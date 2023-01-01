7 проверенных техник продаж для новичков: от страха к сделкам

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в сфере продаж и маркетинга

Малые и средние предприниматели, желающие повысить эффективность своих продаж

Люди, заинтересованные в обучении и улучшении навыков общения с клиентами Продажи — это не врождённый талант, а навык, который можно освоить с нуля и отточить до совершенства. Даже если вы никогда не продавали и боитесь первого контакта с клиентом, существуют конкретные техники, превращающие новичка в профессионала. Я собрал 7 проверенных методик, которые помогли тысячам предпринимателей преодолеть страх отказа и начать закрывать сделки. Эти техники работают независимо от того, продаёте ли вы физические товары, услуги или цифровые продукты — универсальные принципы остаются неизменными. 💼

Психология продаж: как понять потребности клиента

Успешные продажи начинаются задолго до презентации товара — с понимания психологии покупателя. Ключевой принцип: люди покупают не товары, а решения своих проблем и удовлетворение потребностей. Ваша задача — научиться определять эти потребности и демонстрировать, как ваш продукт их удовлетворяет.

Существует простая, но действенная техника определения потребностей клиента — система SPIN-вопросов:

Ситуационные вопросы (Situation) — выясняют текущее положение клиента: «Какие инструменты вы используете сейчас?»

— выясняют текущее положение клиента: «Какие инструменты вы используете сейчас?» Проблемные вопросы (Problem) — выявляют болевые точки: «С какими трудностями вы сталкиваетесь при использовании этих инструментов?»

— выявляют болевые точки: «С какими трудностями вы сталкиваетесь при использовании этих инструментов?» Извлекающие вопросы (Implication) — усиливают осознание проблемы: «Как эти трудности влияют на вашу производительность?»

— усиливают осознание проблемы: «Как эти трудности влияют на вашу производительность?» Направляющие вопросы (Need-payoff) — подводят к решению: «Если бы вы могли решить эту проблему, какую пользу это принесло бы вашему бизнесу?»

Эффективный продавец — в первую очередь хороший слушатель. Активное слушание позволяет не только собирать информацию, но и демонстрировать клиенту вашу заинтересованность в решении его проблем. 👂

Тип мотивации Признаки Техника взаимодействия Рациональная Запрашивает характеристики, сравнивает цены, интересуется сроками службы Предоставление конкретных цифр, технических деталей, сравнительных таблиц Эмоциональная Реагирует на истории, интересуется опытом других клиентов, представляет себя с товаром Использование историй, визуализаций, описаний ощущений от владения товаром Безопасность Беспокоится о гарантиях, рисках, интересуется отзывами Акцент на гарантии, надёжность компании, отзывы доверенных клиентов Престиж Интересуется эксклюзивностью, статусностью, уникальными свойствами Подчёркивание эксклюзивности, уникальности предложения, статусности

Анна Соколова, тренер по продажам Моя ученица Марина пришла на тренинг с убеждением, что продажи — это манипуляция и давление. У неё был небольшой магазин натуральной косметики, но продажи шли плохо именно из-за психологического барьера. Я предложила ей сменить подход: вместо "продавать" начать "помогать клиентам решать проблемы с кожей". Первым делом Марина освоила технику SPIN-вопросов. Когда приходила клиентка, вместо стандартного "Чем могу помочь?" она начинала разговор с изучения ситуации: "Какими средствами вы пользуетесь сейчас?", затем выявляла проблемы: "Какие недостатки вы замечаете в этих средствах?", углубляла понимание: "Как это сказывается на вашей коже и самоощущении?", и наконец направляла к решению: "Если бы существовало средство без этих недостатков, насколько это было бы ценно для вас?". За два месяца такого подхода продажи в магазине выросли на 67%. Клиенты стали воспринимать Марину не как продавца, а как консультанта, который искренне заботится об их проблемах.

Установление контакта: секреты первого впечатления

Первые 7 секунд общения с клиентом определяют успех всей продажи. За это короткое время покупатель решает, доверять вам или нет. Профессиональные продавцы используют технику "Трёх П" для установления контакта:

Приветствие — должно быть энергичным и уверенным. Улыбка, зрительный контакт и чёткое представление себя создают основу доверия.

— должно быть энергичным и уверенным. Улыбка, зрительный контакт и чёткое представление себя создают основу доверия. Присоединение — найдите точки соприкосновения с клиентом. Отметьте что-то общее или сделайте уместный комплимент.

— найдите точки соприкосновения с клиентом. Отметьте что-то общее или сделайте уместный комплимент. Переход — плавно переведите разговор к деловой части, используя открытый вопрос о потребностях клиента.

Техника зеркалирования — один из самых мощных инструментов установления раппорта. Суть проста: ненавязчиво повторяйте позу, жесты, темп речи и даже словарный запас собеседника. Это создаёт подсознательное ощущение "своего человека". 🤝

Важно соблюдать баланс между дружелюбием и профессионализмом. Излишняя фамильярность так же вредна, как и чрезмерная официозность. Выберите тон, соответствующий вашему продукту и целевой аудитории.

Тип клиента Характеристики Оптимальный подход Аналитик Сдержан, задаёт много вопросов, ценит факты и логику Структурированная презентация, точные данные, минимум эмоций Директивный Нетерпелив, ориентирован на результат, говорит быстро Краткость, конкретика, акцент на выгодах, быстрый темп общения Дружелюбный Общителен, ценит личный контакт, рассказывает истории Неформальный подход, истории успеха, уделение времени общению Экспрессивный Эмоционален, креативен, легко отвлекается Яркая презентация, визуализация, акцент на инновациях и уникальности

Избегайте распространённых ошибок первого контакта: навязчивости, перебивания клиента, преждевременных выводов о его потребностях и чрезмерного расхваливания товара до выяснения потребностей.

Искусство презентации товара: от свойств к выгодам

Главное правило эффективной презентации товара — переход от характеристик к выгодам. Новички часто допускают критическую ошибку, перечисляя технические параметры без объяснения их пользы для клиента. Профессионалы используют формулу "Свойство → Преимущество → Выгода":

Свойство — объективная характеристика товара (материал, мощность, срок службы).

— объективная характеристика товара (материал, мощность, срок службы). Преимущество — что позволяет делать это свойство, чем оно лучше аналогов.

— что позволяет делать это свойство, чем оно лучше аналогов. Выгода — какую конкретную пользу получит клиент, как изменится его жизнь/бизнес.

Например, вместо "Этот смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти" (свойство), скажите: "8 ГБ оперативной памяти позволяют одновременно запускать несколько ресурсоёмких приложений (преимущество), благодаря чему вы сможете эффективно работать с документами и параллельно общаться в мессенджерах без задержек и перезагрузок" (выгода). 📱

Игорь Соловьёв, бизнес-тренер Недавно ко мне обратился Дмитрий, владелец магазина профессиональной фототехники. Продажи дорогих зеркальных камер у него стагнировали, несмотря на отличный ассортимент и конкурентные цены. Наблюдая за работой его продавцов, я заметил ключевую проблему: они блестяще разбирались в технических характеристиках, но говорили на языке, понятном только профессионалам. Для демонстрации правильного подхода я попросил разрешения провести несколько продаж самостоятельно. Когда в магазин зашла девушка, интересующаяся камерой для путешествий, вместо традиционного перечисления матриц и диафрагм, я спросил: "Какие моменты вы хотите запечатлеть в путешествиях? Что для вас важнее — качество фото, компактность или простота использования?". Выяснив, что её раздражает необходимость постоянно менять настройки в текущей камере, я представил модель Sony A7 III не через технические характеристики, а через выгоды: "Эта камера имеет автоматический режим распознавания сцен (свойство), который самостоятельно настраивает все параметры съёмки в зависимости от условий (преимущество). Вы сможете наслаждаться путешествием и моментально делать потрясающие снимки даже в сложных условиях освещения, не отвлекаясь на настройки (выгода)." Девушка приобрела камеру и рекомендованные аксессуары, хотя изначально планировала потратить вдвое меньше. После обучения персонала технике "Свойство → Преимущество → Выгода" продажи премиальных моделей в магазине Дмитрия выросли на 34% за первый же месяц.

Персонализация презентации — еще один ключевой элемент успеха. Подстраивайте рассказ о товаре под конкретные потребности и ситуацию клиента, используя информацию, полученную на этапе выявления потребностей.

Эффективная презентация всегда включает элемент демонстрации. Дайте клиенту возможность подержать товар в руках, попробовать его в действии. Вовлечение всех органов чувств значительно повышает вероятность покупки. По статистике, тактильный контакт с товаром увеличивает шансы на покупку на 40%.

Мастерство переговоров: как отвечать на возражения

Возражения клиента — не проблема, а возможность. Они сигнализируют об интересе и показывают, что нужно прояснить для завершения сделки. Профессионалы используют пятишаговую технику работы с возражениями:

Выслушать — дайте клиенту полностью высказаться, не перебивая. Подтвердить понимание — покажите, что вы услышали его опасения: "Я правильно понимаю, что вас беспокоит цена?" Согласиться частично — признайте обоснованность беспокойства: "Да, это действительно серьёзная инвестиция". Ответить — предложите аргументированный ответ: "Однако если рассмотреть стоимость в перспективе эксплуатации..." Проверить — убедитесь, что возражение снято: "Теперь вам понятно, почему цена оправдана?"

Самые распространённые возражения касаются цены, необходимости, времени, недоверия и сравнения с конкурентами. Подготовьте заранее 3-4 варианта ответа на каждое из них. ⚔️

При работе с ценовыми возражениями эффективна техника "бутерброда ценности" — сэндвич из выгод, между которыми находится цена. Сначала расскажите о ключевых преимуществах, затем назовите цену, а после сразу подчеркните долгосрочные выгоды и окупаемость инвестиции.

Никогда не спорьте с клиентом и не принимайте возражения на свой счёт. Сохраняйте эмоциональную нейтральность и концентрируйтесь на фактах. Хорошо работает техника "Чувство-Мысль-Действие": признайте чувства клиента, предложите альтернативный взгляд, направьте к действию.

7 проверенных техник для быстрого роста продаж

Освоив основы психологии продаж, установления контакта, презентации и работы с возражениями, вы готовы применить специализированные техники, которые значительно повысят ваши результаты. Вот 7 проверенных методик для начинающих продавцов:

Техника "Альтернатива выбора" — вместо вопроса "Будете покупать?" предложите выбор между двумя положительными вариантами: "Вы предпочитаете модель в чёрном или синем цвете?". Это психологически переключает клиента с решения "покупать или нет" на выбор деталей уже решённой покупки. Метод "Социального доказательства" — используйте истории успеха других клиентов, схожих с вашим покупателем. Например: "Компании вашего масштаба обычно выбирают именно эту модель и отмечают рост производительности на 30%". Техника "Создания дефицита" — ограниченное количество, ограниченное время предложения или эксклюзивность усиливают желание приобрести товар. "Эта модель представлена в последней партии, следующая поставка только через два месяца". Метод "Если... то" — предложите гипотетический сценарий, демонстрирующий ценность решения проблемы: "Если бы вы могли сократить время на обработку документов вдвое, как бы это повлияло на вашу прибыль?". Техника "Пробного закрытия" — периодически проверяйте готовность клиента к покупке с помощью ненавязчивых вопросов: "Насколько то, что мы обсудили, соответствует вашим ожиданиям?" или "Какие ещё вопросы у вас остались?". Метод "Уступки" — предложите небольшой дополнительный бонус или уступку в ключевой момент переговоров: "Если мы решим вопрос сегодня, я могу включить расширенную гарантию без дополнительной платы". Техника "Визуализации результата" — помогите клиенту ярко представить положительные изменения после приобретения товара: "Представьте, как уже через неделю ваши сотрудники тратят на 40% меньше времени на рутинные операции, а вы получаете возможность сосредоточиться на стратегических задачах".

Эффективность этих техник многократно возрастает при их комбинировании и адаптации под конкретную ситуацию продажи. Ключевой принцип — естественность и уместность применения. 🎯

Для новичков критически важно не просто знать эти техники, но и регулярно практиковать их. Начните с одной-двух, доведите их до автоматизма, затем добавляйте новые инструменты в свой арсенал.

Обратите внимание, что даже самые эффективные техники не заменят искренней заинтересованности в решении проблем клиента. Клиенты безошибочно чувствуют разницу между манипуляцией и настоящим стремлением помочь.

Освоение искусства продаж — это путешествие, а не конечная точка. Помните, что каждое взаимодействие с клиентом, даже не завершившееся сделкой, — это ценный опыт и возможность для обучения. Анализируйте свои удачи и неудачи, адаптируйте изученные техники под свою индивидуальность и специфику товара. Лучшие продавцы — это не те, кто заучил больше всего скриптов, а те, кто научился искренне слушать, точно определять потребности и предлагать решения, действительно меняющие жизнь клиентов к лучшему. С каждой новой встречей вы будете всё уверенней и эффективней — просто не останавливайтесь на пути совершенствования.

Читайте также