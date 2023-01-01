Как написать заявление на повышение зарплаты: образец и советы
Введение: Зачем и когда стоит просить повышение зарплаты
Просьба о повышении зарплаты — важный шаг в карьере любого сотрудника. Это не только возможность улучшить свое финансовое положение, но и способ показать свою ценность для компании. Однако, прежде чем приступить к написанию заявления, важно понять, когда и зачем стоит просить повышение.
Повышение зарплаты может быть обосновано следующими причинами:
- Долгий срок работы в компании с неизменной зарплатой.
- Увеличение объема обязанностей и ответственности.
- Достижение значимых результатов и успехов в работе.
- Повышение квалификации или получение дополнительных навыков.
Важно выбрать подходящий момент для просьбы. Оптимальное время — после успешного завершения проекта, в период ежегодных оценок или при изменении рыночных условий труда. Также стоит учитывать финансовое состояние компании и текущие экономические условия. Например, если компания переживает трудные времена, возможно, стоит отложить просьбу до более благоприятного момента.
Подготовка к написанию заявления: сбор аргументов и данных
Перед тем как написать заявление, необходимо тщательно подготовиться. Это поможет вам убедительно аргументировать свою просьбу и увеличить шансы на положительное решение.
Сбор данных
- Анализ рынка труда: Узнайте среднюю зарплату для вашей должности в вашем регионе. Это можно сделать с помощью сайтов с вакансиями или специализированных отчетов. Например, сайты вроде Glassdoor или LinkedIn могут предоставить информацию о зарплатах в вашей отрасли. Также полезно ознакомиться с отчетами рекрутинговых агентств, которые публикуют данные о зарплатах по различным профессиям и регионам.
- Оценка собственных достижений: Составьте список своих достижений и вкладов в компанию. Это могут быть успешные проекты, улучшение процессов, увеличение продаж и т.д. Например, если вы разработали новый процесс, который сократил время выполнения задач, обязательно укажите это. Если вы привлекли новых клиентов или увеличили доходы компании, это также стоит отметить.
- Обратная связь от коллег и руководства: Соберите положительные отзывы о вашей работе. Это может быть как официальная оценка, так и неформальные комментарии. Например, если ваши коллеги или руководитель похвалили вас за успешное завершение проекта, сохраните эти отзывы. Они могут стать важным аргументом в пользу повышения зарплаты.
Аргументация
- Факты и цифры: Используйте конкретные данные и примеры. Например, "за последний год я увеличил продажи на 20%". Конкретные цифры и факты делают ваши аргументы более убедительными. Если у вас есть данные о том, как ваши действия повлияли на компанию, обязательно укажите их.
- Сравнение с рыночными условиями: Покажите, что ваша текущая зарплата ниже средней по рынку. Это может быть особенно важно, если вы работаете в конкурентной отрасли, где зарплаты быстро растут. Например, если вы работаете в IT-сфере, где зарплаты часто выше среднего, это может стать весомым аргументом.
- Планы на будущее: Расскажите о своих планах и как вы намерены продолжать вносить вклад в развитие компании. Например, если вы планируете пройти дополнительное обучение или сертификацию, это может показать ваше стремление к профессиональному росту и развитию.
Структура заявления на повышение зарплаты: основные элементы
Заявление на повышение зарплаты должно быть четким и структурированным. Вот основные элементы, которые необходимо включить:
Введение
Кратко представьтесь и укажите свою должность. Укажите, сколько времени вы работаете в компании и какие основные обязанности выполняете. Например, "Меня зовут Иван Иванов, я работаю в компании XYZ на должности менеджера по продажам уже 5 лет. В мои обязанности входит управление командой продаж, разработка стратегий и привлечение новых клиентов."
Основная часть
- Причины для повышения: Перечислите основные причины, по которым вы считаете, что заслуживаете повышения. Например, "За последние два года я значительно увеличил объем продаж и привлек крупных клиентов."
- Аргументы: Подкрепите свои причины конкретными примерами и данными. Например, "В прошлом году я увеличил продажи на 30%, что принесло компании дополнительный доход в размере 1 миллиона рублей."
- Сравнение с рынком: Укажите, что ваша текущая зарплата ниже средней по рынку, если это так. Например, "Согласно данным сайта Glassdoor, средняя зарплата для моей должности в нашем регионе составляет 100,000 рублей, что на 20% выше моей текущей зарплаты."
Заключение
Кратко подведите итог и выразите надежду на положительное рассмотрение вашего заявления. Укажите, что вы готовы обсудить детали и ответить на любые вопросы. Например, "Я уверен, что мое предложение справедливо и соответствует моему вкладу в развитие компании. Я готов обсудить детали и ответить на любые вопросы."
Примеры и образцы заявлений на повышение зарплаты
Пример 1
Уважаемый [Имя руководителя],
Меня зовут [Ваше имя], я работаю в компании [Название компании] на должности [Ваша должность] уже [Срок работы]. За это время я внес значительный вклад в развитие компании, в частности:
- Увеличил продажи на 20% за последний год.
- Оптимизировал процессы, что позволило сократить расходы на 15%.
- Руководил успешным запуском нового проекта.
С учетом моих достижений и текущих рыночных условий, я прошу рассмотреть возможность повышения моей заработной платы до [Желаемая сумма]. Я уверен, что это справедливая компенсация за мой вклад и усилия.
Спасибо за внимание к моему заявлению. Я готов обсудить детали и ответить на любые вопросы.
С уважением,
[Ваше имя]
Пример 2
Уважаемая [Имя руководителя],
Я, [Ваше имя], работаю в компании [Название компании] на должности [Ваша должность] с [Дата начала работы]. За это время я:
- Успешно завершил проект [Название проекта], что принесло компании [Конкретный результат].
- Обучил новых сотрудников, что повысило их производительность на [Процент].
- Получил сертификат [Название сертификата], что улучшило мои профессиональные навыки.
В связи с вышеуказанными достижениями и анализом рыночных условий, я прошу рассмотреть возможность повышения моей заработной платы до [Желаемая сумма].
Благодарю за внимание и надеюсь на положительное решение.
С уважением,
[Ваше имя]
Советы по успешному обсуждению повышения зарплаты с руководством
- Выберите подходящее время: Лучше всего обсуждать повышение зарплаты после успешного завершения проекта или в период ежегодных оценок. Например, если вы только что завершили крупный проект, это может быть отличным моментом для обсуждения повышения.
- Будьте уверены в себе: Уверенность в своих силах и достижениях поможет вам убедительно аргументировать свою просьбу. Например, если вы знаете, что ваши достижения значимы и важны для компании, это придаст вам уверенности.
- Подготовьтесь к вопросам: Будьте готовы ответить на вопросы о ваших достижениях и планах на будущее. Например, если вас спросят о конкретных примерах ваших достижений, будьте готовы предоставить подробную информацию.
- Слушайте и будьте готовы к компромиссам: Возможно, ваше руководство предложит альтернативные варианты повышения, такие как бонусы или дополнительные льготы. Например, если компания не может сразу повысить вашу зарплату, они могут предложить бонус или дополнительные дни отпуска.
- Не бойтесь повторно обсуждать вопрос: Если вам отказали, узнайте причины и спросите, что нужно сделать для получения повышения в будущем. Например, если вам сказали, что нужно улучшить определенные навыки, спросите, какие конкретно шаги вам нужно предпринять.
Дополнительные советы и рекомендации
Подготовка к разговору с руководством
- Репетиция: Перед разговором с руководством, проведите репетицию. Попросите друга или коллегу сыграть роль вашего руководителя и задавать вопросы. Это поможет вам подготовиться к возможным сценариям и повысить уверенность.
- Документы и доказательства: Подготовьте все необходимые документы и доказательства ваших достижений. Это могут быть отчеты, письма с благодарностями, сертификаты и т.д. Например, если у вас есть отчет о выполнении проекта, который показывает ваши достижения, обязательно принесите его на встречу.
- Психологическая подготовка: Подготовьтесь психологически к разговору. Помните, что просьба о повышении зарплаты — это нормальная часть профессиональной жизни, и вы имеете право на справедливую компенсацию за свой труд.
Ведение переговоров
- Начните с положительного: Начните разговор с положительных моментов. Например, поблагодарите руководство за возможность работать в компании и расскажите о том, что вам нравится в вашей работе.
- Будьте готовы к отказу: Будьте готовы к тому, что вам могут отказать. В этом случае важно не терять уверенность и спросить, что нужно сделать для получения повышения в будущем.
- Не торопитесь: Не торопитесь и дайте руководству время на обдумывание вашего запроса. Например, если вам сказали, что нужно время на рассмотрение, не настаивайте на немедленном ответе.
После разговора
- Следите за результатами: Если вам пообещали рассмотреть ваш запрос, следите за результатами. Напомните руководству о вашем разговоре через некоторое время, если вы не получили ответа.
- Продолжайте работать над собой: Независимо от результата, продолжайте работать над собой и улучшать свои навыки. Это поможет вам в будущем добиться повышения зарплаты или найти более выгодное предложение на рынке труда.
- Будьте готовы к изменениям: Если вам отказали в повышении зарплаты, будьте готовы рассмотреть другие варианты. Например, возможно, стоит рассмотреть возможность перехода на другую должность или поиск новой работы.
Следуя этим советам и рекомендациям, вы сможете успешно подготовить и подать заявление на повышение зарплаты, а также уверенно обсудить этот вопрос с руководством. Удачи! 😉
Наталия Романова
юрист по трудовому праву