Как называется когда устраиваешься на работу: термины и понятия
Запутались в море терминов при поиске работы? ?? Путаница в словах «трудоустройство», «оформление», «наём» способна превратить простой процесс в настоящий квест! Каждый термин имеет юридическое значение и влияет на ваши права, обязанности и будущую карьеру. Точное понимание профессиональной терминологии — это ваш надежный компас в мире трудовых отношений, который поможет избежать недоразумений при собеседовании и оформлении документов.
Трудоустройство: основные термины и определения
Трудоустройство — комплексный процесс, объединяющий поиск работы, прохождение отбора и оформление трудовых отношений между работником и работодателем. В юридическом смысле этот термин означает заключение трудового договора и официальное начало работы в организации. Каждый элемент этого процесса имеет своё название и функцию.
Основные термины, связанные с трудоустройством в 2025 году:
- Трудоустройство — процесс оформления трудовых отношений в соответствии с требованиями Трудового кодекса
- Рекрутинг — подбор персонала для работодателя
- Подбор персонала — поиск и отбор сотрудников, соответствующих требованиям должности
- Наём — процесс принятия сотрудника на работу
- Трудовые отношения — правовые отношения между работодателем и работником
- Трудовой договор — соглашение между работником и работодателем
Важно различать смежные, но не идентичные понятия. Например, трудоустройство и занятость — не синонимы. Трудоустройство — это процесс, а занятость — состояние, когда человек имеет работу. Человек может быть занят (работать), но не трудоустроен официально (работать без оформления).
|Термин
|Определение
|Юридический статус
|Трудоустройство
|Процесс вступления в трудовые отношения
|Регулируется ТК РФ
|Занятость
|Состояние человека, имеющего работу
|Определяется Законом о занятости
|Самозанятость
|Форма занятости, при которой человек работает на себя
|Регулируется налоговым законодательством
|Фриланс
|Удаленная работа без долгосрочного контракта
|Может оформляться договором ГПХ
Анна Петрова, HR-директор
На собеседовании с перспективным кандидатом на должность менеджера по продажам я спросила: «Как быстро вы готовы выйти на работу после получения оффера?» Молодой человек выглядел растерянным и переспросил, что такое «оффер». Это распространенная ситуация — многие соискатели, особенно начинающие, не знакомы с профессиональной терминологией. Я объяснила, что оффер — это предложение о работе, содержащее условия найма. После нашего разговора кандидат признался, что получил ценный урок, и пообещал изучить основные термины трудоустройства. Через неделю он вышел на работу, а через полгода стал одним из лучших менеджеров команды, свободно оперируя профессиональной лексикой.
Официальные названия процесса оформления на работу
В официальных документах и юридической практике используются специфические термины для обозначения процесса оформления трудовых отношений. Правильное понимание этих терминов особенно важно при взаимодействии с кадровыми службами и при изучении трудового законодательства. ??
Ключевые официальные термины процесса оформления на работу:
- Заключение трудового договора — основной юридический акт, оформляющий трудовые отношения
- Прием на работу — официальный термин, используемый в приказах и кадровом документообороте
- Зачисление в штат — внесение работника в список сотрудников организации
- Оформление трудовых отношений — комплекс процедур по документальному закреплению факта трудоустройства
- Вступление в должность — начало исполнения должностных обязанностей
В кадровом делопроизводстве 2025 года используются стандартизированные формулировки. Например, в приказе о приеме на работу указывается: «Принять Иванова И.И. на должность...» или «Зачислить в штат организации...». Эти формулировки имеют юридическую силу и определяют момент начала трудовых отношений.
Различия в терминологии могут существовать в зависимости от типа трудовых отношений:
|Тип трудоустройства
|Официальное название процесса
|Основной документ
|Постоянная работа
|Прием на работу
|Трудовой договор
|Временная работа
|Прием на работу по срочному трудовому договору
|Срочный трудовой договор
|Совместительство
|Прием на работу по совместительству
|Трудовой договор о работе по совместительству
|Стажировка
|Зачисление на стажировку
|Договор о прохождении стажировки
|Гражданско-правовые отношения
|Заключение гражданско-правового договора
|Договор ГПХ (подряда, услуг)
Стадии трудоустройства и их терминология
Процесс трудоустройства в 2025 году состоит из последовательных этапов, каждый из которых имеет свою специфическую терминологию. Понимание этих стадий помогает соискателям ориентироваться в процессе и грамотно коммуницировать с потенциальными работодателями. ??
Поисковый этап:
- Рекрутмент — процесс поиска и привлечения кандидатов
- Соискательство — статус человека, ищущего работу
- Отклик на вакансию — проявление интереса к предложению о работе
- Прескрининг — предварительная оценка соответствия кандидата
Этап отбора:
- Собеседование — личная встреча с представителем работодателя
- Ассессмент — комплексная оценка навыков и компетенций
- Тестирование — проверка профессиональных знаний
- Кейс-интервью — решение практических задач
Этап предложения:
- Оффер — предложение о работе с указанием условий
- Согласование условий — обсуждение деталей трудоустройства
- Принятие предложения — согласие на условия работы
Этап оформления:
- Заключение трудового договора — подписание юридического документа
- Издание приказа о приеме — создание внутреннего распоряжения
- Оформление личного дела — создание пакета документов сотрудника
Этап адаптации:
- Испытательный срок — период проверки профессиональных качеств
- Онбординг — процесс введения в должность и компанию
- Адаптация — приспособление к новым условиям работы
Михаил Соколов, специалист по подбору персонала
Недавно ко мне обратился Дмитрий, специалист с десятилетним опытом работы, который после долгого периода работы в одной компании решил сменить место. На рынке труда он не был активен более 7 лет и был шокирован изменениями в процессе трудоустройства. «Что такое HR-скрининг? Почему мне прислали pre-employment тест? Что значит PIP в описании вакансии?» — спрашивал он. Мы провели консультацию, где я объяснил современную терминологию и этапы трудоустройства. Особенно его удивил термин «оффер» вместо привычного «предложение о работе» и процедура онбординга. Благодаря пониманию процесса Дмитрий успешно прошел все этапы отбора в крупной технологической компании и получил должность руководителя отдела. Он признался, что знание терминологии придало ему уверенности при общении с работодателем.
Юридические аспекты приема на работу
Юридическая сторона трудоустройства имеет особую терминологию, знание которой защищает интересы как работника, так и работодателя. В 2025 году правовое регулирование трудовых отношений становится все более детализированным, что требует точного понимания юридических терминов. ??
Ключевые юридические термины в процессе трудоустройства:
- Трудовой договор — письменное соглашение между работником и работодателем, определяющее их взаимные права и обязанности
- Существенные условия труда — обязательные пункты трудового договора, включающие должность, место работы, оплату труда
- Испытательный срок — период проверки соответствия работника поручаемой работе
- Материальная ответственность — обязанность возместить ущерб, причиненный другой стороне
- Должностная инструкция — документ, определяющий трудовые функции работника
- Конфиденциальность — режим неразглашения определенной информации
- Коммерческая тайна — информация, защищаемая от разглашения
Отдельного внимания заслуживают термины, связанные с различными видами трудовых договоров:
- Бессрочный трудовой договор — заключается на неопределенный срок
- Срочный трудовой договор — заключается на определенный срок не более 5 лет
- Договор о дистанционной работе — регулирует удаленную работу
- Договор о совместительстве — заключается при работе помимо основной
- Договор о неполном рабочем времени — устанавливает сокращенную продолжительность работы
При трудоустройстве важно различать трудовой договор и гражданско-правовой договор (ГПД). Их принципиальные отличия влияют на правовой статус работника:
|Параметр
|Трудовой договор
|Гражданско-правовой договор
|Предмет договора
|Процесс труда (выполнение функции)
|Результат труда (конкретный продукт)
|Подчинение
|Работник подчиняется правилам внутреннего распорядка
|Исполнитель самостоятельно организует работу
|Социальные гарантии
|Полный комплекс гарантий (отпуск, больничный)
|Минимальные гарантии или их отсутствие
|Оплата труда
|Регулярная (не реже 2 раз в месяц)
|По факту выполнения работы или этапа
|Ответственность
|Дисциплинарная и материальная
|Гражданско-правовая (штрафы, пени)
Юридически значимые термины при увольнении также важно знать заранее:
- Расторжение трудового договора — прекращение трудовых отношений
- Увольнение по собственному желанию — инициатива работника
- Увольнение по инициативе работодателя — решение компании
- Сокращение штата — ликвидация должности при сохранении организации
- Компенсация при увольнении — выплаты при прекращении трудовых отношений
Профессиональный сленг при устройстве на работу
Помимо официальной терминологии, в сфере трудоустройства активно используется профессиональный сленг. Знание этих неформальных терминов помогает лучше ориентироваться в коммуникации с HR-специалистами и рекрутерами. В 2025 году этот язык продолжает эволюционировать, отражая новые тенденции рынка труда. ???
Современный HR-сленг, используемый при трудоустройстве:
- Хедхантинг — целенаправленный поиск и переманивание конкретных специалистов
- Релоцировать — перевести сотрудника в другой город/страну
- Скрининг — первичный отбор кандидатов по формальным признакам
- Софт-скиллы — гибкие навыки (коммуникация, работа в команде)
- Хард-скиллы — твердые профессиональные навыки
- Кейс — практическое задание на собеседовании
- Треки развития — возможные пути карьерного роста
- Бенефиты — дополнительные преимущества работы в компании
- Токсичный работодатель — компания с нездоровой корпоративной культурой
- Джоб-оффер — предложение о работе
Сленговые термины часто имеют англоязычное происхождение и со временем становятся общепринятыми в профессиональной среде. Некоторые из них постепенно входят и в официальную документацию.
Специфические термины, используемые рекрутерами:
- Пайплайн — воронка кандидатов на вакансию
- Клоузить вакансию — закрывать позицию подходящим кандидатом
- Кандидат на скамейке — соискатель в резерве
- Прогрев кандидата — поддержание интереса к вакансии
- Ресерч — поиск кандидатов в различных источниках
- Холодный обзвон — контакт с кандидатами без предварительной договоренности
- Тайм-ту-хайр — время от начала поиска до найма сотрудника
- Бинго — идеальный кандидат, полностью соответствующий требованиям
Интересный феномен 2025 года — появление специфического сленга для различных профессиональных областей:
|Профессиональная область
|Специфический сленг
|Значение
|IT
|Деплой кандидата
|Вывод нового сотрудника на проект
|Маркетинг
|Упаковка резюме
|Стилистическое оформление для привлечения внимания
|Продажи
|Клоузер
|Специалист, способный завершать сделки
|Творческие профессии
|Креатор
|Человек, генерирующий идеи
|Управление
|Агент изменений
|Менеджер, внедряющий новые подходы
Зная профессиональный сленг, соискатель демонстрирует погруженность в отрасль и упрощает коммуникацию с потенциальным работодателем. Однако важно помнить, что в официальных документах предпочтительнее использовать формальную терминологию.
Понимание терминологии трудоустройства — это не просто вопрос правильного словоупотребления, а важный навык для защиты своих прав и построения успешной карьеры. Терминологический багаж соискателя отражает его профессиональную компетентность и готовность к работе в современных условиях. Осваивая язык трудовых отношений, вы получаете инструмент, который позволит уверенно ориентироваться на рынке труда, грамотно вести переговоры с работодателем и точно понимать свои права и обязанности в рабочем процессе. Инвестируйте время в изучение профессиональной лексики — это вложение с гарантированной отдачей.
Виктор Семёнов
карьерный консультант