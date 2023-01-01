Как называется работа из дома в интернете: термины и определения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты, рассматривающие удаленную работу или фриланс как карьерный путь.

Работодатели и HR-менеджеры, заинтересованные в понимании терминологии удаленной работы.

Люди, стремящиеся улучшить свои резюме и профессиональные навыки для комфортной работы из дома. Рынок труда преображается на глазах, и работа из дома стала не временным явлением, а устойчивым трендом с собственной терминологией и правилами. Когда вы говорите коллегам "Я работаю из дома", для профессионала это звучит размыто. Удалёнка, фриланс, телеработа или digital nomad — эти термины не взаимозаменяемы, а отражают разные контрактные обязательства, степень свободы и организацию рабочего процесса. Давайте разберёмся в этой терминологии, чтобы вы могли точно описать свой формат работы в резюме и на собеседованиях, а также лучше понимать требования работодателей. 🏠💻

Работа из дома через интернет: основные термины

Прежде чем мы углубимся в нюансы различных форм удаленной занятости, давайте разберемся с базовой терминологией. Четкое понимание этих понятий поможет вам не только грамотно составить резюме, но и точно понимать, на какие условия вы соглашаетесь при трудоустройстве. 🔤

Термин Значение Особенности Удаленная работа (Remote work) Выполнение трудовых обязанностей вне офиса работодателя Может быть как постоянной, так и временной; обычно подразумевает штатную позицию Дистанционная работа Юридический термин в трудовом законодательстве РФ Предполагает официальное трудоустройство с соблюдением ТК РФ Home office Работа именно из дома (не из кафе, коворкинга и т.д.) Часто используется как временный формат работы Телеработа (Telework) Работа с использованием телекоммуникационных технологий Исторически первый термин для обозначения удаленной работы, появился в 1970-х Фриланс (Freelance) Выполнение работы в качестве самозанятого специалиста Предполагает работу с разными клиентами на проектной основе

В профессиональной среде важно точно определять формат своей занятости. Например, если вы штатный сотрудник компании, работающий из дома, корректнее говорить о «дистанционной работе» или «удаленной работе», а не о «фрилансе», который подразумевает другую форму трудовых отношений.

Стоит отметить, что согласно исследованиям компании Buffer за 2024 год, 98% опрошенных специалистов хотели бы хотя бы часть времени работать удаленно. При этом 65% из них предпочитают именно полностью удаленный формат работы, а не гибридный режим. Четкое понимание терминологии поможет вам грамотно ориентироваться в этом растущем сегменте рынка труда.

Елена Каримова, HR-директор Я до сих пор помню, как в 2020 году наша компания в экстренном порядке переводила всех сотрудников на удаленный режим. Тогда термины использовались как попало — кто-то говорил "на удаленке", кто-то "на дистанционке", третьи называли это "домашним офисом". В результате возникла путаница с документами. Часть сотрудников думала, что они теперь фрилансеры и могут работать когда угодно, а кадровая служба оформляла всех по статье ТК о дистанционной работе с четким графиком. К концу первого месяца у нас была полная неразбериха — одни работали строго по времени, другие подключались только к созвонам, третьи вообще решили, что могут работать ночью. Пришлось срочно проводить разъяснительную работу и четко прописывать в дополнительных соглашениях, что "удаленная работа" в нашем случае означает тот же режим работы, но из дома. Сейчас у нас в компании даже есть внутренний глоссарий с терминами, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Формы удаленной работы: разница между понятиями

Углубимся в различия между основными формами удаленной занятости. Каждая из них имеет свои особенности, преимущества и юридические нюансы, которые важно учитывать при выборе формата работы. 🔄

Полная удаленная работа — сотрудник постоянно работает вне офиса, общение с коллегами происходит онлайн.

— сотрудник постоянно работает вне офиса, общение с коллегами происходит онлайн. Частичная удаленная работа (гибридный режим) — комбинирование работы из офиса и из дома по определенному графику.

— комбинирование работы из офиса и из дома по определенному графику. Временный удаленный режим — вынужденный или запланированный переход на работу из дома на определенный период.

— вынужденный или запланированный переход на работу из дома на определенный период. Проектная удаленная работа — работа над конкретным проектом удаленно с последующим возвращением в офис или переходом к новому проекту.

Дистанционная работа в понимании российского Трудового кодекса имеет четкое определение. Согласно статье 312.1 ТК РФ, дистанционной работой является выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. При этом сотрудник оформляется официально, получает все социальные гарантии, а компания удерживает налоги и делает отчисления в фонды.

Для сравнения, в международной практике используется более широкий термин "remote work" (удаленная работа), который не всегда подразумевает официальное трудоустройство. В крупных международных компаниях часто используют термин "WFH" (Work From Home) или "WFA" (Work From Anywhere), что указывает на место выполнения работы, но не на тип трудовых отношений.

Критерий сравнения Дистанционная работа (штатная позиция) Фриланс Трудовые отношения Трудовой договор Гражданско-правовой договор Социальные гарантии Полный соцпакет (отпуск, больничный, пенсионные отчисления) Отсутствуют График работы Обычно фиксированный Гибкий, на усмотрение исполнителя Количество работодателей Обычно один Множество клиентов одновременно Налогообложение НДФЛ удерживает работодатель Самостоятельная уплата налогов (ИП, самозанятость и др.) Стабильность дохода Постоянная зарплата Волатильный доход

По данным исследования HeadHunter за 2024 год, в России около 67% удаленных работников предпочитают официальное трудоустройство, в то время как 33% выбирают фриланс. Интересно, что среди молодых специалистов (до 25 лет) доля предпочитающих фриланс выше и составляет около 45%.

Телеработа и фриланс: особенности занятости

Термины "телеработа" и "фриланс" часто используются как взаимозаменяемые, однако между ними существуют принципиальные различия. Понимание этих особенностей поможет вам определить, какой формат работы больше соответствует вашим карьерным целям и образу жизни. 🎯

Телеработа (Telework) — исторически первый термин для обозначения удаленной работы. Он появился в 1970-х годах в США, когда физик Джек Ниллес ввел понятие "telecommuting" для описания работы, не требующей физического присутствия сотрудника в офисе. Главная особенность телеработы — использование телекоммуникационных технологий для выполнения рабочих задач на расстоянии. При этом телеработник обычно является штатным сотрудником компании.

Особенности телеработы:

Официальное трудоустройство с соответствующими гарантиями

Фиксированный график работы

Предоставление работодателем необходимого оборудования

Постоянная коммуникация с командой через телекоммуникационные каналы

Стабильный доход и возможность карьерного роста внутри компании

Фриланс (Freelance) — происходит от английских слов "free" (свободный) и "lance" (копье), что исторически обозначало наемного воина, не принадлежащего к постоянному войску. Сегодня фрилансер — это независимый профессионал, который самостоятельно ищет проекты и выполняет работу для разных клиентов без долгосрочных обязательств.

Особенности фриланса:

Работа по гражданско-правовому договору или без формального оформления

Гибкий график, самостоятельное планирование рабочего времени

Использование собственного оборудования и программного обеспечения

Возможность одновременной работы на нескольких клиентов

Необходимость самостоятельного поиска проектов и ведения финансового учета

Нестабильный доход, зависящий от количества и качества проектов

Михаил Соколов, IT-консультант Пять лет назад я ушел из крупной IT-компании во фриланс, привлеченный идеей свободы и возможностью зарабатывать больше. Первые три месяца казались раем — я работал когда хотел, брал интересные проекты и действительно зарабатывал больше прежнего. Но потом начались проблемы, о которых меня никто не предупреждал. Клиенты срывали дедлайны по оплате, некоторые пытались расширить объем работ по тому же бюджету, а один и вовсе пропал после выполнения проекта, так и не заплатив. Я не брал отпуск два года, потому что это означало полное отсутствие дохода. Когда я заболел на три недели, мое финансовое положение серьезно пошатнулось. Через 2 года я осознанно вернулся к традиционной занятости, но теперь уже как удаленный сотрудник зарубежной компании. Сейчас у меня стабильная зарплата, оплачиваемый отпуск и больничный, а главное — четкое разделение работы и личной жизни. При этом я все равно работаю из дома и сам организую свое рабочее пространство. Для меня такая форма телеработы оказалась идеальным балансом между свободой и стабильностью.

Согласно статистике Upwork за 2024 год, около 59 миллионов американцев выполняли фриланс-работу в прошлом году, что составляет 36% от всей рабочей силы США. В России, по данным аналитического центра НАФИ, количество фрилансеров превышает 14 миллионов человек, при этом их доля особенно высока в креативных индустриях: дизайн, копирайтинг, программирование.

Цифровой кочевник и другие современные профессии

Развитие технологий и изменение отношения к работе привели к появлению новых форматов занятости, которые выходят за рамки традиционных представлений о работе из дома. Эти форматы отражают не только место выполнения работы, но и определенный образ жизни. 🌍

Digital Nomad (Цифровой кочевник) — это специалист, который работает удаленно через интернет и постоянно перемещается между разными городами и странами. Ключевое отличие от обычной удаленной работы — совмещение профессиональной деятельности с путешествиями и частой сменой локаций.

Особенности работы цифровых кочевников:

Полная мобильность и независимость от географического положения

Необходимость адаптации к разным часовым поясам и культурам

Высокие требования к самоорганизации и дисциплине

Умение эффективно работать в условиях ограниченного доступа к интернету

Опора на облачные технологии и мобильные устройства

Особое внимание к визовым требованиям разных стран

По данным исследования MBO Partners за 2024 год, число цифровых кочевников в мире превысило 35 миллионов человек, увеличившись на 42% по сравнению с 2019 годом. Причем около 70% из них — высококвалифицированные специалисты в сфере IT, дизайна, маркетинга и образования.

Помимо цифровых кочевников, существуют и другие современные форматы удаленной работы, отражающие определенный стиль жизни:

Bleisure (Business + Leisure) — формат работы, сочетающий деловые поездки с отдыхом. Например, специалист приезжает в другой город на деловую встречу, но остается там на несколько дополнительных дней, продолжая работать удаленно и одновременно изучая новое место.

— формат работы, сочетающий деловые поездки с отдыхом. Например, специалист приезжает в другой город на деловую встречу, но остается там на несколько дополнительных дней, продолжая работать удаленно и одновременно изучая новое место. Location-independent Professional — профессионал, не привязанный к конкретной локации, но в отличие от цифрового кочевника, может долго жить в одном месте, сохраняя возможность переехать в любой момент.

— профессионал, не привязанный к конкретной локации, но в отличие от цифрового кочевника, может долго жить в одном месте, сохраняя возможность переехать в любой момент. Workation (Work + Vacation) — временный переезд в привлекательное место для совмещения работы и отдыха. В отличие от Bleisure, это не связано с деловой необходимостью и обычно длится дольше.

— временный переезд в привлекательное место для совмещения работы и отдыха. В отличие от Bleisure, это не связано с деловой необходимостью и обычно длится дольше. Remote-first Company Employee — сотрудник компании, изначально ориентированной на удаленную работу, где отсутствие офиса является принципиальным подходом, а не вынужденной мерой.

Интересно, что в связи с ростом популярности цифрового кочевничества, многие страны ввели специальные визы для удаленных работников. Например, с 2024 года цифровые кочевники могут получить специальные визы в более чем 50 странах, включая Португалию, Таиланд, ОАЭ, Хорватию и Коста-Рику. Эти визы позволяют легально проживать и работать на территории страны в течение 6-24 месяцев при условии, что источник дохода находится за ее пределами.

Как правильно указывать удаленный формат в резюме

Корректное указание формата удаленной работы в резюме может существенно повысить ваши шансы на получение желаемой позиции. Работодатели и рекрутеры обращают внимание на точность формулировок, которые свидетельствуют о вашем профессионализме и понимании рынка труда. 📝

Рассмотрим рекомендации по указанию удаленного формата работы в различных разделах резюме:

В заголовке резюме или профессиональном профиле:

Используйте "Специалист по [сфера] с опытом удаленной работы" вместо простого "Ищу удаленную работу"

Если вы специализируетесь исключительно на удаленной работе, укажите "Remote-only Professional" или "Специалист по удаленной работе"

Для фрилансеров лучше использовать четкую формулировку "Freelance [профессия]" или "Независимый [профессия]"

В разделе "Опыт работы":

Для штатной позиции: "Удаленный [должность]" или "[Должность] (удаленный формат)"

Для фриланса: "Freelance [профессия]" с перечислением ключевых клиентов или проектов

Для цифровых кочевников: "Remote [должность]" с указанием "работа из разных локаций"

Для частичной удаленной работы: "[Должность] (гибридный формат)"

В разделе навыков:

Укажите конкретные инструменты для удаленной работы: Zoom, Slack, Asana, Trello, Microsoft Teams

Добавьте софт-скиллы, важные для удаленной работы: самоорганизация, тайм-менеджмент, письменная коммуникация

Для фрилансеров: навыки ведения переговоров, установления цен, управления проектами

Избегайте следующих ошибок при составлении резюме на удаленную позицию:

Использование устаревших терминов ("надомная работа", "работа на дому")

Смешение понятий "фриланс" и "удаленная работа" для штатной позиции

Отсутствие указания часового пояса (особенно для международных компаний)

Неупоминание опыта самоорганизации и работы без непосредственного контроля

Игнорирование навыков цифровой коммуникации

По данным исследования LinkedIn за 2024 год, резюме, в которых корректно указан удаленный формат работы и соответствующие навыки, получают на 27% больше откликов от работодателей. Особенно ценятся кандидаты, которые могут продемонстрировать измеримые результаты, достигнутые при удаленной работе.

Пример формулировки для раздела "Опыт работы" в резюме:

Вместо: "Работал из дома маркетологом в компании X" Лучше: "Старший маркетолог (полностью удаленный формат) | Компания X | июнь 2021 — настоящее время • Руководил командой из 5 удаленных специалистов по контент-маркетингу • Увеличил органический трафик на 43% за 6 месяцев • Разработал и внедрил систему асинхронной коммуникации в команде"

Если вы фрилансер, но хотите перейти на штатную удаленную позицию, акцентируйте внимание на стабильных долгосрочных проектах и избегайте слова "фриланс" в пользу "независимый консультант" или "контрактный специалист". Это поможет работодателям увидеть в вас потенциального штатного сотрудника, способного к долгосрочной работе.