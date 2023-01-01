Как написать заявление на отпуск без содержания на 1 день – образец

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, которым нужно оформить отпуск без содержания

HR-специалисты и менеджеры по кадрам

Люди, интересующиеся юридическими аспектами трудового законодательства Возникла срочная личная необходимость отлучиться с работы на день? Оформление отпуска без содержания — это ваш законный способ решить внезапно возникшие обстоятельства без конфликтов с руководством! ?? Многие паникуют, не зная, как правильно составить заявление, боясь отказа или неодобрения. Давайте разберемся, как быстро и грамотно оформить документ на один день отсутствия, чтобы работодатель одобрил вашу просьбу с первого раза.

Что такое отпуск без содержания и когда он предоставляется

Отпуск без сохранения заработной платы (неоплачиваемый отпуск) — это временное освобождение работника от выполнения трудовых обязанностей по личным обстоятельствам без сохранения заработной платы. Согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, такой отпуск предоставляется по соглашению сторон трудового договора.

Важно понимать: работодатель не обязан предоставлять отпуск без содержания по любому запросу, кроме случаев, когда закон гарантирует такое право определенным категориям сотрудников.

Категория работников Обязательность предоставления Продолжительность Обычные работники На усмотрение работодателя По соглашению сторон Работающие пенсионеры Обязательно До 14 календарных дней Родители и супруги военнослужащих Обязательно До 14 календарных дней Работающие инвалиды Обязательно До 60 календарных дней Работники в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких Обязательно До 5 календарных дней

Отпуск без содержания на 1 день обычно запрашивают в следующих ситуациях:

Посещение государственных органов (налоговая, суд, ГИБДД)

Решение семейных вопросов

Медицинское обследование

Личные непредвиденные обстоятельства

Участие в важных семейных событиях

Елена Сорокина, HR-директор В моей практике был случай, когда сотрудница обратилась за отпуском без содержания буквально за час до предполагаемого отсутствия. Она была в панике: ребенка срочно нужно было забрать из школы из-за плохого самочувствия. Заявление составили быстро, прямо на рабочем месте. Я показала ей типовой образец, она написала причину, мы оперативно согласовали с руководителем отдела. В итоге, весь процесс занял 10 минут. Главное — указать конкретную причину и не тянуть с подачей документа. И конечно, не злоупотреблять такими запросами. Та сотрудница очень редко просила о подобном, поэтому ее заявление было рассмотрено положительно и оперативно.

При оформлении отпуска за свой счет на один день стоит помнить, что этот период:

Не оплачивается

Не включается в стаж для расчета ежегодного оплачиваемого отпуска

Не влияет на основной трудовой стаж, учитываемый при расчете пенсии

Отражается в табеле учета рабочего времени кодом «ДО» или «16»

Как правильно составить заявление на отпуск за свой счет

Составление заявления на отпуск без содержания кажется простой задачей, но именно из-за кажущейся простоты в документе часто допускаются ошибки, которые могут привести к задержкам в согласовании или даже отказу. ?? Давайте разберем пошаговый алгоритм создания безупречного заявления:

Определите формат документа. Заявление пишется на стандартном листе А4. Можно от руки или напечатать — оба варианта допустимы. Укажите адресата. В правом верхнем углу пишется должность руководителя организации, название компании, фамилия и инициалы руководителя. Представьтесь. Ниже указываются ваши данные: от кого подается заявление (должность, ФИО). Напишите заголовок. По центру документа пишется слово «Заявление». Сформулируйте просьбу. С новой строки излагается суть обращения: просьба о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на 1 день с указанием конкретной даты. Укажите причину. Хотя закон не обязывает работника указывать причину, её наличие повышает шансы на положительное решение. Поставьте дату и подпись. Внизу документа указывается дата составления заявления и ставится личная подпись с расшифровкой.

При составлении заявления следует избегать распространенных ошибок:

Отсутствие конкретной даты отпуска

Неправильное название отпуска (например, «выходной за свой счет»)

Расплывчатые формулировки причины

Отсутствие ссылки на статью ТК РФ (для льготных категорий)

Подача заявления в последний момент

Обязательные элементы заявления на день без содержания

Каждый документ имеет свою структуру и обязательные элементы, без которых он не будет считаться действительным. Заявление на отпуск без содержания не исключение. Рассмотрим ключевые компоненты, которые должны присутствовать в вашем заявлении:

Элемент заявления Описание Пример Шапка документа Содержит информацию о получателе (руководителе) и отправителе (работнике) Генеральному директору ООО "Компания"<br>Иванову И.И.<br>от менеджера Петрова П.П. Название документа Указывается по центру Заявление Просьба о предоставлении отпуска Формулировка с указанием типа отпуска и даты Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы на 1 (один) день 15.03.2025 Причина Обоснование необходимости отпуска в связи с необходимостью прохождения медицинского обследования Дата составления Указывается в левом нижнем углу 10.03.2025 Подпись Личная подпись работника с расшифровкой Петров П.П. (подпись)

Особое внимание стоит уделить формулировке причины отпуска. Хотя законодательство не обязывает работника указывать причину, это значительно повышает шансы на положительное решение вопроса. ?????

Примеры корректных формулировок причин:

"В связи с необходимостью посещения нотариуса"

"По семейным обстоятельствам (необходимость ухода за больным родственником)"

"Для решения вопросов, связанных с переездом"

"В связи с необходимостью участия в похоронах родственника"

"Для сопровождения ребенка на медицинское обследование"

При составлении заявления важно помнить о следующих нюансах:

Заявление подается заблаговременно (минимум за 2-3 дня до предполагаемой даты отпуска)

Если вы относитесь к льготной категории граждан, которым работодатель обязан предоставить отпуск без содержания, укажите соответствующую статью ТК РФ

Дата в заявлении должна быть указана максимально точно, чтобы избежать недоразумений

Формулировка "отпуск без сохранения заработной платы" является юридически корректной, избегайте разговорных терминов типа "отгул" или "день за свой счет"

Максим Орлов, HR-консультант Недавно ко мне обратился сотрудник IT-отдела крупной компании с проблемой: его заявление на отпуск без содержания постоянно возвращалось на доработку. Мы вместе проанализировали документ и нашли причину: он использовал неформальные выражения и не указывал точную дату. После того как мы переписали заявление с правильными формулировками и четко обозначили 1 день отсутствия с конкретной датой, документ был немедленно одобрен. Этот случай показывает, насколько важны детали и формальности в кадровых документах. Правильно составленное заявление экономит время и нервы всех участников процесса.

Образец заявления на отпуск без сохранения зарплаты

Для максимальной наглядности представляю готовый образец заявления на отпуск без содержания на 1 день, который соответствует всем требованиям трудового законодательства и кадрового делопроизводства 2025 года. ??

Вот пошаговая расшифровка всех элементов образца:

Шапка документа (правый верхний угол): Генеральному директору ООО "Техностарт" Смирнову С.С. от специалиста отдела продаж Ивановой Анны Петровны

Название документа (по центру): Заявление

Основной текст (с красной строки): Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы на 1 (один) календарный день 25 апреля 2025 года в связи с необходимостью посещения медицинского учреждения.

Дата и подпись (нижняя часть документа): 20.04.2025 Иванова А.П. (подпись)

Обратите внимание на следующие важные моменты в образце:

Текст заявления лаконичен и содержит всю необходимую информацию

Дата отпуска указана полностью (число, месяц, год)

Количество дней написано и цифрой, и прописью в скобках

Причина отпуска сформулирована четко и понятно

Заявление подано заблаговременно (за 5 дней до предполагаемой даты отпуска)

Если вы относитесь к категории работников, которым работодатель обязан предоставить отпуск без содержания по их заявлению, можно дополнить образец ссылкой на соответствующую статью ТК РФ. Например:

"Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы на 1 (один) календарный день 25 апреля 2025 года в связи с необходимостью сопровождения ребенка в медицинское учреждение на основании статьи 128 ТК РФ."

Для удобства использования вы можете:

Адаптировать данный образец под особенности вашей организации

Создать электронный шаблон для быстрого заполнения при необходимости

Согласовать с HR-отделом единый формат для всех сотрудников компании

Внести в документ дополнительные данные, если они требуются внутренними регламентами (например, табельный номер)

Процедура подачи заявления и получения согласования

Написать заявление — это только половина дела. Чтобы ваш однодневный отпуск был официально оформлен, необходимо правильно пройти процедуру подачи и согласования документа. Рассмотрим этот процесс пошагово: ??

Предварительное обсуждение с руководителем. Перед составлением заявления рекомендуется устно обсудить возможность отсутствия с непосредственным руководителем. Это проявление уважения и возможность заранее спланировать рабочий процесс. Подготовка заявления. Составьте документ согласно всем требованиям, описанным выше. Подача документа. Передайте заявление в отдел кадров или непосредственному руководителю (в зависимости от внутренних правил компании). В некоторых организациях заявления регистрируются в специальном журнале — уточните этот момент. Получение резолюции руководителя. На заявлении должна появиться виза руководителя с формулировкой "Согласовано" или "Не возражаю". Издание приказа. После согласования заявления отдел кадров готовит приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. Стандартная форма — Т-6. Ознакомление с приказом. Вам необходимо поставить подпись на приказе, подтверждающую ознакомление с документом. Внесение информации в кадровые документы. Информация об отпуске вносится в личную карточку работника и табель учета рабочего времени.

Важные рекомендации по процедуре оформления:

Подавайте заявление не позднее чем за 2-3 рабочих дня до предполагаемой даты отпуска

Сохраняйте копию заявления с отметкой о принятии или регистрационным номером

Если заявление подается в электронном виде через корпоративную систему документооборота, дождитесь электронного подтверждения

Уточните, нужно ли вам лично присутствовать при подписании приказа

Перед уходом в отпуск убедитесь, что все рабочие вопросы решены или переданы коллегам

Что делать, если получен отказ в предоставлении отпуска:

Выясните причину отказа (производственная необходимость, недостаточное обоснование и т.д.)

Предложите альтернативную дату, если это возможно

Если вы относитесь к категории работников, которым отпуск должен быть предоставлен в обязательном порядке, напомните работодателю о положениях ст. 128 ТК РФ

В случае незаконного отказа обратитесь в трудовую инспекцию или профсоюз (если состоите в нем)

Помните, что после завершения однодневного отпуска вы должны приступить к работе в следующий рабочий день. Если по каким-то причинам вы не можете выйти на работу, необходимо срочно уведомить об этом работодателя и оформить соответствующие документы (больничный лист, заявление на продление отпуска и т.д.).