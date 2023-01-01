Как найти работу в IT для специалистов по маркетингу и продажам#Профессии в IT #Карьера и развитие #Профессии в маркетинге
Для кого эта статья:
- Маркетологи и специалисты по продажам, желающие перейти в IT-индустрию
- Новички в сфере цифрового маркетинга и продаж, ищущие актуальные знания и навыки
Профессионалы, заинтересованные в карьерном росте и новых возможностях в технологическом секторе
Перестаньте смотреть на IT как на закрытый клуб для программистов! 🚀 Для маркетологов и сейлзов там сейчас золотое время — компании отчаянно ищут специалистов, способных продвигать и продавать технологические продукты. Ваши навыки коммуникации, понимание клиентских потребностей и умение продавать ценны как никогда. Задача лишь в том, чтобы правильно "упаковать" свой опыт и адаптироваться к технологическому контексту. Давайте разберемся, какие двери для вас открыты и как в них войти без страха и сомнений.
IT-рынок вакансий для профессионалов маркетинга и продаж
IT-индустрия давно перестала быть территорией исключительно для разработчиков. Сегодня технологические компании формируют мощные маркетинговые отделы и выстраивают сложные продажные воронки. По данным аналитиков hh.ru, в 2025 году прогнозируется рост числа вакансий для маркетологов в IT-секторе на 18%, а для специалистов по продажам — на 15% по сравнению с предыдущим годом.
Какие конкретно позиции открыты для вас? Вот самые востребованные роли:
- Product Marketing Manager — отвечает за позиционирование продукта, целевую аудиторию и go-to-market стратегию;
- Growth Marketing Specialist — фокусируется на привлечении и удержании пользователей с помощью цифровых каналов;
- Account Executive — ведет работу с ключевыми клиентами в B2B-сегменте;
- Customer Success Manager — обеспечивает удовлетворенность клиентов и предотвращает отток;
- Sales Development Representative — занимается холодным поиском и квалификацией лидов.
Важно понимать специфику IT-компаний разного масштаба. 👇
|Тип компании
|Особенности вакансий
|Требования к кандидату
|Преимущества
|Стартапы
|Универсальные позиции, охватывающие одновременно несколько функций
|Гибкость, самостоятельность, умение работать в условиях неопределенности
|Высокая автономия, опционы, быстрый карьерный рост
|Среднего размера IT-компании
|Более специализированные роли, но с пересечением зон ответственности
|Баланс креативности и систематичности, умение масштабировать процессы
|Стабильность + возможность внедрения инноваций
|Корпорации
|Узкоспециализированные позиции с четко определенным функционалом
|Глубокая экспертиза в своей области, умение работать в сложных структурах
|Премиальная компенсация, международные проекты
Тренд последних лет — рост спроса на специалистов, понимающих как B2B-продажи, так и маркетинг. Категория "revenue operations" (RevOps) набирает обороты — это интеграция продаж, маркетинга и клиентского сервиса для максимизации дохода. Если вы обладаете опытом на стыке этих областей, вы особенно ценный кандидат.
Алексей Петров, руководитель отдела найма IT-компании Самый успешный переход из традиционного маркетинга в IT, который я наблюдал, совершила Мария. Она работала маркетологом в ритейле и выстраивала программы лояльности. Когда пришла на собеседование, честно сказала: "Я не знаю всех нюансов SaaS-бизнеса, но умею глубоко понимать потребности клиентов и выстраивать коммуникацию на их языке". Мы взяли ее, несмотря на отсутствие IT-бэкграунда. Первые два месяца она погружалась в продукт и технологии, задавала множество вопросов разработчикам. Через полгода запустила кампанию, которая увеличила конверсию на 32%. Ее преимущество было в том, что она смотрела на наш продукт глазами обычного пользователя, а не технаря, и могла объяснить сложные вещи простым языком.
Требуемые навыки для перехода в IT-индустрию
Маркетологи и специалисты по продажам уже обладают многими компетенциями, ценными в IT. Однако для успешного перехода необходимо дополнить их отраслевой спецификой и техническими знаниями. Рассмотрим ключевые навыки, которые стоит развивать. 🔍
- Технический минимум: понимание принципов работы программного обеспечения, основ проектной методологии (Agile, Scrum), знание профессиональной терминологии;
- Аналитическое мышление: умение работать с большими объемами данных, извлекать инсайты, принимать решения на основе метрик;
- Product sense: способность мыслить продуктово, понимать пользовательские сценарии, формулировать ценностное предложение;
- Digital-инструменты: практический опыт работы с системами аналитики (Google Analytics, Amplitude), CRM-системами, маркетинговыми платформами;
- Growth-подход: навыки быстрого тестирования гипотез, оптимизации воронок конверсии, масштабирования успешных решений.
Различные роли требуют разных навыков. Давайте рассмотрим конкретные требования:
|Роль в IT
|Базовые навыки
|Продвинутые компетенции
|Инструменты и технологии
|Digital-маркетолог
|SEO, SMM, контент-маркетинг, email-маркетинг
|A/B-тестирование, когортный анализ, автоматизация маркетинга
|Google Analytics, ClickHouse, Amplitude, Mailchimp
|Product Marketing Manager
|Маркетинговые исследования, сегментация, позиционирование
|Разработка go-to-market стратегии, создание продуктовых нарративов
|Productboard, Typeform, Mixpanel, Figma
|Sales/Business Development
|Ведение переговоров, работа с возражениями, closing deals
|Account-based selling, создание ценностных предложений для IT-продуктов
|CRM-системы, LinkedIn Sales Navigator, Notion, Asana
|Customer Success Manager
|Клиентский сервис, обучение пользователей, управление отношениями
|Предотвращение оттока, расчет LTV, кросс-продажи и апселлы
|Gainsight, Intercom, Zendesk, Miro
Важно понимать: от вас не ждут, что вы станете техническим специалистом. Ваша задача — научиться эффективно взаимодействовать с разработчиками, понимать продукт достаточно глубоко для его продвижения и продажи, а также говорить на одном языке с IT-командой.
Для приобретения необходимых навыков рассмотрите следующие варианты обучения:
- Интенсивные курсы по продуктовому маркетингу или продажам в сфере B2B SaaS
- Специализированные программы по digital-маркетингу с фокусом на технологические продукты
- Мастер-классы и воркшопы от практиков IT-индустрии
- Самостоятельное изучение основ программирования (без необходимости становиться разработчиком)
- Практические проекты с IT-компаниями (можно начать с фриланса или pro bono работы)
Специфика поиска вакансий маркетолога в цифровой сфере
IT-компании ищут маркетологов иначе, чем традиционный бизнес. Здесь работают особые механизмы рекрутинга, и нужно знать, как эффективно позиционировать себя. 🎯
Начнем с каналов поиска. Помимо стандартных job-бордов, обратите внимание на:
- Специализированные телеграм-каналы для IT-маркетологов и сейлзов (например, "Маркетинг в IT", "B2B Sales Hub")
- LinkedIn — незаменимый инструмент для нетворкинга в технологической сфере
- Отраслевые события — митапы, конференции, хакатоны (даже если вы не технарь)
- Сообщества продуктовых и маркетинг-менеджеров в IT (Product Sense, Growth Hackers и др.)
- Прямые обращения к основателям и CMO стартапов — часто они ценят инициативность
Ключевым отличием поиска работы в IT является необходимость демонстрации результатов и аналитического подхода. Ваше резюме и портфолио должны содержать:
- Количественные метрики успеха: процентный рост конверсий, увеличение LTV, снижение CAC и т.д.
- Примеры A/B-тестов и полученные инсайты
- Кейсы по оптимизации маркетинговых каналов и распределению бюджета
- Истории о работе с продуктовыми командами и участии в разработке
- Описание запущенных цифровых кампаний с акцентом на технические аспекты
Резюме для IT-компании имеет свою специфику. Используйте ключевые слова, релевантные индустрии: growth marketing, user acquisition, retention strategies, funnel optimization, product adoption. Избегайте общих фраз вроде "креативный подход" или "клиентоориентированность" без конкретики.
Мария Соколова, рекрутер в IT-компании Когда я просматриваю резюме маркетологов из традиционных индустрий, мне часто не хватает конкретики в цифрах. Один кандидат — Сергей, директор по маркетингу в фармацевтической компании — выделился тем, что полностью переработал свое резюме под IT-специфику. Вместо "Руководил маркетинговой стратегией бренда X" он написал "Увеличил органический трафик на 47% за 6 месяцев через внедрение SEO-оптимизации и контентной стратегии, что привело к снижению стоимости привлечения клиента на 32%". Он также включил раздел "Технические навыки", где честно указал свой уровень владения различными инструментами и обозначил желание развиваться в новых. Мы пригласили его на интервью, хотя изначально искали кандидата с опытом в IT. Сейчас он успешно руководит нашим направлением контент-маркетинга и продолжает осваивать технические аспекты.
При подготовке к собеседованию в IT-компанию, уделите особое внимание следующим аспектам:
- Изучите продукт компании глубже, чем обычный пользователь — попробуйте определить его сильные и слабые стороны
- Проанализируйте текущий маркетинг компании и подготовьте конструктивную критику и предложения (но не будьте слишком категоричны)
- Подготовьтесь к вопросам по метрикам: CAC, LTV, ROAS, CPA, конверсионная воронка
- Будьте готовы к кейс-интервью и заданиям на аналитическое мышление
Многие IT-компании проводят многоступенчатые собеседования, включая:
- Первичный скрининг с рекрутером
- Интервью с потенциальным руководителем
- Тестовое задание (например, анализ маркетинговых каналов или подготовка go-to-market стратегии)
- Финальное интервью с CEO/CTO или командой
Адаптация опыта продаж для IT-компаний
Специалисты по продажам обладают ценными навыками, которые высоко ценятся в технологическом секторе. Однако продажи в IT имеют свою специфику, требующую адаптации привычных подходов. 🤝
Основные различия между традиционными продажами и продажами в IT:
|Аспект
|Традиционные продажи
|IT-продажи
|Цикл продажи
|Часто короткий, особенно в B2C
|Длительный, может занимать 6-18 месяцев в B2B
|Ключевые лица
|Обычно 1-2 человека принимают решение
|Множество стейкхолдеров: IT, безопасность, финансы, конечные пользователи
|Тип аргументации
|Эмоциональные и имиджевые аргументы часто работают
|Требуются технические и финансовые обоснования, ROI-калькуляции
|Презентация продукта
|Демонстрация преимуществ, сравнение с конкурентами
|Демо, доказательство концепции (POC), пилотные внедрения
|Выстраивание отношений
|Личные отношения, лояльность к бренду
|Экспертное позиционирование, консультативные продажи
Для успешной адаптации к продажам в IT-сфере, сосредоточьтесь на следующих направлениях:
- Изучение технического контекста: понимание архитектуры продукта, принципов его работы, интеграции с другими системами
- Освоение продуктового языка: API, SDK, PaaS, SaaS, on-premises, web-hooks — эти термины должны стать частью вашего словарного запаса
- Развитие консультативного подхода: умение выявлять бизнес-проблемы клиента и демонстрировать, как технологическое решение их решает
- Адаптация к многоступенчатому процессу: разработка стратегий работы с командами лиц, принимающих решения
- Data-driven подход: использование данных для квалификации лидов, прогнозирования продаж, оптимизации воронки
Как трансформировать ваши существующие навыки продаж для IT-индустрии:
- Навык: Работа с возражениями → Трансформация: Изучите типичные технические возражения и риски информационной безопасности, научитесь сотрудничать с техническими специалистами при ответах на сложные вопросы
- Навык: Ведение переговоров → Трансформация: Сместите фокус с цены на общую стоимость владения (TCO) и возврат инвестиций (ROI)
- Навык: Презентация продукта → Трансформация: Научитесь проводить эффективные демонстрации программного обеспечения, адаптируя их к разным аудиториям (технические специалисты vs бизнес-пользователи)
- Навык: Управление воронкой продаж → Трансформация: Освойте инструменты автоматизации (Pipedrive, HubSpot, Salesforce) и научитесь квалифицировать лиды по моделям BANT или MEDDIC
Один из ключевых аспектов продаж в IT — это понимание ценности для клиента. В отличие от традиционных продуктов, ПО часто предоставляет не очевидные на первый взгляд преимущества: оптимизация процессов, сокращение рисков, масштабируемость, интеграция с существующими системами. Научитесь выявлять и артикулировать эти преимущества в финансовых терминах.
Также важно понимать разные модели монетизации, характерные для IT-продуктов: подписки (SaaS), лицензии, плата за транзакции, freemium-модели. Каждая из них имеет уникальные особенности продаж и работы с клиентами.
Карьерные перспективы и зарплаты в технологической отрасли
IT-индустрия предлагает не только интересные задачи, но и привлекательные компенсационные пакеты. По данным исследований рынка труда, специалисты по маркетингу и продажам в технологическом секторе зарабатывают в среднем на 20-35% больше, чем их коллеги в традиционных отраслях. 💰
Рассмотрим средние зарплатные вилки для различных позиций (данные актуальны на 2025 год для Москвы, в других регионах могут быть ниже на 15-30%):
|Должность
|Junior (0-2 года)
|Middle (2-5 лет)
|Senior (5+ лет)
|Performance-маркетолог
|75 000 – 120 000 ₽
|130 000 – 180 000 ₽
|190 000 – 280 000 ₽
|Product Marketing Manager
|90 000 – 140 000 ₽
|150 000 – 230 000 ₽
|240 000 – 350 000 ₽
|Sales/Business Development
|70 000 + % (OTE 120 000 ₽)
|100 000 + % (OTE 200 000 ₽)
|150 000 + % (OTE 300 000+ ₽)
|Customer Success Manager
|80 000 – 120 000 ₽
|130 000 – 190 000 ₽
|200 000 – 270 000 ₽
|Head of Marketing/Sales
|—
|250 000 – 350 000 ₽
|370 000 – 500 000+ ₽
Помимо базовой зарплаты, компенсационные пакеты в IT часто включают:
- Опционы и акции компании — особенно актуально для стартапов
- Бонусы за достижение KPI (могут составлять до 30-50% годового дохода)
- Расширенные социальные пакеты — ДМС, спортзал, питание
- Образовательные бюджеты на курсы, конференции, литературу
- Гибкий график и удаленную работу — стандартная практика для многих IT-компаний
Карьерный рост в IT-маркетинге и продажах может развиваться по нескольким траекториям:
- Специализация — углубление экспертизы в конкретной нише (например, product marketing для B2B SaaS или enterprise sales)
- Управленческий трек — построение карьеры от специалиста до руководителя отдела и CMO/CRO
- Предпринимательство — после получения опыта в IT многие запускают собственные проекты или становятся независимыми консультантами
- Product Management — переход из маркетинга в продуктовую разработку, особенно для тех, кто развил product sense
- Venture Capital — специалисты по продажам с опытом в IT часто находят себя в инвестиционных фондах
Важно понимать, что IT-индустрия динамична, и каждые 3-5 лет появляются новые специализации. Многие позиции, востребованные сегодня, не существовали 5 лет назад. Это создает уникальные возможности для тех, кто готов постоянно учиться и адаптироваться.
Еще одно преимущество карьеры в IT — международные перспективы. Опыт работы в технологических компаниях высоко ценится глобально, и многие специалисты по маркетингу и продажам из IT успешно переезжают работать за границу или устраиваются в международные компании на удаленную работу с зарплатой выше рыночной.
Переход в IT-индустрию — это не просто смена места работы, а стратегическое карьерное решение, открывающее новые горизонты для маркетологов и специалистов по продажам. Адаптируйте свои существующие навыки, инвестируйте в развитие технических компетенций и учитесь говорить на языке продукта. Начните с небольших шагов: присоединитесь к профильным сообществам, пройдите специализированные курсы, ищите проекты на стыке традиционных областей и технологий. Помните, что ваш опыт понимания клиентов и рынка — это то, что делает вас ценным специалистом для технологических компаний. IT нуждается в вас не меньше, чем вы в новых карьерных возможностях.
Лариса Артемьева
редактор про профессии