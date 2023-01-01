Как называется когда принимают на работу: термины и процедуры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

HR-специалисты и кадровики

Соискатели, желающие лучше понять процесс трудоустройства

Руководители и предприниматели, нанимающие сотрудников Путаница в терминологии найма способна обернуться серьёзными недоразумениями для соискателей и работодателей. "Принят на работу", "трудоустроен", "зачислен в штат" — каждое из этих понятий имеет свою специфику в кадровом делопроизводстве. Знание правильной терминологии не только демонстрирует вашу компетентность, но и помогает избежать критических ошибок при оформлении документов. Разберемся в тонкостях профессионального языка HR-специалистов и юридических нюансах процедуры приема на работу. 🔍

Термины процесса трудоустройства в кадровой системе

В кадровой практике и трудовом законодательстве используется целый ряд специализированных терминов, описывающих процесс вхождения человека в организацию. Понимание этих терминов критически важно как для работодателей, так и для соискателей. 📝

Основные термины, обозначающие процесс принятия человека на работу:

Трудоустройство — обобщающее понятие, описывающее весь процесс от поиска работы до официального оформления трудовых отношений.

— обобщающее понятие, описывающее весь процесс от поиска работы до официального оформления трудовых отношений. Прием на работу — официальная процедура оформления сотрудника в соответствии с требованиями трудового законодательства.

— официальная процедура оформления сотрудника в соответствии с требованиями трудового законодательства. Наём — термин, часто используемый в бизнес-среде, подразумевающий процесс поиска и привлечения работника (может включать этап до официального трудоустройства).

— термин, часто используемый в бизнес-среде, подразумевающий процесс поиска и привлечения работника (может включать этап до официального трудоустройства). Зачисление в штат — включение работника в список постоянного персонала организации.

— включение работника в список постоянного персонала организации. Оформление трудовых отношений — юридическое закрепление рабочих взаимоотношений между работником и работодателем.

Важно отметить, что в официальных документах и в Трудовом кодексе РФ чаще всего используется термин "прием на работу". Именно он фигурирует в приказах и других кадровых документах.

Термин Где используется Юридический статус Прием на работу Официальные документы, ТК РФ Основной юридический термин Трудоустройство Общеупотребительный термин Расширенное понятие (включает поиск работы) Наём Бизнес-лексикон, HR-практика Не является строго юридическим термином Зачисление в штат Кадровое делопроизводство Является составной частью приема на работу

Марина Соколова, HR-директор с 15-летним опытом Однажды ко мне обратился руководитель стартапа, который был уверен, что достаточно устного соглашения и рукопожатия для начала работы с новым сотрудником. Он был неприятно удивлен, когда после трех месяцев сотрудничества специалист потребовал официального оформления задним числом со всеми положенными выплатами и компенсациями. Суд встал на сторону работника. История наглядно демонстрирует, почему так важно понимать терминологию и правильно оформлять трудовые отношения с самого начала. Термин "прием на работу" — это не просто фраза, а юридическая процедура, пренебрежение которой чревато серьезными последствиями.

Официальные этапы приема сотрудника на работу

Прием сотрудника на работу — это четко регламентированный процесс, который включает несколько обязательных этапов. Каждый из них имеет свое значение в рамках трудового законодательства и организационных процедур. 🔄

Последовательность официальных этапов приема на работу:

Предварительное собеседование и отбор кандидата — первичная оценка соответствия соискателя требованиям должности. Предложение о работе (job offer) — формальное или неформальное предложение должности с указанием условий труда. Сбор и проверка документов — формирование пакета необходимых для трудоустройства документов. Медицинский осмотр (для определенных категорий работников) — проверка соответствия здоровья кандидата требованиям должности. Заключение трудового договора — подписание основного документа, регулирующего трудовые отношения. Издание приказа о приеме на работу — официальное оформление сотрудника по форме Т-1 или Т-1а. Ознакомление с локальными нормативными актами — информирование о правилах внутреннего распорядка, должностных инструкциях и т.д. Оформление личной карточки (Т-2) — создание основного учетного документа работника. Внесение записи в трудовую книжку — отметка о приеме на работу (для работников, выбравших бумажную трудовую книжку). Передача сведений в ПФР — информирование о трудоустройстве в рамках персонифицированного учета.

Каждый из этих этапов должен быть документально зафиксирован и проведен в соответствии с требованиями российского законодательства. Пропуск или неправильное оформление даже одного шага может привести к признанию процедуры приема на работу недействительной.

Документы при оформлении трудовых отношений

Документальное оформление трудовых отношений является одним из ключевых аспектов процесса приема на работу. Корректно составленные и оформленные документы обеспечивают юридическую защиту как работодателю, так и сотруднику. 📑

Базовый пакет документов при приеме на работу включает:

Документы, предоставляемые работником:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

СНИЛС

Документ об образовании и квалификации

Трудовая книжка (для тех, кто сохранил бумажную форму)

Документы воинского учета (для военнообязанных)

Медицинская книжка (для определенных профессий)

Справка об отсутствии судимости (для определенных должностей)

Документы, оформляемые работодателем:

Заявление о приеме на работу (практика, не требование ТК РФ)

Трудовой договор

Приказ (распоряжение) о приеме на работу

Личная карточка работника (форма Т-2)

Согласие на обработку персональных данных

Должностная инструкция

Лист ознакомления с внутренними нормативными актами

Документ Кто оформляет Срок оформления Правовое значение Трудовой договор Работодатель До начала работы Основной документ, регламентирующий отношения Приказ о приеме Работодатель В течение 3 дней после начала работы Внутренний распорядительный документ Личная карточка Т-2 Работодатель В первый рабочий день Учетный документ работника Запись в трудовой книжке Работодатель В течение 5 дней после начала работы Подтверждение стажа и опыта работы

Для разных категорий сотрудников могут потребоваться дополнительные документы. Например, для иностранных граждан необходимо разрешение на работу или патент, для работы с детьми — справка об отсутствии судимости и т.д.

Правовые аспекты найма персонала

Процесс приема на работу регулируется комплексом нормативно-правовых актов, центральным из которых является Трудовой кодекс РФ. Понимание правовых аспектов найма персонала помогает избежать нарушений и связанных с ними санкций. ⚖️

Ключевые правовые аспекты найма персонала:

Запрет дискриминации при приеме на работу — работодатель не имеет права отказывать кандидату по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного положения, места жительства, возраста или отношения к религии (ст. 64 ТК РФ).

— работодатель не имеет права отказывать кандидату по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного положения, места жительства, возраста или отношения к религии (ст. 64 ТК РФ). Ограничения на требование документов — работодатель вправе запрашивать только документы, предусмотренные законодательством (ст. 65 ТК РФ).

— работодатель вправе запрашивать только документы, предусмотренные законодательством (ст. 65 ТК РФ). Обязательность трудового договора — трудовые отношения должны быть оформлены письменным договором (ст. 67 ТК РФ).

— трудовые отношения должны быть оформлены письменным договором (ст. 67 ТК РФ). Испытательный срок — может устанавливаться по соглашению сторон и указываться в трудовом договоре, максимальная продолжительность — 3 месяца для рядовых сотрудников, 6 месяцев для руководителей (ст. 70 ТК РФ).

— может устанавливаться по соглашению сторон и указываться в трудовом договоре, максимальная продолжительность — 3 месяца для рядовых сотрудников, 6 месяцев для руководителей (ст. 70 ТК РФ). Особенности найма отдельных категорий работников — существуют специальные требования при найме несовершеннолетних, инвалидов, женщин с детьми, иностранных граждан.

Важно помнить о недопустимости фактического допуска к работе без оформления трудового договора. Это нарушение может повлечь административную ответственность по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ: штраф для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

Алексей Петров, юрист по трудовому праву В моей практике был случай с компанией, которая приняла на работу сотрудника, но «забыла» заключить с ним письменный трудовой договор, ограничившись устной договоренностью. Через полгода, когда возник конфликт, сотрудник обратился в трудовую инспекцию. При проверке выяснилось, что фактические трудовые отношения существовали, но не были документально оформлены. Компании пришлось не только выплатить все полагающиеся сотруднику компенсации и пособия, но и заплатить значительный штраф. Более того, руководитель был привлечен к административной ответственности. Этот случай наглядно показывает, что экономия на правильном оформлении приема на работу может обернуться серьезными финансовыми потерями.

От собеседования до адаптации: путь нового работника

Полный цикл вхождения нового сотрудника в организацию начинается задолго до официального приема на работу и продолжается после того, как подписан трудовой договор. Понимание этого пути помогает обеим сторонам эффективно выстраивать взаимодействие. 🚶‍♂️

Этапы пути нового работника в компании:

Рекрутинг и скрининг резюме — первичный отбор кандидатов по формальным параметрам. Собеседование — личная встреча для оценки профессиональных и личностных качеств. Профессиональное тестирование — проверка конкретных навыков и знаний. Job offer — предложение должности с указанием условий работы. Сбор документов и оформление — подготовка к официальному приему на работу. Заключение трудового договора — юридическое оформление отношений. Оформление приказа о приеме на работу — официальный акт работодателя. Первый рабочий день — знакомство с коллективом и рабочим местом. Адаптационный период — вхождение в должность и коллектив (часто совпадает с испытательным сроком). Оценка результатов испытательного срока — финальное решение о продолжении сотрудничества.

Особого внимания заслуживает адаптационный период — это время, когда новый сотрудник и работодатель "притираются" друг к другу. Хорошо структурированная программа адаптации включает:

Знакомство с коллективом и корпоративной культурой

Обучение специфике работы и бизнес-процессам компании

Наставничество со стороны опытных сотрудников

Промежуточные встречи для обсуждения прогресса

Постепенное включение в полноценную работу

Статистика показывает, что около 33% новых сотрудников принимают решение об уходе из компании в первые 90 дней работы. Качественно организованная процедура найма и адаптации способна снизить этот показатель в 2-3 раза, сокращая расходы на повторный поиск и обучение персонала.