Как называется отдел кадров по-современному: HR, HRM или T&D#HR-менеджмент
Для кого эта статья:
- Специалисты и профессионалы в области управления персоналом
- Руководители и менеджеры, заинтересованные в развитии HR-функции в своих компаниях
Студенты и начинающие специалисты, стремящиеся осознать тренды и изменения в области HR
Само понятие «отдел кадров» постепенно уходит в прошлое, уступая место более функциональным и динамичным структурам в компаниях. HR, HRM, T&D – эти аббревиатуры всё чаще мелькают в организационных схемах и должностных инструкциях. За каждой из них стоит не просто модное переименование, а принципиально иной подход к работе с главным ресурсом любой организации – людьми. 🚀 Разберёмся, какие подразделения пришли на смену традиционным кадровикам и что это значит для бизнеса в 2025 году.
Современные названия отдела кадров: расшифровка терминов
Трансформация названия кадрового подразделения отражает изменение его роли в организации. Традиционный отдел кадров был сосредоточен на документообороте и формальном учёте сотрудников. Современные структуры выполняют гораздо более широкий спектр задач, что отражается в их названиях. 📊
Рассмотрим основные термины, которые пришли на смену «отделу кадров»:
|Аббревиатура
|Расшифровка
|Дословный перевод
|HR
|Human Resources
|Человеческие ресурсы
|HRM
|Human Resource Management
|Управление человеческими ресурсами
|T&D
|Training and Development
|Обучение и развитие
|HRBP
|HR Business Partner
|HR-бизнес-партнёр
|TM
|Talent Management
|Управление талантами
HR (Human Resources) — самый распространённый термин, обозначающий и подразделение, и сферу деятельности, связанную с управлением персоналом в целом. Включает подбор, адаптацию, оценку, мотивацию и развитие сотрудников.
HRM (Human Resource Management) — термин, акцентирующий управленческую составляющую работы с персоналом. Подразумевает не просто кадровое администрирование, а стратегическое управление человеческими ресурсами, включая планирование потребности в персонале, организацию эффективного труда, контроль и анализ результатов.
T&D (Training and Development) — подразделение или направление, специализирующееся на обучении и развитии сотрудников. Отвечает за повышение квалификации, профессиональные тренинги, программы наставничества и карьерное развитие.
Важно понимать, что эти термины не всегда используются как прямая замена понятия «отдел кадров». Часто они отражают определённые направления работы с персоналом, которые могут существовать как отдельные структурные единицы внутри более крупного HR-департамента.
От кадровиков к HR: эволюция функций и названий
Анна Петрова, HR-директор с 15-летним опытом
Когда я начинала карьеру в 2010 году, меня приняли в «отдел кадров» крупной производственной компании. Первые полгода я занималась исключительно оформлением приказов, заполнением трудовых книжек и табелированием. Руководство воспринимало наш отдел как место, где «просто хранят личные дела».
Переломный момент наступил, когда компания начала терять ценных специалистов. Я предложила провести опрос увольняющихся сотрудников и выявила системные проблемы с адаптацией новичков и отсутствием карьерных перспектив. Представила данные руководству с конкретным планом действий. После этого «отдел кадров» преобразовали в HR-департамент с тремя направлениями: кадровое администрирование, рекрутмент и развитие персонала.
За следующие три года мы снизили текучесть на 34% и создали программу внутренних кадровых резервов, из которой выросли шесть топ-менеджеров. Это наглядно показало, что HR — это не просто новое модное название, а принципиально другой подход к работе с людьми, напрямую влияющий на бизнес-результаты.
Эволюция от отдела кадров к современным HR-структурам прошла несколько этапов, каждый из которых отражал изменения в понимании роли персонала в бизнесе:
- Кадровое делопроизводство (1950-1970-е): основной функцией было ведение документации, соблюдение трудового законодательства и учёт рабочего времени.
- Управление персоналом (1970-1990-е): к административным функциям добавились подбор, базовое обучение и организация корпоративных мероприятий.
- HR-менеджмент (1990-2010): фокус на комплексной работе с человеческим капиталом, включая системы мотивации, оценки эффективности и планирования карьеры.
- Стратегический HR (2010-настоящее время): HR-подразделения становятся бизнес-партнёрами, участвуют в стратегическом планировании и непосредственно влияют на достижение бизнес-целей.
Изменение названий отражало расширение функционала и повышение значимости работы с персоналом:
|Период
|Типичные названия
|Ключевые функции
|1950-1970-е
|Отдел кадров
|Документооборот, учёт, контроль дисциплины
|1980-1990-е
|Отдел персонала
|+ Подбор, адаптация, обучение
|1990-2000-е
|Служба персонала, HR-отдел
|+ Оценка, мотивация, корпоративная культура
|2000-2010-е
|HR-департамент, Дирекция по персоналу
|+ Управление талантами, HR-бренд, аналитика
|2010-наст. время
|People & Culture, Talent Management
|+ HR-стратегия, wellbeing, управление вовлечённостью
Примечательно, что в 2025 году само слово «ресурсы» в контексте работы с людьми многие прогрессивные компании считают устаревшим. Появляются названия, подчёркивающие индивидуальный подход: People Operations, Employee Experience Department, Talent & Culture Division. 🌟
Параллельно с переименованием подразделений менялись и должности специалистов: кадровик → инспектор по кадрам → менеджер по персоналу → HR-менеджер → HRBP (HR-бизнес-партнёр) → People Partner.
HR, HRM, T&D: ключевые различия и сферы ответственности
Хотя термины HR, HRM и T&D часто используются как взаимозаменяемые, между ними существуют принципиальные различия, которые важно учитывать при построении эффективной системы управления персоналом. 👔
HR (Human Resources) — самое широкое понятие, охватывающее все аспекты работы с сотрудниками. В структуру современного HR-департамента обычно входят несколько направлений:
- Кадровое администрирование и делопроизводство
- Рекрутмент (подбор и адаптация)
- Compensation & Benefits (система оплаты и льгот)
- T&D (обучение и развитие)
- Организационное развитие
- HR-бренд и внутренние коммуникации
- HR-аналитика
HRM (Human Resource Management) — комплексный подход к управлению человеческими ресурсами с акцентом на стратегическую составляющую. HRM включает:
- Планирование потребности в персонале в соответствии со стратегией компании
- Разработку и внедрение систем управления эффективностью (KPI, OKR)
- Формирование корпоративной культуры
- Управление изменениями и трансформационными процессами
- Создание и развитие кадрового резерва
- Управление талантами и succession planning
T&D (Training & Development) — узкоспециализированное направление, фокусирующееся на профессиональном и личностном росте сотрудников:
- Определение потребностей в обучении
- Разработка образовательных программ и треков развития
- Организация тренингов и мастер-классов
- Создание базы знаний компании
- Управление программами наставничества
- Оценка эффективности обучения
Ключевое отличие HRM от классического HR заключается в стратегическом подходе и прямой связи с бизнес-результатами. T&D, в свою очередь, является более узкоспециализированной функцией, которая может быть как частью HR-департамента, так и отдельной структурной единицей.
В крупных компаниях часто встречается разделение этих функций на отдельные подразделения. Например, в корпорации может существовать департамент HRM, отвечающий за стратегическое управление персоналом, в рамках которого выделены отделы HR Operations (операционная работа) и T&D (обучение и развитие).
Какое название выбрать для кадровой службы в компании
Выбор названия для подразделения, отвечающего за работу с персоналом, зависит не столько от модных тенденций, сколько от реального функционала и роли этой структуры в компании. 🏢 Неуместное использование громкого названия может создать ложные ожидания как у руководства, так и у сотрудников.
Максим Сергеев, бизнес-консультант по организационному развитию
Однажды меня пригласили в IT-компанию на 60 человек для оптимизации структуры. Основатель с гордостью представил «HR-директора», которая отвечала за «весь цикл работы с персоналом». Пообщавшись с ней, я обнаружил, что 90% её времени уходило на кадровое делопроизводство, а на вопросы о стратегии развития команды, системе мотивации и аналитике текучести она ответить не могла.
Мы совместно разработали план трансформации: сначала переименовали должность в «специалиста по кадровому администрированию», четко обозначили зону ответственности и наняли HR-менеджера для работы с подбором и адаптацией. Через год, когда базовые процессы были выстроены, компания доросла до полноценного HR-отдела с разделением функций.
Этот кейс наглядно показал, что важно не название, а соответствие функционала реальным потребностям бизнеса. Лучше быть честным «отделом кадров», чем несостоятельным «департаментом HR».
При выборе названия для кадровой службы рекомендуется учитывать следующие факторы:
- Размер компании: для малого бизнеса (до 50 сотрудников) достаточно специалиста по кадрам/HR-менеджера без создания отдельного структурного подразделения
- Отрасль деятельности: традиционные отрасли (производство, госсектор) часто сохраняют названия «отдел кадров» или «кадровая служба»
- Корпоративная культура: инновационные и технологичные компании предпочитают современные названия (People & Culture, Talent Management)
- Реальный функционал: название должно отражать фактический спектр задач подразделения
- Стратегические цели: если компания планирует развивать определенное направление (например, обучение), это может отразиться в названии
Предлагаю оптимальные варианты названий в зависимости от размера бизнеса и функционала:
|Размер компании
|Базовый функционал
|Расширенный функционал
|Полный HR-цикл
|Малый бизнес<br>(до 50 чел.)
|Специалист по кадрам
|HR-менеджер
|HR-отдел
|Средний бизнес<br>(50-250 чел.)
|Отдел кадров
|HR-отдел
|HR-департамент
|Крупный бизнес<br>(свыше 250 чел.)
|Кадровая служба
|Департамент по работе с персоналом
|Дирекция по персоналу<br>People & Culture
При выборе названия важно избегать распространённых ошибок:
- Не использовать модное название без соответствующего содержания
- Не копировать западные термины без адаптации к российским реалиям
- Не создавать сложные многоуровневые структуры в малых компаниях
- Не игнорировать юридический аспект (в некоторых документах требуется указывать классические названия)
Оптимальное решение — найти баланс между современным подходом и практичностью, учитывая специфику компании и её корпоративную культуру.
Тренды развития HR-подразделений в современном бизнесе
Сфера управления персоналом продолжает стремительно меняться, адаптируясь к новым условиям бизнеса, технологическим возможностям и ожиданиям сотрудников. 🔄 Рассмотрим ключевые тренды, которые определяют развитие HR-подразделений в 2025 году.
1. Переход от функциональной к проектной структуре
Традиционное разделение HR-отдела на функциональные блоки (рекрутмент, кадровое администрирование, T&D) постепенно уступает место проектному подходу. Формируются кросс-функциональные команды, решающие комплексные задачи: запуск новых направлений бизнеса, открытие филиалов, digital-трансформация и другие.
2. HR Data Science и предиктивная аналитика
В 2025 году HR-аналитика выходит на новый уровень — от описательной (что произошло) к предиктивной (что произойдет). В структуре крупных компаний появляются выделенные позиции HR Data Scientist, применяющие машинное обучение для прогнозирования текучести, выявления потенциальных лидеров и оптимизации HR-процессов.
3. Employee Experience как ключевое направление
Концепция целостного опыта сотрудника (EX) становится центральной в организации HR-процессов. Создаются специализированные подразделения Employee Experience, интегрирующие все точки взаимодействия работника с компанией — от этапа найма до выхода из организации.
Основные направления трансформации HR-подразделений:
- От HR Business Partner к People Partner — переход от поддержки руководителей к комплексной работе с командами
- От T&D к Learning Experience — акцент не на обучении, а на создании экосистемы для саморазвития
- От C&B (Compensation & Benefits) к Total Rewards — комплексный подход к вознаграждению, включающий не только деньги и льготы, но и развитие, признание, комфортную среду
- От Recruitment к Talent Acquisition — стратегический подход к привлечению талантов в долгосрочной перспективе
- Wellbeing и Mental Health — выделение в отдельное направление заботы о физическом и психологическом благополучии сотрудников
4. Интеграция HR-Tech во все процессы
Технологические решения становятся неотъемлемой частью работы HR-подразделений:
- AI-рекрутмент для первичного отбора кандидатов
- VR/AR-технологии в обучении
- Chatbots для оперативных ответов на типовые вопросы сотрудников
- People Analytics для построения предиктивных моделей
- Системы непрерывной обратной связи вместо ежегодных оценок
В связи с этим в структуре HR-департаментов появляются новые роли: HR Digital Transformation Lead, HR Tech Manager, People Analytics Lead. 💻
5. Гибридные структуры управления персоналом
Распространение гибридного формата работы приводит к трансформации HR-структур. Формируются команды, специализирующиеся на управлении распределёнными коллективами, развитии digital-культуры и организации эффективного взаимодействия в новых условиях.
Примечательно, что названия подразделений всё чаще отражают эти тенденции: Digital Workplace Team, Remote Experience Team, Distributed Teams Operations.
Интересно отметить, что в 2025 году наблюдается и обратный тренд — возвращение к более понятным и традиционным названиям в некоторых компаниях. После периода экспериментов с креативными наименованиями (вроде Happiness Department или Chief People Officer) часть организаций возвращается к классическим терминам, наполняя их новым содержанием.
Эволюция кадрового департамента от механического исполнителя функций до стратегического партнёра бизнеса отражает фундаментальный сдвиг в понимании ценности человеческого капитала. Неважно, называете ли вы свою службу традиционным «отделом кадров» или модным «People & Culture» – ключевое значение имеет её реальный вклад в достижение бизнес-целей. Успешные компании признают, что люди – это не «ресурс», а движущая сила инноваций и роста, а управление персоналом – не изолированная функция, а интегрированная часть бизнес-стратегии. Выбирая название и структуру HR-службы, ориентируйтесь не на тренды, а на потребности вашей организации и ценности, которые вы стремитесь транслировать.
Марина Калашникова
HR бизнес-партнёр