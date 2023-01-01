Испытательный срок при приеме на работу: правила оплаты по закону

Юридические консультанты и адвокаты в области трудового права Переступая порог компании в статусе «испытуемого», многие соискатели ощущают неуверенность: положена ли им полная зарплата, могут ли они рассчитывать на премии и надбавки? Этот вопрос тревожит каждого второго нового сотрудника. А ведь недопонимание правил оплаты испытательного срока может превратить начало карьеры в финансовое разочарование. Разберемся, что гарантирует трудовое законодательство работнику на испытании и когда пониженная оплата — нарушение ваших прав. ??

Оплата испытательного срока: что говорит закон?

Трудовой кодекс РФ категоричен: испытательный срок должен оплачиваться полностью, как и работа штатного сотрудника. Статья 70 ТК РФ устанавливает право работодателя на проверку профессиональных навыков нового работника, но статья 132 того же кодекса запрещает дискриминацию при оплате труда. Это означает, что зарплата во время испытания не может быть снижена только из-за статуса «испытуемого». ??

Ключевые правовые гарантии для сотрудников на испытательном сроке:

Оплата должна соответствовать занимаемой должности и квалификации

Запрещена дискриминация в оплате труда только на основании статуса испытуемого

Все надбавки и компенсации, предусмотренные системой оплаты труда компании, распространяются и на работников на испытании

Заработная плата не может быть ниже МРОТ (в 2025 году — 19242 рубля)

Законодательная база очевидна: испытательный срок не является основанием для снижения оплаты труда. Однако трудовое соглашение может содержать законные механизмы дифференциации оплаты труда.

Законные способы дифференциации оплаты Незаконные практики Система оплаты с учетом стажа работы в компании Прямое снижение оклада из-за статуса испытуемого Установление премиальной части после прохождения испытания Неоплата сверхурочных часов и работы в выходные Градация квалификационных надбавок Зарплата ниже МРОТ Разные должностные уровни для начинающих и опытных Выплаты «в конверте» или «по факту прохождения»

Михаил Корнеев, адвокат по трудовому праву Ко мне обратилась Наталья, которую приняли в крупную розничную сеть на должность менеджера по закупкам с испытательным сроком. В трудовом договоре прописали оклад 65000 рублей, но при получении первой зарплаты она обнаружила на карте всего 40000 рублей. Руководитель пояснил, что «это нормальная практика — платить 60% на испытании». Мы составили претензию, сославшись на статьи 132 и 135 ТК РФ, напомнив о запрете дискриминации в оплате труда. После письменного обращения в отдел персонала с копией в трудовую инспекцию, компания не только доплатила разницу за первый месяц, но и пересмотрела свою политику оплаты труда для всех испытуемых сотрудников. Наталья успешно прошла испытательный срок и продолжила работу уже без финансовых недоразумений.

Как рассчитывается зарплата при испытательном сроке

Формула расчета заработной платы для сотрудника на испытательном сроке идентична формуле для штатного работника. Базовая схема включает оклад, стимулирующие выплаты и компенсации. Рассмотрим конкретные составляющие: ??

Базовый оклад — должен соответствовать штатному расписанию и не может быть снижен из-за испытательного статуса

— должен соответствовать штатному расписанию и не может быть снижен из-за испытательного статуса Районные коэффициенты — применяются в полном объеме с первого дня работы

— применяются в полном объеме с первого дня работы Премиальная часть — может зависеть от выполнения KPI или быть привязана к факту прохождения испытания

— может зависеть от выполнения KPI или быть привязана к факту прохождения испытания Надбавки за квалификацию — выплачиваются, если подтверждена соответствующая квалификация

— выплачиваются, если подтверждена соответствующая квалификация Доплаты за особые условия — за вредность, ночные смены и т.д. применяются независимо от статуса сотрудника

Ключевой нюанс: работодатель вправе установить для новичков систему оплаты, учитывающую результаты работы, но основания такой дифференциации должны быть четко зафиксированы в локальных актах компании и трудовом договоре.

Елена Савицкая, HR-директор Когда я пришла работать в IT-компанию, обнаружила странную практику: разработчиков на испытательном сроке оформляли с окладом на 30% ниже, чем обещали на собеседовании. Формально это оправдывалось "недостаточной эффективностью новичков". Юридически придраться было сложно — люди подписывали договоры. Я предложила прозрачную систему: полный оклад с первого дня + квартальные бонусы, зависящие от стажа и производительности. Это позволило сохранить финансовую мотивацию, но устранило дискриминационный подход. Текучка на испытательном сроке снизилась с 40% до 15%, а эффективность возросла — люди не чувствовали себя обманутыми. Честность с сотрудниками всегда окупается повышением лояльности и продуктивности.

Примеры законных моделей расчета зарплаты при испытательном сроке:

Модель оплаты Особенности Где применяется Фиксированный оклад + отложенные бонусы Полный оклад с первого дня, премиальная часть выплачивается после прохождения испытания Корпоративный сектор, банки Прогрессивная ставка Повышение ставки оклада по мере освоения навыков (например, +10% каждый месяц испытательного срока) Производство, ритейл KPI-зависимая система Базовый оклад + бонус за выполнение четких показателей эффективности Продажи, сервисные компании Полная ставка с пересмотром Полный оклад с условием пересмотра должности при неполном соответствии IT-компании, стартапы

Сроки выплат и особенности начисления при испытании

Сроки выплаты заработной платы работнику на испытательном сроке регулируются теми же нормами, что и для штатных сотрудников. Согласно статье 136 ТК РФ, зарплата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц. Никаких исключений для испытуемых сотрудников закон не предусматривает. ??

Стандартная схема выплат включает:

Аванс — обычно 40-50% от месячного оклада, выплачивается до 30 числа текущего месяца

Основная часть зарплаты — остаток с учетом всех надбавок и вычетов, выплачивается до 15 числа следующего месяца

Премии и бонусы — согласно положению о премировании (может быть отсрочка для испытуемых)

Особенности начисления заработной платы в первый и последний месяц испытательного срока:

При трудоустройстве не с начала месяца расчет производится пропорционально отработанному времени При увольнении во время испытательного срока (как по инициативе работника, так и работодателя) оплата производится за фактически отработанные дни Компенсация за неиспользованный отпуск начисляется даже при неудовлетворительном результате испытания Выплата расчета при увольнении должна быть произведена в последний рабочий день

Исключения, когда задержка выплат может быть правомерной:

Если сотрудник не предоставил необходимые документы для начисления (например, реквизиты счета)

В случае непредвиденных технических сбоев в системе начисления (форс-мажор)

При особых условиях, прописанных в трудовом договоре (например, выплата комиссионных по факту закрытия сделки)

Отличия в оплате стажеров и штатных сотрудников

Необходимо четко разграничивать понятия «сотрудник на испытательном сроке» и «стажер». Это принципиально разные правовые статусы с существенно отличающимися моделями оплаты. ??????????

Ключевые различия в правовом статусе и оплате:

Параметр сравнения Сотрудник на испытательном сроке Стажер/Практикант Правовой статус Полноценный сотрудник компании с трудовым договором Может работать по срочному трудовому договору, договору о стажировке или без оформления (учебная практика) Оплата труда В полном объеме согласно должности, не ниже МРОТ Может быть символической или отсутствовать (при учебной практике) Социальные гарантии Полный соцпакет, включая больничные, отпускные, пенсионные отчисления Ограниченный набор гарантий или их отсутствие Трудовой стаж Включается в общий трудовой стаж Может не учитываться в трудовом стаже Обязанности работодателя Полный спектр обязанностей по ТК РФ Ограниченные обязательства, регулируемые договором о стажировке

Важно понимать, что работодатель не имеет права подменять понятия и оформлять фактически работающего сотрудника как стажера, чтобы экономить на оплате труда. Если вы выполняете должностные обязанности в полном объеме, вас должны оформить как штатного сотрудника (возможно, с испытательным сроком) и соответствующе оплачивать труд.

Законные модели стажировок с пониженной оплатой:

Учебная практика студентов с оформлением договора о прохождении практики

Программы наставничества с поэтапным повышением оплаты по мере освоения навыков

Программы профессиональной переподготовки с субсидированием от государства

Волонтерские программы с компенсацией расходов, но без оплаты труда

Обратите внимание на ситуации, когда работодатель может законно предложить более низкую оплату:

При трудоустройстве на junior-позицию с последующим карьерным ростом При оформлении на неполную ставку (с пропорциональным расчетом оплаты) При оплате по сдельной системе, где заработок зависит от объема выполненных работ При оформлении ученического договора с последующим трудоустройством

Что делать, если работодатель не оплачивает испытание

Столкнувшись с невыплатой или неполной выплатой заработной платы во время испытательного срока, необходимо действовать решительно, но последовательно. Алгоритм защиты ваших трудовых прав выглядит следующим образом: ???

Сбор доказательств — сохраните все документы, подтверждающие ваше трудоустройство и фактическое выполнение работы: Трудовой договор и приказ о приеме на работу

Табели учета рабочего времени, пропуска, электронные отметки о входе/выходе

Деловая переписка, задания от руководителя, отчеты о выполненной работе

Расчетные листы, если они выдавались Письменное обращение к работодателю — составьте официальное заявление на имя руководителя с указанием фактов нарушения и требованием произвести расчет. Заявление подается в двух экземплярах, на вашем экземпляре должна быть отметка о принятии Обращение в контролирующие органы при отсутствии реакции: Государственная инспекция труда (онлайн-обращение через портал «Онлайнинспекция.рф»)

Прокуратура по месту нахождения работодателя

Комиссия по трудовым спорам (если создана в организации) Судебная защита — при неэффективности предыдущих шагов: Подготовка искового заявления о взыскании заработной платы

Сбор пакета доказательств для суда

Подача иска в районный суд по месту нахождения работодателя или по месту вашего жительства

Сроки для защиты нарушенных прав имеют критическое значение. Для обращения в суд по вопросам невыплаты заработной платы установлен срок исковой давности в один год. При этом обращение в государственную инспекцию труда возможно в течение трех месяцев с момента нарушения.

Эффективные аргументы, которые стоит использовать при защите своих прав:

Статья 22 ТК РФ, обязывающая работодателя выплачивать заработную плату в полном объеме и в установленные сроки

Статья 132 ТК РФ, запрещающая дискриминацию при оплате труда

Статья 236 ТК РФ, устанавливающая материальную ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы (1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки)

Возможность привлечения работодателя к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ

Помните: в случае невыплаты зарплаты в течение 15 дней со дня установленного срока, вы имеете право приостановить работу до момента выплаты задержанной суммы, письменно уведомив работодателя (ст. 142 ТК РФ). Это действенный механизм давления на недобросовестного работодателя.