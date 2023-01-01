Как написать начальнику об увольнении по СМС: шаблоны и советы

Для кого эта статья:

Сотрудники, планирующие увольнение и рассматривающие разные способы уведомления руководства

Специалисты по HR и карьерные консультанты, ищущие советы для клиентов на тему увольнения

Люди, работающие в неформальных или удалённых командах, где использование СМС для уведомления об увольнении возможно Сообщить начальнику об увольнении может быть стрессовым испытанием — особенно когда слова застревают в горле при личной встрече. СМС-сообщение становится спасательным кругом для тех, кто ценит ясность, краткость и возможность избежать неловкого разговора лицом к лицу. Но как составить такое сообщение, чтобы оно было профессиональным, уважительным и юридически корректным? Разберём готовые шаблоны и стратегии, которые помогут сообщить о вашем решении максимально эффективно, сохранив при этом репутацию и профессиональные отношения.

Когда СМС об увольнении уместно: плюсы и минусы метода

Уведомление об увольнении через СМС — решение, которое требует взвешенного подхода. Подобный метод коммуникации имеет свои преимущества и ограничения, которые следует учитывать перед отправкой сообщения. ??

Плюсы СМС-уведомления Минусы СМС-уведомления Мгновенная доставка информации Может восприниматься как непрофессиональный подход Минимизация эмоционального напряжения Ограниченные возможности для объяснений Документированное подтверждение уведомления Отсутствие личного контакта может осложнить передачу дел Возможность тщательно сформулировать сообщение Риск неверной интерпретации тона и намерений Удобство при физической удалённости Возможные юридические осложнения в некоторых ситуациях

СМС-уведомление об увольнении наиболее уместно в следующих ситуациях:

При работе в удалённом формате, когда личная встреча затруднительна

В случае значительного географического расстояния между вами и руководителем

При необходимости срочного уведомления, когда другие каналы связи недоступны

Если предварительная договорённость с руководителем допускает такой формат коммуникации

В компаниях с неформальной корпоративной культурой, где подобные способы общения приняты

Алексей Марков, HR-директор Ко мне обратилась сотрудница с вопросом об увольнении через СМС. Анна работала младшим специалистом в отделе маркетинга, и мысль о личном разговоре с руководителем вызывала у неё сильнейший стресс. Мы разработали план: сначала короткое СМС с просьбой о встрече для обсуждения рабочих вопросов, затем электронное письмо с официальным заявлением, и только потом — личная встреча. Этот поэтапный подход позволил Анне психологически подготовиться к разговору. Её руководитель оценил такую структурированность и отметил профессионализм. Сейчас Анна успешно работает в другой компании, а с бывшим начальником поддерживает деловые отношения.

Однако стоит помнить, что во многих организациях с формализованной структурой СМС-уведомление может быть воспринято негативно. Перед выбором этого метода оцените корпоративную культуру вашей компании и характер отношений с непосредственным руководителем. ??

Основные правила написания СМС об увольнении начальнику

Составление СМС об увольнении требует особого внимания к структуре, тону и содержанию сообщения. Следуя определённым правилам, вы сможете сохранить профессиональный имидж и минимизировать негативные последствия. ??

Краткость и информативность — уложитесь в одно-два сообщения, избегая многословности

— уложитесь в одно-два сообщения, избегая многословности Формальный тон — сохраняйте деловой стиль общения даже в коротком формате

— сохраняйте деловой стиль общения даже в коротком формате Чёткое указание намерений — избегайте двусмысленностей и намёков

— избегайте двусмысленностей и намёков Выражение благодарности — проявите признательность за опыт работы

— проявите признательность за опыт работы Упоминание о готовности к дальнейшему обсуждению — покажите ответственность

— покажите ответственность Отсутствие эмоциональных высказываний — избегайте критики или обвинений

Оптимальное время для отправки СМС об увольнении — рабочие часы в будний день. Избегайте выходных, праздников и позднего вечера. Это подчеркнёт ваш профессионализм и уважение к рабочим процессам компании. ?

Структура эффективного СМС-уведомления об увольнении включает четыре ключевых элемента:

Приветствие — обращение к руководителю по имени-отчеству Основная информация — чёткое сообщение о намерении уволиться Уточнение деталей — предполагаемая дата увольнения, готовность к обсуждению Завершение — вежливая формулировка и подпись

Важно помнить, что СМС — это лишь первый шаг. Будьте готовы к последующей коммуникации в более расширенном формате, включая электронную почту или личную встречу. ??

Готовые шаблоны СМС для сообщения об увольнении

Предлагаю несколько проверенных шаблонов СМС-сообщений, которые можно адаптировать под вашу конкретную ситуацию. Каждый шаблон разработан с учётом различных обстоятельств увольнения и характера отношений с руководителем. ??

Шаблон 1: Стандартное уведомление "Уважаемый(ая) [Имя Отчество]! Информирую Вас о своём решении прекратить трудовые отношения с компанией. Планирую уволиться [дата]. Готов(а) обсудить детали передачи дел. С уважением, [Ваше имя]"

Шаблон 2: При необходимости срочного увольнения "Добрый день, [Имя Отчество]. В связи с непредвиденными обстоятельствами вынужден(а) уведомить Вас о необходимости моего увольнения в кратчайшие сроки. Готов(а) к обсуждению возможных вариантов. С уважением, [Ваше имя]"

Шаблон 3: При долгосрочном сотрудничестве "Здравствуйте, [Имя Отчество]. После [X] лет работы в компании принял(а) решение о смене карьерного пути. Планирую уволиться [дата]. Благодарен(на) за опыт и возможности. Готов(а) обеспечить плавную передачу проектов. [Ваше имя]"

Шаблон 4: С просьбой о личной встрече "[Имя Отчество], добрый день. Хотел(а) бы сообщить о своём решении покинуть компанию [дата]. Могли бы мы встретиться [предлагаемое время], чтобы обсудить детали увольнения и передачи дел? С уважением, [Ваше имя]"

Шаблон 5: При удалённой работе "Уважаемый(ая) [Имя Отчество], информирую о своём решении прекратить сотрудничество с [название компании]. Последним рабочим днём предлагаю считать [дата]. Подготовлю отчёт по текущим проектам к [дата]. С уважением, [Ваше имя]"

Ситуация Рекомендуемый шаблон Особенности применения Стандартное увольнение Шаблон 1 Универсальный вариант для большинства случаев Срочное увольнение Шаблон 2 При форс-мажорных обстоятельствах Длительный стаж работы Шаблон 3 Подчеркивает благодарность за продолжительное сотрудничество Необходимость личного обсуждения Шаблон 4 Когда СМС — только первый шаг коммуникации Дистанционная работа Шаблон 5 Учитывает специфику удалённого взаимодействия

При адаптации шаблонов помните о необходимости сохранять профессиональный тон и избегать излишней эмоциональности. Даже в формате СМС демонстрируйте уважение к компании и руководителю. ??

Ирина Соколова, карьерный консультант Мой клиент Дмитрий столкнулся с необходимостью срочного увольнения из-за переезда в другой город. Он работал в IT-компании и имел хорошие отношения с руководителем, но из-за личных обстоятельств не мог соблюсти стандартный двухнедельный срок уведомления. Мы составили краткое, но информативное СМС, в котором Дмитрий извинился за внезапность, объяснил ситуацию и предложил варианты удалённой поддержки команды до нахождения замены. Начальник оценил честность и конструктивный подход. В результате они договорились о частичной удалённой работе на период поиска нового сотрудника, что позволило Дмитрию сохранить профессиональную репутацию и получить положительные рекомендации.

Юридические аспекты увольнения через СМС-сообщение

Прежде чем отправлять СМС об увольнении, необходимо понимать юридические нюансы такого способа коммуникации. Трудовое законодательство устанавливает определённые требования к процедуре увольнения, которые важно соблюдать даже при использовании цифровых каналов связи. ??

Ключевые юридические моменты, которые следует учитывать:

СМС-уведомление не заменяет официального заявления об увольнении

Согласно Трудовому кодексу РФ, работник обязан предупредить работодателя о своём увольнении в письменной форме

Отсчёт двухнедельного срока предупреждения начинается с момента получения работодателем письменного заявления

Электронное заявление может иметь юридическую силу только при наличии электронной подписи или если такой формат предусмотрен внутренними документами компании

Отсутствие письменного заявления может стать основанием для признания увольнения неправомерным

В 2023-2025 годах законодательство стало более гибким в отношении электронного документооборота, однако это касается преимущественно компаний, которые официально внедрили системы ЭДО (электронного документооборота). ??

Чтобы обезопасить себя юридически, рекомендуется следовать следующему алгоритму:

Отправьте СМС как предварительное уведомление Подготовьте письменное заявление об увольнении в стандартной форме Передайте заявление лично или направьте заказным письмом с уведомлением о вручении Сохраните копию заявления с отметкой о принятии или трек-номер почтового отправления Уточните у работодателя процедуру оформления увольнения согласно внутренним правилам компании

В некоторых случаях допускается использование электронной почты для отправки сканированного заявления, особенно если такая практика принята в компании. Однако это не отменяет необходимости последующего предоставления оригинала документа. ??

Помните, что юридическая сила СМС-уведомления может быть оспорена работодателем, поэтому рассматривайте его как дополнительный, а не основной способ коммуникации по вопросу увольнения. ??

Что делать после отправки СМС об увольнении

Отправка СМС-уведомления — это только первый шаг в процессе увольнения. Дальнейшие действия определят, насколько профессионально завершится ваше сотрудничество с компанией. Правильно организованный процесс после отправки сообщения поможет сохранить репутацию и профессиональные связи. ??

План действий после отправки СМС об увольнении:

Подготовьте официальное заявление. Независимо от реакции на СМС, оформите документ согласно требованиям Трудового кодекса и внутренним правилам компании. Будьте готовы к обратной связи. Руководитель может позвонить или запросить личную встречу — отнеситесь к этому конструктивно. Составьте план передачи дел. Подготовьте список текущих проектов, контактов и обязанностей, которые необходимо передать. Документируйте рабочие процессы. Создайте инструкции или заметки, которые помогут вашему преемнику быстрее войти в курс дела. Проведите инвентаризацию рабочего имущества. Составьте список техники, документов и материалов, которые необходимо вернуть компании.

В зависимости от реакции руководителя на ваше СМС, возможны различные сценарии развития событий:

Позитивная реакция: выразите благодарность и предложите план плавной передачи дел

выразите благодарность и предложите план плавной передачи дел Нейтральная реакция: проявите инициативу в организации процесса увольнения

проявите инициативу в организации процесса увольнения Негативная реакция: сохраняйте профессионализм и придерживайтесь фактов, избегая эмоциональных дискуссий

сохраняйте профессионализм и придерживайтесь фактов, избегая эмоциональных дискуссий Отсутствие реакции: продолжите коммуникацию через официальные каналы, включая электронную почту или личное посещение офиса

Важно помнить о сохранении профессиональных отношений до последнего рабочего дня. Даже если ваше решение об увольнении вызвало напряжение, продолжайте качественно выполнять свои обязанности. Это влияет на рекомендации, которые вы сможете получить в будущем. ??

Завершая процесс увольнения, проведите финальные встречи с коллегами и руководством. Выразите благодарность за сотрудничество и обменяйтесь контактами для поддержания профессиональных связей. В современном мире профессиональных отношений репутация и нетворкинг имеют первостепенное значение для карьерного роста. ??