Имеет ли право работодатель платить меньше МРОТ: законные случаи

Люди, ищущие информацию о своих трудовых правах и возможностях карьерного роста. Получение заработной платы ниже МРОТ вызывает у многих работников справедливый вопрос: "А законно ли это?" Когда на руки приходит сумма меньше установленной государством минимальной планки, кажется, что права нарушены. Однако существуют ситуации, когда работодатель действительно может выплачивать сумму меньше минимального размера оплаты труда, и это полностью соответствует законодательству. Разберем все нюансы этого вопроса, чтобы вы точно знали свои права и могли аргументированно отстаивать их при необходимости. 🧐

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это установленная государством минимальная сумма, которую работодатель обязан выплатить сотруднику за полностью отработанный месяц при выполнении им трудовых обязанностей в нормальных условиях. С 1 января 2024 года федеральный МРОТ в России составляет 19 242 рубля, а в 2025 году планируется его повышение.

Базовый принцип российского трудового законодательства гласит: зарплата сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени за месяц и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ. Это закреплено в статье 133 Трудового кодекса РФ.

Однако существуют легальные основания, когда работодатель может выплачивать сотруднику сумму, которая по факту будет меньше МРОТ. Важно понимать: речь идёт не о нарушении закона, а о специфических условиях трудовых отношений. 📊

Законная выплата ниже МРОТ Незаконная выплата ниже МРОТ Неполная занятость с пропорциональной оплатой Полная занятость с выплатой меньше МРОТ Внешнее совместительство (менее полной ставки) Зарплата "в конверте" с официальной частью ниже МРОТ Работа в регионе с применением понижающих районных коэффициентов (в исключительных случаях) Принуждение к неполному рабочему дню при фактической полной занятости Наличие удержаний по исполнительным документам (алименты и т.д.) Установление оклада ниже МРОТ с компенсацией за счет премий и надбавок

Алексей Петров, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай: Марина работала кассиром в супермаркете на полную ставку, но получала зарплату ниже МРОТ. Работодатель утверждал, что это законно, поскольку оклад может быть меньше минимальной зарплаты, а остальное — это премии и надбавки, которые она "не заработала". Когда Марина обратилась к нам, мы сразу определили нарушение. После направления претензии работодателю и уведомления трудовой инспекции, компания не только выплатила всю недостающую сумму за последний год, но и компенсировала моральный вред. Запомните: при полной занятости совокупная зарплата всегда должна быть не меньше МРОТ — это закон, не подлежащий обсуждению.

Законные основания для выплаты зарплаты ниже МРОТ

Существует несколько законных оснований, когда фактическая выплата работнику может быть меньше установленного МРОТ. Рассмотрим их подробно. 🔍

Неполное рабочее время. Если сотрудник трудится на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, оплата производится пропорционально отработанному времени. Например, при работе на 0,5 ставки законная зарплата может составлять 50% от МРОТ.

Работа по совместительству. Трудовой кодекс РФ устанавливает, что совместитель может трудиться не более половины нормы рабочего времени, следовательно, и оплата по такому трудовому договору может быть ниже МРОТ.

Удержания из заработной платы. В случаях, предусмотренных законом (например, алименты, возмещение ущерба, налоги), из зарплаты производятся удержания, в результате которых сумма к выплате может оказаться меньше МРОТ.

Невыполнение трудовых норм. При сдельной оплате труда, если работник не выполнил установленную норму выработки по своей вине, оплата будет производиться за фактически выполненную работу, что может быть меньше МРОТ.

Нарушение трудовой дисциплины. При совершении дисциплинарного проступка (прогул, опоздание), работник получит заработную плату пропорционально отработанному времени, что может быть меньше МРОТ.

Важно подчеркнуть: во всех этих случаях речь идет о фактической сумме, которую получает работник, а не о базовом окладе. При полной занятости на полную ставку начисленная заработная плата (до удержания налогов) не может быть меньше МРОТ.

Еще один нюанс касается региональных коэффициентов. В некоторых субъектах РФ установлен региональный МРОТ, который выше федерального. В этом случае работодатель обязан руководствоваться региональным показателем, если не оформил официальный отказ от присоединения к региональному соглашению.

Неполный рабочий день и его влияние на разрешенный МРОТ

Неполное рабочее время — распространенная практика, которая напрямую влияет на размер заработной платы. В соответствии со статьей 93 Трудового кодекса РФ, работнику может быть установлен неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя как при приеме на работу, так и впоследствии. 🕒

Существует две основные формы неполного рабочего времени:

Неполный рабочий день — сокращается продолжительность ежедневной работы (например, 4 часа в день вместо 8)

— сокращается продолжительность ежедневной работы (например, 4 часа в день вместо 8) Неполная рабочая неделя — уменьшается количество рабочих дней при сохранении полной продолжительности рабочего дня (например, 3 дня в неделю вместо 5)

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ. Это один из ключевых законных случаев, когда фактическая зарплата может быть ниже МРОТ.

Доля ставки Пример рабочего графика Расчет зарплаты (МРОТ = 19 242 руб.) 0,75 ставки 6 часов в день, 5 дней в неделю 19 242 × 0,75 = 14 431,50 руб. 0,5 ставки 4 часа в день, 5 дней в неделю 19 242 × 0,5 = 9 621 руб. 0,5 ставки 8 часов в день, 2,5 дня в неделю 19 242 × 0,5 = 9 621 руб. 0,25 ставки 2 часа в день, 5 дней в неделю 19 242 × 0,25 = 4 810,50 руб.

Важно отметить несколько ключевых моментов относительно неполного рабочего времени:

Согласно статье 93 ТК РФ, работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе определенных категорий работников (беременных женщин, родителей детей до 14 лет, родителей детей-инвалидов, лиц, ухаживающих за больными членами семьи). Во всех остальных случаях установление неполного рабочего времени происходит на основе взаимного согласия работника и работодателя. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. Если инициатором установления неполного рабочего времени выступает работодатель (например, в связи с изменением организационных или технологических условий труда), он обязан уведомить работника за два месяца.

Елена Соколова, HR-директор К нам часто обращаются сотрудники с претензиями о низкой зарплате (ниже МРОТ), не понимая, что причина — в их неполной занятости. Например, студентка Анна работала у нас администратором на 0,5 ставки четыре часа в день, получая 9 500 рублей — ровно половину МРОТ. Она была уверена, что мы нарушаем её права, пока мы не показали ей трудовой договор с чётко прописанным режимом работы. После объяснения, что зарплата рассчитывается пропорционально отработанному времени, вопрос был исчерпан. Ещё одна распространённая ситуация — когда сотрудник путает понятия "оклад" и "заработная плата". Оклад действительно может быть ниже МРОТ, если разница компенсируется надбавками и премиями, но итоговая начисленная сумма (до вычета НДФЛ) не может быть ниже минимальной при полной занятости.

Работа по совместительству: особенности оплаты труда

Работа по совместительству — ещё одно законное основание для выплаты заработной платы ниже МРОТ. Согласно статье 282 Трудового кодекса РФ, совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 🔄

Существуют два вида совместительства:

Внутреннее — когда сотрудник работает по совместительству у того же работодателя, где трудится по основному месту работы

— когда сотрудник работает по совместительству у того же работодателя, где трудится по основному месту работы Внешнее — когда сотрудник выполняет дополнительную работу у другого работодателя

Ключевые особенности оплаты труда совместителей:

По закону (статья 284 ТК РФ), продолжительность работы по совместительству не может превышать половины нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. Соответственно, и оплата труда может быть пропорциональной, то есть меньше МРОТ. Оплата труда совместителей производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Если работник трудится по совместительству на 0,5 ставки, то его зарплата может законно составлять 50% от МРОТ. При этом важно помнить, что совокупный доход от основной работы и совместительства не регулируется минимальным порогом — каждый трудовой договор рассматривается отдельно.

Для некоторых категорий работников установлены особые правила работы по совместительству. Например, педагогические, медицинские работники, фармацевты и некоторые другие могут работать по совместительству более половины месячной нормы рабочего времени.

Важно понимать: если человек работает в нескольких местах и ни на одном из них не занят полный рабочий день, то в каждом месте оплата может быть ниже МРОТ, и это будет абсолютно законно. Требование о выплате не ниже МРОТ относится к конкретному трудовому договору при полной занятости, а не к совокупному доходу работника от всех видов деятельности.

Что делать если работодатель незаконно платит меньше МРОТ

Если вы обнаружили, что работодатель незаконно выплачивает вам заработную плату ниже МРОТ при полной занятости, необходимо действовать решительно, но последовательно. Вот алгоритм защиты своих трудовых прав: ⚖️

Анализ ситуации. Убедитесь, что нарушение действительно имеет место. Проверьте, работаете ли вы на полную ставку, правильно ли рассчитана зарплата, нет ли законных удержаний. Переговоры с работодателем. Первый шаг — обратиться к руководству или в отдел кадров/бухгалтерию с письменным заявлением. Укажите конкретные факты нарушения, сошлитесь на статьи Трудового кодекса. Обращение в профсоюз. Если в вашей организации есть профсоюз, обратитесь туда за поддержкой и консультацией. Подача жалобы в трудовую инспекцию. В случае игнорирования проблемы работодателем подайте жалобу в государственную инспекцию труда. Можно сделать это через портал "Онлайнинспекция.рф" или лично. Обращение в прокуратуру. Параллельно с трудовой инспекцией можно подать жалобу в прокуратуру по месту нахождения работодателя. Подача иска в суд. Если административные меры не помогли, подготовьте исковое заявление в суд. В иске можно требовать: Взыскание недополученной заработной платы

Компенсацию за задержку выплаты (не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки)

Компенсацию морального вреда

Возмещение судебных расходов

При подготовке жалоб и исков важно собрать все доказательства нарушения ваших прав:

Копия трудового договора

Расчетные листки за спорный период

Справка о доходах (2-НДФЛ)

Табели учета рабочего времени

Приказы о приеме на работу, об установлении оклада

Свидетельские показания коллег (по возможности)

Переписка с работодателем по вопросу низкой зарплаты

Помните о сроках исковой давности — вы можете потребовать выплаты задолженности по зарплате за период не более одного года до подачи иска.

Работодатель, выплачивающий зарплату ниже МРОТ без законных оснований, несет ответственность:

Административную — штраф до 50 000 рублей для организации и до 20 000 рублей для должностных лиц (статья 5.27 КоАП РФ)

— штраф до 50 000 рублей для организации и до 20 000 рублей для должностных лиц (статья 5.27 КоАП РФ) При повторном нарушении — дисквалификация должностных лиц на срок до трех лет

— дисквалификация должностных лиц на срок до трех лет В особых случаях возможна уголовная ответственность (статья 145.1 УК РФ) — при частичной невыплате зарплаты свыше трех месяцев