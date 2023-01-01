Как корректно написать об увольнении с работы по СМС – образцы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, планирующие увольнение с работы.

Специалисты HR и руководство, дескрипторующие правила увольнения.

Люди, интересующиеся улучшением своих коммуникативных навыков в профессиональной среде. Увольнение с работы — процесс, требующий деликатности и правильного подхода. SMS-сообщение иногда становится единственным доступным каналом коммуникации, когда обстоятельства не позволяют явиться лично. Однако даже в цифровом формате необходимо соблюдать профессиональный тон и юридические тонкости. Правильно составленное сообщение об увольнении поможет сохранить репутацию и избежать негативных последствий. В этой статье мы рассмотрим, как корректно оформить такое уведомление с учетом всех нюансов 2025 года. 🧠

Как корректно написать увольнение по СМС: правила и нюансы

Уведомление об увольнении через СМС требует особого внимания к деталям. Хотя это не самый традиционный метод, в современных реалиях удалённой работы или форс-мажорных обстоятельств он становится допустимым. Ключевой момент — сделать сообщение официальным, уважительным и однозначным. 📱

Основные правила составления корректного СМС об увольнении:

Начинайте с официального обращения по имени-отчеству

Чётко укажите намерение уволиться и дату последнего рабочего дня

Упомяните причину увольнения (если считаете нужным)

Предложите отправить официальное заявление письменно позже

Укажите, что готовы обсудить процесс передачи дел

Завершите сообщение вежливой формулировкой

Важно понимать: СМС-уведомление — это предварительное информирование, которое в любом случае потребует последующего оформления по всем правилам Трудового кодекса. Сообщение должно быть лаконичным, но содержательным — идеальный объём составляет 300-500 знаков.

Алексей Михайлов, HR-директор: Однажды мне пришлось срочно уведомить руководителя об увольнении, находясь в командировке за границей. Интернет был нестабильным, и единственным надежным способом связи оказались СМС. Я составил краткое, но профессиональное сообщение: "Уважаемый Игорь Петрович, вынужден уведомить Вас о своём решении уволиться по собственному желанию с 15.06.2025. Причина — предложение, которое я не могу отклонить. Официальное заявление направлю по электронной почте сегодня. Готов обсудить передачу проектов. С уважением, Алексей". Руководитель оценил профессиональный подход и прямоту. Мы спокойно обговорили детали, и процесс увольнения прошел без конфликтов. Ключом к успеху стало то, что я сразу обозначил готовность к конструктивному диалогу и завершению всех обязательств.

При составлении СМС важно избегать распространенных ошибок:

Ошибка Рекомендация Неформальный тон Сохраняйте деловой стиль, даже если у вас дружеские отношения с руководителем Размытые формулировки Избегайте двусмысленностей — чётко заявите о намерении уволиться Эмоциональные высказывания Исключите критику компании или коллег Отсутствие конкретных сроков Обязательно укажите дату планируемого увольнения

Шаблоны СМС-уведомлений об увольнении для разных ситуаций

Готовые шаблоны СМС-сообщений помогут сформулировать мысли корректно и профессионально в зависимости от конкретных обстоятельств. Вот несколько образцов для различных ситуаций: 📋

Стандартное уведомление об увольнении по собственному желанию: "Уважаемый(ая) [Имя Отчество]! Уведомляю Вас о своем решении уволиться по собственному желанию с [дата]. Официальное заявление представлю [способ/дата]. Готов(а) обсудить передачу текущих задач. С уважением, [ваше имя]."

Увольнение с минимальным сроком отработки: "Уважаемый(ая) [Имя Отчество]! В связи с [кратко причина: переезд/состояние здоровья] вынужден(а) уведомить о решении уволиться с [дата]. Прошу рассмотреть возможность сокращения срока отработки. Заявление отправлю сегодня по электронной почте. С уважением, [ваше имя]."

Увольнение в период испытательного срока: "Уважаемый(ая) [Имя Отчество]! Информирую о решении прекратить трудовые отношения в период испытательного срока с [дата, минимум через 3 дня]. Официальное заявление предоставлю [как/когда]. Благодарю за предоставленную возможность. С уважением, [ваше имя]."

Уведомление при форс-мажорных обстоятельствах: "Уважаемый(ая) [Имя Отчество]! В связи с непредвиденными обстоятельствами ([кратко причина]) вынужден(а) срочно уволиться с [дата]. Понимаю внезапность решения и готов(а) максимально содействовать в передаче дел удаленно. Официальные документы оформлю при первой возможности. С уважением, [ваше имя]."

Марина Соколова, специалист по трудовому праву: К нам в консультацию обратилась клиентка Екатерина, оказавшаяся в сложной ситуации. Ей срочно предложили работу мечты с выездом за рубеж через 5 дней, при этом её текущая компания требовала 14-дневной отработки. Екатерина не могла посетить офис из-за удалённости и была в панике. Я помогла ей составить корректное СМС-уведомление руководителю: "Уважаемый Сергей Владимирович, информирую Вас о необходимости увольнения в связи с неотложным переездом. Прошу рассмотреть возможность сократить срок отработки до 3 дней по соглашению сторон. Готова к интенсивной передаче дел и обучению замены дистанционно. Заявление направлю курьером завтра. С уважением и благодарностью за понимание, Екатерина". Руководитель оценил честность и предложенные решения — они договорились на 5-дневную отработку с удалённой поддержкой ещё неделю по вечерам. Обе стороны остались довольны компромиссом, и репутация Екатерины не пострадала.

При адаптации шаблонов под конкретную ситуацию учитывайте следующие факторы:

Срок вашей работы в компании

Характер отношений с руководством

Корпоративную культуру

Сложность замещения вашей позиции

Наличие текущих критических проектов

Помните, что даже самый идеальный шаблон требует персонализации — добавьте детали, характерные для вашей ситуации, чтобы сообщение выглядело искренним и обдуманным. 🤝

Юридическая сторона увольнения через СМС-сообщение

СМС-уведомление об увольнении с точки зрения права имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать. Согласно Трудовому кодексу РФ (статья 80), работник обязан предупредить работодателя о намерении уволиться в письменной форме не позднее чем за две недели. Однако законодательство постепенно адаптируется к цифровой реальности. ⚖️

Ключевые юридические аспекты увольнения через СМС в 2025 году:

СМС само по себе не является официальным заявлением об увольнении, а скорее предварительным уведомлением

В случае спорной ситуации СМС может быть принято судом как доказательство факта уведомления

Для юридической силы важно, чтобы сообщение было отправлено с номера, зарегистрированного в кадровых системах компании

Обязательно последующее оформление официального заявления на бумажном носителе или через электронный документооборот с ЭЦП

Отсчет двухнедельного срока отработки может начаться с момента получения СМС, если работодатель признает такую форму уведомления

Способ уведомления Юридический статус Необходимые дополнительные действия СМС-сообщение Предварительное уведомление Оформление письменного заявления Электронное письмо Предварительное уведомление с большей доказательной базой Оформление письменного заявления Сообщение в корпоративном мессенджере Предварительное уведомление (с возможным признанием, если предусмотрено внутренними правилами) Оформление письменного заявления Заявление с ЭЦП через электронный документооборот Официальное заявление Не требуется дополнительных действий

При увольнении через СМС важно помнить о рисках:

Работодатель может не признать такую форму уведомления и потребовать личного присутствия

Возможны манипуляции со сроками отработки

При отсутствии последующего письменного заявления возникает риск квалификации ситуации как прогул

Для минимизации рисков рекомендуется:

После отправки СМС попросить подтверждение получения

Сохранить скриншот отправленного сообщения с видимой датой и временем

В кратчайшие сроки оформить официальное заявление и отправить его заказным письмом с уведомлением или через юридически признаваемый электронный канал коммуникации

При наличии свидетелей факта отправки СМС, зафиксировать это обстоятельство

Что указать в СМС-заявлении для различных оснований ухода

Формулировка причины увольнения в СМС-уведомлении имеет значение как с юридической стороны, так и для поддержания профессиональных отношений. В зависимости от реальной причины ухода, текст сообщения будет различаться. Рассмотрим, что стоит указывать при разных основаниях увольнения. 🔍

Увольнение по собственному желанию (стандартная ситуация): Достаточно лаконичной формулировки без детализации причин: "Уведомляю о решении уволиться по собственному желанию с [дата]." Если отношения с руководителем позитивные, можно добавить: "Благодарю за опыт работы в компании."

Увольнение в связи с переездом: "Информирую о необходимости уволиться по причине переезда в другой город/страну с [дата]. Прошу понять ситуацию и рассмотреть возможность удаленной передачи дел."

Увольнение по семейным обстоятельствам: "В связи с неотложными семейными обстоятельствами вынужден(а) уведомить о решении уволиться с [дата]. Буду признателен(на) за понимание ситуации."

Увольнение по состоянию здоровья: "По рекомендации врачей вынужден(а) уволиться с [дата]. Сожалею о сложившейся ситуации и благодарю за сотрудничество."

Увольнение из-за предложения новой работы: "Уведомляю о решении прекратить трудовые отношения с [дата] в связи с предложением новой работы. Благодарю за полученный в компании опыт."

Увольнение в связи с неудовлетворительными условиями: Важно сохранять нейтральность: "Информирую о решении уволиться с [дата]. Готов(а) к конструктивному обсуждению передачи текущих проектов."

При формулировании причины увольнения в СМС необходимо соблюдать следующие принципы:

Сохраняйте профессиональный тон, избегая эмоциональных высказываний

Будьте честны, но тактичны — излишние подробности не нужны

Старайтесь использовать нейтральные формулировки даже при конфликтной ситуации

Не критикуйте компанию, руководство или коллектив в тексте сообщения

При возможности выражайте благодарность за полученный опыт

Независимо от причины увольнения, в СМС-уведомлении обязательно должны присутствовать:

Ваше однозначное решение о прекращении трудовых отношений

Предполагаемая дата последнего рабочего дня

Упоминание о готовности оформить все необходимые документы

Предложение обсудить процесс передачи текущих задач

Правильно сформулированная причина увольнения поможет сохранить возможность получения положительных рекомендаций и потенциального сотрудничества в будущем. Профессиональный подход к расставанию с работодателем — признак высокой деловой культуры. 📝

Как смягчить негативную реакцию при увольнении по СМС

Увольнение через СМС может восприниматься руководством как проявление неуважения или непрофессионализма. Однако существуют способы минимизировать негативное впечатление и снизить риск конфликтных ситуаций. 🛡️

Ключевые стратегии смягчения реакции при увольнении по СМС:

Предварительно объясните причину выбора СМС как канала коммуникации

Подчеркните вынужденный характер такого способа уведомления

Выражайте благодарность и признательность за совместную работу

Предложите конкретные шаги для комфортного завершения сотрудничества

Будьте готовы к оперативному телефонному разговору после отправки СМС

Примеры формулировок, смягчающих восприятие СМС-увольнения:

Объяснение выбора канала коммуникации: "В связи с невозможностью личного присутствия из-за [причина] вынужден(а) информировать Вас таким способом. Приношу извинения за формат уведомления."

Выражение благодарности: "Искренне благодарю Вас за возможность работать в команде профессионалов и ценный опыт, полученный под Вашим руководством."

Предложение компенсации за неудобный формат: "Готов(а) провести дополнительное время для детальной передачи дел и обучения нового сотрудника, в том числе за пределами стандартного срока отработки."

Запрос на обратную связь: "Буду признателен(на), если Вы сможете сообщить удобное время для телефонного разговора, чтобы обсудить детали моего увольнения."

После отправки СМС-уведомления рекомендуется предпринять следующие шаги:

Будьте доступны для связи в течение рабочего дня

Подготовьтесь к возможным вопросам руководства

При первой возможности отправьте официальное заявление

Предложите план передачи текущих проектов и документации

Сохраняйте профессиональный тон во всех последующих коммуникациях

Важно понимать, что даже самое корректное СМС-уведомление об увольнении может вызвать негативную реакцию. Готовность к конструктивному диалогу и проактивное предложение решений помогут минимизировать неприятные последствия. 🤲

В ситуациях, когда увольнение происходит на фоне конфликта или напряженных отношений, ещё важнее сохранять нейтральный тон СМС и фокусироваться на процедурных моментах, избегая личностных оценок или обвинений. Профессиональное поведение до последнего рабочего дня — это инвестиция в вашу репутацию на рынке труда.