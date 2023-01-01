Как называется когда устраиваешься на работу: термины и понятия

Профессионалы, желающие обновить свои знания о трудовой терминологии и процессах трудоустройства Запутались в море терминов при поиске работы? ?? Путаница в словах «трудоустройство», «оформление», «наём» способна превратить простой процесс в настоящий квест! Каждый термин имеет юридическое значение и влияет на ваши права, обязанности и будущую карьеру. Точное понимание профессиональной терминологии — это ваш надежный компас в мире трудовых отношений, который поможет избежать недоразумений при собеседовании и оформлении документов.

Трудоустройство: основные термины и определения

Трудоустройство — комплексный процесс, объединяющий поиск работы, прохождение отбора и оформление трудовых отношений между работником и работодателем. В юридическом смысле этот термин означает заключение трудового договора и официальное начало работы в организации. Каждый элемент этого процесса имеет своё название и функцию.

Основные термины, связанные с трудоустройством в 2025 году:

Трудоустройство — процесс оформления трудовых отношений в соответствии с требованиями Трудового кодекса

— процесс оформления трудовых отношений в соответствии с требованиями Трудового кодекса Рекрутинг — подбор персонала для работодателя

— подбор персонала для работодателя Подбор персонала — поиск и отбор сотрудников, соответствующих требованиям должности

— поиск и отбор сотрудников, соответствующих требованиям должности Наём — процесс принятия сотрудника на работу

— процесс принятия сотрудника на работу Трудовые отношения — правовые отношения между работодателем и работником

— правовые отношения между работодателем и работником Трудовой договор — соглашение между работником и работодателем

Важно различать смежные, но не идентичные понятия. Например, трудоустройство и занятость — не синонимы. Трудоустройство — это процесс, а занятость — состояние, когда человек имеет работу. Человек может быть занят (работать), но не трудоустроен официально (работать без оформления).

Термин Определение Юридический статус Трудоустройство Процесс вступления в трудовые отношения Регулируется ТК РФ Занятость Состояние человека, имеющего работу Определяется Законом о занятости Самозанятость Форма занятости, при которой человек работает на себя Регулируется налоговым законодательством Фриланс Удаленная работа без долгосрочного контракта Может оформляться договором ГПХ

Анна Петрова, HR-директор На собеседовании с перспективным кандидатом на должность менеджера по продажам я спросила: «Как быстро вы готовы выйти на работу после получения оффера?» Молодой человек выглядел растерянным и переспросил, что такое «оффер». Это распространенная ситуация — многие соискатели, особенно начинающие, не знакомы с профессиональной терминологией. Я объяснила, что оффер — это предложение о работе, содержащее условия найма. После нашего разговора кандидат признался, что получил ценный урок, и пообещал изучить основные термины трудоустройства. Через неделю он вышел на работу, а через полгода стал одним из лучших менеджеров команды, свободно оперируя профессиональной лексикой.

Официальные названия процесса оформления на работу

В официальных документах и юридической практике используются специфические термины для обозначения процесса оформления трудовых отношений. Правильное понимание этих терминов особенно важно при взаимодействии с кадровыми службами и при изучении трудового законодательства. ??

Ключевые официальные термины процесса оформления на работу:

Заключение трудового договора — основной юридический акт, оформляющий трудовые отношения

— основной юридический акт, оформляющий трудовые отношения Прием на работу — официальный термин, используемый в приказах и кадровом документообороте

— официальный термин, используемый в приказах и кадровом документообороте Зачисление в штат — внесение работника в список сотрудников организации

— внесение работника в список сотрудников организации Оформление трудовых отношений — комплекс процедур по документальному закреплению факта трудоустройства

— комплекс процедур по документальному закреплению факта трудоустройства Вступление в должность — начало исполнения должностных обязанностей

В кадровом делопроизводстве 2025 года используются стандартизированные формулировки. Например, в приказе о приеме на работу указывается: «Принять Иванова И.И. на должность...» или «Зачислить в штат организации...». Эти формулировки имеют юридическую силу и определяют момент начала трудовых отношений.

Различия в терминологии могут существовать в зависимости от типа трудовых отношений:

Тип трудоустройства Официальное название процесса Основной документ Постоянная работа Прием на работу Трудовой договор Временная работа Прием на работу по срочному трудовому договору Срочный трудовой договор Совместительство Прием на работу по совместительству Трудовой договор о работе по совместительству Стажировка Зачисление на стажировку Договор о прохождении стажировки Гражданско-правовые отношения Заключение гражданско-правового договора Договор ГПХ (подряда, услуг)

Стадии трудоустройства и их терминология

Процесс трудоустройства в 2025 году состоит из последовательных этапов, каждый из которых имеет свою специфическую терминологию. Понимание этих стадий помогает соискателям ориентироваться в процессе и грамотно коммуницировать с потенциальными работодателями. ??

Поисковый этап: Рекрутмент — процесс поиска и привлечения кандидатов

— процесс поиска и привлечения кандидатов Соискательство — статус человека, ищущего работу

— статус человека, ищущего работу Отклик на вакансию — проявление интереса к предложению о работе

— проявление интереса к предложению о работе Прескрининг — предварительная оценка соответствия кандидата Этап отбора: Собеседование — личная встреча с представителем работодателя

— личная встреча с представителем работодателя Ассессмент — комплексная оценка навыков и компетенций

— комплексная оценка навыков и компетенций Тестирование — проверка профессиональных знаний

— проверка профессиональных знаний Кейс-интервью — решение практических задач Этап предложения: Оффер — предложение о работе с указанием условий

— предложение о работе с указанием условий Согласование условий — обсуждение деталей трудоустройства

— обсуждение деталей трудоустройства Принятие предложения — согласие на условия работы Этап оформления: Заключение трудового договора — подписание юридического документа

— подписание юридического документа Издание приказа о приеме — создание внутреннего распоряжения

— создание внутреннего распоряжения Оформление личного дела — создание пакета документов сотрудника Этап адаптации: Испытательный срок — период проверки профессиональных качеств

— период проверки профессиональных качеств Онбординг — процесс введения в должность и компанию

— процесс введения в должность и компанию Адаптация — приспособление к новым условиям работы

Михаил Соколов, специалист по подбору персонала Недавно ко мне обратился Дмитрий, специалист с десятилетним опытом работы, который после долгого периода работы в одной компании решил сменить место. На рынке труда он не был активен более 7 лет и был шокирован изменениями в процессе трудоустройства. «Что такое HR-скрининг? Почему мне прислали pre-employment тест? Что значит PIP в описании вакансии?» — спрашивал он. Мы провели консультацию, где я объяснил современную терминологию и этапы трудоустройства. Особенно его удивил термин «оффер» вместо привычного «предложение о работе» и процедура онбординга. Благодаря пониманию процесса Дмитрий успешно прошел все этапы отбора в крупной технологической компании и получил должность руководителя отдела. Он признался, что знание терминологии придало ему уверенности при общении с работодателем.

Юридические аспекты приема на работу

Юридическая сторона трудоустройства имеет особую терминологию, знание которой защищает интересы как работника, так и работодателя. В 2025 году правовое регулирование трудовых отношений становится все более детализированным, что требует точного понимания юридических терминов. ??

Ключевые юридические термины в процессе трудоустройства:

Трудовой договор — письменное соглашение между работником и работодателем, определяющее их взаимные права и обязанности

— письменное соглашение между работником и работодателем, определяющее их взаимные права и обязанности Существенные условия труда — обязательные пункты трудового договора, включающие должность, место работы, оплату труда

— обязательные пункты трудового договора, включающие должность, место работы, оплату труда Испытательный срок — период проверки соответствия работника поручаемой работе

— период проверки соответствия работника поручаемой работе Материальная ответственность — обязанность возместить ущерб, причиненный другой стороне

— обязанность возместить ущерб, причиненный другой стороне Должностная инструкция — документ, определяющий трудовые функции работника

— документ, определяющий трудовые функции работника Конфиденциальность — режим неразглашения определенной информации

— режим неразглашения определенной информации Коммерческая тайна — информация, защищаемая от разглашения

Отдельного внимания заслуживают термины, связанные с различными видами трудовых договоров:

Бессрочный трудовой договор — заключается на неопределенный срок

— заключается на неопределенный срок Срочный трудовой договор — заключается на определенный срок не более 5 лет

— заключается на определенный срок не более 5 лет Договор о дистанционной работе — регулирует удаленную работу

— регулирует удаленную работу Договор о совместительстве — заключается при работе помимо основной

— заключается при работе помимо основной Договор о неполном рабочем времени — устанавливает сокращенную продолжительность работы

При трудоустройстве важно различать трудовой договор и гражданско-правовой договор (ГПД). Их принципиальные отличия влияют на правовой статус работника:

Параметр Трудовой договор Гражданско-правовой договор Предмет договора Процесс труда (выполнение функции) Результат труда (конкретный продукт) Подчинение Работник подчиняется правилам внутреннего распорядка Исполнитель самостоятельно организует работу Социальные гарантии Полный комплекс гарантий (отпуск, больничный) Минимальные гарантии или их отсутствие Оплата труда Регулярная (не реже 2 раз в месяц) По факту выполнения работы или этапа Ответственность Дисциплинарная и материальная Гражданско-правовая (штрафы, пени)

Юридически значимые термины при увольнении также важно знать заранее:

Расторжение трудового договора — прекращение трудовых отношений

— прекращение трудовых отношений Увольнение по собственному желанию — инициатива работника

— инициатива работника Увольнение по инициативе работодателя — решение компании

— решение компании Сокращение штата — ликвидация должности при сохранении организации

— ликвидация должности при сохранении организации Компенсация при увольнении — выплаты при прекращении трудовых отношений

Профессиональный сленг при устройстве на работу

Помимо официальной терминологии, в сфере трудоустройства активно используется профессиональный сленг. Знание этих неформальных терминов помогает лучше ориентироваться в коммуникации с HR-специалистами и рекрутерами. В 2025 году этот язык продолжает эволюционировать, отражая новые тенденции рынка труда. ???

Современный HR-сленг, используемый при трудоустройстве:

Хедхантинг — целенаправленный поиск и переманивание конкретных специалистов

— целенаправленный поиск и переманивание конкретных специалистов Релоцировать — перевести сотрудника в другой город/страну

— перевести сотрудника в другой город/страну Скрининг — первичный отбор кандидатов по формальным признакам

— первичный отбор кандидатов по формальным признакам Софт-скиллы — гибкие навыки (коммуникация, работа в команде)

— гибкие навыки (коммуникация, работа в команде) Хард-скиллы — твердые профессиональные навыки

— твердые профессиональные навыки Кейс — практическое задание на собеседовании

— практическое задание на собеседовании Треки развития — возможные пути карьерного роста

— возможные пути карьерного роста Бенефиты — дополнительные преимущества работы в компании

— дополнительные преимущества работы в компании Токсичный работодатель — компания с нездоровой корпоративной культурой

— компания с нездоровой корпоративной культурой Джоб-оффер — предложение о работе

Сленговые термины часто имеют англоязычное происхождение и со временем становятся общепринятыми в профессиональной среде. Некоторые из них постепенно входят и в официальную документацию.

Специфические термины, используемые рекрутерами:

Пайплайн — воронка кандидатов на вакансию

— воронка кандидатов на вакансию Клоузить вакансию — закрывать позицию подходящим кандидатом

— закрывать позицию подходящим кандидатом Кандидат на скамейке — соискатель в резерве

— соискатель в резерве Прогрев кандидата — поддержание интереса к вакансии

— поддержание интереса к вакансии Ресерч — поиск кандидатов в различных источниках

— поиск кандидатов в различных источниках Холодный обзвон — контакт с кандидатами без предварительной договоренности

— контакт с кандидатами без предварительной договоренности Тайм-ту-хайр — время от начала поиска до найма сотрудника

— время от начала поиска до найма сотрудника Бинго — идеальный кандидат, полностью соответствующий требованиям

Интересный феномен 2025 года — появление специфического сленга для различных профессиональных областей:

Профессиональная область Специфический сленг Значение IT Деплой кандидата Вывод нового сотрудника на проект Маркетинг Упаковка резюме Стилистическое оформление для привлечения внимания Продажи Клоузер Специалист, способный завершать сделки Творческие профессии Креатор Человек, генерирующий идеи Управление Агент изменений Менеджер, внедряющий новые подходы

Зная профессиональный сленг, соискатель демонстрирует погруженность в отрасль и упрощает коммуникацию с потенциальным работодателем. Однако важно помнить, что в официальных документах предпочтительнее использовать формальную терминологию.