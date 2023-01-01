Как оформить человека на работу: пошаговая инструкция с документами#HR-менеджмент #Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- HR-менеджеры и кадровики
- Владельцы и руководители малых и средних предприятий
Студенты и начинающие специалисты в области управления персоналом
Оформление сотрудника на работу – процедура, которую нельзя проводить "на глазок". Неправильное документирование трудовых отношений грозит штрафами от 30 000 до 100 000 рублей для юридических лиц. Обидно платить такие суммы из-за незнания элементарных правил, не так ли? В этой статье представлена детальная пошаговая инструкция по официальному трудоустройству работника в 2025 году – от первого знакомства с документами кандидата до финального оформления всех необходимых бумаг. Разберем типичные ошибки и дадим проверенные рекомендации, которые защитят ваш бизнес от претензий трудовой инспекции. 📝
Пошаговая инструкция оформления сотрудника на работу
Правильное оформление сотрудника – это не просто бюрократическая формальность, а юридическая защита как для работодателя, так и для работника. Следуйте этому алгоритму, чтобы процесс прошел гладко и без нарушений закона. 💼
Ирина Петрова, руководитель отдела кадров Однажды к нам обратился владелец небольшой IT-компании, который прежде оформлял всех сотрудников как фрилансеров по гражданско-правовым договорам. Когда бизнес вырос до 12 человек, трудовая инспекция пришла с проверкой и выявила подмену трудовых отношений. Штраф составил 80 000 рублей, плюс обязанность оформить всех задним числом по трудовым договорам с выплатой компенсаций. Этой истории могло не быть, если бы предприниматель сразу знал правильный порядок действий.
Вот полная пошаговая инструкция по оформлению сотрудника:
- Проверка документов кандидата. Перед заключением трудового договора запросите у будущего сотрудника необходимые документы (список приведен в следующем разделе).
- Проверка подлинности документов. Особенно внимательно проверьте паспорт, документы об образовании и трудовую книжку (если ведется).
- Ознакомление с локальными нормативными актами. Предоставьте работнику для ознакомления все необходимые локальные документы компании под подпись.
- Подготовка трудового договора. Составьте трудовой договор в двух экземплярах, включив все существенные условия.
- Подписание трудового договора. Обе стороны подписывают трудовой договор, один экземпляр передается работнику.
- Издание приказа о приеме на работу. Оформляется по унифицированной форме Т-1 или по форме, разработанной компанией.
- Ознакомление работника с приказом. Работник должен расписаться в приказе о своем ознакомлении.
- Оформление трудовой книжки. Если это первое место работы или ведется бумажная трудовая книжка.
- Направление сведений в ПФР (СФР). Подача формы СЗВ-ТД в течение одного рабочего дня после издания приказа.
- Оформление личной карточки. Заполнение формы Т-2.
|Этап оформления
|Срок выполнения
|Ответственное лицо
|Проверка документов
|До заключения трудового договора
|HR-менеджер/кадровик
|Подписание трудового договора
|До начала работы
|Руководитель организации
|Издание приказа
|В день начала работы
|HR-менеджер/кадровик
|Подача сведений в СФР
|1 рабочий день после приказа
|HR-менеджер/бухгалтер
Важно помнить, что трудовой договор считается заключенным с даты, указанной в нем как день начала работы. Если работник не приступил к работе в этот день без уважительных причин, вы имеете право аннулировать трудовой договор. ⚠️
Какие документы нужно собрать при трудоустройстве
Правильно собранный пакет документов – это фундамент законного трудоустройства. Отсутствие даже одного обязательного документа может повлечь проблемы при проверках. Вот полный перечень документов для 2025 года. 📋
Обязательные документы (ст. 65 ТК РФ):
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
- СНИЛС (страховое свидетельство)
- Документ об образовании (при необходимости)
- Трудовая книжка (кроме случаев первичного трудоустройства или если человек выбрал электронную трудовую книжку)
- Документы воинского учета (для военнообязанных)
- Справка об отсутствии судимости (для определенных категорий работников)
- Медицинская книжка (для отдельных профессий)
Дополнительные документы, которые может запросить работодатель:
- ИНН (хотя требовать его работодатель не вправе, но может попросить)
- Справка о заработной плате с предыдущего места работы (для расчета пособий)
- Фотографии для личного дела (по желанию работодателя)
- Сведения о прививках (для медицинских работников и некоторых других категорий)
- Свидетельства о рождении детей (для предоставления льгот и вычетов)
|Категория работника
|Дополнительные обязательные документы
|Водители
|Водительское удостоверение, медицинская справка установленной формы
|Педагогические работники
|Справка об отсутствии судимости, медицинская книжка
|Иностранные граждане
|Разрешение на работу или патент, миграционная карта, полис ДМС
|Лица до 18 лет
|Медицинская справка, письменное согласие одного из родителей
Александр Никитин, HR-директор При оформлении руководителя IT-отдела мы допустили серьезную оплошность: не проверили подлинность его диплома об образовании. Через три месяца выяснилось, что документ был поддельным. Помимо немедленного расторжения договора, мы столкнулись с угрозой административной ответственности за ненадлежащую проверку документов. Теперь мы обязательно проверяем подлинность всех документов об образовании через официальные запросы в учебные заведения или через специализированные сервисы. Это занимает дополнительное время, но полностью оправдывает себя.
📌 Важно: Работодатель не имеет права требовать документы, не предусмотренные ТК РФ или иными федеральными законами. Запрещено требовать характеристики с предыдущего места работы, информацию о политических, религиозных убеждениях, частной жизни.
При трудоустройстве иностранных граждан дополнительно проверьте наличие разрешения на работу и соблюдение миграционных правил. Штрафы за нарушения в этой области особенно высоки – до 800 000 рублей за каждого нелегально трудоустроенного иностранца. 🌎
Трудовой договор: правила составления и подписания
Трудовой договор – ключевой документ, регулирующий взаимоотношения между работником и работодателем. Его отсутствие или неправильное оформление может обернуться серьезными штрафами. Рассмотрим, как грамотно составить этот документ. ✍️
Обязательные условия трудового договора (ст. 57 ТК РФ):
- Данные работодателя и работника (ФИО, паспортные данные, ИНН, юридический адрес)
- Место работы (с указанием структурного подразделения)
- Трудовая функция (должность, профессия, специальность с указанием квалификации)
- Дата начала работы (а для срочного договора – срок его действия и причины заключения)
- Условия оплаты труда (размер оклада, тарифной ставки, доплаты, надбавки, премии)
- Режим рабочего времени и отдыха
- Условия труда на рабочем месте (класс условий труда)
- Условия об обязательном социальном страховании
- Другие условия, предусмотренные трудовым законодательством
Дополнительные условия, которые могут быть включены в трудовой договор:
- Испытательный срок (не более 3 месяцев, для руководящих должностей – до 6 месяцев)
- Неразглашение коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны
- Обязанность работника отработать после обучения
- Улучшенный социальный пакет (ДМС, дополнительный отпуск и т.д.)
- Условия о дистанционной работе или гибком графике
🚩 Важные моменты при составлении и подписании трудового договора:
- Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
- Один экземпляр передается работнику, получение которого работник подтверждает подписью на экземпляре работодателя.
- Договор регистрируется в журнале регистрации трудовых договоров (если такой ведется).
- Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, прямо предусмотренных ст. 59 ТК РФ.
- Испытательный срок нельзя устанавливать для беременных женщин, лиц до 18 лет, выпускников, впервые поступающих на работу, и некоторых других категорий.
В 2025 году особое внимание следует уделить условиям о дистанционной (удаленной) работе, если такая предусмотрена. Отразите в договоре порядок обмена документами, обеспечение работника оборудованием, компенсацию расходов на интернет и связь. 🖥️
При возникновении особых требований к работнику (например, необходимость командировок), обязательно укажите это в трудовом договоре. В противном случае, работник вправе отказаться от таких обязанностей.
Обязательная кадровая документация при найме
После подписания трудового договора следует правильно заполнить обязательную кадровую документацию. Эти документы должны быть в порядке у каждого работодателя, независимо от размера компании. 📊
Основные документы, которые необходимо оформить при найме:
- Приказ о приеме на работу (форма Т-1 или самостоятельно разработанная форма). Издается после подписания трудового договора, работник должен быть ознакомлен с ним под подпись в течение трех дней.
- Личная карточка работника (форма Т-2). Содержит основные сведения о работнике: персональные данные, образование, стаж, воинский учет, сведения о приеме на работу и переводах.
- Сведения о трудовой деятельности (форма СЗВ-ТД). Передается в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о приеме.
- Трудовая книжка – оформляется при первичном трудоустройстве или ведется в бумажном виде по желанию работника.
Дополнительная документация, которая может понадобиться:
- Должностная инструкция (может быть приложением к трудовому договору)
- Согласие на обработку персональных данных
- Обязательство о неразглашении коммерческой тайны
- Заявление о предоставлении налоговых вычетов
- Материально-ответственный договор (для определенных должностей)
Все документы, связанные с трудовыми отношениями, должны храниться определенный срок. Например, личные дела сотрудников хранятся 50 лет (для документов, созданных до 2003 года) или 75 лет (для документов, созданных после 2003 года). 🗄️
Действия, которые необходимо выполнить при оформлении сотрудника:
- Зарегистрировать приказ о приеме в журнале регистрации приказов
- Внести запись в трудовую книжку (если ведется)
- Внести данные в книгу учета движения трудовых книжек (если ведется)
- Включить работника в табель учета рабочего времени
- Сформировать личное дело
- Ознакомить с локальными нормативными актами под подпись
Типичные ошибки и штрафы при оформлении работников
Ошибки при оформлении трудовых отношений могут дорого обойтись работодателю. Знание типичных нарушений поможет их избежать и защитить компанию от штрафных санкций. 💰
Наиболее распространенные ошибки при оформлении:
- Фактический допуск к работе без оформления трудового договора
- Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми
- Неправильное оформление испытательного срока
- Отсутствие обязательных условий в трудовом договоре
- Нарушение сроков оформления кадровых документов
- Несвоевременное или неполное ознакомление работника с локальными нормативными актами
- Неправильное внесение записей в трудовую книжку
- Несвоевременное представление сведений в СФР
Штрафы за нарушения трудового законодательства (по состоянию на 2025 год):
|Нарушение
|Штраф для должностных лиц
|Штраф для ИП
|Штраф для юридических лиц
|Фактический допуск к работе без оформления
|10 000 – 20 000 руб.
|5 000 – 10 000 руб.
|50 000 – 100 000 руб.
|Заключение ГПД вместо трудового
|10 000 – 20 000 руб.
|5 000 – 10 000 руб.
|50 000 – 100 000 руб.
|Нарушение других требований трудового законодательства
|1 000 – 5 000 руб.
|1 000 – 5 000 руб.
|30 000 – 50 000 руб.
|Повторное нарушение
|10 000 – 20 000 руб. или дисквалификация до 3 лет
|10 000 – 20 000 руб.
|50 000 – 70 000 руб.
Как избежать типичных ошибок:
- Выделите ответственное лицо за кадровое делопроизводство
- Используйте чек-листы при оформлении новых сотрудников
- Регулярно проводите аудит кадровой документации
- Отслеживайте изменения в трудовом законодательстве
- Используйте специализированное ПО для автоматизации кадрового учета
- Сразу корректно определяйте характер отношений с работником (трудовые или ГПХ)
- Обучайте персонал, ответственный за кадровую работу
⚠️ Обратите внимание: С 2025 года усилен контроль за соблюдением трудового законодательства при дистанционной работе. Убедитесь, что все особенности удаленной работы правильно отражены в трудовом договоре и соответствующих приказах.
Помните, что повторные нарушения могут привести к более серьезным последствиям, вплоть до административного приостановления деятельности организации на срок до 90 суток. Инвестиции в правильное оформление трудовых отношений – это инвестиции в юридическую безопасность вашего бизнеса.
Правильное оформление сотрудников – это не просто бюрократическая процедура, а важный элемент защиты интересов компании и построения прозрачных отношений с персоналом. Следуя приведенной пошаговой инструкции, вы значительно снизите риск штрафов и претензий со стороны контролирующих органов. В условиях цифровизации и изменений в трудовом законодательстве особенно важно оставаться информированным и следить за актуальностью кадровых процедур. Чтобы обезопасить бизнес, регулярно проводите внутренний аудит кадрового делопроизводства и инвестируйте в повышение квалификации ответственных сотрудников.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву