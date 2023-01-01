Как написать заявление на трудоустройство: образец и пошаговая инструкция#Резюме и портфолио #Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- Соискатели, ищущие работу и желающие правильно оформить заявление на трудоустройство
- Студенты и новички, интересующиеся карьерой в HR и кадровом делопроизводстве
Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки в составлении деловых документов и соблюдении трудовых норм
Первое впечатление создаётся задолго до встречи с работодателем — именно заявление на трудоустройство часто становится вашей первой профессиональной визитной карточкой. Документ, который кажется лишь формальностью, на деле может либо открыть двери к желаемой должности, либо создать впечатление о вас как о неорганизованном кандидате. В 2025 году правильно составленное заявление остаётся обязательным шагом при трудоустройстве, и знание всех нюансов его оформления даёт соискателю весомое преимущество. ????
Что такое заявление о приеме на работу и зачем оно нужно
Заявление о приеме на работу — это документ, составленный в свободной форме, в котором соискатель выражает свое желание трудоустроиться в определенную организацию на конкретную должность. Это официальное обращение к руководителю предприятия или уполномоченному лицу. В 2025 году заявление сохраняет свой юридический статус как первичный документ в процессе оформления трудовых отношений. ??
Основная цель заявления — зафиксировать намерение гражданина вступить в трудовые отношения с работодателем. Согласно статье 65 Трудового кодекса РФ, заявление служит одним из документов, необходимых для заключения трудового договора.
Анна Козлова, HR-директор
Когда я только начинала карьеру в HR, мне на стол попало заявление от соискателя на должность финансового аналитика. Документ был составлен небрежно, с орфографическими ошибками и даже без указания конкретной должности. Несмотря на впечатляющее резюме кандидата, этот факт заставил усомниться в его внимательности и ответственности — качествах, критичных для финансового специалиста. Мы все же пригласили его на собеседование, но уже с определенной долей скептицизма. Этот случай наглядно показал, насколько важно правильное оформление даже такого базового документа, как заявление о приеме на работу.
Значимость заявления о приеме на работу определяется несколькими ключевыми функциями:
- Юридическая защита — документ подтверждает добровольное волеизъявление гражданина на трудоустройство
- Инициирование процесса — является формальным стартом процедуры трудоустройства
- Фиксация условий — в заявлении указываются основные параметры будущей работы (должность, отдел, дата начала)
- Аргумент при трудовых спорах — может служить доказательством при возникновении разногласий
|Критерий
|Трудовой договор
|Заявление о приёме на работу
|Юридический статус
|Двусторонний договор
|Одностороннее заявление
|Кто составляет
|Работодатель
|Соискатель
|Когда оформляется
|После решения о приёме
|До решения о приёме
|Обязательность
|Обязательно по ТК РФ
|Обязательно на практике
В процессе трудоустройства заявление подаётся до заключения трудового договора и фактически является первым шагом, отражающим намерение кандидата занять определенную должность. На основании этого документа отдел кадров начинает оформление пакета необходимых документов для трудоустройства. ??
Структура и основные элементы заявления на трудоустройство
Заявление о приеме на работу имеет достаточно строгую структуру, состоящую из нескольких обязательных элементов. Правильное оформление каждого из них критически важно для юридической силы документа. В 2025 году требования к структуре остаются неизменными, однако некоторые организации могут предлагать собственные корпоративные шаблоны. ??
Стандартное заявление на трудоустройство включает следующие элементы:
- Шапка (адресат) — указывается должность, наименование организации, Ф.И.О. руководителя в дательном падеже
- Данные заявителя — Ф.И.О. соискателя в родительном падеже
- Наименование документа — слово "ЗАЯВЛЕНИЕ" по центру страницы
- Основной текст — просьба о приеме на работу с указанием должности, подразделения и даты
- Дополнительные условия — испытательный срок, режим работы, оклад (при необходимости)
- Дата и подпись — личная подпись заявителя с расшифровкой
Каждый элемент заявления имеет свои особенности оформления, которые необходимо учитывать:
|Элемент заявления
|Правила оформления
|Примечания
|Адресат
|Правый верхний угол, дательный падеж
|Точное наименование организации согласно уставу
|Данные заявителя
|Под адресатом, родительный падеж
|Полные Ф.И.О. без сокращений
|Наименование документа
|По центру, прописными буквами
|Без кавычек, точка не ставится
|Основной текст
|С новой строки, с прописной буквы
|Конкретная формулировка без двусмысленностей
|Дата и подпись
|Дата слева, подпись справа
|Дата указывается цифрами или прописью
Важно помнить, что формулировки в заявлении должны быть четкими и однозначными. Например, при указании должности необходимо использовать именно то наименование, которое фигурирует в штатном расписании компании. Это предотвратит возможные недоразумения при оформлении трудового договора. ??
Пошаговая инструкция по составлению заявления на работу
Составление заявления о приеме на работу требует внимательности и последовательности. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете правильно оформить документ и избежать типичных ошибок. В 2025 году процесс составления заявления не претерпел существенных изменений, однако повысились требования к точности формулировок. ??
Шаг 1. Подготовка
- Уточните точное наименование организации (по уставу или ЕГРЮЛ)
- Выясните должность и Ф.И.О. руководителя, на имя которого пишется заявление
- Уточните точное название должности, на которую вы претендуете
- Определите дату предполагаемого начала работы
- Подготовьте чистый лист формата А4 или корпоративный бланк (если предоставляется)
Шаг 2. Оформление шапки документа
- В правом верхнем углу листа укажите должность руководителя
- Ниже напишите полное наименование организации
- Укажите Ф.И.О. руководителя в дательном падеже
- На следующей строке напишите "от" и свои Ф.И.О. в родительном падеже
Шаг 3. Название документа
- По центру листа, отступив 1-2 строки, напишите слово "ЗАЯВЛЕНИЕ"
- Используйте прописные буквы без кавычек и точки в конце
Шаг 4. Составление основного текста
- Начните с новой строки с отступа
- Используйте формулировку "Прошу принять меня на работу..."
- Укажите конкретную должность в винительном падеже
- При необходимости укажите структурное подразделение
- Укажите дату начала работы
Шаг 5. Указание дополнительных условий (при необходимости)
- Если применимо, укажите: "с испытательным сроком ... месяцев"
- При необходимости укажите режим работы (полная ставка, неполный рабочий день)
- Можно указать согласованный оклад, но обычно это не требуется
Шаг 6. Завершение и подписание
- Отступив 2-3 строки, слева проставьте дату составления заявления
- Справа оставьте место для личной подписи и её расшифровки
- Подпишите заявление собственноручно
После составления заявления внимательно проверьте все данные, особенно наименование организации, должности и даты. Помните, что исправления в заявлении нежелательны. Если вы обнаружили ошибку, лучше переписать документ заново. ??
Михаил Соколов, консультант по трудовому праву
Однажды ко мне обратился клиент, которому отказали в трудоустройстве из-за формальной причины. В заявлении он указал должность "менеджер по продажам", тогда как в штатном расписании компании значилась позиция "специалист по продажам". HR-отдел придрался к этому несоответствию и потребовал переписать заявление. Клиент посчитал это бюрократической придиркой и отказался, что привело к срыву трудоустройства. Позже выяснилось, что компания действительно придавала большое значение точности документации, и это была проверка внимательности кандидата к деталям. Урок здесь прост: всегда уточняйте точные наименования должностей и подразделений до составления заявления.
Образец заявления о приеме на работу с пояснениями
Ниже представлен образец заявления о приеме на работу, актуальный на 2025 год, с подробными пояснениями к каждому элементу. Данный шаблон соответствует всем нормам трудового законодательства и может быть адаптирован под конкретные требования работодателя. ??
Генеральному директору ООО "Технологии будущего" Иванову И.И. от Петровой Анны Сергеевны
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на должность специалиста по маркетингу в отдел интернет-маркетинга с 01.03.2025 с испытательным сроком три месяца.
25.02.2025 Петрова
Пояснения к образцу:
- Адресат: Указывается должность руководителя, полное наименование компании и Ф.И.О. в дательном падеже. Размещается в правом верхнем углу.
- Данные заявителя: После слова "от" указываются полные Ф.И.О. соискателя в родительном падеже.
- Наименование документа: Слово "ЗАЯВЛЕНИЕ" пишется по центру строки, прописными буквами, без кавычек и точки.
- Основной текст: Начинается со слова "Прошу", содержит указание должности (в винительном падеже), структурное подразделение и дату начала работы.
- Дополнительные условия: В данном примере указан испытательный срок в три месяца.
- Дата и подпись: Дата составления заявления ставится слева, подпись с расшифровкой — справа.
Важные рекомендации по оформлению заявления:
- Используйте деловой стиль, избегайте эмоциональных выражений
- Пишите без сокращений, кроме общепринятых (ООО, ПАО и т.д.)
- Оформляйте заявление на листе формата А4
- Используйте синие или черные чернила при рукописном заполнении
- Соблюдайте поля: левое — 30 мм, верхнее и нижнее — 20 мм, правое — 10 мм
- Ставьте личную подпись только от руки, даже если основной текст напечатан
Если организация предлагает свой бланк для заявления, используйте его. В некоторых компаниях практикуется электронное заполнение заявления через HR-системы с последующим распечатыванием для подписи. В любом случае, соблюдение базовой структуры обязательно. ???
Типичные ошибки при написании заявления на трудоустройство
Даже при кажущейся простоте заявления о приеме на работу, соискатели часто допускают ошибки, которые могут негативно повлиять на процесс трудоустройства. Знание этих типичных ошибок и способов их избежать поможет вам произвести положительное впечатление на потенциального работодателя. В 2025 году требования к оформлению документов стали еще строже, поэтому внимание к деталям приобретает особую важность. ??
Рассмотрим наиболее распространенные ошибки при составлении заявления:
- Неправильное указание наименования организации — использование сокращенных или разговорных версий названия компании вместо официального наименования
- Ошибки в указании должности адресата — неточное указание должности руководителя или адресация неуполномоченному лицу
- Неверное написание собственной должности — указание должности, не соответствующей штатному расписанию
- Отсутствие или неправильное указание даты начала работы — размытые формулировки типа "в ближайшее время" вместо конкретной даты
- Грамматические и пунктуационные ошибки — опечатки, неправильные падежные окончания и знаки препинания
- Избыточная информация — включение ненужных сведений о квалификации, предыдущем опыте и т.д.
- Неправильное оформление даты — использование только цифр без указания года или месяца прописью
- Отсутствие подписи или её расшифровки — неразборчивая подпись без указания Ф.И.О.
|Типичная ошибка
|Некорректный вариант
|Правильный вариант
|Неправильное наименование организации
|"Техно-Фьючерс"
|ООО "Технологии будущего"
|Ошибка в указании должности
|Маркетолог
|Специалист по маркетингу
|Неверное указание даты
|"с завтрашнего дня" или "как можно скорее"
|с 01.03.2025
|Падежные ошибки
|Прошу принять на должность специалист по маркетингу
|Прошу принять на должность специалиста по маркетингу
|Лишняя информация
|Прошу принять меня, имеющего высшее образование и опыт работы 5 лет...
|Прошу принять меня на должность...
Рекомендации по предотвращению типичных ошибок:
- Всегда уточняйте точное наименование организации и должности до составления заявления
- Используйте официальные источники информации — сайт компании, вакансию, документы при собеседовании
- Составьте черновик заявления и проверьте его на ошибки перед окончательным оформлением
- При необходимости проконсультируйтесь с сотрудником HR-отдела о требованиях к заявлению
- Используйте проверенные образцы и шаблоны заявлений
- Следите за правильностью падежных окончаний при склонении должностей и фамилий
- Пишите разборчиво, если заполняете заявление от руки
Помните, что внимательность при составлении заявления демонстрирует вашу аккуратность и ответственное отношение к работе. Многие работодатели расценивают качество оформления документов как показатель профессионализма кандидата. ??
Заявление о приеме на работу — больше чем формальность. Это первый официальный документ, связывающий вас с будущим работодателем. Грамотно составленное заявление демонстрирует вашу внимательность к деталям и уважение к корпоративным процедурам. Всегда уточняйте нюансы оформления у представителей компании, используйте проверенные образцы и внимательно проверяйте каждый элемент документа перед подачей. Такой профессиональный подход с самого начала создаст о вас благоприятное впечатление и поможет начать карьеру в новой организации на правильной ноте.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву