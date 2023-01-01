7 методов оценки юзабилити сайта: тестирование, анализ, рост

Для кого эта статья:

Веб-дизайнеры и UX-специалисты

Владельцы бизнеса и маркетологи

Студенты и начинающие профессионалы в области дизайна и разработки сайтов Представьте: ваш сайт выглядит идеально, контент безупречен, но конверсия падает, а посетители покидают страницы в первые 10 секунд. Что пошло не так? Скорее всего, проблема кроется в юзабилити — удобстве использования сайта. Пользователи голосуют кликами, и если им сложно найти нужную информацию или совершить целевое действие, они просто уходят к конкурентам. Именно поэтому глубокий анализ юзабилити стал обязательным этапом развития любого веб-ресурса. 🔍 Разберём 7 эффективных методов, которые помогут выявить скрытые проблемы и превратить ваш сайт в конверсионную машину.

Что такое юзабилити сайта и почему его оценка важна

Юзабилити (от англ. usability — "удобство использования") — это характеристика продукта, определяющая, насколько эффективно, комфортно и интуитивно понятно пользователи могут взаимодействовать с ним для достижения своих целей. В контексте веб-сайтов юзабилити означает, насколько легко посетители могут найти нужную информацию, выполнить целевые действия и решить свои задачи без лишних усилий.

Согласно исследованию Nielsen Norman Group, пользователи принимают решение о ценности сайта в течение первых 10 секунд просмотра. Если за это время они не понимают, как получить желаемое, 79% из них просто закрывают вкладку и продолжают поиск в другом месте. Эта статистика ярко демонстрирует, почему качественное юзабилити — не роскошь, а необходимость.

Системная оценка юзабилити позволяет:

Увеличить конверсию и ROI — удобные сайты конвертируют на 37% лучше;

Снизить затраты на поддержку — когда всё интуитивно понятно, пользователи реже обращаются в службу поддержки;

Повысить лояльность — 88% пользователей не возвращаются на сайт после негативного опыта;

Улучшить SEO-показатели — поисковые системы отдают предпочтение ресурсам с высокими поведенческими факторами;

Получить конкурентное преимущество — в 2023 году юзабилити стало ключевым дифференциатором.

Антон Вершинин, Lead UX-дизайнер Работая над редизайном крупного интернет-магазина электроники, мы столкнулись с парадоксальной ситуацией: трафик рос, но конверсия оставалась на уровне 0,8% — значительно ниже среднеотраслевой. Руководство требовало результатов, а маркетологи настаивали на увеличении рекламного бюджета. Вместо этого мы провели комплексную оценку юзабилити. Выяснилось, что 64% пользователей не могли завершить оформление заказа из-за неочевидной навигации в корзине. Еще 47% не находили функцию сравнения товаров, хотя она присутствовала на сайте. Потратив всего две недели на исправление этих и других проблем юзабилити, мы увеличили конверсию до 2,7% без дополнительных вложений в рекламу. Годовой доход вырос на 11,4 млн рублей. Иногда достаточно просто убрать барьеры с пути пользователя, а не кричать громче о своем продукте.

Ключевые метрики для анализа удобства использования сайта

Прежде чем приступать к методам оценки юзабилити, необходимо определить, какие показатели действительно отражают удобство использования вашего сайта. Оптимальный подход — сочетание количественных и качественных метрик, которые в совокупности дают объективную картину.

Категория метрик Что измеряем Ключевые показатели Эталонные значения Результативность Способность пользователей достигать своих целей Процент выполненных задач, коэффициент конверсии Выполнение задач: >85%<br>Конверсия: зависит от ниши Эффективность Скорость и простота выполнения задач Время выполнения, количество кликов до цели Корзина: ≤3 клика<br>Поиск информации: ≤15 сек Удовлетворенность Субъективная оценка пользователем NPS, SUS-score, CSAT NPS: >40<br>SUS: >68 Ошибки Частота и критичность проблем Процент ошибок, показатель отказов Ошибки формы: <3%<br>Показатель отказов: <40% Запоминаемость Легкость использования при повторном посещении Скорость выполнения задач при повторном посещении Улучшение >30% по сравнению с первым посещением

Особое внимание следует уделить метрикам вовлеченности — они часто сигнализируют о проблемах с юзабилити раньше, чем падает конверсия:

Глубина просмотра — среднее количество страниц за сессию (для информационных сайтов хороший показатель >3);

— среднее количество страниц за сессию (для информационных сайтов хороший показатель >3); Время на сайте — среднее время, которое пользователи проводят на ресурсе (зависит от типа сайта, но для большинства коммерческих сайтов желательно >2 минут);

— среднее время, которое пользователи проводят на ресурсе (зависит от типа сайта, но для большинства коммерческих сайтов желательно >2 минут); Показатель отказов — процент пользователей, покинувших сайт после просмотра только одной страницы (желательно <40%);

— процент пользователей, покинувших сайт после просмотра только одной страницы (желательно <40%); Процент возвратов — доля пользователей, вернувшихся на сайт в течение определенного периода (хороший показатель >25%).

Важно понимать, что нет универсальных эталонных значений для всех метрик — они сильно зависят от вашей ниши, типа сайта и бизнес-модели. Ключевой подход — отслеживать динамику и сравнивать показатели с конкурентами в вашем сегменте. 📊

7 проверенных методов оценки юзабилити веб-ресурса

Эффективная оценка юзабилити требует комплексного подхода. Рассмотрим семь проверенных методов, которые дополняют друг друга и позволяют получить полную картину удобства использования вашего сайта.

1. Эвристическая оценка

Этот метод предполагает анализ интерфейса группой экспертов на основе общепринятых принципов (эвристик) юзабилити. Наиболее распространённая система эвристик разработана Якобом Нильсеном и включает 10 базовых принципов:

Видимость состояния системы

Соответствие между системой и реальным миром

Контроль и свобода пользователя

Единообразие и стандарты

Предотвращение ошибок

Распознавание вместо запоминания

Гибкость и эффективность использования

Эстетичный и минималистичный дизайн

Помощь пользователям в распознавании и исправлении ошибок

Справка и документация

Эвристическая оценка позволяет быстро выявить до 75% базовых проблем интерфейса без привлечения реальных пользователей, но требует наличия опытных UX-специалистов.

2. Юзабилити-тестирование с реальными пользователями

Метод предполагает наблюдение за реальными пользователями, выполняющими типовые задачи на вашем сайте. Во время тестирования модератор просит участников озвучивать свои мысли (метод "думай вслух"), фиксируя все трудности, с которыми они сталкиваются.

Для получения достоверных результатов достаточно 5-7 пользователей из вашей целевой аудитории — это позволяет выявить около 85% всех проблем юзабилити. Увеличение количества тестировщиков свыше этого числа даёт незначительный прирост эффективности при существенном росте затрат.

3. A/B-тестирование

Метод предполагает сравнение двух вариантов страницы или элемента интерфейса для определения, какой из них лучше работает с точки зрения юзабилити и конверсии. Важно тестировать только один элемент за раз, чтобы точно понимать, какое именно изменение привело к улучшению показателей.

A/B-тестирование особенно эффективно для:

Проверки различных вариантов призывов к действию (CTA)

Тестирования форм регистрации и оформления заказа

Оценки эффективности различных вариантов навигации

Сравнения разных подходов к структуре контента

4. Анализ данных веб-аналитики

Инструменты веб-аналитики предоставляют огромное количество данных о поведении пользователей, которые можно использовать для выявления проблем с юзабилити:

Страницы с высоким показателем отказов могут указывать на проблемы с понятностью контента

Недостаточная глубина просмотра сигнализирует о проблемах с навигацией

Низкая конверсия на определенных этапах воронки указывает на барьеры в пользовательском пути

Устройства и браузеры с аномально низкими показателями могут свидетельствовать о проблемах с адаптивностью

5. Карты кликов и скроллинга (тепловые карты)

Тепловые карты визуализируют, куда пользователи кликают, как далеко скроллят и где задерживают взгляд. Это помогает понять:

Какие элементы привлекают больше всего внимания

Кликают ли пользователи по неактивным элементам (ожидая, что это кнопки)

Доскролливают ли пользователи до важной информации

Замечают ли пользователи ключевые призывы к действию

6. Опросы и обратная связь

Прямой диалог с пользователями через опросы, формы обратной связи и интервью позволяет получить качественные данные о проблемах с юзабилити. Особенно эффективны:

Контекстные микроопросы, появляющиеся в момент выполнения определенных действий

Опросы посетителей, покидающих сайт без конверсии

Интервью с постоянными пользователями для выявления регулярно возникающих сложностей

Опросы удовлетворенности (CSAT, NPS) с возможностью оставить комментарий

7. Экспертный аудит по чек-листам

Систематическая проверка сайта по детальным чек-листам позволяет не упустить важные аспекты юзабилити. Профессиональные чек-листы обычно включают от 100 до 250 пунктов, сгруппированных по категориям:

Навигация и информационная архитектура

Формы и процесс конверсии

Дизайн и визуальная иерархия

Контент и читабельность

Поиск и фильтрация

Мобильная версия и адаптивность

Доступность для пользователей с ограниченными возможностями

Елена Соколова, UX-исследователь Недавно мы работали с крупным туристическим порталом, где бронирование отелей неожиданно просело на 23%, несмотря на сезонный рост трафика. Руководство было в панике — падение продаж совпало с запуском обновленного дизайна. Стандартный анализ аналитики не выявил очевидных проблем, тогда мы решили провести юзабилити-тестирование с записью сессий. Пригласили 6 человек из целевой аудитории и поставили перед ними задачу: забронировать отель в Сочи на конкретные даты. Результаты шокировали заказчика. В новом дизайне фильтр "Включен завтрак" был активирован по умолчанию, но визуально это было почти незаметно — крошечная галочка на светло-сером фоне. Пользователи видели завышенные цены (с завтраком), сравнивали их с конкурентами и уходили, даже не подозревая о возможности отключить опцию. После исправления этой и еще нескольких выявленных проблем конверсия не просто вернулась к прежнему уровню, но и выросла на 17% по сравнению с показателями до редизайна. Этот случай прекрасно иллюстрирует, как даже небольшая проблема юзабилити может стоить бизнесу миллионы рублей упущенной выручки.

Лучшие инструменты для тестирования юзабилити в 2023

Профессиональная оценка юзабилити невозможна без специализированных инструментов. Рассмотрим наиболее эффективные решения, которые помогут автоматизировать сбор и анализ данных. 🛠️

Категория Инструмент Возможности Особенности Ценовая политика Запись сессий и тепловые карты Hotjar Тепловые карты, запись сессий, опросы, воронки Интуитивный интерфейс, быстрая настройка Бесплатный план + платные от $39/мес Веб-аналитика Google Analytics 4 Комплексная аналитика, отслеживание событий, анализ воронок Интеграция с другими сервисами Google Бесплатный Удаленное юзабилити-тестирование UserTesting Видеозаписи сессий с комментариями пользователей Доступ к панели тестировщиков из разных стран От $49 за тест A/B-тестирование Optimizely Создание и управление A/B-тестами, многовариантное тестирование Продвинутая статистическая обработка результатов По запросу (enterprise) Анализ форм Formisimo Детальная аналитика заполнения форм, выявление проблемных полей Специализация исключительно на формах От $20/мес Сбор обратной связи Survicate Контекстные опросы, NPS, CSAT, CES Таргетирование опросов по поведению пользователей От $65/мес Отслеживание багов Bugsnag Автоматический сбор данных об ошибках, мониторинг стабильности Интеграция с системами баг-трекинга От $29/мес

Выбирая инструменты для оценки юзабилити, учитывайте следующие факторы:

Масштаб проекта — для небольших сайтов часто достаточно базовых инструментов, крупные проекты требуют комплексных решений;

— для небольших сайтов часто достаточно базовых инструментов, крупные проекты требуют комплексных решений; Техническая экспертиза команды — некоторые инструменты требуют навыков программирования для настройки;

— некоторые инструменты требуют навыков программирования для настройки; Бюджет — многие сервисы предлагают бесплатные планы с ограниченным функционалом;

— многие сервисы предлагают бесплатные планы с ограниченным функционалом; Интеграция с существующими системами — возможность совместной работы с вашей CRM, системой аналитики и т.д.;

— возможность совместной работы с вашей CRM, системой аналитики и т.д.; Соответствие GDPR и другим нормам защиты данных — особенно важно для сайтов, работающих с европейскими пользователями.

Оптимальная стратегия — комбинировать количественные инструменты (Google Analytics, Яндекс.Метрика) с качественными (Hotjar, UserTesting) для получения полной картины пользовательского опыта. Используйте A/B-тестирование для проверки гипотез, выявленных другими методами.

Как интерпретировать результаты и внедрять улучшения

Сбор данных о юзабилити — лишь половина пути. Ключевой этап — правильная интерпретация результатов и превращение их в конкретные действия. Рассмотрим структурированный подход к работе с результатами оценки юзабилити. 📝

1. Приоритизация выявленных проблем

Не все проблемы юзабилити одинаково критичны. Для эффективной приоритизации используйте матрицу, учитывающую два ключевых параметра:

Частота возникновения — сколько пользователей сталкиваются с проблемой;

— сколько пользователей сталкиваются с проблемой; Влияние на конверсию — насколько серьезно проблема мешает достижению бизнес-целей.

Проблемы с высокой частотой и сильным влиянием требуют немедленного внимания. Проблемы с низкой частотой, но высоким влиянием (например, ошибки в процессе оплаты) также должны быть в приоритете.

2. Формирование гипотез по улучшению

Для каждой приоритетной проблемы сформулируйте четкую гипотезу по схеме:

Наблюдение: "Мы заметили, что 43% пользователей не могут найти кнопку оформления заказа"

"Мы заметили, что 43% пользователей не могут найти кнопку оформления заказа" Причина: "Предположительно, это происходит из-за неконтрастного цвета кнопки и её расположения внизу страницы"

"Предположительно, это происходит из-за неконтрастного цвета кнопки и её расположения внизу страницы" Решение: "Если мы изменим цвет кнопки на более контрастный и переместим её в верхнюю часть корзины..."

"Если мы изменим цвет кнопки на более контрастный и переместим её в верхнюю часть корзины..." Ожидаемый результат: "...то процент завершенных покупок увеличится на 15-20%"

Такой подход обеспечивает измеримость результатов и позволяет оценить эффективность внедренных изменений.

3. Разработка плана внедрения изменений

Избегайте соблазна исправить все сразу — это может привести к новым проблемам и затруднит оценку эффективности отдельных изменений. Вместо этого:

Разделите изменения на небольшие итерации;

Начните с критических проблем, блокирующих конверсию;

Внедряйте изменения последовательно, оценивая результат каждого;

Используйте A/B-тестирование для проверки спорных решений.

4. Измерение эффективности внедренных изменений

После внедрения каждого изменения проводите повторную оценку соответствующих метрик:

Сравнивайте ключевые показатели до и после изменений;

Учитывайте сезонность и другие внешние факторы;

Оценивайте не только конверсию, но и промежуточные метрики (время на странице, глубина просмотра);

Собирайте качественную обратную связь от пользователей о внесенных изменениях.

5. Документирование полученного опыта

Создайте базу знаний по юзабилити вашего проекта:

Фиксируйте все выявленные проблемы, даже те, которые пока не решены;

Документируйте успешные и неуспешные решения;

Разрабатывайте внутренние гайдлайны на основе полученного опыта;

Делитесь знаниями между командами разработки, дизайна и маркетинга.

6. Внедрение культуры непрерывного улучшения

Оценка юзабилити — не разовое мероприятие, а непрерывный процесс:

Встройте тестирование юзабилити в жизненный цикл разработки;

Проводите регулярный мониторинг ключевых метрик;

Организуйте периодические аудиты юзабилити (минимум раз в полгода);

Следите за изменениями в поведении пользователей и адаптируйте интерфейс.

Помните, что даже небольшие улучшения юзабилити могут дать значительный прирост конверсии в долгосрочной перспективе. Исследования показывают, что каждый доллар, инвестированный в улучшение пользовательского опыта, приносит от $2 до $100 возврата инвестиций.

Юзабилити-тестирование – не роскошь, а жизненная необходимость для любого современного веб-проекта. Семь методов, которые мы рассмотрели, позволяют получить многомерную картину взаимодействия пользователей с вашим сайтом. Помните главное правило оценки юзабилити: ориентируйтесь на реальное поведение пользователей, а не на их слова или ваши предположения. Регулярно тестируйте, анализируйте данные и внедряйте улучшения – это единственный надежный путь к созданию действительно удобного сайта, который будет работать на ваш бизнес 24/7.

