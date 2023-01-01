Как называется когда принимают на работу: термины и процедуры
Для кого эта статья:
- HR-специалисты и кадровики
- Соискатели, желающие лучше понять процесс трудоустройства
Руководители и предприниматели, нанимающие сотрудников
Путаница в терминологии найма способна обернуться серьёзными недоразумениями для соискателей и работодателей. "Принят на работу", "трудоустроен", "зачислен в штат" — каждое из этих понятий имеет свою специфику в кадровом делопроизводстве. Знание правильной терминологии не только демонстрирует вашу компетентность, но и помогает избежать критических ошибок при оформлении документов. Разберемся в тонкостях профессионального языка HR-специалистов и юридических нюансах процедуры приема на работу. 🔍
Термины процесса трудоустройства в кадровой системе
В кадровой практике и трудовом законодательстве используется целый ряд специализированных терминов, описывающих процесс вхождения человека в организацию. Понимание этих терминов критически важно как для работодателей, так и для соискателей. 📝
Основные термины, обозначающие процесс принятия человека на работу:
- Трудоустройство — обобщающее понятие, описывающее весь процесс от поиска работы до официального оформления трудовых отношений.
- Прием на работу — официальная процедура оформления сотрудника в соответствии с требованиями трудового законодательства.
- Наём — термин, часто используемый в бизнес-среде, подразумевающий процесс поиска и привлечения работника (может включать этап до официального трудоустройства).
- Зачисление в штат — включение работника в список постоянного персонала организации.
- Оформление трудовых отношений — юридическое закрепление рабочих взаимоотношений между работником и работодателем.
Важно отметить, что в официальных документах и в Трудовом кодексе РФ чаще всего используется термин "прием на работу". Именно он фигурирует в приказах и других кадровых документах.
|Термин
|Где используется
|Юридический статус
|Прием на работу
|Официальные документы, ТК РФ
|Основной юридический термин
|Трудоустройство
|Общеупотребительный термин
|Расширенное понятие (включает поиск работы)
|Наём
|Бизнес-лексикон, HR-практика
|Не является строго юридическим термином
|Зачисление в штат
|Кадровое делопроизводство
|Является составной частью приема на работу
Марина Соколова, HR-директор с 15-летним опытом
Однажды ко мне обратился руководитель стартапа, который был уверен, что достаточно устного соглашения и рукопожатия для начала работы с новым сотрудником. Он был неприятно удивлен, когда после трех месяцев сотрудничества специалист потребовал официального оформления задним числом со всеми положенными выплатами и компенсациями. Суд встал на сторону работника. История наглядно демонстрирует, почему так важно понимать терминологию и правильно оформлять трудовые отношения с самого начала. Термин "прием на работу" — это не просто фраза, а юридическая процедура, пренебрежение которой чревато серьезными последствиями.
Официальные этапы приема сотрудника на работу
Прием сотрудника на работу — это четко регламентированный процесс, который включает несколько обязательных этапов. Каждый из них имеет свое значение в рамках трудового законодательства и организационных процедур. 🔄
Последовательность официальных этапов приема на работу:
- Предварительное собеседование и отбор кандидата — первичная оценка соответствия соискателя требованиям должности.
- Предложение о работе (job offer) — формальное или неформальное предложение должности с указанием условий труда.
- Сбор и проверка документов — формирование пакета необходимых для трудоустройства документов.
- Медицинский осмотр (для определенных категорий работников) — проверка соответствия здоровья кандидата требованиям должности.
- Заключение трудового договора — подписание основного документа, регулирующего трудовые отношения.
- Издание приказа о приеме на работу — официальное оформление сотрудника по форме Т-1 или Т-1а.
- Ознакомление с локальными нормативными актами — информирование о правилах внутреннего распорядка, должностных инструкциях и т.д.
- Оформление личной карточки (Т-2) — создание основного учетного документа работника.
- Внесение записи в трудовую книжку — отметка о приеме на работу (для работников, выбравших бумажную трудовую книжку).
- Передача сведений в ПФР — информирование о трудоустройстве в рамках персонифицированного учета.
Каждый из этих этапов должен быть документально зафиксирован и проведен в соответствии с требованиями российского законодательства. Пропуск или неправильное оформление даже одного шага может привести к признанию процедуры приема на работу недействительной.
Документы при оформлении трудовых отношений
Документальное оформление трудовых отношений является одним из ключевых аспектов процесса приема на работу. Корректно составленные и оформленные документы обеспечивают юридическую защиту как работодателю, так и сотруднику. 📑
Базовый пакет документов при приеме на работу включает:
- Документы, предоставляемые работником:
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
- СНИЛС
- Документ об образовании и квалификации
- Трудовая книжка (для тех, кто сохранил бумажную форму)
- Документы воинского учета (для военнообязанных)
- Медицинская книжка (для определенных профессий)
Справка об отсутствии судимости (для определенных должностей)
- Документы, оформляемые работодателем:
- Заявление о приеме на работу (практика, не требование ТК РФ)
- Трудовой договор
- Приказ (распоряжение) о приеме на работу
- Личная карточка работника (форма Т-2)
- Согласие на обработку персональных данных
- Должностная инструкция
- Лист ознакомления с внутренними нормативными актами
|Документ
|Кто оформляет
|Срок оформления
|Правовое значение
|Трудовой договор
|Работодатель
|До начала работы
|Основной документ, регламентирующий отношения
|Приказ о приеме
|Работодатель
|В течение 3 дней после начала работы
|Внутренний распорядительный документ
|Личная карточка Т-2
|Работодатель
|В первый рабочий день
|Учетный документ работника
|Запись в трудовой книжке
|Работодатель
|В течение 5 дней после начала работы
|Подтверждение стажа и опыта работы
Для разных категорий сотрудников могут потребоваться дополнительные документы. Например, для иностранных граждан необходимо разрешение на работу или патент, для работы с детьми — справка об отсутствии судимости и т.д.
Правовые аспекты найма персонала
Процесс приема на работу регулируется комплексом нормативно-правовых актов, центральным из которых является Трудовой кодекс РФ. Понимание правовых аспектов найма персонала помогает избежать нарушений и связанных с ними санкций. ⚖️
Ключевые правовые аспекты найма персонала:
- Запрет дискриминации при приеме на работу — работодатель не имеет права отказывать кандидату по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного положения, места жительства, возраста или отношения к религии (ст. 64 ТК РФ).
- Ограничения на требование документов — работодатель вправе запрашивать только документы, предусмотренные законодательством (ст. 65 ТК РФ).
- Обязательность трудового договора — трудовые отношения должны быть оформлены письменным договором (ст. 67 ТК РФ).
- Испытательный срок — может устанавливаться по соглашению сторон и указываться в трудовом договоре, максимальная продолжительность — 3 месяца для рядовых сотрудников, 6 месяцев для руководителей (ст. 70 ТК РФ).
- Особенности найма отдельных категорий работников — существуют специальные требования при найме несовершеннолетних, инвалидов, женщин с детьми, иностранных граждан.
Важно помнить о недопустимости фактического допуска к работе без оформления трудового договора. Это нарушение может повлечь административную ответственность по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ: штраф для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
Алексей Петров, юрист по трудовому праву
В моей практике был случай с компанией, которая приняла на работу сотрудника, но «забыла» заключить с ним письменный трудовой договор, ограничившись устной договоренностью. Через полгода, когда возник конфликт, сотрудник обратился в трудовую инспекцию. При проверке выяснилось, что фактические трудовые отношения существовали, но не были документально оформлены. Компании пришлось не только выплатить все полагающиеся сотруднику компенсации и пособия, но и заплатить значительный штраф. Более того, руководитель был привлечен к административной ответственности. Этот случай наглядно показывает, что экономия на правильном оформлении приема на работу может обернуться серьезными финансовыми потерями.
От собеседования до адаптации: путь нового работника
Полный цикл вхождения нового сотрудника в организацию начинается задолго до официального приема на работу и продолжается после того, как подписан трудовой договор. Понимание этого пути помогает обеим сторонам эффективно выстраивать взаимодействие. 🚶♂️
Этапы пути нового работника в компании:
- Рекрутинг и скрининг резюме — первичный отбор кандидатов по формальным параметрам.
- Собеседование — личная встреча для оценки профессиональных и личностных качеств.
- Профессиональное тестирование — проверка конкретных навыков и знаний.
- Job offer — предложение должности с указанием условий работы.
- Сбор документов и оформление — подготовка к официальному приему на работу.
- Заключение трудового договора — юридическое оформление отношений.
- Оформление приказа о приеме на работу — официальный акт работодателя.
- Первый рабочий день — знакомство с коллективом и рабочим местом.
- Адаптационный период — вхождение в должность и коллектив (часто совпадает с испытательным сроком).
- Оценка результатов испытательного срока — финальное решение о продолжении сотрудничества.
Особого внимания заслуживает адаптационный период — это время, когда новый сотрудник и работодатель "притираются" друг к другу. Хорошо структурированная программа адаптации включает:
- Знакомство с коллективом и корпоративной культурой
- Обучение специфике работы и бизнес-процессам компании
- Наставничество со стороны опытных сотрудников
- Промежуточные встречи для обсуждения прогресса
- Постепенное включение в полноценную работу
Статистика показывает, что около 33% новых сотрудников принимают решение об уходе из компании в первые 90 дней работы. Качественно организованная процедура найма и адаптации способна снизить этот показатель в 2-3 раза, сокращая расходы на повторный поиск и обучение персонала.
Грамотное оформление трудовых отношений — это фундамент продуктивного и безопасного сотрудничества, защищающий интересы и работодателя, и сотрудника. Понимая процедуры и термины найма, вы получаете инструменты для построения прочных деловых отношений и минимизации правовых рисков. Выстройте процесс так, чтобы от первого собеседования до полноценного погружения в работу путь сотрудника был логичным, понятным и соответствовал всем требованиям закона. Это не просто управленческая мудрость — это стратегическая инвестиция в человеческий капитал вашей организации.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву