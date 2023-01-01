Как оформить человека на работу: пошаговая инструкция с документами

Для кого эта статья:

HR-менеджеры и кадровики

Владельцы и руководители малых и средних предприятий

Студенты и начинающие специалисты в области управления персоналом Оформление сотрудника на работу – процедура, которую нельзя проводить "на глазок". Неправильное документирование трудовых отношений грозит штрафами от 30 000 до 100 000 рублей для юридических лиц. Обидно платить такие суммы из-за незнания элементарных правил, не так ли? В этой статье представлена детальная пошаговая инструкция по официальному трудоустройству работника в 2025 году – от первого знакомства с документами кандидата до финального оформления всех необходимых бумаг. Разберем типичные ошибки и дадим проверенные рекомендации, которые защитят ваш бизнес от претензий трудовой инспекции. 📝

Пошаговая инструкция оформления сотрудника на работу

Правильное оформление сотрудника – это не просто бюрократическая формальность, а юридическая защита как для работодателя, так и для работника. Следуйте этому алгоритму, чтобы процесс прошел гладко и без нарушений закона. 💼

Ирина Петрова, руководитель отдела кадров Однажды к нам обратился владелец небольшой IT-компании, который прежде оформлял всех сотрудников как фрилансеров по гражданско-правовым договорам. Когда бизнес вырос до 12 человек, трудовая инспекция пришла с проверкой и выявила подмену трудовых отношений. Штраф составил 80 000 рублей, плюс обязанность оформить всех задним числом по трудовым договорам с выплатой компенсаций. Этой истории могло не быть, если бы предприниматель сразу знал правильный порядок действий.

Вот полная пошаговая инструкция по оформлению сотрудника:

Проверка документов кандидата. Перед заключением трудового договора запросите у будущего сотрудника необходимые документы (список приведен в следующем разделе). Проверка подлинности документов. Особенно внимательно проверьте паспорт, документы об образовании и трудовую книжку (если ведется). Ознакомление с локальными нормативными актами. Предоставьте работнику для ознакомления все необходимые локальные документы компании под подпись. Подготовка трудового договора. Составьте трудовой договор в двух экземплярах, включив все существенные условия. Подписание трудового договора. Обе стороны подписывают трудовой договор, один экземпляр передается работнику. Издание приказа о приеме на работу. Оформляется по унифицированной форме Т-1 или по форме, разработанной компанией. Ознакомление работника с приказом. Работник должен расписаться в приказе о своем ознакомлении. Оформление трудовой книжки. Если это первое место работы или ведется бумажная трудовая книжка. Направление сведений в ПФР (СФР). Подача формы СЗВ-ТД в течение одного рабочего дня после издания приказа. Оформление личной карточки. Заполнение формы Т-2.

Этап оформления Срок выполнения Ответственное лицо Проверка документов До заключения трудового договора HR-менеджер/кадровик Подписание трудового договора До начала работы Руководитель организации Издание приказа В день начала работы HR-менеджер/кадровик Подача сведений в СФР 1 рабочий день после приказа HR-менеджер/бухгалтер

Важно помнить, что трудовой договор считается заключенным с даты, указанной в нем как день начала работы. Если работник не приступил к работе в этот день без уважительных причин, вы имеете право аннулировать трудовой договор. ⚠️

Какие документы нужно собрать при трудоустройстве

Правильно собранный пакет документов – это фундамент законного трудоустройства. Отсутствие даже одного обязательного документа может повлечь проблемы при проверках. Вот полный перечень документов для 2025 года. 📋

Обязательные документы (ст. 65 ТК РФ):

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

СНИЛС (страховое свидетельство)

Документ об образовании (при необходимости)

Трудовая книжка (кроме случаев первичного трудоустройства или если человек выбрал электронную трудовую книжку)

Документы воинского учета (для военнообязанных)

Справка об отсутствии судимости (для определенных категорий работников)

Медицинская книжка (для отдельных профессий)

Дополнительные документы, которые может запросить работодатель:

ИНН (хотя требовать его работодатель не вправе, но может попросить)

Справка о заработной плате с предыдущего места работы (для расчета пособий)

Фотографии для личного дела (по желанию работодателя)

Сведения о прививках (для медицинских работников и некоторых других категорий)

Свидетельства о рождении детей (для предоставления льгот и вычетов)

Категория работника Дополнительные обязательные документы Водители Водительское удостоверение, медицинская справка установленной формы Педагогические работники Справка об отсутствии судимости, медицинская книжка Иностранные граждане Разрешение на работу или патент, миграционная карта, полис ДМС Лица до 18 лет Медицинская справка, письменное согласие одного из родителей

Александр Никитин, HR-директор При оформлении руководителя IT-отдела мы допустили серьезную оплошность: не проверили подлинность его диплома об образовании. Через три месяца выяснилось, что документ был поддельным. Помимо немедленного расторжения договора, мы столкнулись с угрозой административной ответственности за ненадлежащую проверку документов. Теперь мы обязательно проверяем подлинность всех документов об образовании через официальные запросы в учебные заведения или через специализированные сервисы. Это занимает дополнительное время, но полностью оправдывает себя.

📌 Важно: Работодатель не имеет права требовать документы, не предусмотренные ТК РФ или иными федеральными законами. Запрещено требовать характеристики с предыдущего места работы, информацию о политических, религиозных убеждениях, частной жизни.

При трудоустройстве иностранных граждан дополнительно проверьте наличие разрешения на работу и соблюдение миграционных правил. Штрафы за нарушения в этой области особенно высоки – до 800 000 рублей за каждого нелегально трудоустроенного иностранца. 🌎

Трудовой договор: правила составления и подписания

Трудовой договор – ключевой документ, регулирующий взаимоотношения между работником и работодателем. Его отсутствие или неправильное оформление может обернуться серьезными штрафами. Рассмотрим, как грамотно составить этот документ. ✍️

Обязательные условия трудового договора (ст. 57 ТК РФ):

Данные работодателя и работника (ФИО, паспортные данные, ИНН, юридический адрес)

Место работы (с указанием структурного подразделения)

Трудовая функция (должность, профессия, специальность с указанием квалификации)

Дата начала работы (а для срочного договора – срок его действия и причины заключения)

Условия оплаты труда (размер оклада, тарифной ставки, доплаты, надбавки, премии)

Режим рабочего времени и отдыха

Условия труда на рабочем месте (класс условий труда)

Условия об обязательном социальном страховании

Другие условия, предусмотренные трудовым законодательством

Дополнительные условия, которые могут быть включены в трудовой договор:

Испытательный срок (не более 3 месяцев, для руководящих должностей – до 6 месяцев)

Неразглашение коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны

Обязанность работника отработать после обучения

Улучшенный социальный пакет (ДМС, дополнительный отпуск и т.д.)

Условия о дистанционной работе или гибком графике

🚩 Важные моменты при составлении и подписании трудового договора:

Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, получение которого работник подтверждает подписью на экземпляре работодателя. Договор регистрируется в журнале регистрации трудовых договоров (если такой ведется). Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, прямо предусмотренных ст. 59 ТК РФ. Испытательный срок нельзя устанавливать для беременных женщин, лиц до 18 лет, выпускников, впервые поступающих на работу, и некоторых других категорий.

В 2025 году особое внимание следует уделить условиям о дистанционной (удаленной) работе, если такая предусмотрена. Отразите в договоре порядок обмена документами, обеспечение работника оборудованием, компенсацию расходов на интернет и связь. 🖥️

При возникновении особых требований к работнику (например, необходимость командировок), обязательно укажите это в трудовом договоре. В противном случае, работник вправе отказаться от таких обязанностей.

Обязательная кадровая документация при найме

После подписания трудового договора следует правильно заполнить обязательную кадровую документацию. Эти документы должны быть в порядке у каждого работодателя, независимо от размера компании. 📊

Основные документы, которые необходимо оформить при найме:

Приказ о приеме на работу (форма Т-1 или самостоятельно разработанная форма). Издается после подписания трудового договора, работник должен быть ознакомлен с ним под подпись в течение трех дней. Личная карточка работника (форма Т-2). Содержит основные сведения о работнике: персональные данные, образование, стаж, воинский учет, сведения о приеме на работу и переводах. Сведения о трудовой деятельности (форма СЗВ-ТД). Передается в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о приеме. Трудовая книжка – оформляется при первичном трудоустройстве или ведется в бумажном виде по желанию работника.

Дополнительная документация, которая может понадобиться:

Должностная инструкция (может быть приложением к трудовому договору)

Согласие на обработку персональных данных

Обязательство о неразглашении коммерческой тайны

Заявление о предоставлении налоговых вычетов

Материально-ответственный договор (для определенных должностей)

Все документы, связанные с трудовыми отношениями, должны храниться определенный срок. Например, личные дела сотрудников хранятся 50 лет (для документов, созданных до 2003 года) или 75 лет (для документов, созданных после 2003 года). 🗄️

Действия, которые необходимо выполнить при оформлении сотрудника:

Зарегистрировать приказ о приеме в журнале регистрации приказов

Внести запись в трудовую книжку (если ведется)

Внести данные в книгу учета движения трудовых книжек (если ведется)

Включить работника в табель учета рабочего времени

Сформировать личное дело

Ознакомить с локальными нормативными актами под подпись

Типичные ошибки и штрафы при оформлении работников

Ошибки при оформлении трудовых отношений могут дорого обойтись работодателю. Знание типичных нарушений поможет их избежать и защитить компанию от штрафных санкций. 💰

Наиболее распространенные ошибки при оформлении:

Фактический допуск к работе без оформления трудового договора

Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми

Неправильное оформление испытательного срока

Отсутствие обязательных условий в трудовом договоре

Нарушение сроков оформления кадровых документов

Несвоевременное или неполное ознакомление работника с локальными нормативными актами

Неправильное внесение записей в трудовую книжку

Несвоевременное представление сведений в СФР

Штрафы за нарушения трудового законодательства (по состоянию на 2025 год):

Нарушение Штраф для должностных лиц Штраф для ИП Штраф для юридических лиц Фактический допуск к работе без оформления 10 000 – 20 000 руб. 5 000 – 10 000 руб. 50 000 – 100 000 руб. Заключение ГПД вместо трудового 10 000 – 20 000 руб. 5 000 – 10 000 руб. 50 000 – 100 000 руб. Нарушение других требований трудового законодательства 1 000 – 5 000 руб. 1 000 – 5 000 руб. 30 000 – 50 000 руб. Повторное нарушение 10 000 – 20 000 руб. или дисквалификация до 3 лет 10 000 – 20 000 руб. 50 000 – 70 000 руб.

Как избежать типичных ошибок:

Выделите ответственное лицо за кадровое делопроизводство

Используйте чек-листы при оформлении новых сотрудников

Регулярно проводите аудит кадровой документации

Отслеживайте изменения в трудовом законодательстве

Используйте специализированное ПО для автоматизации кадрового учета

Сразу корректно определяйте характер отношений с работником (трудовые или ГПХ)

Обучайте персонал, ответственный за кадровую работу

⚠️ Обратите внимание: С 2025 года усилен контроль за соблюдением трудового законодательства при дистанционной работе. Убедитесь, что все особенности удаленной работы правильно отражены в трудовом договоре и соответствующих приказах.

Помните, что повторные нарушения могут привести к более серьезным последствиям, вплоть до административного приостановления деятельности организации на срок до 90 суток. Инвестиции в правильное оформление трудовых отношений – это инвестиции в юридическую безопасность вашего бизнеса.