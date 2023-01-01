Искусство интервью с блогерами: секреты вопросов с отдачей

Для кого эта статья:

Поисковики и создатели контента, стремящиеся улучшить свои навыки интервьюирования

Специалисты в области SMM и маркетинга, желающие обучиться созданию качественного контента

Люди, интересующиеся психологией коммуникации и искусством ведения диалога Искусство интервью с блогерами — это танец между любопытством и стратегией. Чтобы создать контент, который выстрелит, недостаточно просто записать беседу. Нужны интересные вопросы для блогеров, способные раскрыть личность, вызвать эмоциональный отклик и создать уникальный медийный продукт. Я 12 лет консультирую создателей контента и могу точно сказать: разница между посредственным и вирусным интервью заключается в подготовке, психологическом понимании собеседника и умении выстроить повествование. 🎯 Готовы узнать, как задавать вопросы, которые невозможно игнорировать?

Подготовка к интервью: как найти интересные вопросы для блогеров

Успешное интервью начинается задолго до нажатия кнопки "Запись". Подготовка — это 80% успеха, и именно на этом этапе формируются те интересные вопросы для блогеров, которые сделают ваш контент уникальным. 📝

Первое правило подготовки — тщательное исследование собеседника. Изучите не только официальную информацию, но и то, что блогер рассказывал в предыдущих интервью. Ваша задача — найти белые пятна, темы, которые ещё не были раскрыты полностью.

Александр Дорохов, продюсер медийных проектов

Однажды мне предстояло взять интервью у известного бьюти-блогера с миллионной аудиторией. Изучив десятки её предыдущих интервью, я заметил интересную деталь: никто никогда не спрашивал её о первом опыте провала в карьере. Когда я задал этот вопрос, блогер сначала удивилась, а затем рассказала потрясающую историю о том, как потеряла первые крупные рекламные контракты и чему это её научило. Этот фрагмент интервью стал самым цитируемым в сообществе и принёс нам тысячи новых подписчиков. Правильный вопрос в нужный момент может полностью изменить динамику разговора.

При составлении списка интересных вопросов для блогеров следуйте этому алгоритму:

Составьте базовый список из 15-20 вопросов, охватывающих разные аспекты деятельности блогера

Выделите 5-7 уникальных вопросов, которых ранее не задавали этому блогеру

Подготовьте 3-4 провокационных, но корректных вопроса, которые могут вызвать эмоциональную реакцию

Сформулируйте 2-3 вопроса о будущем (планы, амбиции, прогнозы)

Разработайте несколько запасных вопросов на случай, если беседа пойдёт не по плану

Тип вопроса Функция Пример Фактологический Установление базового контекста "С чего началась ваша блогерская карьера?" Рефлексивный Раскрытие личности блогера "Что бы вы изменили, если бы начинали свой путь сейчас?" Проективный Понимание ценностей и убеждений "Как вы видите будущее вашей ниши через 5 лет?" Провокационный Выход из зоны комфорта "Какой контент вы считаете этически неприемлемым?"

Важно: интересные вопросы для блогеров должны быть сформулированы так, чтобы на них нельзя было ответить односложно. Избегайте вопросов, на которые можно ответить "да" или "нет". Вместо "Вам нравится быть блогером?" спросите "Что самое неожиданное в карьере блогера, о чём вы не подозревали, когда только начинали?"

Психология диалога: ключевые интересные вопросы для раскрытия собеседника

Психология — основа выдающегося интервью. Чтобы задавать действительно интересные вопросы для блогеров, необходимо понимать, как работает человеческий разум в ситуации публичного диалога. 🧠

Существует несколько психологических триггеров, которые помогают раскрыть собеседника:

Эффект незавершённого действия (эффект Зейгарник) — люди лучше запоминают и охотнее говорят о незавершённых делах. Вопрос "Какой проект вы так и не реализовали, хотя очень хотели?" задействует этот механизм.

— люди лучше запоминают и охотнее говорят о незавершённых делах. Вопрос "Какой проект вы так и не реализовали, хотя очень хотели?" задействует этот механизм. Самораскрытие через проекцию — когда блогер рассказывает о других, он часто неосознанно раскрывает себя. "Кого из коллег-блогеров вы уважаете и почему?" — отличный вопрос для понимания ценностей самого интервьюируемого.

— когда блогер рассказывает о других, он часто неосознанно раскрывает себя. "Кого из коллег-блогеров вы уважаете и почему?" — отличный вопрос для понимания ценностей самого интервьюируемого. Контраст и парадокс — вопросы, содержащие противоречие, стимулируют мышление и дают глубокие ответы. "Что в вашей работе одновременно самое вдохновляющее и самое изматывающее?"

Ключевые интересные вопросы для блогеров, основанные на психологических принципах:

"Какой момент в вашей карьере был переломным, и почему вы считаете, что он изменил всё?" "Если бы вы могли дать совет себе начинающему, что бы вы сказали, зная то, что знаете сейчас?" "О каком аспекте блогинга вы никогда не рассказываете подписчикам, хотя он занимает значительную часть вашей работы?" "Какое непопулярное мнение о вашей нише вы не боитесь высказать?" "Что вас удивляет в реакции аудитории на ваш контент?"

Важно помнить, что интересные вопросы для блогеров должны создавать безопасное пространство для откровенности. Используйте технику "психологического контракта" — явно обозначьте, что некоторые вопросы могут быть сложными, но собеседник всегда может отказаться на них отвечать без объяснения причин.

Марина Соколова, редактор медиапроектов

Я брала интервью у блогера с аудиторией более 2 миллионов человек, который славился своей закрытостью. Вместо стандартного подхода я использовала метод "зеркальных вопросов" — сначала поделилась собственной историей неудачи, а затем спросила: "А у вас были моменты, когда хотелось всё бросить?". Произошло нечто удивительное — он раскрылся и рассказал историю, которую не рассказывал никому. После выхода интервью мы получили более 500 000 просмотров за первые сутки и сотни комментариев от людей, которые увидели своего кумира в новом свете. Секрет был прост: я создала пространство доверия и задала вопрос, требующий личного опыта, а не профессиональной позиции.

Помните: интересные вопросы для блогеров должны балансировать между комфортом и вызовом. Слишком безопасные вопросы создадут скучное интервью, слишком провокационные — закроют собеседника. Искусство в том, чтобы найти золотую середину.

Структура успешного интервью: от разминки до глубинных вопросов

Архитектура интервью так же важна, как и содержание отдельных вопросов. Выстраивая правильную последовательность, вы создаете нарратив, который будет интересен аудитории и комфортен для блогера. 🏗️

Оптимальная структура интервью включает пять ключевых этапов, каждый из которых требует особых интересных вопросов для блогеров:

Этап интервью Цель Тип вопросов Примерное время Разминка Установление контакта Лёгкие, позитивные 3-5 минут Контекст Ввод аудитории в тему Информационные 5-7 минут Углубление Раскрытие основных тем Аналитические 15-20 минут Кульминация Самые важные откровения Провокационные, глубинные 10-15 минут Завершение Позитивное закрытие Проективные, о будущем 3-5 минут

Разберём каждый этап и соответствующие ему интересные вопросы для блогеров:

1. Разминка — начните с лёгких, но нестандартных вопросов:

"Какой самый необычный комментарий вы получали от подписчиков?"

"Если бы ваш контент был блюдом, что бы это было и почему?"

2. Контекст — переходите к вопросам, устанавливающим фон беседы:

"Что изменилось в вашем подходе к созданию контента за последний год?"

"Какие тренды в вашей нише вы считаете временными, а какие — определяющими будущее?"

3. Углубление — здесь начинаются серьёзные интересные вопросы для блогеров:

"Какое решение в вашей карьере было самым рискованным, и как оно повлияло на ваш путь?"

"С какими этическими дилеммами вы сталкиваетесь, создавая контент для широкой аудитории?"

4. Кульминация — момент для самых сильных вопросов:

"Что в индустрии блогинга вас разочаровывает или тревожит, но вы не говорите об этом публично?"

"Какой контент вы никогда не будете создавать, даже если он принесёт миллионы просмотров?"

5. Завершение — закончите на позитивной и вдохновляющей ноте:

"Какой проект или идея заставляет вас просыпаться с воодушевлением?"

"Что бы вы хотели, чтобы люди помнили о вашем творчестве через 10 лет?"

Важно понимать, что интересные вопросы для блогеров должны плавно переходить от одного к другому, создавая естественный поток беседы. Используйте технику "мостиков" — связывайте новый вопрос с предыдущим ответом: "Вы упомянули X, а как это соотносится с Y?"

Адаптация интересных вопросов для блогеров разных ниш

Универсальных вопросов не существует — то, что сработает для бьюти-блогера, может оказаться неуместным для финансового эксперта. Умение адаптировать интересные вопросы для блогеров разных ниш — ключевой навык профессионального интервьюера. 🔄

Рассмотрим специфику вопросов для наиболее популярных блогерских ниш:

Для лайфстайл-блогеров:

"Как изменилась ваша собственная жизнь после того, как вы начали делиться ею с аудиторией?"

"Где проходит граница между вашей реальной жизнью и контентом для блога?"

"Какой момент вы никогда не показали бы в блоге, и почему?"

Для бьюти и фэшн-блогеров:

"Какой тренд вы считаете переоцененным, но всё равно освещаете его по запросу аудитории?"

"Как изменилось ваше отношение к собственной внешности после погружения в индустрию красоты?"

"Что в индустрии красоты требует большей честности со стороны блогеров?"

Для блогеров в сфере технологий:

"Какая технология кажется вам перспективной, хотя большинство экспертов её недооценивают?"

"Как вы отделяете реальные инновации от маркетингового шума?"

"Какое устройство вы используете лично, хотя не рекомендовали бы его аудитории?"

Для бизнес и финансовых блогеров:

"Какой финансовый совет вы давали и позже пожалели об этом?"

"Как вы балансируете между образовательным контентом и коммерческими предложениями?"

"Какое распространённое заблуждение о деньгах вам труднее всего разрушить в сознании вашей аудитории?"

Для тревел-блогеров:

"Какое место оказалось огромным разочарованием, хотя выглядело идеально на фотографиях?"

"Как путешествия изменили ваше мировоззрение?"

"Что в современном тревел-блогинге вы считаете неэтичным?"

Помните, что интересные вопросы для блогеров должны быть адаптированы не только к нише, но и к конкретной личности. Изучите особенности языка и терминологию, которую использует блогер — это поможет сформулировать вопросы, звучащие естественно в контексте его контента.

Чтобы ваши интересные вопросы для блогеров были действительно эффективными, создайте матрицу из трёх типов вопросов для каждой ниши:

Профессиональные — о специфике работы в нише Личностные — о влиянии ниши на личность блогера Индустриальные — о проблемах и перспективах ниши в целом

Такой подход обеспечит разностороннее и глубокое интервью, независимо от специализации вашего собеседника.

Техническая сторона: как грамотно фиксировать ответы на интересные вопросы

Даже самые интересные вопросы для блогеров обесценятся, если качество записи будет низким или если вы упустите ключевые моменты ответов. Техническая подготовка — незаменимая часть процесса интервьюирования. 🎙️

Существует несколько ключевых аспектов технического обеспечения успешного интервью:

Выбор оборудования — зависит от формата интервью (аудио, видео, текст)

— зависит от формата интервью (аудио, видео, текст) Организация пространства — создание комфортной обстановки для собеседника

— создание комфортной обстановки для собеседника Фиксация и обработка ответов — методы сохранения и последующего редактирования материала

— методы сохранения и последующего редактирования материала Резервное копирование — защита от технических сбоев

При подготовке к интервью составьте чек-лист технического обеспечения:

Проверьте все устройства записи за день до интервью Убедитесь, что у вас достаточно памяти/батареи для двойного объёма предполагаемой записи Используйте как минимум два независимых устройства записи для подстраховки Если интервью удалённое — протестируйте платформу и соединение заранее Приготовьте резервный комплект оборудования

Во время интервью активно фиксируйте не только ответы на интересные вопросы для блогеров, но и невербальную информацию:

Делайте пометки о ключевых моментах, к которым стоит вернуться

Фиксируйте эмоциональные реакции, которые могут быть важны при монтаже

Отмечайте моменты, когда собеседник "зажигается" — это потенциальные яркие фрагменты для промо

После интервью необходимо правильно организовать работу с полученным материалом:

Сразу создайте резервные копии записей на нескольких носителях Составьте таймкод ключевых моментов, пока воспоминания свежи Выделите цитаты, которые могут стать заголовками или анонсами Определите основные смысловые блоки для будущего монтажа

Помните, что даже самые интересные вопросы для блогеров не спасут интервью, если звук будет некачественным или если запись внезапно прервётся. Техническая надёжность — это фундамент, на котором строится всё остальное.

Интервью — это искусство задавать правильные вопросы в правильное время. Хорошее интервью похоже на глубокий разговор, где каждый вопрос — это ключ, открывающий новую дверь. Когда вы овладеете техникой формулирования интересных вопросов для блогеров, вы сможете превратить обычный разговор в контент, который цитируют, обсуждают и передают друг другу. Помните: великие интервьюеры не просто задают вопросы — они создают пространство, где рождаются истории, которые хочется рассказывать.

Читайте также