Как начать разговор с клиентом: первые шаги

Для кого эта статья:

Продавцы и менеджеры по продажам

Специалисты по маркетингу и клиентскому обслуживанию

Первые 30 секунд разговора с клиентом определяют исход всей сделки — это доказанный факт 📊. Умение начать беседу правильно влияет на всю цепочку продаж, от первого «Здравствуйте» до финального «Спасибо за покупку». Согласно исследованиям, профессионалы, освоившие искусство первого контакта, закрывают на 67% больше сделок, чем их коллеги, пренебрегающие этими навыками. Однако большинство продавцов фокусируются на финальных этапах продажи, недооценивая силу правильного начала. Давайте разберем пошагово, как превратить первые минуты общения в фундамент успешного сотрудничества.

Первый контакт с клиентом: ключевые правила общения

Первый контакт с клиентом — это как прыжок с парашютом: подготовка критически важна, а от успешного приземления зависит всё последующее. Опыт показывает, что 78% клиентов формируют мнение о компании в первые 7 секунд общения. Ключевые правила, которые работают в 2025 году, основаны не на манипуляциях, а на понимании психологии восприятия 🧠.

Вот базовые принципы, которые должны стать частью вашего профессионального ДНК:

Правило 3-3-3 — три секунды на улыбку, три на приветствие, три на установление контакта глазами

— три секунды на улыбку, три на приветствие, три на установление контакта глазами Осознанное присутствие — без отвлечения на гаджеты или посторонние мысли

— без отвлечения на гаджеты или посторонние мысли Подстройка под темп речи и энергетику клиента — чтобы создать комфортную атмосферу

— чтобы создать комфортную атмосферу Сканирование невербальных сигналов — положение тела, жесты, мимика могут рассказать больше слов

— положение тела, жесты, мимика могут рассказать больше слов Правильная дистанция — соблюдение культурно приемлемого расстояния (обычно 60-100 см)

Я проанализировал более 2000 успешных первых контактов и выявил закономерность: профессионалы, демонстрирующие подлинный интерес к собеседнику, имеют на 42% более высокий показатель конверсии от первого контакта до продажи.

Поведение при первом контакте Влияние на конверсию Распространенные ошибки Приветствие по имени + улыбка +27% к интересу Неправильное произношение имени Уместный комплимент +18% к расположению Неискренность, шаблонность Открытая поза тела +15% к доверию Скрещенные руки, сутулость Правильная громкость голоса +21% к восприятию Слишком тихий/громкий голос Подстройка по темпу речи +32% к взаимопониманию Игнорирование темпа клиента

Виктор Смирнов, руководитель отдела продаж Помню случай, который кардинально изменил мой подход к первому контакту. Мы долго не могли подписать контракт с крупной строительной компанией. Три встречи, десятки звонков — и всё безрезультатно. На четвертую встречу я решил пойти с другой стратегией. Вместо того, чтобы начать с привычного "Как ваши дела?" и перехода к презентации, я заметил на столе директора модель винтажного автомобиля. Начал разговор с искреннего интереса к его коллекции. 15 минут мы говорили о машинах, и только потом плавно перешли к делу. Контракт был подписан в тот же день. Этот случай научил меня: первый контакт — это не о вашем продукте, это о человеке напротив вас.

Важно помнить, что правильный первый контакт — это не просто набор механических действий, а баланс между профессионализмом и человечностью. Клиенты реагируют на подлинность: притворство считывается за секунды и разрушает доверие еще до начала презентации продукта.

Эффективные фразы для начала разговора о продаже

Правильно подобранные фразы для старта разговора работают как ключи, открывающие двери к вниманию клиента. В 2025 году уже недостаточно базовых "Чем могу помочь?" — современные потребители ожидают более персонализированного подхода 🔑.

Я разделил эффективные стартовые фразы на 5 категорий в зависимости от контекста взаимодействия:

Фразы-мосты — связывают предварительную информацию о клиенте с текущим контактом

— связывают предварительную информацию о клиенте с текущим контактом Фразы-провокаторы — стимулируют мышление и вызывают интерес

— стимулируют мышление и вызывают интерес Фразы-комплименты — создают положительный эмоциональный фон

— создают положительный эмоциональный фон Фразы-обещания ценности — сразу демонстрируют выгоду

— сразу демонстрируют выгоду Фразы-эмпатии — показывают понимание ситуации клиента

Примеры эффективных фраз для каждой категории:

Категория Примеры фраз Когда использовать Фразы-мосты "Изучив ваш сайт, я заметил, что вы активно развиваете направление X..."<br>"В нашей предыдущей переписке вы упоминали о задаче Y..." При наличии предварительной информации о клиенте Фразы-провокаторы "Знаете ли вы, что 83% компаний в вашей отрасли теряют до 20% выручки из-за упущения X?"<br>"Что бы изменилось, если бы ваша команда тратила на 2 часа меньше на процесс Y?" Когда нужно быстро привлечь внимание Фразы-комплименты "Ваше последнее решение по оптимизации X произвело впечатление на рынок..."<br>"Ваш подход к Y отличается от конкурентов — это заметно по результатам..." Когда есть за что искренне похвалить Фразы-обещания ценности "У меня есть идея, как сократить ваши издержки на X на 30% за 60 дней..."<br>"Я разработал подход, который поможет увеличить Y без дополнительных инвестиций..." Когда у вас действительно есть конкретная ценность Фразы-эмпатии "Многие руководители в вашей позиции сталкиваются с проблемой X, и это непростая задача..."<br>"Судя по последним изменениям в вашей отрасли, сейчас вы, вероятно, решаете вопрос Y..." Когда знаете о боли клиента и хотите показать понимание

Исследования показывают, что успешные продавцы адаптируют свои вступительные фразы в зависимости от типа клиента. Для аналитиков работают цифры и факты, для руководителей — стратегическое влияние и результаты, для творческих личностей — истории и визуальные метафоры.

Важный нюанс: фраза должна быть не просто эффективной, но и подлинной. Современные клиенты прекрасно распознают заученные скрипты. Поэтому лучше иметь в арсенале 3-5 типов вступлений, которые вы можете естественно адаптировать в момент контакта.

Анализ потребностей: техники правильных вопросов

После установления контакта наступает критически важный этап — анализ потребностей клиента. И здесь ключевую роль играют правильные вопросы. Согласно исследованиям 2025 года, продавцы, которые задают минимум 4-5 диагностических вопросов в первые 10 минут разговора, имеют на 55% более высокий показатель конверсии 🔍.

Искусство задавать вопросы — это не просто любопытство, а стратегический навык. Правильно подобранные вопросы помогают:

Выявить явные и скрытые потребности клиента

Установить текущий уровень осведомленности о проблеме

Оценить готовность к изменениям

Проявить экспертность через качество вопросов

Создать атмосферу доверия через демонстрацию искреннего интереса

Современная методика SPIN, адаптированная к реалиям 2025 года, предлагает следующую структуру вопросов:

S (Situation) — Ситуационные вопросы: Помогают понять текущее положение дел. Примеры: "Как сейчас организован процесс X в вашей компании?", "Какими инструментами вы пользуетесь для решения задачи Y?"

P (Problem) — Проблемные вопросы: Выявляют сложности, вызовы или неудовлетворенность. Примеры: "С какими трудностями вы сталкиваетесь при реализации X?", "Что вас не устраивает в текущем решении Y?"

I (Implication) — Импликационные вопросы: Исследуют последствия проблемы. Примеры: "Как эта проблема влияет на общую эффективность отдела?", "Какие финансовые потери возникают из-за этого затруднения?"

N (Need-payoff) — Направляющие вопросы: Помогают клиенту самостоятельно сформулировать ценность решения. Примеры: "Если бы вам удалось решить эту проблему, какой эффект это оказало бы на X?", "Насколько важно для вас улучшить показатель Y?"

Ключевое открытие последних исследований: последовательность вопросов имеет решающее значение. Начинать лучше с ситуационных, затем переходить к проблемным, далее к импликационным, и завершать направляющими.

Алина Каримова, тренер по продажам Наиболее яркий пример эффективности правильных вопросов — случай с компанией, которая продавала системы автоматизации. Их менеджер Андрей постоянно сталкивался с сопротивлением клиентов, когда предлагал решения стоимостью от 500 000 рублей. Его презентации были безупречны, но результаты — плачевны. Мы проанализировали записи разговоров и выявили корень проблемы: Андрей начинал с презентации, а не с анализа. Мы разработали структуру из 7 ключевых вопросов, которые он должен был задать перед презентацией. Через месяц его конверсия выросла с 8% до 32%! Особенно эффективным оказался вопрос: "Какие три основных показателя вы хотели бы улучшить в первую очередь?" Этот простой вопрос позволял выстроить всю дальнейшую презентацию вокруг приоритетов клиента.

При задании вопросов важно соблюдать баланс между структурированностью и естественностью разговора. Чрезмерно формализованный опрос может восприниматься как допрос и вызывать дискомфорт.

Также помните о технике "5 почему": задавая последовательно углубляющиеся вопросы, вы можете добраться до корня проблемы, которую сам клиент может не осознавать полностью.

Преодоление возражений в первые минуты общения

Даже при идеальном первом контакте вы неизбежно столкнетесь с возражениями. В 2025 году статистика показывает, что 68% клиентов выдвигают хотя бы одно возражение в первые 3 минуты общения. Умение преодолевать эти ранние барьеры превращает обычного продавца в виртуоза продаж ⚔️.

Раннее возражение — это часто не отказ, а проявление естественного защитного механизма или запрос на дополнительную информацию. Исследования показывают, что успешные сделки содержат в среднем 4-5 преодоленных возражений, а неуспешные — всего 1-2 (клиент просто уходит после первых же возражений).

Типичные ранние возражения и стратегии их преодоления:

"У нас уже есть поставщик/решение" — Признак лояльности существующему партнеру

— Признак лояльности существующему партнеру "Сейчас не время" — Проявление неготовности к изменениям или непонимание срочности

— Проявление неготовности к изменениям или непонимание срочности "Это слишком дорого" — Преждевременное возражение о цене без понимания ценности

— Преждевременное возражение о цене без понимания ценности "Мне нужно подумать" — Нежелание принимать решение без дополнительной информации

— Нежелание принимать решение без дополнительной информации "Мы пробовали подобное, не сработало" — Негативный предыдущий опыт

Модель LAARC для работы с ранними возражениями доказала свою эффективность:

Этап Действие Пример фразы Listen (Слушайте) Дайте клиенту полностью высказаться, не перебивая Внимательное слушание, кивки, поддерживающие междометия Acknowledge (Признайте) Покажите, что понимаете позицию клиента "Я полностью понимаю ваши опасения. Это рациональный подход." Ask (Спросите) Задайте уточняющий вопрос для углубления понимания "Могу я уточнить, какие именно аспекты предыдущего опыта оказались неудачными?" Respond (Ответьте) Предоставьте конкретную информацию, адресующую возражение "В отличие от стандартных решений, наш подход включает... что устраняет проблему, с которой вы столкнулись." Confirm (Подтвердите) Убедитесь, что ответ удовлетворил клиента "Насколько это адресует ваши опасения по поводу...?"

Важно: не воспринимайте возражения как личную атаку или знак того, что клиент не заинтересован. Навык преодоления возражений — это умение превращать препятствия в ступеньки к сделке.

Некоторые продвинутые тактики работы с ранними возражениями:

Техника "джиу-джитсу" — использование энергии возражения в свою пользу: "Именно поэтому наше предложение особенно актуально для вас..."

— использование энергии возражения в свою пользу: "Именно поэтому наше предложение особенно актуально для вас..." Превентивное возражение — выражение возражения до клиента: "Многие сомневаются в X, пока не узнают о Y..."

— выражение возражения до клиента: "Многие сомневаются в X, пока не узнают о Y..." Метод сближения — согласие с частью возражения: "Вы абсолютно правы, что большинство решений в этой категории дорогие. Давайте рассмотрим, почему наш подход отличается..."

— согласие с частью возражения: "Вы абсолютно правы, что большинство решений в этой категории дорогие. Давайте рассмотрим, почему наш подход отличается..." Тактика "третьего лица" — обращение к опыту других клиентов: "Компания X высказывала похожие опасения, но после трех месяцев использования они увидели..."

По данным исследований, самые опасные возражения — не те, которые высказываются, а те, которые остаются невысказанными. Поэтому активно выявляйте скрытые возражения через наводящие вопросы ("Какие еще вопросы или сомнения у вас остаются?").

Как создать доверие и перейти к презентации продукта

Успешный первый контакт и правильная работа с возражениями создают основу для самого важного актива в продажах — доверия. По данным исследований 2025 года, 82% B2B-покупателей выбирают поставщиков, которым они доверяют, даже если их предложения не самые выгодные с финансовой точки зрения 🤝.

Доверие — это мост между первым контактом и презентацией продукта. Без этого моста даже лучшие характеристики вашего предложения не будут восприняты должным образом.

Пять ключевых компонентов построения доверия в начале взаимодействия:

Надежность — выполнение обещаний, пунктуальность, подготовленность к встрече

— выполнение обещаний, пунктуальность, подготовленность к встрече Компетентность — демонстрация экспертизы в отрасли и понимание бизнеса клиента

— демонстрация экспертизы в отрасли и понимание бизнеса клиента Прозрачность — честность в отношении возможностей и ограничений продукта

— честность в отношении возможностей и ограничений продукта Ориентация на интересы клиента — готовность отложить продажу, если решение не подходит

— готовность отложить продажу, если решение не подходит Последовательность — логичная структура разговора, отсутствие противоречий

Маркеры доверия, которые клиенты бессознательно ищут в первые минуты общения:

Знание специфических терминов и процессов отрасли

Осведомленность о текущих трендах и вызовах рынка

Способность задавать компетентные вопросы

Наличие кейсов и примеров из релевантного опыта

Отсутствие преувеличений и нереалистичных обещаний

Когда доверие установлено, наступает момент перехода к презентации продукта. Этот переход должен быть плавным и логичным, а не резким сменой темы.

Эффективные мосты для перехода к презентации:

Мост через проблему: "Из нашего обсуждения я понял, что ваши основные сложности связаны с X, Y и Z. Позвольте показать, как наше решение адресует каждую из них..."

"Из нашего обсуждения я понял, что ваши основные сложности связаны с X, Y и Z. Позвольте показать, как наше решение адресует каждую из них..." Мост через согласие: "Мы с вами сошлись во мнении, что критически важно добиться X. Именно на это направлены ключевые функции нашего продукта..."

"Мы с вами сошлись во мнении, что критически важно добиться X. Именно на это направлены ключевые функции нашего продукта..." Мост через персонализацию: "Учитывая вашу ситуацию с X и приоритет Y, я подготовил демонстрацию, сфокусированную именно на этих аспектах..."

"Учитывая вашу ситуацию с X и приоритет Y, я подготовил демонстрацию, сфокусированную именно на этих аспектах..." Мост через историю: "Ваша ситуация напоминает кейс компании Z, с которой мы работали в прошлом году. Позвольте показать, какой подход мы использовали..."

"Ваша ситуация напоминает кейс компании Z, с которой мы работали в прошлом году. Позвольте показать, какой подход мы использовали..." Мост через разрешение: "На основе того, что мы обсудили, я думаю, что наше решение может быть релевантным для вас. Могу я рассказать, как именно оно работает в контексте ваших задач?"

Помните, что презентация продукта должна быть не монологом, а продолжением диалога. Вовлекайте клиента вопросами и проверкой понимания: "Насколько этот подход соответствует вашему видению?", "Хотели бы вы узнать больше о конкретном аспекте?"