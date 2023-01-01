Индивидуальный план работы на испытательный срок – образец и шаблон

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

HR-менеджеры и специалисты по кадрам

Руководители отделов и команда менеджеров

Новые сотрудники, проходящие испытательный срок Испытательный срок — критический период адаптации сотрудника, определяющий его будущее в компании. 67% работодателей в 2025 году считают, что структурированный индивидуальный план работы повышает эффективность испытательного срока на 40%. Непонимание требований и отсутствие четких целей — главные причины неудач новичков. Хорошо продуманный план работы на испытательный срок не только минимизирует риски для компании, но и дает новому сотруднику ясную дорожную карту к успеху. ??

Что такое индивидуальный план работы на испытательный срок

Индивидуальный план работы на испытательный срок — это структурированный документ, определяющий конкретные задачи, цели и ожидаемые результаты деятельности нового сотрудника в период адаптации. По сути, это дорожная карта, позволяющая как руководителю, так и самому работнику оценить успешность вхождения в должность.

Эффективный план испытательного срока выполняет сразу несколько важных функций:

Определяет четкие, измеримые критерии успешности прохождения испытательного срока

Структурирует процесс адаптации и обучения нового сотрудника

Устанавливает промежуточные контрольные точки для оценки прогресса

Снижает уровень неопределенности и стресса у новичка

Служит юридическим обоснованием в случае непрохождения испытательного срока

Согласно исследованиям Harvard Business Review, компании, использующие формализованные планы работы на испытательный срок, на 62% эффективнее удерживают новых сотрудников в первый год работы. Данный документ не является обязательным по ТК РФ, однако его применение существенно повышает прозрачность процесса адаптации.

Елена Соколова, HR-директор

В моей практике был показательный случай с IT-отделом крупной финтех-компании. Показатель успешного прохождения испытательного срока составлял всего 40%. Разработчики покидали компанию, не понимая, что от них требуется. Мы внедрили систему индивидуальных планов с четкими KPI, еженедельными встречами и промежуточными оценками. За шесть месяцев успешность прохождения испытательного срока выросла до 85%, а время выхода на полную продуктивность сократилось на 3 недели. Ключевым фактором стала именно конкретизация ожиданий и регулярная обратная связь.

Компонент плана Без формализованного плана С формализованным планом Понимание задач сотрудником 45% 92% Время до полной продуктивности 4-6 месяцев 2-3 месяца Успешное прохождение испытательного срока 63% 87% Удовлетворенность процессом адаптации 52% 89%

Ключевые разделы плана работы на испытательный срок

Грамотно составленный индивидуальный план работы на испытательный срок должен включать несколько обязательных разделов, обеспечивающих полноту информации и эффективность документа. Рассмотрим подробно каждый из них. ??

Общие сведения — ФИО сотрудника, должность, отдел, даты начала и окончания испытательного срока, ФИО и должность непосредственного руководителя. Цели испытательного срока — 3-5 конкретных, измеримых целей, которые должен достичь сотрудник (например, освоить корпоративное ПО, выполнить план продаж, разработать маркетинговую стратегию). Задачи и мероприятия — подробный перечень конкретных задач с указанием сроков выполнения, распределенных по неделям или иным временным периодам. Критерии оценки — четкие, количественные и качественные показатели успешности выполнения задач. График встреч и контрольных точек — даты и форматы промежуточных встреч для обсуждения прогресса. Обучающие мероприятия — тренинги, инструктажи, необходимые для выполнения задач. Ресурсы и поддержка — перечень доступных материалов, инструментов, контактов наставника. Форма отчетности — как и в каком виде сотрудник должен отчитываться о выполнении задач. Итоговая оценка — раздел для финального заключения по результатам испытательного срока.

Данная структура может корректироваться в зависимости от специфики должности и организации, однако важно сохранять основные блоки, обеспечивающие ясность процесса и возможность объективной оценки.

При разработке индивидуального плана особое внимание следует уделить балансу между амбициозностью и реалистичностью целей. Исследования показывают, что оптимальный план должен содержать задачи трех уровней сложности:

Базовые задачи (50%) — обязательный минимум, который должен освоить каждый сотрудник

— обязательный минимум, который должен освоить каждый сотрудник Развивающие задачи (30%) — задачи, требующие дополнительных усилий и развития новых навыков

— задачи, требующие дополнительных усилий и развития новых навыков Задачи повышенной сложности (20%) — амбициозные цели, достижение которых будет свидетельствовать о высоком потенциале сотрудника

Образец заполнения плана для различных должностей

Структура и содержание индивидуального плана работы существенно варьируются в зависимости от должности и специфики деятельности. Рассмотрим примеры заполнения для различных позиций, чтобы наглядно показать эти отличия. ??

Для менеджера по продажам

Цели испытательного срока:

Изучить продуктовую линейку компании (10+ продуктов с техническими характеристиками)

Освоить CRM-систему на уровне уверенного пользователя

Выполнить план продаж на уровне 70% от стандартного в первый месяц, 85% во второй месяц

Сформировать базу из минимум 50 потенциальных клиентов

Разработать стратегию работы с 3 ключевыми клиентами

Задачи и мероприятия (фрагмент):

Неделя 1: Изучение каталога продукции, прохождение тренинга по продуктам, знакомство с CRM

Изучение каталога продукции, прохождение тренинга по продуктам, знакомство с CRM Неделя 2: Наблюдение за работой опытных коллег (минимум 5 встреч/звонков), самостоятельное ведение 3 клиентов

Наблюдение за работой опытных коллег (минимум 5 встреч/звонков), самостоятельное ведение 3 клиентов Неделя 3: Формирование базы потенциальных клиентов (не менее 20), совершение 15+ звонков в день

Формирование базы потенциальных клиентов (не менее 20), совершение 15+ звонков в день Неделя 4: Проведение минимум 3 самостоятельных встреч, заключение первой сделки

Критерии оценки:

Успешное прохождение тестирования по продуктовой линейке (минимум 85% правильных ответов)

Количество привлеченных клиентов (минимум 5 за первый месяц)

Конверсия звонков в встречи (не менее 15%)

Объем продаж (первый месяц — от 500 000 рублей)

Качество заполнения CRM (полнота информации, соблюдение регламентов)

Для бухгалтера

Цели испытательного срока:

Освоить учетную политику компании и специфику отрасли

Изучить и начать работу в 1С:Бухгалтерия (версия компании)

Принять участие в подготовке ежемесячной и квартальной отчетности

Освоить процедуры внутреннего документооборота

Успешно пройти проверку знаний налогового законодательства

Задачи и мероприятия (фрагмент):

Неделя 1: Изучение учетной политики, настройка рабочего места, знакомство с 1С

Изучение учетной политики, настройка рабочего места, знакомство с 1С Неделя 2: Работа с первичной документацией под руководством наставника

Работа с первичной документацией под руководством наставника Неделя 3: Самостоятельное проведение операций в 1С (минимум 30 документов в день)

Самостоятельное проведение операций в 1С (минимум 30 документов в день) Неделя 4: Участие в подготовке ежемесячной отчетности, сверка расчетов с контрагентами

Должность Ключевые показатели успеха Типичные ошибки в планировании Менеджер по продажам Выполнение плана продаж, количество новых клиентов, конверсия Завышенные планы продаж, отсутствие этапа изучения продукта Бухгалтер Качество учета, отсутствие ошибок, соблюдение сроков Недостаточное время на изучение учетной политики компании IT-специалист Скорость и качество решения задач, соблюдение стандартов кода Слишком общие задачи без конкретных метрик Маркетолог Рост показателей кампаний, количество лидов, ROI Отсутствие данных для сравнения эффективности

Для IT-специалиста (разработчика)

Цели испытательного срока:

Изучить архитектуру текущих проектов компании

Освоить принятые в компании стандарты кодирования и документирования

Реализовать минимум 2 самостоятельные задачи средней сложности

Интегрироваться в процессы Agile-разработки команды

Пройти технический аудит кода с минимальными замечаниями

Максим Игнатьев, IT-рекрутер

Однажды мы наняли талантливого разработчика, который, несмотря на блестящее техническое интервью, не смог влиться в команду. Проблема выявилась только к концу испытательного срока, когда исправлять ситуацию было уже поздно. После этого случая мы внедрили структурированные планы с еженедельными точками контроля, включающими не только технические задачи, но и критерии командного взаимодействия. В каждый план стали включать минимум одну задачу, требующую активной коммуникации с несколькими членами команды. Это позволило выявлять потенциальные проблемы адаптации уже на 2-3 неделе и корректировать процесс. За последний год количество неудачных прохождений испытательного срока сократилось с 23% до 7%.

Особенности оформления и согласования документа

Правильное оформление и согласование индивидуального плана работы — важнейший этап, обеспечивающий юридическую силу документа и его эффективность. Документ должен соответствовать корпоративным стандартам и включать все необходимые подписи. ??

Основные требования к оформлению плана:

Корпоративный формат — использование фирменного бланка компании с логотипом и реквизитами

— использование фирменного бланка компании с логотипом и реквизитами Уникальный идентификатор — номер документа в соответствии с принятой системой нумерации

— номер документа в соответствии с принятой системой нумерации Четкая структура — логическое разделение на блоки с заголовками и подзаголовками

— логическое разделение на блоки с заголовками и подзаголовками Хронологическая последовательность — четкая временная структура задач с указанием дат

— четкая временная структура задач с указанием дат Однозначность формулировок — исключение двусмысленных и размытых критериев оценки

Процесс согласования документа включает несколько обязательных этапов:

Разработка проекта плана — HR-специалист совместно с руководителем подразделения формирует первичный вариант Внутреннее согласование — обсуждение плана с руководителями смежных подразделений (при необходимости) Согласование с сотрудником — ознакомление нового работника с планом, получение обратной связи Корректировка — внесение необходимых изменений (если применимо) Утверждение — подписание документа всеми заинтересованными сторонами Регистрация — присвоение номера и включение в систему документооборота

Юридически грамотный план работы должен быть подписан как минимум тремя сторонами:

Непосредственным руководителем сотрудника

Самим сотрудником (с отметкой об ознакомлении)

Представителем HR-службы

В случае внесения изменений в план в процессе испытательного срока (что допускается при существенном изменении условий работы), оформляется дополнительное соглашение, которое также должно быть подписано всеми сторонами.

Особое внимание следует уделить формулировкам задач и критериев оценки. Согласно исследованиям, 76% юридических споров, связанных с непрохождением испытательного срока, возникают именно из-за неоднозначности формулировок в плане работы.

Готовый шаблон плана работы на испытательный срок

Предлагаем универсальный шаблон индивидуального плана работы на испытательный срок, который можно адаптировать под различные должности и специфику вашей компании. Данный шаблон учитывает все ключевые элементы и соответствует актуальным HR-практикам 2025 года. ??

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК

Номер документа: ___ Дата составления: ___

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ФИО сотрудника: ___ Должность: ___ Подразделение: ___ Дата начала испытательного срока: ___ Дата окончания испытательного срока: ___ Непосредственный руководитель (ФИО, должность): ___ Наставник (ФИО, должность): ___

2. ЦЕЛИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА

___ ___ ___ ___ ___

3. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Неделя 1 (даты: с по )

Задача 1: ___ (срок выполнения: ___ )

(срок выполнения: ) Задача 2: ___ (срок выполнения: ___ )

(срок выполнения: ) Задача 3: ___ (срок выполнения: ___)

Неделя 2 (даты: с по )

Задача 1: ___ (срок выполнения: ___ )

(срок выполнения: ) Задача 2: ___ (срок выполнения: ___ )

(срок выполнения: ) Задача 3: ___ (срок выполнения: ___)

Неделя 3 (даты: с по )

Задача 1: ___ (срок выполнения: ___ )

(срок выполнения: ) Задача 2: ___ (срок выполнения: ___ )

(срок выполнения: ) Задача 3: ___ (срок выполнения: ___)

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ

Критерий 1: ___ (методика оценки: ___) Критерий 2: ___ (методика оценки: ___) Критерий 3: ___ (методика оценки: ___) Критерий 4: ___ (методика оценки: ___) Критерий 5: ___ (методика оценки: ___)

5. ГРАФИК ВСТРЕЧ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

Ежедневные встречи: ___ (время, место)

(время, место) Еженедельные встречи: ___ (день недели, время, место)

(день недели, время, место) Промежуточная оценка (дата): ___

Финальная оценка (дата): ___

6. ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие 1: ___ (дата: ___ )

(дата: ) Мероприятие 2: ___ (дата: ___ )

(дата: ) Мероприятие 3: ___ (дата: ___)

7. РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА

Документация: ___

Доступы к системам: ___

Контакты для консультаций: ___

8. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ___

9. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (заполняется по окончании испытательного срока) Результаты выполнения задач: ___ Сильные стороны сотрудника: ___ Области для развития: ___ Решение по результатам испытательного срока: ___

10. ПОДПИСИ СТОРОН Сотрудник: ___ / ___ / (подпись, дата) Руководитель: ___ / ___ / (подпись, дата) HR-менеджер: ___ / ___ / (подпись, дата)

Данный шаблон можно использовать как основу, дополняя и модифицируя в соответствии со спецификой конкретной должности и корпоративными стандартами. Важно помнить, что эффективный план — это не просто формальный документ, а рабочий инструмент, помогающий и сотруднику, и руководителю.

При внедрении системы индивидуальных планов работы на испытательный срок рекомендуется следовать принципу постепенного улучшения: начать с базовой версии и совершенствовать ее на основе полученного опыта. Согласно данным исследований, компании, которые регулярно анализируют и обновляют шаблоны планов испытательного срока, демонстрируют на 23% более высокие показатели успешной адаптации новых сотрудников.