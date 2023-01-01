Как написать автобиографию о себе на работу: образец и шаблон

Для кого эта статья:

Соискатели, которые готовятся к трудоустройству

Люди, желающие улучшить навыки написания автобиографии

HR-специалисты и менеджеры по подбору персонала, интересующиеся процессом оценки кандидатов Запрос на предоставление автобиографии при трудоустройстве часто застаёт соискателей врасплох. Многие впадают в ступор, не понимая, чем этот документ отличается от резюме. Другие торопливо пишут всё, что вспоминается о своей жизни, создавая нечитабельный текст. Между тем, грамотная автобиография — это ваша визитная карточка, способная выделить вас среди конкурентов и убедить работодателя в вашей надёжности. Давайте разберёмся, как составить этот документ профессионально, не упустив важные детали и не перегрузив его лишней информацией. 🧐

Что такое автобиография для трудоустройства

Автобиография для трудоустройства — это структурированный документ с описанием вашего жизненного и профессионального пути в хронологическом порядке. В отличие от резюме, которое фокусируется исключительно на профессиональных навыках и опыте, автобиография содержит более полную информацию о личности кандидата. 📝

Этот документ особенно ценен для работодателя по нескольким причинам:

Раскрывает личностные качества кандидата через описание жизненного пути

Демонстрирует уровень грамотности и способность структурированно излагать мысли

Позволяет оценить последовательность карьерного развития

Даёт возможность проверить достоверность предоставленной информации

Елена Соколова, руководитель отдела рекрутинга

Однажды ко мне на собеседование пришёл кандидат на должность аналитика. Его резюме выглядело безупречно, но автобиография оказалась написана небрежно, с хронологическими пробелами и противоречиями. Когда мы начали обсуждать эти несоответствия, стало очевидно, что кандидат существенно приукрасил свой опыт работы. Именно благодаря требованию предоставить автобиографию мы смогли выявить неточности до приёма на работу. С тех пор я всегда требую этот документ — он раскрывает намного больше, чем может показаться на первый взгляд.

Важно понимать, что автобиография не должна быть художественным произведением. Это деловой документ, требующий соблюдения официально-делового стиля и лаконичности. При этом сухое перечисление фактов также не принесёт пользы — текст должен создавать целостный образ вас как профессионала.

Автобиография Резюме Повествовательный стиль изложения Тезисный стиль изложения Содержит личную информацию Сфокусировано на профессиональных данных Строгая хронологическая последовательность Возможно выделение ключевых достижений Обычно занимает 1-2 страницы Чаще всего умещается на 1 странице Написана от первого лица Может быть написано в безличной форме

Структура и правила оформления автобиографии

Корректное оформление автобиографии — первый шаг к созданию положительного впечатления у будущего работодателя. Соблюдение определённой структуры поможет вам организовать информацию логично и последовательно. 📋

Основная структура автобиографии включает следующие элементы:

Заголовок — слово "Автобиография" в центре листа Персональные данные — ФИО, дата и место рождения Образование — учебные заведения в хронологическом порядке Трудовой путь — места работы с указанием должностей Дополнительная информация — семейное положение, военная служба Дата и подпись — обязательный элемент официального документа

При оформлении автобиографии следуйте этим правилам:

Используйте белую бумагу формата А4

Выбирайте классические шрифты (Times New Roman, Arial) размером 12-14 пт

Соблюдайте интервал 1-1,5 и стандартные поля документа

Пишите от первого лица в официально-деловом стиле

Придерживайтесь строгой хронологии событий

Укладывайтесь в объём 1-2 страницы

Важный момент: автобиография пишется от руки или печатается в зависимости от требований работодателя. Если конкретных указаний нет, лучше уточнить этот момент заранее. Рукописная автобиография считается более персонализированной и даже может быть проанализирована графологом, но печатный вариант выглядит аккуратнее и профессиональнее. 🖊️

Проверьте текст на наличие ошибок — даже небольшие опечатки или грамматические неточности могут создать впечатление о вас как о неаккуратном работнике. Используйте спеллчекеры или попросите кого-то прочитать вашу автобиографию перед отправкой.

Основные личные данные в автобиографии для работы

Личные данные формируют первое впечатление о вас как о кандидате. Эта часть автобиографии должна содержать достаточно информации для идентификации вашей личности, но при этом не нарушать принципов конфиденциальности. 🔒

Обязательные персональные данные для автобиографии:

ФИО полностью — "Я, Иванов Иван Иванович..."

— "Я, Иванов Иван Иванович..." Дата рождения — день, месяц, год

— день, месяц, год Место рождения — город, область

— город, область Гражданство — особенно важно для международных компаний

— особенно важно для международных компаний Контактная информация — телефон, email

— телефон, email Адрес проживания — достаточно указать город и район

Важно помнить, что некоторые личные данные указываются по желанию или в зависимости от специфики должности. К ним относятся:

Тип данных Когда указывать Как указывать Семейное положение Для стабильных долгосрочных позиций Кратко: "женат/замужем", "холост/не замужем" Наличие детей По желанию Количество и возраст (без имён) Религиозные взгляды Только если релевантно должности Лаконично, без подробностей Политические убеждения Как правило, не указывается Исключение — работа в политических организациях Национальность Обычно не требуется Указывается только по требованию

При указании личных данных важно соблюдать баланс. С одной стороны, работодатель должен получить представление о вас как о личности. С другой стороны, избыточная информация может отвлечь от ваших профессиональных качеств или создать почву для неосознанной дискриминации. 🤔

Алексей Петров, HR-директор

Помню неловкую ситуацию, когда талантливый кандидат на позицию маркетолога включил в автобиографию подробности о сложных отношениях с бывшими коллегами и личную историю развода, принудившего его сменить город. Несмотря на высокую квалификацию, такой перегруз личной информацией создал впечатление о человеке, который не разграничивает профессиональное и личное пространство. Мы дали ему шанс, попросив переписать автобиографию, но многие работодатели отсеивают таких кандидатов сразу. Золотое правило — указывайте только те личные данные, которые имеют отношение к потенциальной работе.

Если у вас были изменения в персональных данных (например, смена фамилии), это стоит указать, особенно если предыдущая фамилия фигурирует в документах об образовании или трудовой книжке. Указывайте: "Сменила фамилию на Петрову в связи с заключением брака в 2020 году. До этого — Иванова".

Как описать трудовой путь и достижения

Трудовой путь — центральная часть автобиографии, которой работодатели уделяют особое внимание. Здесь важно не просто перечислить места работы, но и показать профессиональный рост, ценный опыт и значимые достижения. 📈

Описание трудового пути в автобиографии строится по следующим принципам:

Хронологическая последовательность (начиная с первого места работы)

Точные названия организаций и должностей

Конкретные периоды работы (месяц и год начала/окончания)

Краткое описание обязанностей (2-3 ключевые функции)

Значимые достижения на каждой позиции (если применимо)

Причины смены работы (только конструктивные)

При описании достижений используйте количественные показатели, которые делают ваши успехи измеримыми. Например, "увеличил продажи на 30%" звучит убедительнее, чем "существенно увеличил продажи".

Примеры формулировок для описания трудового пути:

"Сентябрь 2018 г. – март 2021 г. – ООО «ТехноСтарт», менеджер по продажам. Отвечал за работу с ключевыми клиентами и расширение клиентской базы. Увеличил объем продаж на 25% за год, привлек 12 новых корпоративных клиентов."

"Апрель 2021 г. – настоящее время – ЗАО «ИнноваТех», руководитель отдела продаж. В подчинении команда из 8 менеджеров. Внедрил новую CRM-систему, что позволило сократить цикл продаж на 20%."

При наличии перерывов в трудовой деятельности лучше указать их причины, особенно если они связаны с повышением квалификации, декретным отпуском или иными объективными обстоятельствами. Например: "С апреля по сентябрь 2019 г. проходил профессиональную переподготовку по программе «Управление проектами»." 🎓

Если у вас был опыт фриланса или предпринимательской деятельности, обязательно включите его с указанием ключевых проектов и клиентов (если это не нарушает соглашения о конфиденциальности).

Отдельное внимание уделите описанию навыков, особенно если они непосредственно связаны с желаемой должностью. Рассмотрите возможность включить подраздел "Ключевые компетенции", где можно перечислить профессиональные навыки, владение специализированными программами и знание языков.

Готовый шаблон автобиографии для соискателя

Предлагаю универсальный шаблон автобиографии, который можно адаптировать под конкретные требования работодателя и особенности вашей профессиональной биографии. Этот образец поможет структурировать информацию о себе в логичном и последовательном порядке. 📝

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, [Фамилия Имя Отчество], родился(ась) [дата рождения] в городе [город, область]. Гражданство: [страна]. Проживаю по адресу: [город, район].

Образование:

• [Годы обучения] – [полное название учебного заведения], факультет [название], специальность [название]. Получил(а) диплом [с отличием, если применимо].

• [Годы обучения] – [название школы], окончил(а) с [указание оценок, если они высокие].

Дополнительное образование:

• [Год] – курс [название курса], [название учебного центра].

• [Год] – сертификация [название], [выдавшая организация].

Трудовая деятельность:

• [Месяц, год] – [месяц, год] – [название организации], должность [название]. Обязанности: [краткое описание]. Достижения: [конкретные результаты].

• [Месяц, год] – [месяц, год] – [название организации], должность [название]. Обязанности: [краткое описание]. Достижения: [конкретные результаты].

• [Месяц, год] – по настоящее время – [текущее место работы], должность [название]. Обязанности: [краткое описание]. Достижения: [конкретные результаты].

Профессиональные навыки:

• Владение компьютерными программами: [перечень]

• Знание иностранных языков: [язык – уровень владения]

• Специальные навыки: [перечень релевантных навыков]

Дополнительная информация:

• Семейное положение: [женат/замужем/холост/не замужем]

• Дети: [количество и возраст, если есть]

• Готовность к командировкам: [да/нет/ограниченно]

• Личные качества: [3-4 качества, релевантные должности]

Дата: [число, месяц, год] Подпись: [ваша подпись]

При использовании этого шаблона учитывайте следующие рекомендации:

Адаптируйте содержание под требования конкретной вакансии, подчеркивая опыт, наиболее релевантный для должности

Оптимальный объём автобиографии — 1-2 страницы

Используйте деловой стиль, избегая сленга и чрезмерно эмоциональных выражений

Проверьте текст на грамматические и пунктуационные ошибки

Сохраняйте хронологическую последовательность событий

Важно помнить: автобиография — это документ, который должен создать целостное представление о вас как о личности и профессионале. Она дополняет резюме, добавляя к нему контекст вашего жизненного пути и демонстрируя последовательность принимаемых решений. 🧩

Если вы претендуете на позицию в государственной структуре или силовых ведомствах, возможно, потребуется более детальная автобиография с указанием дополнительных данных (включая информацию о близких родственниках). В таком случае рекомендуется запросить специфический шаблон у работодателя.