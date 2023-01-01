Имеют ли право вызывать на работу во время отпуска: закон и права

Для кого эта статья:

Работники, интересующиеся своими трудовыми правами в отношении отпуска

Специалисты по управлению персоналом и HR

Адвокаты и юристы, занимающиеся трудовым правом Представьте: вы только расслабились на пляже, когда телефон взрывается сообщениями от начальника с требованием срочно вернуться в офис. "Разве это законно?" — первый вопрос, который приходит в голову. Ежегодно тысячи российских работников оказываются в подобной ситуации, не зная своих прав и часто соглашаясь на преждевременное возвращение из отпуска из-за страха потерять работу. Между тем, Трудовой кодекс РФ устанавливает четкие рамки, когда и как работодатель может отозвать сотрудника, и какие компенсации при этом обязан предоставить. ?? Разберемся, как защитить свое законное право на отдых.

Могут ли вызвать с отпуска: что говорит закон

Трудовое законодательство России четко регламентирует вопросы, связанные с отзывом работника из отпуска. Согласно статье 125 Трудового кодекса РФ, отзыв сотрудника из отпуска допускается, но с соблюдением ряда условий. Прежде всего, это не право работодателя, а исключительная мера, применяемая в особых случаях.

Основное правило: отзыв возможен только с письменного согласия работника. Принудительно вернуть вас к трудовым обязанностям никто не имеет права. При этом законодательство устанавливает категории сотрудников, которых запрещено отзывать из отпуска даже при их согласии.

Категории работников, которых нельзя отозвать из отпуска Основание в ТК РФ Работники младше 18 лет Статья 125 ТК РФ Беременные женщины Статья 125 ТК РФ Сотрудники, работающие во вредных/опасных условиях Статья 125 ТК РФ Работники в период дополнительного отпуска за ненормированный день Статья 125 ТК РФ

Важно понимать: законодательство защищает ваше право на отдых как фундаментальное трудовое право. Это означает, что отзыв должен быть именно исключением, а не регулярной практикой. ???

Анна Петрова, адвокат по трудовому праву К нам обратился Сергей, менеджер крупной торговой компании. Его вызвали из отпуска, проведя короткий телефонный разговор, в котором он устно согласился выйти. Когда Сергей потребовал компенсацию за неиспользованные дни, работодатель отказал, утверждая, что "согласие было дано". Мы подготовили претензию, основываясь на отсутствии письменного согласия и приказа об отзыве из отпуска. В итоге работодатель не только предоставил компенсацию, но и выплатил дополнительную премию, опасаясь судебного разбирательства.

Если вы находитесь в отпуске и получаете требование выйти на работу, первым делом проверьте, не относитесь ли вы к защищенным категориям. Далее оцените правомерность требования — действительно ли ситуация на работе критическая или это просто желание руководства сэкономить на найме временного сотрудника?

Когда отзыв сотрудника из отпуска считается законным

Трудовой кодекс не содержит исчерпывающего перечня ситуаций, когда работодатель может инициировать отзыв сотрудника из отпуска. Однако судебная практика и разъяснения Роструда позволяют выделить обстоятельства, при которых такой отзыв считается обоснованным и законным.

Производственная необходимость — непредвиденные обстоятельства, угрожающие нормальному функционированию организации

— непредвиденные обстоятельства, угрожающие нормальному функционированию организации Авария или стихийное бедствие — требующие немедленного устранения последствий

— требующие немедленного устранения последствий Срочные работы — которые невозможно выполнить без участия конкретного специалиста

— которые невозможно выполнить без участия конкретного специалиста Неотложные корпоративные мероприятия — например, внеплановая проверка контролирующими органами

— например, внеплановая проверка контролирующими органами Угроза значительных финансовых потерь — которые можно предотвратить только с участием отозванного сотрудника

Однако даже при наличии веских причин работодатель обязан соблюсти юридическую процедуру отзыва, включая получение вашего согласия. Бытующее мнение, что "форс-мажор отменяет все правила", юридически несостоятельно.

Следует различать законные основания для отзыва и злоупотребления со стороны работодателя. К незаконным причинам относятся:

Увеличение объема работы из-за отпусков других сотрудников

Нежелание нанимать временного работника

Недостаточное планирование рабочих процессов

Появление нового клиента или проекта без критической срочности

Если вы сомневаетесь в законности отзыва, запросите у работодателя письменное обоснование причин с указанием конкретных обстоятельств. Это поможет оценить правомерность требования и, при необходимости, послужит доказательством в случае спора. ??

Согласие работника на отзыв из отпуска: ваши права

Ключевым аспектом законности отзыва из отпуска является добровольное согласие работника. Никакие производственные необходимости или форс-мажорные обстоятельства не отменяют этого требования. Рассмотрим подробнее, какими правами вы обладаете при получении предложения о выходе на работу во время отпуска.

Прежде всего, ваше согласие должно быть:

Добровольным — без принуждения и давления

— без принуждения и давления Осознанным — с пониманием последствий и компенсаций

— с пониманием последствий и компенсаций Письменным — устное согласие юридически ничтожно

— устное согласие юридически ничтожно Конкретным — с указанием точных дат отзыва

Важно помнить: вы имеете полное право отказаться от отзыва из отпуска без каких-либо негативных последствий для вашей трудовой деятельности. Отказ не может быть основанием для дисциплинарного взыскания или увольнения. ??

Ситуация Ваши действия Правовые последствия Устное требование о выходе на работу Запросить письменное уведомление с обоснованием Отсутствие письменного требования = право игнорировать вызов Угрозы в случае отказа Зафиксировать факт давления (запись, свидетели) Основание для жалобы в трудовую инспекцию Согласие дано, но отпуск не перенесен Требовать оформления переноса неиспользованных дней Право на использование дней в удобное время Вы относитесь к защищенным категориям Уведомить работодателя о незаконности требования Абсолютное право отказа независимо от обстоятельств

Максим Соколов, судебный представитель по трудовым спорам Моя клиентка Ирина работала главным бухгалтером в строительной фирме. Во время ее отпуска в компанию нагрянула налоговая проверка. Директор позвонил Ирине с требованием немедленно вернуться, угрожая увольнением в случае отказа. Ирина, находясь за границей, не могла физически вернуться в указанный срок. По возвращении она обнаружила выговор "за отсутствие на рабочем месте во время проверки". Мы обжаловали это взыскание, аргументируя тем, что не было получено письменное согласие на отзыв, не издавался соответствующий приказ, и увольнение за отказ от отзыва из отпуска противоречит трудовому законодательству. Суд полностью поддержал нашу позицию, обязав работодателя не только снять взыскание, но и компенсировать моральный вред.

При получении предложения о выходе на работу во время отпуска тщательно взвесьте все обстоятельства. Если вы решаете согласиться, обязательно составьте документ, в котором укажите:

Точные даты, в которые вы согласны выйти на работу

Предпочтительный период для использования неиспользованных дней отпуска

Особые условия (если необходимы), например, компенсацию за досрочное возвращение из поездки

Помните, что ваше согласие должно быть оформлено до фактического выхода на работу, а не постфактум. В противном случае будет нарушена процедура отзыва, что делает его юридически ничтожным. ??

Процедура отзыва из отпуска по Трудовому кодексу

Отзыв из отпуска — это не просто телефонный звонок от руководителя с просьбой срочно вернуться. Это строго регламентированная процедура, нарушение которой делает весь процесс незаконным. Рассмотрим поэтапно, как должен быть оформлен отзыв согласно Трудовому кодексу РФ.

Оформление докладной записки — руководитель подразделения должен составить докладную на имя директора с указанием производственной необходимости и обоснованием, почему невозможно решить проблему без отзыва конкретного сотрудника Согласование с работником — работодатель обязан связаться с вами и получить предварительное согласие на отзыв (желательно уже на этом этапе письменное) Оформление письменного согласия — вы должны составить заявление о согласии на отзыв с указанием конкретных дат Издание приказа — на основании вашего согласия издается приказ об отзыве из отпуска по унифицированной форме или в свободной форме, но с обязательным указанием причины отзыва и порядка использования оставшихся дней отпуска Ознакомление с приказом — вы должны быть ознакомлены с приказом под подпись Внесение изменений в график отпусков — в документе должны быть отражены изменения в связи с отзывом Расчет компенсации — бухгалтерия должна произвести перерасчет отпускных и заработной платы за отработанные дни

Пропуск любого из этих этапов делает процедуру отзыва незаконной. Например, если вас просто попросили по телефону выйти на работу, и вы согласились, но приказ не был издан — это нарушение трудового законодательства. ??

Особое внимание стоит уделить содержанию приказа об отзыве. В нем должны быть четко указаны:

Причина отзыва с конкретизацией производственной необходимости

Период, за который отзывается работник

Порядок использования неиспользованной части отпуска (конкретные даты или указание на право работника выбрать удобное время)

Порядок компенсации затрат, если отзыв повлек дополнительные расходы для работника

При нарушении процедуры отзыва вы имеете право:

Не выходить на работу до надлежащего оформления всех документов

Обратиться в трудовую инспекцию с жалобой на нарушение трудовых прав

Требовать компенсации морального вреда за нарушение права на отдых

Важно помнить, что отсутствие на рабочем месте в период отпуска не может считаться прогулом, даже если был "устный отзыв", но не соблюдена официальная процедура. Ваша обязанность выйти на работу возникает только после завершения всей процедуры отзыва и вашего ознакомления с соответствующим приказом. ??

Компенсация при вызове с отпуска: что положено сотруднику

Законный отзыв из отпуска не должен приводить к финансовым потерям для работника. Трудовой кодекс предусматривает ряд компенсационных механизмов, которые обеспечивают сохранение ваших прав и возмещение возможных затрат.

Основные виды компенсаций при отзыве из отпуска:

Компенсация неиспользованных дней отпуска — предоставление оставшейся части отпуска в удобное для вас время в текущем рабочем году или присоединение к отпуску следующего года

— предоставление оставшейся части отпуска в удобное для вас время в текущем рабочем году или присоединение к отпуску следующего года Денежная компенсация — по соглашению сторон, неиспользованная часть отпуска может быть заменена денежной компенсацией (кроме случаев с работниками до 18 лет, беременными женщинами и работниками, занятыми на вредных работах)

— по соглашению сторон, неиспользованная часть отпуска может быть заменена денежной компенсацией (кроме случаев с работниками до 18 лет, беременными женщинами и работниками, занятыми на вредных работах) Возмещение материальных затрат — компенсация расходов, связанных с досрочным возвращением (например, стоимость неиспользованных путевок, билетов и т.д.)

— компенсация расходов, связанных с досрочным возвращением (например, стоимость неиспользованных путевок, билетов и т.д.) Дополнительные выплаты — по соглашению сторон, работодатель может установить дополнительные компенсации за досрочный выход на работу

Важно понимать, что возмещение материальных затрат — это не право работодателя, а его обязанность. Все расходы, которые вы понесли в связи с досрочным прерыванием отпуска, должны быть компенсированы в полном объеме. ??

Для получения полной компенсации необходимо:

Сохранить все документы, подтверждающие ваши расходы (билеты, квитанции об оплате гостиниц, путевок и т.д.) Составить заявление на имя работодателя с требованием компенсировать понесенные расходы, приложив копии подтверждающих документов При отказе работодателя — обратиться в трудовую инспекцию или суд

При решении вопроса о времени использования оставшейся части отпуска ваше мнение имеет приоритетное значение. Работодатель не может в одностороннем порядке определить, когда вы будете использовать неотгулянные дни. Вы вправе выбрать любое удобное для вас время, и работодатель обязан учесть ваши пожелания.

Особого внимания заслуживает вопрос перерасчета заработной платы и отпускных. При отзыве из отпуска бухгалтерия должна:

Произвести перерасчет отпускных за неиспользованные дни

Начислить заработную плату за фактически отработанное в период отпуска время

Учесть все положенные надбавки и доплаты за работу в этот период

Не забывайте: если вы вышли на работу в выходной или праздничный день, который пришелся на период вашего отпуска, эта работа должна быть оплачена в двойном размере или компенсирована дополнительным днем отдыха согласно статье 153 ТК РФ. ??