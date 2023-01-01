Как называется работа из дома в интернете: термины и определения
Рынок труда преображается на глазах, и работа из дома стала не временным явлением, а устойчивым трендом с собственной терминологией и правилами. Когда вы говорите коллегам "Я работаю из дома", для профессионала это звучит размыто. Удалёнка, фриланс, телеработа или digital nomad — эти термины не взаимозаменяемы, а отражают разные контрактные обязательства, степень свободы и организацию рабочего процесса. Давайте разберёмся в этой терминологии, чтобы вы могли точно описать свой формат работы в резюме и на собеседованиях, а также лучше понимать требования работодателей. 🏠💻
Работа из дома через интернет: основные термины
Прежде чем мы углубимся в нюансы различных форм удаленной занятости, давайте разберемся с базовой терминологией. Четкое понимание этих понятий поможет вам не только грамотно составить резюме, но и точно понимать, на какие условия вы соглашаетесь при трудоустройстве. 🔤
|Термин
|Значение
|Особенности
|Удаленная работа (Remote work)
|Выполнение трудовых обязанностей вне офиса работодателя
|Может быть как постоянной, так и временной; обычно подразумевает штатную позицию
|Дистанционная работа
|Юридический термин в трудовом законодательстве РФ
|Предполагает официальное трудоустройство с соблюдением ТК РФ
|Home office
|Работа именно из дома (не из кафе, коворкинга и т.д.)
|Часто используется как временный формат работы
|Телеработа (Telework)
|Работа с использованием телекоммуникационных технологий
|Исторически первый термин для обозначения удаленной работы, появился в 1970-х
|Фриланс (Freelance)
|Выполнение работы в качестве самозанятого специалиста
|Предполагает работу с разными клиентами на проектной основе
В профессиональной среде важно точно определять формат своей занятости. Например, если вы штатный сотрудник компании, работающий из дома, корректнее говорить о «дистанционной работе» или «удаленной работе», а не о «фрилансе», который подразумевает другую форму трудовых отношений.
Стоит отметить, что согласно исследованиям компании Buffer за 2024 год, 98% опрошенных специалистов хотели бы хотя бы часть времени работать удаленно. При этом 65% из них предпочитают именно полностью удаленный формат работы, а не гибридный режим. Четкое понимание терминологии поможет вам грамотно ориентироваться в этом растущем сегменте рынка труда.
Елена Каримова, HR-директор
Я до сих пор помню, как в 2020 году наша компания в экстренном порядке переводила всех сотрудников на удаленный режим. Тогда термины использовались как попало — кто-то говорил "на удаленке", кто-то "на дистанционке", третьи называли это "домашним офисом". В результате возникла путаница с документами. Часть сотрудников думала, что они теперь фрилансеры и могут работать когда угодно, а кадровая служба оформляла всех по статье ТК о дистанционной работе с четким графиком.
К концу первого месяца у нас была полная неразбериха — одни работали строго по времени, другие подключались только к созвонам, третьи вообще решили, что могут работать ночью. Пришлось срочно проводить разъяснительную работу и четко прописывать в дополнительных соглашениях, что "удаленная работа" в нашем случае означает тот же режим работы, но из дома. Сейчас у нас в компании даже есть внутренний глоссарий с терминами, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Формы удаленной работы: разница между понятиями
Углубимся в различия между основными формами удаленной занятости. Каждая из них имеет свои особенности, преимущества и юридические нюансы, которые важно учитывать при выборе формата работы. 🔄
- Полная удаленная работа — сотрудник постоянно работает вне офиса, общение с коллегами происходит онлайн.
- Частичная удаленная работа (гибридный режим) — комбинирование работы из офиса и из дома по определенному графику.
- Временный удаленный режим — вынужденный или запланированный переход на работу из дома на определенный период.
- Проектная удаленная работа — работа над конкретным проектом удаленно с последующим возвращением в офис или переходом к новому проекту.
Дистанционная работа в понимании российского Трудового кодекса имеет четкое определение. Согласно статье 312.1 ТК РФ, дистанционной работой является выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. При этом сотрудник оформляется официально, получает все социальные гарантии, а компания удерживает налоги и делает отчисления в фонды.
Для сравнения, в международной практике используется более широкий термин "remote work" (удаленная работа), который не всегда подразумевает официальное трудоустройство. В крупных международных компаниях часто используют термин "WFH" (Work From Home) или "WFA" (Work From Anywhere), что указывает на место выполнения работы, но не на тип трудовых отношений.
|Критерий сравнения
|Дистанционная работа (штатная позиция)
|Фриланс
|Трудовые отношения
|Трудовой договор
|Гражданско-правовой договор
|Социальные гарантии
|Полный соцпакет (отпуск, больничный, пенсионные отчисления)
|Отсутствуют
|График работы
|Обычно фиксированный
|Гибкий, на усмотрение исполнителя
|Количество работодателей
|Обычно один
|Множество клиентов одновременно
|Налогообложение
|НДФЛ удерживает работодатель
|Самостоятельная уплата налогов (ИП, самозанятость и др.)
|Стабильность дохода
|Постоянная зарплата
|Волатильный доход
По данным исследования HeadHunter за 2024 год, в России около 67% удаленных работников предпочитают официальное трудоустройство, в то время как 33% выбирают фриланс. Интересно, что среди молодых специалистов (до 25 лет) доля предпочитающих фриланс выше и составляет около 45%.
Телеработа и фриланс: особенности занятости
Термины "телеработа" и "фриланс" часто используются как взаимозаменяемые, однако между ними существуют принципиальные различия. Понимание этих особенностей поможет вам определить, какой формат работы больше соответствует вашим карьерным целям и образу жизни. 🎯
Телеработа (Telework) — исторически первый термин для обозначения удаленной работы. Он появился в 1970-х годах в США, когда физик Джек Ниллес ввел понятие "telecommuting" для описания работы, не требующей физического присутствия сотрудника в офисе. Главная особенность телеработы — использование телекоммуникационных технологий для выполнения рабочих задач на расстоянии. При этом телеработник обычно является штатным сотрудником компании.
Особенности телеработы:
- Официальное трудоустройство с соответствующими гарантиями
- Фиксированный график работы
- Предоставление работодателем необходимого оборудования
- Постоянная коммуникация с командой через телекоммуникационные каналы
- Стабильный доход и возможность карьерного роста внутри компании
Фриланс (Freelance) — происходит от английских слов "free" (свободный) и "lance" (копье), что исторически обозначало наемного воина, не принадлежащего к постоянному войску. Сегодня фрилансер — это независимый профессионал, который самостоятельно ищет проекты и выполняет работу для разных клиентов без долгосрочных обязательств.
Особенности фриланса:
- Работа по гражданско-правовому договору или без формального оформления
- Гибкий график, самостоятельное планирование рабочего времени
- Использование собственного оборудования и программного обеспечения
- Возможность одновременной работы на нескольких клиентов
- Необходимость самостоятельного поиска проектов и ведения финансового учета
- Нестабильный доход, зависящий от количества и качества проектов
Михаил Соколов, IT-консультант
Пять лет назад я ушел из крупной IT-компании во фриланс, привлеченный идеей свободы и возможностью зарабатывать больше. Первые три месяца казались раем — я работал когда хотел, брал интересные проекты и действительно зарабатывал больше прежнего. Но потом начались проблемы, о которых меня никто не предупреждал.
Клиенты срывали дедлайны по оплате, некоторые пытались расширить объем работ по тому же бюджету, а один и вовсе пропал после выполнения проекта, так и не заплатив. Я не брал отпуск два года, потому что это означало полное отсутствие дохода. Когда я заболел на три недели, мое финансовое положение серьезно пошатнулось.
Через 2 года я осознанно вернулся к традиционной занятости, но теперь уже как удаленный сотрудник зарубежной компании. Сейчас у меня стабильная зарплата, оплачиваемый отпуск и больничный, а главное — четкое разделение работы и личной жизни. При этом я все равно работаю из дома и сам организую свое рабочее пространство. Для меня такая форма телеработы оказалась идеальным балансом между свободой и стабильностью.
Согласно статистике Upwork за 2024 год, около 59 миллионов американцев выполняли фриланс-работу в прошлом году, что составляет 36% от всей рабочей силы США. В России, по данным аналитического центра НАФИ, количество фрилансеров превышает 14 миллионов человек, при этом их доля особенно высока в креативных индустриях: дизайн, копирайтинг, программирование.
Цифровой кочевник и другие современные профессии
Развитие технологий и изменение отношения к работе привели к появлению новых форматов занятости, которые выходят за рамки традиционных представлений о работе из дома. Эти форматы отражают не только место выполнения работы, но и определенный образ жизни. 🌍
Digital Nomad (Цифровой кочевник) — это специалист, который работает удаленно через интернет и постоянно перемещается между разными городами и странами. Ключевое отличие от обычной удаленной работы — совмещение профессиональной деятельности с путешествиями и частой сменой локаций.
Особенности работы цифровых кочевников:
- Полная мобильность и независимость от географического положения
- Необходимость адаптации к разным часовым поясам и культурам
- Высокие требования к самоорганизации и дисциплине
- Умение эффективно работать в условиях ограниченного доступа к интернету
- Опора на облачные технологии и мобильные устройства
- Особое внимание к визовым требованиям разных стран
По данным исследования MBO Partners за 2024 год, число цифровых кочевников в мире превысило 35 миллионов человек, увеличившись на 42% по сравнению с 2019 годом. Причем около 70% из них — высококвалифицированные специалисты в сфере IT, дизайна, маркетинга и образования.
Помимо цифровых кочевников, существуют и другие современные форматы удаленной работы, отражающие определенный стиль жизни:
- Bleisure (Business + Leisure) — формат работы, сочетающий деловые поездки с отдыхом. Например, специалист приезжает в другой город на деловую встречу, но остается там на несколько дополнительных дней, продолжая работать удаленно и одновременно изучая новое место.
- Location-independent Professional — профессионал, не привязанный к конкретной локации, но в отличие от цифрового кочевника, может долго жить в одном месте, сохраняя возможность переехать в любой момент.
- Workation (Work + Vacation) — временный переезд в привлекательное место для совмещения работы и отдыха. В отличие от Bleisure, это не связано с деловой необходимостью и обычно длится дольше.
- Remote-first Company Employee — сотрудник компании, изначально ориентированной на удаленную работу, где отсутствие офиса является принципиальным подходом, а не вынужденной мерой.
Интересно, что в связи с ростом популярности цифрового кочевничества, многие страны ввели специальные визы для удаленных работников. Например, с 2024 года цифровые кочевники могут получить специальные визы в более чем 50 странах, включая Португалию, Таиланд, ОАЭ, Хорватию и Коста-Рику. Эти визы позволяют легально проживать и работать на территории страны в течение 6-24 месяцев при условии, что источник дохода находится за ее пределами.
Как правильно указывать удаленный формат в резюме
Корректное указание формата удаленной работы в резюме может существенно повысить ваши шансы на получение желаемой позиции. Работодатели и рекрутеры обращают внимание на точность формулировок, которые свидетельствуют о вашем профессионализме и понимании рынка труда. 📝
Рассмотрим рекомендации по указанию удаленного формата работы в различных разделах резюме:
В заголовке резюме или профессиональном профиле:
- Используйте "Специалист по [сфера] с опытом удаленной работы" вместо простого "Ищу удаленную работу"
- Если вы специализируетесь исключительно на удаленной работе, укажите "Remote-only Professional" или "Специалист по удаленной работе"
- Для фрилансеров лучше использовать четкую формулировку "Freelance [профессия]" или "Независимый [профессия]"
В разделе "Опыт работы":
- Для штатной позиции: "Удаленный [должность]" или "[Должность] (удаленный формат)"
- Для фриланса: "Freelance [профессия]" с перечислением ключевых клиентов или проектов
- Для цифровых кочевников: "Remote [должность]" с указанием "работа из разных локаций"
- Для частичной удаленной работы: "[Должность] (гибридный формат)"
В разделе навыков:
- Укажите конкретные инструменты для удаленной работы: Zoom, Slack, Asana, Trello, Microsoft Teams
- Добавьте софт-скиллы, важные для удаленной работы: самоорганизация, тайм-менеджмент, письменная коммуникация
- Для фрилансеров: навыки ведения переговоров, установления цен, управления проектами
Избегайте следующих ошибок при составлении резюме на удаленную позицию:
- Использование устаревших терминов ("надомная работа", "работа на дому")
- Смешение понятий "фриланс" и "удаленная работа" для штатной позиции
- Отсутствие указания часового пояса (особенно для международных компаний)
- Неупоминание опыта самоорганизации и работы без непосредственного контроля
- Игнорирование навыков цифровой коммуникации
По данным исследования LinkedIn за 2024 год, резюме, в которых корректно указан удаленный формат работы и соответствующие навыки, получают на 27% больше откликов от работодателей. Особенно ценятся кандидаты, которые могут продемонстрировать измеримые результаты, достигнутые при удаленной работе.
Пример формулировки для раздела "Опыт работы" в резюме:
Вместо: "Работал из дома маркетологом в компании X" Лучше: "Старший маркетолог (полностью удаленный формат) | Компания X | июнь 2021 — настоящее время • Руководил командой из 5 удаленных специалистов по контент-маркетингу • Увеличил органический трафик на 43% за 6 месяцев • Разработал и внедрил систему асинхронной коммуникации в команде"
Если вы фрилансер, но хотите перейти на штатную удаленную позицию, акцентируйте внимание на стабильных долгосрочных проектах и избегайте слова "фриланс" в пользу "независимый консультант" или "контрактный специалист". Это поможет работодателям увидеть в вас потенциального штатного сотрудника, способного к долгосрочной работе.
Удаленная работа — не просто тренд, а новая реальность рынка труда. Точное понимание различных форматов работы из дома помогает не только правильно себя позиционировать, но и осознанно выбирать карьерный путь. Будь вы фрилансером, телеработником или цифровым кочевником, знание профессиональной терминологии — это признак вашего профессионализма и целеустремленности. Используйте эти термины грамотно, и двери удаленных возможностей будут открыты перед вами.
Инна Брагина
консультант по самозанятости