом на основное место работы».

Правильное оформление приказа о переводе

Приказ о переводе совместителя на основное место работы — ключевой документ в процедуре изменения статуса сотрудника. От корректности его оформления зависит законность всей процедуры и отсутствие проблем при проверках. 📄

При оформлении приказа о переводе следует учитывать несколько важных моментов:

Для внутреннего совместителя используется унифицированная форма № Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу»

Для внешнего совместителя, становящегося основным работником, используется форма № Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу»

Организация может использовать и собственные формы приказов, но они должны содержать все обязательные реквизиты

В приказе обязательно указывается основание перевода — заявление работника и дополнительное соглашение к трудовому договору

Работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись в трехдневный срок со дня его издания

Пример формулировки для приказа о переводе внутреннего совместителя:

«Перевести Иванова Ивана Ивановича с должности бухгалтера, работающего по совместительству, на должность бухгалтера на основном месте работы с 15.01.2025 с установлением оклада в размере [сумма] рублей в месяц. Основание: заявление работника от 10.01.2025, дополнительное соглашение к трудовому договору от 10.01.2025 № 5».

Для внешнего совместителя в приказе о приеме на основное место работы указывается:

«Принять Петрову Марию Сергеевну на должность юрисконсульта на основное место работы с 01.02.2025 с установлением оклада в размере [сумма] рублей в месяц, с испытательным сроком 3 месяца. Основание: заявление работника от 25.01.2025, трудовой договор от 25.01.2025 № 12».

При переводе внутреннего совместителя необходимо также оформить прекращение работы по совместительству. Для этого используется унифицированная форма № Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником» или собственная форма приказа организации.

В приказе об увольнении с работы по совместительству указывается основание: статья 77 часть 1 пункт 5 ТК РФ (перевод работника по его просьбе на работу к другому работодателю) или пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работника).

Михаил Сергеев, руководитель кадровой службы: В одной из компаний, где я работал, произошла ситуация, когда необходимо было перевести сразу трех внутренних совместителей на основные должности в связи с расширением отдела. Мы столкнулись с вопросом: как правильно оформить множественный перевод, чтобы не допустить ошибок? Решение нашли в раздельном оформлении документов для каждого сотрудника, несмотря на одновременность процесса. Для каждого были оформлены индивидуальные приказы: сначала о прекращении работы по совместительству, затем о переводе на основную должность. Ключевым моментом стала корректная последовательность дат: дата прекращения совместительства и дата начала работы на основной должности совпадали, что позволило избежать "разрыва" в трудовых отношениях. Документы были подготовлены заранее, что обеспечило плавный переход без дополнительной нагрузки на кадровую службу.

Корректная запись в трудовой книжке при переводе

Внесение правильной записи в трудовую книжку при переводе совместителя на основное место работы — один из самых важных и одновременно сложных моментов процедуры. Неверная формулировка или последовательность записей может привести к проблемам для сотрудника при дальнейшем трудоустройстве или оформлении пенсии. 📕

Порядок внесения записей в трудовую книжку зависит от типа совместительства:

Внутреннее совместительство (в одной организации): Запись о прекращении работы по совместительству не вносится

Вносится только запись о переводе на основную должность

Номер записи указывается в хронологическом порядке Внешнее совместительство (в разных организациях): Сначала вносится запись об увольнении с предыдущего основного места работы

Затем работодатель, у которого сотрудник работал совместителем, вносит запись о приеме на работу в качестве основного работника

Предыдущая запись о работе по совместительству не вносилась, поэтому никаких дополнительных записей о прекращении совместительства не требуется

Примеры корректных формулировок записей в трудовую книжку:

1. При переводе внутреннего совместителя:

№ записи Дата Сведения о приеме, переводе или увольнении Основание 12 15.01.2025 Переведен с работы по совместительству на основное место работы в должности бухгалтера Приказ от 10.01.2025 № 15-к

2. При приеме на работу бывшего внешнего совместителя:

№ записи Дата Сведения о приеме, переводе или увольнении Основание 14 01.02.2025 Принят на должность юрисконсульта Приказ от 25.01.2025 № 22-к

Важные нюансы при оформлении записей в трудовой книжке:

Все записи должны вноситься без сокращений, аббревиатур и исправлений

Записи заверяются подписью ответственного лица и печатью организации (при наличии)

С записью в трудовой книжке работник должен быть ознакомлен под роспись в личной карточке

При внешнем совместительстве трудовую книжку работник должен предоставить сам после увольнения с предыдущего основного места работы

Если сотрудник ведет электронную трудовую книжку, информация о переводе передается в ПФР по форме СЗВ-ТД в течение рабочего дня, следующего за днем издания приказа

Распространенные ошибки при внесении записей в трудовую книжку:

Указание на "увольнение с совместительства" при внутреннем совместительстве (не требуется)

Неверное указание статьи ТК РФ при оформлении записи

Отсутствие уточнения "переведен с работы по совместительству на основное место работы"

Неверное хронологическое расположение записей

Ошибки в наименовании должностей или подразделений

Особенности трудового договора после перевода

После перевода совместителя на основное место работы необходимо правильно оформить изменения в трудовых отношениях. Это может быть реализовано двумя способами: через дополнительное соглашение к существующему трудовому договору или путем заключения нового трудового договора. Выбор зависит от конкретной ситуации и политики компании. 📃

Ключевые аспекты, которые необходимо отразить в трудовом договоре или дополнительном соглашении:

Изменение характера работы (с совместительства на основное место)

Новый режим рабочего времени (как правило, с неполного на полный)

Изменение размера заработной платы и условий оплаты труда

Предоставление полного объема социальных гарантий, включая ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней

Сроки вступления изменений в силу (дата перевода)

При необходимости — изменение должностных обязанностей и ответственности

При внутреннем совместительстве подход будет следующим:

Оформляется дополнительное соглашение к основному трудовому договору Трудовой договор по совместительству прекращает свое действие В дополнительном соглашении обязательно указывается, что работник переводится на основное место работы, с изменением условий труда

При внешнем совместительстве:

Заключается новый трудовой договор на основное место работы Предыдущий договор по совместительству прекращает свое действие В новом договоре не должно быть упоминаний о совместительстве

Пример формулировки в дополнительном соглашении при внутреннем совместительстве:

**"1. Стороны договорились внести следующие изменения в Трудовой договор №_ от ""__ 20 г.: 1.1. Пункт _ Трудового договора изложить в следующей редакции: "Работнику устанавливается работа на основном месте работы с нормальной продолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю". 1.2. Пункт Трудового договора изложить в следующей редакции: "Работнику устанавливается должностной оклад в размере __ рублей в месяц".

Трудовой договор о работе по совместительству №_ от ""__ 20 г. считать прекращенным с "_"_ 20__ г. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с ""__ 20__ г."**

Важно учитывать следующие особенности при оформлении трудового договора после перевода:

Испытательный срок не устанавливается, если сотрудник уже работал в организации как совместитель

При переводе необходимо предоставить работнику все полагающиеся гарантии и компенсации, предусмотренные для основных работников

Если ранее совместитель работал на 0,5 ставки, а после перевода будет работать на полную ставку, это должно быть четко зафиксировано

Если при переводе меняется должность или трудовая функция, необходимо включить в договор новую должностную инструкцию или перечень обязанностей

При внешнем совместительстве необходимо запросить у работника все необходимые документы для оформления на основное место работы, если ранее они не предоставлялись