Как найти работу в IT для специалистов по маркетингу и продажам

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по продажам, желающие перейти в IT-индустрию

Новички в сфере цифрового маркетинга и продаж, ищущие актуальные знания и навыки

Профессионалы, заинтересованные в карьерном росте и новых возможностях в технологическом секторе Перестаньте смотреть на IT как на закрытый клуб для программистов! 🚀 Для маркетологов и сейлзов там сейчас золотое время — компании отчаянно ищут специалистов, способных продвигать и продавать технологические продукты. Ваши навыки коммуникации, понимание клиентских потребностей и умение продавать ценны как никогда. Задача лишь в том, чтобы правильно "упаковать" свой опыт и адаптироваться к технологическому контексту. Давайте разберемся, какие двери для вас открыты и как в них войти без страха и сомнений.

IT-рынок вакансий для профессионалов маркетинга и продаж

IT-индустрия давно перестала быть территорией исключительно для разработчиков. Сегодня технологические компании формируют мощные маркетинговые отделы и выстраивают сложные продажные воронки. По данным аналитиков hh.ru, в 2025 году прогнозируется рост числа вакансий для маркетологов в IT-секторе на 18%, а для специалистов по продажам — на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Какие конкретно позиции открыты для вас? Вот самые востребованные роли:

Product Marketing Manager — отвечает за позиционирование продукта, целевую аудиторию и go-to-market стратегию;

— отвечает за позиционирование продукта, целевую аудиторию и go-to-market стратегию; Growth Marketing Specialist — фокусируется на привлечении и удержании пользователей с помощью цифровых каналов;

— фокусируется на привлечении и удержании пользователей с помощью цифровых каналов; Account Executive — ведет работу с ключевыми клиентами в B2B-сегменте;

— ведет работу с ключевыми клиентами в B2B-сегменте; Customer Success Manager — обеспечивает удовлетворенность клиентов и предотвращает отток;

— обеспечивает удовлетворенность клиентов и предотвращает отток; Sales Development Representative — занимается холодным поиском и квалификацией лидов.

Важно понимать специфику IT-компаний разного масштаба. 👇

Тип компании Особенности вакансий Требования к кандидату Преимущества Стартапы Универсальные позиции, охватывающие одновременно несколько функций Гибкость, самостоятельность, умение работать в условиях неопределенности Высокая автономия, опционы, быстрый карьерный рост Среднего размера IT-компании Более специализированные роли, но с пересечением зон ответственности Баланс креативности и систематичности, умение масштабировать процессы Стабильность + возможность внедрения инноваций Корпорации Узкоспециализированные позиции с четко определенным функционалом Глубокая экспертиза в своей области, умение работать в сложных структурах Премиальная компенсация, международные проекты

Тренд последних лет — рост спроса на специалистов, понимающих как B2B-продажи, так и маркетинг. Категория "revenue operations" (RevOps) набирает обороты — это интеграция продаж, маркетинга и клиентского сервиса для максимизации дохода. Если вы обладаете опытом на стыке этих областей, вы особенно ценный кандидат.

Алексей Петров, руководитель отдела найма IT-компании Самый успешный переход из традиционного маркетинга в IT, который я наблюдал, совершила Мария. Она работала маркетологом в ритейле и выстраивала программы лояльности. Когда пришла на собеседование, честно сказала: "Я не знаю всех нюансов SaaS-бизнеса, но умею глубоко понимать потребности клиентов и выстраивать коммуникацию на их языке". Мы взяли ее, несмотря на отсутствие IT-бэкграунда. Первые два месяца она погружалась в продукт и технологии, задавала множество вопросов разработчикам. Через полгода запустила кампанию, которая увеличила конверсию на 32%. Ее преимущество было в том, что она смотрела на наш продукт глазами обычного пользователя, а не технаря, и могла объяснить сложные вещи простым языком.

Требуемые навыки для перехода в IT-индустрию

Маркетологи и специалисты по продажам уже обладают многими компетенциями, ценными в IT. Однако для успешного перехода необходимо дополнить их отраслевой спецификой и техническими знаниями. Рассмотрим ключевые навыки, которые стоит развивать. 🔍

Технический минимум : понимание принципов работы программного обеспечения, основ проектной методологии (Agile, Scrum), знание профессиональной терминологии;

: понимание принципов работы программного обеспечения, основ проектной методологии (Agile, Scrum), знание профессиональной терминологии; Аналитическое мышление : умение работать с большими объемами данных, извлекать инсайты, принимать решения на основе метрик;

: умение работать с большими объемами данных, извлекать инсайты, принимать решения на основе метрик; Product sense : способность мыслить продуктово, понимать пользовательские сценарии, формулировать ценностное предложение;

: способность мыслить продуктово, понимать пользовательские сценарии, формулировать ценностное предложение; Digital-инструменты : практический опыт работы с системами аналитики (Google Analytics, Amplitude), CRM-системами, маркетинговыми платформами;

: практический опыт работы с системами аналитики (Google Analytics, Amplitude), CRM-системами, маркетинговыми платформами; Growth-подход: навыки быстрого тестирования гипотез, оптимизации воронок конверсии, масштабирования успешных решений.

Различные роли требуют разных навыков. Давайте рассмотрим конкретные требования:

Роль в IT Базовые навыки Продвинутые компетенции Инструменты и технологии Digital-маркетолог SEO, SMM, контент-маркетинг, email-маркетинг A/B-тестирование, когортный анализ, автоматизация маркетинга Google Analytics, ClickHouse, Amplitude, Mailchimp Product Marketing Manager Маркетинговые исследования, сегментация, позиционирование Разработка go-to-market стратегии, создание продуктовых нарративов Productboard, Typeform, Mixpanel, Figma Sales/Business Development Ведение переговоров, работа с возражениями, closing deals Account-based selling, создание ценностных предложений для IT-продуктов CRM-системы, LinkedIn Sales Navigator, Notion, Asana Customer Success Manager Клиентский сервис, обучение пользователей, управление отношениями Предотвращение оттока, расчет LTV, кросс-продажи и апселлы Gainsight, Intercom, Zendesk, Miro

Важно понимать: от вас не ждут, что вы станете техническим специалистом. Ваша задача — научиться эффективно взаимодействовать с разработчиками, понимать продукт достаточно глубоко для его продвижения и продажи, а также говорить на одном языке с IT-командой.

Для приобретения необходимых навыков рассмотрите следующие варианты обучения:

Интенсивные курсы по продуктовому маркетингу или продажам в сфере B2B SaaS Специализированные программы по digital-маркетингу с фокусом на технологические продукты Мастер-классы и воркшопы от практиков IT-индустрии Самостоятельное изучение основ программирования (без необходимости становиться разработчиком) Практические проекты с IT-компаниями (можно начать с фриланса или pro bono работы)

Специфика поиска вакансий маркетолога в цифровой сфере

IT-компании ищут маркетологов иначе, чем традиционный бизнес. Здесь работают особые механизмы рекрутинга, и нужно знать, как эффективно позиционировать себя. 🎯

Начнем с каналов поиска. Помимо стандартных job-бордов, обратите внимание на:

Специализированные телеграм-каналы для IT-маркетологов и сейлзов (например, "Маркетинг в IT", "B2B Sales Hub")

для IT-маркетологов и сейлзов (например, "Маркетинг в IT", "B2B Sales Hub") LinkedIn — незаменимый инструмент для нетворкинга в технологической сфере

— незаменимый инструмент для нетворкинга в технологической сфере Отраслевые события — митапы, конференции, хакатоны (даже если вы не технарь)

— митапы, конференции, хакатоны (даже если вы не технарь) Сообщества продуктовых и маркетинг-менеджеров в IT (Product Sense, Growth Hackers и др.)

продуктовых и маркетинг-менеджеров в IT (Product Sense, Growth Hackers и др.) Прямые обращения к основателям и CMO стартапов — часто они ценят инициативность

Ключевым отличием поиска работы в IT является необходимость демонстрации результатов и аналитического подхода. Ваше резюме и портфолио должны содержать:

Количественные метрики успеха: процентный рост конверсий, увеличение LTV, снижение CAC и т.д. Примеры A/B-тестов и полученные инсайты Кейсы по оптимизации маркетинговых каналов и распределению бюджета Истории о работе с продуктовыми командами и участии в разработке Описание запущенных цифровых кампаний с акцентом на технические аспекты

Резюме для IT-компании имеет свою специфику. Используйте ключевые слова, релевантные индустрии: growth marketing, user acquisition, retention strategies, funnel optimization, product adoption. Избегайте общих фраз вроде "креативный подход" или "клиентоориентированность" без конкретики.

Мария Соколова, рекрутер в IT-компании Когда я просматриваю резюме маркетологов из традиционных индустрий, мне часто не хватает конкретики в цифрах. Один кандидат — Сергей, директор по маркетингу в фармацевтической компании — выделился тем, что полностью переработал свое резюме под IT-специфику. Вместо "Руководил маркетинговой стратегией бренда X" он написал "Увеличил органический трафик на 47% за 6 месяцев через внедрение SEO-оптимизации и контентной стратегии, что привело к снижению стоимости привлечения клиента на 32%". Он также включил раздел "Технические навыки", где честно указал свой уровень владения различными инструментами и обозначил желание развиваться в новых. Мы пригласили его на интервью, хотя изначально искали кандидата с опытом в IT. Сейчас он успешно руководит нашим направлением контент-маркетинга и продолжает осваивать технические аспекты.

При подготовке к собеседованию в IT-компанию, уделите особое внимание следующим аспектам:

Изучите продукт компании глубже, чем обычный пользователь — попробуйте определить его сильные и слабые стороны

Проанализируйте текущий маркетинг компании и подготовьте конструктивную критику и предложения (но не будьте слишком категоричны)

Подготовьтесь к вопросам по метрикам: CAC, LTV, ROAS, CPA, конверсионная воронка

Будьте готовы к кейс-интервью и заданиям на аналитическое мышление

Многие IT-компании проводят многоступенчатые собеседования, включая:

Первичный скрининг с рекрутером

Интервью с потенциальным руководителем

Тестовое задание (например, анализ маркетинговых каналов или подготовка go-to-market стратегии)

Финальное интервью с CEO/CTO или командой

Адаптация опыта продаж для IT-компаний

Специалисты по продажам обладают ценными навыками, которые высоко ценятся в технологическом секторе. Однако продажи в IT имеют свою специфику, требующую адаптации привычных подходов. 🤝

Основные различия между традиционными продажами и продажами в IT:

Аспект Традиционные продажи IT-продажи Цикл продажи Часто короткий, особенно в B2C Длительный, может занимать 6-18 месяцев в B2B Ключевые лица Обычно 1-2 человека принимают решение Множество стейкхолдеров: IT, безопасность, финансы, конечные пользователи Тип аргументации Эмоциональные и имиджевые аргументы часто работают Требуются технические и финансовые обоснования, ROI-калькуляции Презентация продукта Демонстрация преимуществ, сравнение с конкурентами Демо, доказательство концепции (POC), пилотные внедрения Выстраивание отношений Личные отношения, лояльность к бренду Экспертное позиционирование, консультативные продажи

Для успешной адаптации к продажам в IT-сфере, сосредоточьтесь на следующих направлениях:

Изучение технического контекста: понимание архитектуры продукта, принципов его работы, интеграции с другими системами Освоение продуктового языка: API, SDK, PaaS, SaaS, on-premises, web-hooks — эти термины должны стать частью вашего словарного запаса Развитие консультативного подхода: умение выявлять бизнес-проблемы клиента и демонстрировать, как технологическое решение их решает Адаптация к многоступенчатому процессу: разработка стратегий работы с командами лиц, принимающих решения Data-driven подход: использование данных для квалификации лидов, прогнозирования продаж, оптимизации воронки

Как трансформировать ваши существующие навыки продаж для IT-индустрии:

Навык: Работа с возражениями → Трансформация: Изучите типичные технические возражения и риски информационной безопасности, научитесь сотрудничать с техническими специалистами при ответах на сложные вопросы

→ Трансформация: Изучите типичные технические возражения и риски информационной безопасности, научитесь сотрудничать с техническими специалистами при ответах на сложные вопросы Навык: Ведение переговоров → Трансформация: Сместите фокус с цены на общую стоимость владения (TCO) и возврат инвестиций (ROI)

→ Трансформация: Сместите фокус с цены на общую стоимость владения (TCO) и возврат инвестиций (ROI) Навык: Презентация продукта → Трансформация: Научитесь проводить эффективные демонстрации программного обеспечения, адаптируя их к разным аудиториям (технические специалисты vs бизнес-пользователи)

→ Трансформация: Научитесь проводить эффективные демонстрации программного обеспечения, адаптируя их к разным аудиториям (технические специалисты vs бизнес-пользователи) Навык: Управление воронкой продаж → Трансформация: Освойте инструменты автоматизации (Pipedrive, HubSpot, Salesforce) и научитесь квалифицировать лиды по моделям BANT или MEDDIC

Один из ключевых аспектов продаж в IT — это понимание ценности для клиента. В отличие от традиционных продуктов, ПО часто предоставляет не очевидные на первый взгляд преимущества: оптимизация процессов, сокращение рисков, масштабируемость, интеграция с существующими системами. Научитесь выявлять и артикулировать эти преимущества в финансовых терминах.

Также важно понимать разные модели монетизации, характерные для IT-продуктов: подписки (SaaS), лицензии, плата за транзакции, freemium-модели. Каждая из них имеет уникальные особенности продаж и работы с клиентами.

Карьерные перспективы и зарплаты в технологической отрасли

IT-индустрия предлагает не только интересные задачи, но и привлекательные компенсационные пакеты. По данным исследований рынка труда, специалисты по маркетингу и продажам в технологическом секторе зарабатывают в среднем на 20-35% больше, чем их коллеги в традиционных отраслях. 💰

Рассмотрим средние зарплатные вилки для различных позиций (данные актуальны на 2025 год для Москвы, в других регионах могут быть ниже на 15-30%):

Должность Junior (0-2 года) Middle (2-5 лет) Senior (5+ лет) Performance-маркетолог 75 000 – 120 000 ₽ 130 000 – 180 000 ₽ 190 000 – 280 000 ₽ Product Marketing Manager 90 000 – 140 000 ₽ 150 000 – 230 000 ₽ 240 000 – 350 000 ₽ Sales/Business Development 70 000 + % (OTE 120 000 ₽) 100 000 + % (OTE 200 000 ₽) 150 000 + % (OTE 300 000+ ₽) Customer Success Manager 80 000 – 120 000 ₽ 130 000 – 190 000 ₽ 200 000 – 270 000 ₽ Head of Marketing/Sales — 250 000 – 350 000 ₽ 370 000 – 500 000+ ₽

Помимо базовой зарплаты, компенсационные пакеты в IT часто включают:

Опционы и акции компании — особенно актуально для стартапов

— особенно актуально для стартапов Бонусы за достижение KPI (могут составлять до 30-50% годового дохода)

за достижение KPI (могут составлять до 30-50% годового дохода) Расширенные социальные пакеты — ДМС, спортзал, питание

— ДМС, спортзал, питание Образовательные бюджеты на курсы, конференции, литературу

на курсы, конференции, литературу Гибкий график и удаленную работу — стандартная практика для многих IT-компаний

Карьерный рост в IT-маркетинге и продажах может развиваться по нескольким траекториям:

Специализация — углубление экспертизы в конкретной нише (например, product marketing для B2B SaaS или enterprise sales) Управленческий трек — построение карьеры от специалиста до руководителя отдела и CMO/CRO Предпринимательство — после получения опыта в IT многие запускают собственные проекты или становятся независимыми консультантами Product Management — переход из маркетинга в продуктовую разработку, особенно для тех, кто развил product sense Venture Capital — специалисты по продажам с опытом в IT часто находят себя в инвестиционных фондах

Важно понимать, что IT-индустрия динамична, и каждые 3-5 лет появляются новые специализации. Многие позиции, востребованные сегодня, не существовали 5 лет назад. Это создает уникальные возможности для тех, кто готов постоянно учиться и адаптироваться.

Еще одно преимущество карьеры в IT — международные перспективы. Опыт работы в технологических компаниях высоко ценится глобально, и многие специалисты по маркетингу и продажам из IT успешно переезжают работать за границу или устраиваются в международные компании на удаленную работу с зарплатой выше рыночной.